Хотите рулить экономикой? Шлите резюме Орешкину в Фейсбуке!
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил желающим работать в министерстве прислать ему резюме в Facebook. Об этом сообщило агентство RNS.
«Кадры высококвалифицированные и профессиональные — это проблема практически всех. Это проблема не только предпринимательской среды, это проблема не только бизнеса, это проблема и в правительстве. И в министерстве не так просто найти высококвалифицированные кадры. Хотя мы стараемся привлекать. И вот если кто-то хочет попробовать себя в министерстве — пожалуйста! Мне можно в Facebook написать, резюме прислать — мы рассмотрим», — сказал Орешкин на форуме «Атланты».
При этом министр предупредил, что работать придется не за зарплату, а за общественное признание. Зарплаты, видимо, в министерстве невысокие.