Работодателя наказали за то, что его не устроил пол потенциального работника
В Новом Уренгое оштрафовали муниципальное предприятие за отказ в трудоустройстве по дискриминационным мотивам.
Региональная прокуратура установила, что Центр занятости выдал безработному направление на замещение вакантной должности кондуктора Муниципального унитарного предприятия автомобильного транспорта МО г.Новый Уренгой. При этом, должностными лицами МУП мужчине было незаконно отказано в трудоустройстве по причине отсутствия у него регистрации по месту пребывания (жительства), а также по половому признаку (требовались кондукторы женского пола).
Предприятие привлечено к административной ответственности ст.5.62 КоАП РФ (дискриминация) к штрафу в размере 50 тыс. рублей, а директору департамента имущественных отношений Администрации г.Новый Уренгой, являющемуся учредителем муниципального предприятия, внесено представление. Кроме того, проводится служебная проверка в отношении директора унитарного предприятия.