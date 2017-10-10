Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта

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Минтранс сообщил о том, что отправил на регистрацию в Минюст приказ с изменениями в Правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа.

После внесенных поправок в Воздушный кодекс, авиакомпании могут предусматривать следующие виды тарифов: невозвратный без нормы бесплатного багажа (наиболее дешевый вариант); невозвратный с нормой багажа; возвратный с багажом. При перевозках по любому из этих тарифов у пассажира остается право на бесплатный провоз ручной клади в самолете в пределах установленной нормы.

Новым приказом устанавливается минимальный вес ручной клади, не менее 5 кг на одного пассажира, который может быть увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества.

Сверх нормы ручной клади на борту воздушного судна без взимания дополнительной платы пассажиры смогут перевозить дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букет цветов. В действующий перечень, после бури негодования общественности, также были добавлены рюкзаки, лекарственные препараты, товары, приобретенные в магазинах «дьюти-фри». Вес и габариты рюкзаков будут устанавливаться перевозчиком, что связано с обеспечением безопасности пассажиров на борту.

В перечень вещей, провозимых бесплатно сверх нормы, включены костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски, позволяющие безопасно разместить их на полке над сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего кресла. В случае, если эти вещи превышают указанные габариты, они сдаются в зарегистрированный багаж без взимания дополнительной платы.



Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не будут включены в качестве отдельной категории в список вещей, перевозимых сверх нормы, т.к. могут быть убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак.

Еще одним важным изменением является отмена маркировки ручной клади для пассажиров, использующих электронную регистрацию на рейс. В таком случае, в целях контроля за соблюдением габаритов ручной клади и дополнительных вещей предусмотрена возможность взвешивания непосредственно перед выходом пассажира на посадку.

Кроме того, документом предусмотрено изменение правил объединения веса багажа пассажиров, которые летят вместе.