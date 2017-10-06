Клерк.Ру
 
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Хотите рулить экономикой? Шлите резюме Орешкину в Фейсбуке!

06.10.17 14:33
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил желающим работать в министерстве прислать ему резюме в Facebook. Об этом сообщило агентство RNS.

«Кадры высококвалифицированные и профессиональные — это проблема практически всех. Это проблема не только предпринимательской среды, это проблема не только бизнеса, это проблема и в правительстве. И в министерстве не так просто найти высококвалифицированные кадры. Хотя мы стараемся привлекать. И вот если кто-то хочет попробовать себя в министерстве — пожалуйста! Мне можно в Facebook написать, резюме прислать — мы рассмотрим», — сказал Орешкин на форуме «Атланты».

При этом министр предупредил, что работать придется не за зарплату, а за общественное признание. Зарплаты, видимо, в министерстве невысокие.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения 120
Аноним
15:30
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Аноним
15:26
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Обслуживающий
ToT 15:20
Рамиль_Шайхутдинов, хорошо, напишем про Эльбу, раз вы так настаиваете. Только не нужно слез ) 
«Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать
Аноним
15:14
Вот об этом и речь. Это очень легкие деньги для государства и один сплошной геморрой для работода...
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Аноним
15:03
А конкретно: &#8470; дела, наименование суда, дата принятия решения???? а то как-то жутковато.......
Что бухгалтеру нужно знать про лицензии на 1С, чтобы не попасть на огромный штраф
Аноним
14:55
Аноним, Вы писали:Ужасный обзор. Кандидаты наук вот так и пишут, а потом идут работать в налогову...
Самое важное по последним 70 письмам Минфина: НДС, налог на прибыль, НДФЛ и взносы
Аноним
14:41
в теории-да!...но автор видимо давно в отпуске...или без работы....поскольку на практике никакой ...
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Клерк
Татьяна- Васильевна 14:40
не работает и социальная доплата не положена
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Аноним
14:39
Какая аккуратная подача! Все же понимают, что дело не так обстояло в реальности, да? Если речь ид...
ИФНС раскрыла еще одну налоговую схему
Обслуживающий
ToT 14:35
Аноним, все будет путем, бро ) 
На связи!
Клерк
Старый ворчун 14:32
Татьяна- Васильевна, Вы писали:Как и раньше, в 2017 году в России нет пенсионеров с ежемесячным д...
Средняя пенсия в этом году составила 13700 руб.
Аноним
14:31
Буду ждать рассылок! Спасибо.
На связи!
Клерк
Alexej 2011 14:26
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Клерк
natalisa51 14:25
заголовок какой то  не понятный. Автор наверно хотел " Когда банкротство не поможет физлицу ...
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Клерк
651 14:24
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Клерк
yante 14:19
  Мне на одно из обращений в Москву, пришел ответ от краевого ОПФР:В соответствии с законода...
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Клерк
Татьяна- Васильевна 14:15
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Средняя пенсия в этом году составила 13700 руб.
<b>Модератор</b>
бух2007 14:11
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13:48
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Аноним
13:13
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Аноним
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Аноним
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natalisa51 13:05
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Аноним
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Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ
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Старый ворчун 12:52
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