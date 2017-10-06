Клерк.Ру
 
0
0

«Народные инспекторы» получили одобрение Правительства

06.10.17 07:51
0

Правительство РФ одобрило законопроект о видеофиксации нарушений Правил дорожного движения частниками движения. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Открытого правительства.

«На заседании правительства были одобрены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят привлекать лиц, нарушивших правила дорожного движения, к административной ответственности без составления соответствующего административного протокола, на основании данных средств фото- и видеофиксации, которые будут отправлять граждане. Далее законопроект рассмотрит Государственная дума, а после принятия закона правительство приступит к разработке необходимых дополнительных решений», — сообщил Абызов по итогам заседания правительства, чьи слова приводит пресс-служба.

Записи агрессивного вождения, выезда на «встречку», выезда на обочину и так далее можно будет фиксировать и отправлять через портал государственных услуг на централизованный ресурс для принятия дальнейших решений.

На видеозаписывающем устройстве должно быть установлено специализированное бесплатное программное обеспечение. Это позволит исключить возможность монтажа, которая допускается при обычной съёмке на телефон. Далее запись будет в автоматическом режиме отправляться в ГИБДД с определением геолокации и времени нарушения.

Обжаловать штрафы можно будет в том же порядке, в котором сейчас обжалуются нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения, отметили в пресс-службе Открытого правительства.

«Для того, чтобы „народный инспектор“ действительно начал работать, необходимо обеспечить соответствующую инфраструктуру. Во-первых, создать и оттестировать мобильное приложение. Во-вторых, развернуть инфраструктуру портала государственных услуг. Со стороны правительства на это планируется потратить за 3 года более 2,5 млрд рублей на создание этой инфраструктуры. Но с учетом того, что „народный инспектор“ будет, в том числе, помогать собирать штрафы, это частично компенсирует затраты правительства», — сказал Абызов.

По словам министра, этот механизм будет запущен через год, после соответствующей обкатки. Уже сегодня в пилотных регионах, таких, как Москва и Казань, работают подобные инструменты привлечения нарушителей ПДД к ответственности. Опыт этих регионов будет приниматься во внимание, чтобы на федеральном уровне сделать этот механизм удобным для простых граждан, подчеркнул Абызов.

Он отметил, что с начала года в ГИБДД гражданами было направлено более 110 тыс. фотографий и видеороликов с нарушениями ПДД. Культура поведения на дорогах, по мнению Абызова, значительно улучшается, граждане становятся нетерпимыми к нарушителям.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Административное право, КоАП РФ»
Новости директору
 
"Гайцы" снова смогут брать взятки на трассе
 
Новости директору
 
ПДД изменились
 

Посетить семинар по теме «Административное право, КоАП РФ»

