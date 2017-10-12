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Сколько пенсионеров обратились в ПФР за перерасчетом пенсии за детей

12.10.17 08:03
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На сегодняшний день ОПФР Пермского края приняло от пенсионеров 48 тыс. заявлений на перерасчет пенсии в связи с периодами ухода за детьми.

При этом 42 тыс. пенсионеров обратились с заявлением лично, через МФЦ – 5,5 тыс. заявителей, по почте направили свои обращения 282 человека, 118 – в электронном виде.

В настоящее время от общего числа обработано более 60% заявлений (29,3 тыс.). Положительные решения вынесены по 17,7 тыс. заявлениям, остальным 11,5 тыс. заявителям отказано в перерасчете пенсий с учетом периодов ухода за детьми.

Отметим, что некоторым  пенсионерам выгодно в страховом стаже  учесть не работу, а, например, уход за детьми.  В этом  случае  каждый  полный год  ухода за одним ребенком оценивается  в 1,8 баллов, за  вторым ребенком – 3,6,  за третьим – 5,4. 

Перерасчет размера страховой пенсии  производится  по заявлению получателя пенсии с  1 числа месяца, следующего за месяцем  обращения в  территориальный орган ПФР по месту получения пенсии. К заявлению приобщаются свидетельства о рождении  детей (и документы, подтверждающие  дожитие ребенком до достижения  возраста 1,5 лет. К таким документам относятся: наличие в свидетельстве о рождении ребенка штампа  о получении им паспорта,  при отсутствии штампа:  школьный аттестат, справка жилищных органов о месте проживания  детей и др. Если указанные документы  имеются в пенсионном деле, то повторное их представление не требуется.

Целесообразность  пересмотра размера  страховой пенсии будет  видна только  после  его предварительного расчета. Нередко  пересмотр размера пенсии приводит  к его  уменьшению. В этих случаях  заявителю направляется  решение об отказе в перерасчете.

Напомним, ранее ПФР сообщал, что реальная прибавка к пенсии за детей, рожденных в СССР, составила от 5 до 100 рублей. Ее получили 30% обратившихся пенсионеров, для остальных 70% пересчет оказался невыгоден.

Подробнее ознакомиться с нюансами перерасчета можно в материале «Кому выгоден перерасчет пенсии за периоды ухода за детьми».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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