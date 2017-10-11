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Число физлиц-банкротов растет

11.10.17 13:34
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Более 13 тыс. граждан и ИП были признаны банкротами за шесть месяцев этого года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года их количество увеличилось на 79%, следует из отчетов арбитражных управляющих, раскрытых в «Федресурсе».

По словам экспертов, кредиторам нужны деньги «здесь и сейчас», поэтому признание заемщиков банкротами и реализация их имущества выгоднее, чем ожидание погашения долга в рамках реструктуризации, пишут «Известия».

В настоящее время обратиться с заявлением о признании себя банкротом может любой заемщик, сумма долга которого превышает 500 тыс. рублей. Далее суд рассматривает банкротное дело и выносит решение. Сейчас эта процедура предусматривает два варианта развития событий. Первый — реструктуризация долга, при которой, например, увеличивается срок кредитования и снижается размер платежа для того, чтобы заемщик мог своевременно ежемесячно вносить сумму. Второй — полное списание задолженности. Это влечет за собой продажу имущества должника при участии финансового управляющего.

По данным Объединенного кредитного бюро, сейчас в России 660 тыс. потенциально несостоятельных граждан — с суммой долга от 500 тыс. рублей и просрочкой более 90 дней хотя бы по одному кредиту.

По словам юриста правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Артема Фролова, банкротство населения начало превращаться из «бутиковой услуги в системный процесс».

— Появились управляющие, готовые работать за 25 тыс. рублей, — пояснил Артем Фролов. — Они научились вести десятки дел одновременно, превратив процедуру банкротства в технологичный и автоматизируемый для профессионала процесс. Специальные программы и один-два помощника позволяют управляющему эффективно помогать большому количеству граждан. А у должников сработало «сарафанное радио» — они видят вокруг себя людей, которые уже успешно прошли через процедуру банкротств. Этим объясняется внушительный рост числа граждан, признанных несостоятельными.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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