Все семинары по теме Административное право, КоАП РФ
»
Мнения 17
Клерк
dana 07:48
Ой нет... Я давным-давно разделила работу и свое личное время. И не от хорошей жизни((( Просто с ...
Когда бухгалтеры готовы скакать с бубнами
Аноним
07:32
ну да куда там обычному Ип-шникуу списать миллион....вот если бы миллиар-два.....тогда запросто.....
Когда банкротству не поможет физлицу избавиться от долгов
Аноним
07:22
Была плановая проверка и у него просто получилось все в особо крупном размере. Вообще на сколько ...
Что бухгалтеру нужно знать про лицензии на 1С, чтобы не попасть на огромный штраф
Аноним
06:48
Основное в этой статье не упомянули. Обучение первого руководителя, руководителей подразделений и...
От выдачи мыла до профстандарта: что надо знать об охране труда и штрафах до 150 тыс за сотрудника
Клерк
topvisa 06:26
dana, Вы писали:Не верю (с) Уж извините. Куча фирм, в разных городах, огромные обороты, и ни одно...
Когда бухгалтеры готовы скакать с бубнами
Аноним
06:20
Над.К, Вы писали:hub, второй вариант изначально отпадал. Потому как смысл передачи в том, чт...
Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам
Аноним
06:18
Алекс, Вы писали: ФСС нет для этого ресурсов  Что не мешает ФСС взыскать взносы от несчастны...
Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам
Клерк
ССГ 06:17
была тема на форуме, человек говорил что транспортный налог выкинули из расходов, я убеждал что н...
Платежи в «Платон» уменьшают налог на прибыль. Но не всегда
Клерк
dana 05:59
Аноним, Вы писали:Ребята, налоговой и ПФР просто нужны деньги, ну ооочень! Все данные на работник...
Как бухгалтеры убеждают сотрудников сообщать об изменении персональных данных
Клерк
dana 05:52
Не верю (с) Уж извините. Куча фирм, в разных городах, огромные обороты, и ни одного поставщика-ра...
Когда бухгалтеры готовы скакать с бубнами
Аноним
05:44
Имея удостоверение по охране труда, генеральный директор имеет обязанность отвечать перед прокуро...
От выдачи мыла до профстандарта: что надо знать об охране труда и штрафах до 150 тыс за сотрудника
Аноним
04:20
Над.К, Вы писали:Пример чтобы взыскать пени в сумме 24 копейки мне дважды присылали заказные пись...
ИФНС шлет бумажные письма
Аноним
04:17
Над.К, Вы писали:Пример чтобы взыскать пени в сумме 24 копейки мне дважды присылали заказные пись...
ИФНС шлет бумажные письма
Аноним
00:51
Ужасный обзор. Кандидаты наук вот так и пишут, а потом идут работать в налоговую и дают разхяснег...
Самое важное по последним 70 письмам Минфина: НДС, налог на прибыль, НДФЛ и взносы
Аноним
00:38
Я не знаю, как выживают другие ИП, но я вкалываю постоянно, хотела на себя работать, хотела свобо...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Аноним
00:05
«Просим граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников, которые за дополните...
Перерасчет пенсии по курсу советского рубля и золота – это выдумка мошенников
Аноним
вчера, 23:40
Блудный сын, Вы писали:Нам пришлось закрываться, потому что не потянули таких ставок  Ну есл...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Аноним
вчера, 22:54
Над.К, Вы писали:Аноним, почему пустую? Расчет не будет пустым, там же будут данные в некото...
Нулевой расчет по страховым взносам в ИФНС: нужно ли сдавать в 2017 году
Аноним
вчера, 22:41
Хитрованы
Выиграл в лотерею – заплати налог
<b>Модератор</b>
Над.К вчера, 22:37
Аноним, почему пустую? Расчет не будет пустым, там же будут данные в некоторых раздела. Где ...
Нулевой расчет по страховым взносам в ИФНС: нужно ли сдавать в 2017 году
<b>Модератор</b>
Над.К вчера, 22:35
Пример чтобы взыскать пени в сумме 24 копейки мне дважды присылали заказные письма по 41 рублю. &...
ИФНС шлет бумажные письма
Аноним
вчера, 22:08
Да, почитала статьи. Нужно ЕРСВ, как и 6-НДФЛ, сдавать до конца года, раз уж в этом году зарегали...
Нулевой расчет по страховым взносам в ИФНС: нужно ли сдавать в 2017 году
Аноним
вчера, 21:58
Над.К, Вы писали:Попробуйте почитать конституцию, А в Конституции написано что-то о неразумных тр...
ИФНС шлет бумажные письма
Клерк
WSdl вчера, 21:54
Бухсофт тоже так делает. По одной организации в прошлом квартале появилось сообщение, что отправк...
СБИС+ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков
Аноним
вчера, 21:48
Над.К, Вы писали:Нужно до конца года, ИМХО. Спасибо. Получается, совсем пустую отчетность ну...
Нулевой расчет по страховым взносам в ИФНС: нужно ли сдавать в 2017 году
Клерк
hub вчера, 21:47
Если на сайте есть сотрудники ФНС и ПФР предлагаю Вам 2 варианта решения проблемы с остатками по ...
Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам
Аноним
вчера, 21:40
Аноним, Вы писали:А я больше года использую Тинькофф банк для своего ИП и очень доволен. рас...
Банк мечты для ИП и бухгалтеров возможен? Как искусственный интеллект уже собирает данные о наших операциях
Аноним
вчера, 21:18
Переходные положения незаконны. Просто ищите правильную информацию и найдете. 
Перерасчет пенсии по курсу советского рубля и золота – это выдумка мошенников
Клерк
hub вчера, 21:16
Аноним, Вы писали:Так пенсионеров и не будет, им же начисляют наеБАЛЫ. А размер наеБАЛа зави...
Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам
<b>Модератор</b>
Над.К вчера, 21:11
Попробуйте почитать конституцию, А в Конституции написано что-то о неразумных тратах бюджета? ;)
ИФНС шлет бумажные письма
Аноним
вчера, 21:05
Так пенсионеров и не будет, им же начисляют наеБАЛЫ.
Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам