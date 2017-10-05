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Минфин: снижение нормы беспошлинного ввоза до 20 евро маловероятно

05.10.17 13:30
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Порог беспошлинного ввоза товаров в РФ вряд ли можно снизить до 20 евро, скорее, вопрос надо решать путем введения НДС для зарубежных интернет-покупок, считает директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

Минфин заложил в проект бюджета на 2018-2020 годы, внесенный в Госдуму на прошлой неделе, снижение порога беспошлинного ввоза интернет-товаров в РФ с 1 тысячи до 20 евро, напоминает РИА Новости. Однако позже в министерстве заявили, что окончательного решения по этому вопросу в правительстве пока нет. Вице-премьер Аркадий Дворкович в среду заявил, что порог беспошлинного ввоза надо снижать, но темпы снижения еще предстоит обсудить.

«Мое глубокое убеждение — что взять и опустить до 20 (евро — ред.) просто невозможно. Порог имеет смысл, когда есть какие-то крупные посылки и когда действительно там есть высокие импортные пошлины и так далее. В совокупности НДС с высокими импортными пошлинами в каких-то ситуациях приводил к 30% ставке. Поэтому порог до 20 евро опустить и установить ставку 30% — это избыточное налогообложение таких интернет-поставок», — сказал Сазанов журналистам.

«С точки зрения экономической логики оно (снижение беспошлинного порога до 20 евро — ред.) наименее вероятно, с точки зрения отношения к потребителю оно наименее вероятно. Поэтому скорее надо прорабатывать вопрос, связанный с НДС. Чтобы равные условия были», — заключил глава департамента Минфина.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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