Средняя пенсия в этом году составила 13700 руб.

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Сегодня в Москве под председательством главы ПФР Антона Дроздова прошло заседание Правления ПФР, на котором были подведены итоги работы Фонда в I полугодии 2017 года и определены задачи на второе полугодие.

В 2017 году все пенсии и пособия по линии ПФР выплачиваются на территории всей страны в срок и в полном объеме.

В январе 2017 года пенсионеры получили единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей. На эти цели было выделено 221,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба ПФР.

Страховые пенсии 31,4 млн неработающих пенсионеров в 2017 году были увеличены на 5,8% (1 февраля на 5,4% и 1 апреля на 0,38%).

В августе Пенсионный фонд провел ежегодную корректировку страховых пенсий более 9,1 млн работавших в 2016 году пенсионеров.

В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составляет 13,7 тыс. рублей (161% к прожиточному минимуму пенсионера).

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года были проиндексированы как работающим, так и неработающим пенсионерам на 1,5%. В итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составляет 8,8 тыс. рублей (103,4% к прожиточному минимуму пенсионера). Среднегодовой размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы составляет 13,2 тыс. рублей.

Как и раньше, в 2017 году в России нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам производится социальная доплата к пенсии до уровня ПМП.

С 1 февраля 2017 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают 15,5 млн федеральных льготников, были проиндексированы на 5,4%.

В целом расходы ПФР на пенсионное обеспечение за первое полугодие 2017 года составили 3,5 трлн рублей, превысив аналогичный показатель 2016 года на 389,9 млрд рублей; расходы на социальное обеспечение составили 225 млрд рублей и превысили аналогичный показатель 2016 года на 7,8 млрд рублей.