Клерк.Ру
 
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Как получить пособие на погребение

09.10.17 08:03
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С 1 февраля 2017 года размер пособия на погребение составляет 5 562 рубля 25 копеек, сообщает ОПФР по Санкт-Петербургу.

Если усопший был пенсионером, пособие выплачивает ПФР.

Для получения выплаты лицо, взявшее на себя обязанность захоронения, должно обратиться в ПФР по месту получения умершим пенсионером пенсии и предоставить паспорт и справку о смерти формы 33, выданную органами ЗАГС.
Если пенсионер по документам выплатного (пенсионного) дела числился работающим, необходимо также представить документы, подтверждающие увольнение пенсионера до даты смерти (трудовую книжку, выписку из приказа об увольнении). 
Выплата пособия осуществляется на основании Поручения, выданного в день обращения Управлением ПФР в отделении почтовой связи либо через кредитное учреждение.,

В случае, если пенсионер работал, выплата пособия осуществляется по месту его работы. Если усопший не был пенсионером и не работал или был ликвидатором аварии на ЧАЭС за выплатой необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства умершего. Если он был инвалидом или участником Великой Отечественной войны - в районный военкомат.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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