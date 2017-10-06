Клерк.Ру
 
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Роскомнадзор троллит Telegram. Ждем блокировки?

06.10.17 17:35
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Роскомнадзор в своем Твиттере разместил загадочное видео, явно намекая на скорую блокировку Telegram или другие возможные проблемы у мессенджера.

В видео дети сообщают, что скоро расскажут «страшную правду» о Telegram. И даже советуют всем бежать, пока не поздно.

Ранее создатель мессенджера Павел Дуров сначала отказался предоставлять конфиденциальные сведения нашим властям, а потом, вроде, согласился

Пока Telegram еще работает без проблем, читайте там наши новости. Сейчас наш канал читают почти 900 подписчиков. Чтобы подписаться на канал «Клерка», пользователям Telegram достаточно перейти по ссылке или набрать @klerkonline в поиске мессенджера.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения 142
Клерк
msneg
дhistoryfoto, Вы писали:Огонь, странно что 1С не попадает в ваше поле зрение))  Как же,...
«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры ходят. СБИС и ФОМС, очнитесь. «Эльба» себя заказала, «Мое дело» очнулось
Веселая бездельница
Mmmaximmm
historyfoto, Вы писали:Mmmaximmm, типа весь общепит?  нет, еще есть квик-ресто, тилипад...
«Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать
Обслуживающий
ToT
ti605, если считать, что в СМИ может быть только реклама и антиреклама, тогда да, вы правы. ...
СБИС+ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков
Аноним
Меня давно мучает вопрос: Почему у меня- высококвалифицированного рабочего с 42-летним стажем, пе...
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Обслуживающий
ToT
Mmmaximmm, как интересно. А кто-то на них работает?
«Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать
Веселая бездельница
Mmmaximmm
Можете еще iiko и р-кипер расследовать?Но сразу скажу - про них вообще-вообще плохо писать нельзя...
«Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать
Веселая бездельница
Mmmaximmm
ToT, Вы писали:Mmmaximmm, дашь нам интервью по этому поводу?)  дам)
«Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать
Обслуживающий
ToT
Mmmaximmm, дашь нам интервью по этому поводу?) 
«Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать
Веселая бездельница
Mmmaximmm
Эльба - это бухгалтерия Контур что ли?))Год назад работала с ней, до сих пор вспоминаю с ужасом.И...
«Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать
Клерк
hub
Проблема в том, что какие бы меры и убеждения не применяли бухгалтера к сотрудникам - это не гара...
Как бухгалтеры убеждают сотрудников сообщать об изменении персональных данных
Аноним
Подскажите, пожалуйста как делаете ВЫ?
Учет торговой наценки
Аноним
Ну а как же, конечно лучше! С ваших слов, вы все знаете лучше всех, мы это уже поняли. ХАХАХА.......
ИФНС шлет бумажные письма
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, вот что-то, а содержание я знаю точно лучше Вас :)
ИФНС шлет бумажные письма
Аноним
Над.К, Вы писали:Аноним, Вы бы сначала узнали, что Конституция пишется с заглавной буквы А ...
ИФНС шлет бумажные письма
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, как показала практика этого года, огромное количество физиков оказалось с двумя ИНН ((
Как бухгалтеры убеждают сотрудников сообщать об изменении персональных данных
Аноним
Через какое время фнс снимет черную метку по поводу адреса, если документы на добавление номера о...
Проверка ЕГРЮЛ на достоверность: подробный обзор Приказа ФНС
Аноним
Уполномочка будет в законе, если отчет будет подписан лицом, кто сдает отчет. Тогда по 300 рублей...
СБИС+ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков
Обслуживающий
ToT
Рамиль_Шайхутдинов, хорошо, напишем про Эльбу, раз вы так настаиваете. Только не нужно слез ) 
«Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать
Аноним
Вот об этом и речь. Это очень легкие деньги для государства и один сплошной геморрой для работода...
Как бухгалтеры убеждают сотрудников сообщать об изменении персональных данных
Аноним
А конкретно: &#8470; дела, наименование суда, дата принятия решения???? а то как-то жутковато.......
Что бухгалтеру нужно знать про лицензии на 1С, чтобы не попасть на огромный штраф
Аноним
Аноним, Вы писали:Ужасный обзор. Кандидаты наук вот так и пишут, а потом идут работать в налогову...
Самое важное по последним 70 письмам Минфина: НДС, налог на прибыль, НДФЛ и взносы
Аноним
в теории-да!...но автор видимо давно в отпуске...или без работы....поскольку на практике никакой ...
Как увеличить свой отпуск в 2018 году, не нарушая закон
Клерк
Татьяна- Васильевна
не работает и социальная доплата не положена
Средняя пенсия в этом году составила 13700 руб.
Аноним
Какая аккуратная подача! Все же понимают, что дело не так обстояло в реальности, да? Если речь ид...
ИФНС раскрыла еще одну налоговую схему
Обслуживающий
ToT
Аноним, все будет путем, бро ) 
На связи!
Клерк
Старый ворчун
Татьяна- Васильевна, Вы писали:Как и раньше, в 2017 году в России нет пенсионеров с ежемесячным д...
Средняя пенсия в этом году составила 13700 руб.
Аноним
Буду ждать рассылок! Спасибо.
На связи!
Клерк
Alexej 2011
Подала жалобу в ПФР  А подавали только в ПФР по своему району или в отделение по региону тоже?
ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС