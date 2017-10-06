ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию

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Основные слагаемые будущей пенсии это длительность трудового стажа, возраст выхода на пенсию и размер официальной заработной платы, поясняет ОПФР по Белгородской области.

При расчете пенсии учитываются баллы, количество которых напрямую зависит от официальной оплаты труда гражданина. Чем больше баллов – тем, соответственно, выше и пенсия.

Соглашаясь на «серую» схему оплаты труда, следует помнить, что сумма страховых взносов, участвующая впоследствии в расчете будущей пенсии, уплачивается лишь с официальной зарплаты.

Допустим, размер заработной платы гражданина 28 тысяч рублей, где 8 тысяч рублей — официальная зарплата, а еще 20 — неофициальная. Тогда страховые взносы за работника уплачиваются работодателем только с 8 000 рублей. Получается, что на лицевой счет гражданина поступит 1760 рублей, вместо 6160 руб. Что в дальнейшем приведёт к расчету размера страховой пенсии, исходя из 21120 рублей в год, а не из 73920 рублей.

Как быть, если вы сомневаетесь, что работодатель в полном объёме уплачивает за вас страховые взносы и уплачивает ли их вообще? Проверить это можно, обратившись за выпиской из ИЛС в территориальный орган ПФР или запросив выписку на сайте ПФР в Личном кабинете гражданина.