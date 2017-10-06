Роскомнадзор троллит Telegram. Ждем блокировки?

21

Роскомнадзор в своем Твиттере разместил загадочное видео, явно намекая на скорую блокировку Telegram или другие возможные проблемы у мессенджера.

Мы знаем, что кому-то это не понравится. Поэтому будет лучше, если вы узнаете об этом от детей. pic.twitter.com/rQePYnn6JT — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 6 октября 2017 г.

В видео дети сообщают, что скоро расскажут «страшную правду» о Telegram. И даже советуют всем бежать, пока не поздно.

Ранее создатель мессенджера Павел Дуров сначала отказался предоставлять конфиденциальные сведения нашим властям, а потом, вроде, согласился.