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Повысился штраф за непропуск пешехода

11.10.17 12:01
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Сегодня в третьем чтении принят законопроект № 97652-7 о штрафах для водителей за непропуск пешеходов.

Если ранее штраф за такое нарушение по статье 12.18 КоАП составлял 1500 рублей, то теперь он увеличен до 2500.

За 2015 год на пешеходных переходах произошло 19779 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло 1233 и ранено 19576 человек, отмечается в пояснительной записке к проекту.

В этой связи назрела необходимость усиления ответственности за такие нарушения.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения 59
Аноним
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Повысился штраф за непропуск пешехода
Аноним
Ситуации, конечно, разные могут быть. Но зачем же работать если вам не платят? Тут собрались все ...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
<b>Модератор</b>
бух2007
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Аноним
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Клерк
natalisa51
 Ни надо ничего ,ни у кого просить- сами дадут (Воланд " Мастер и Маргарита"). А чтобы сами ...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
<b>Модератор</b>
Над.К
Дескать я весь такой правильный, и сижу по уши в... справедливости.  Да лучше в справедливо...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Аноним
Уж не знаю, с какой целью после отказа в ЛК ФЛ получать бумажные письма налоговая прислала по поч...
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Клерк
ti605
natalisa51, Вы писали:Нас государство периодически кидает и ничего. а тут какой- то работодатель....
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Клерк
natalisa51
Нас государство периодически кидает и ничего. а тут какой- то работодатель.  Иногда-вовремя ...
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Клерк
ti605
меня работодатель собирался кинуть на 3-х месячную зарплату. Причем это был мой единственный дохо...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Аноним
Воровские правила прям.  Да, воровские. Не хотите плакаться потом по форумам и кухням какие ...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Клерк
natalisa51
 Вообще нужно Постановление правительство от том, что ко все проекты, которые  прилагаю...
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<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, нет в перечне, значит нет и налога по кадастровой стоимости
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<b>Модератор</b>
Над.К
С волками жить по волчьи выть.  Воровские правила прям. Каждый вор ведь себе находит оправд...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Аноним
Бугагашеньки. Остается только выяснить, зачем кредиты таким состоятельным гражданам? Банки добров...
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Аноним
САноним, Вы писали:СРО - это афера государственного масштаба.  Согласна на 101 %. Еще о...
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Аноним
Это воровство называется.  Вот поэтому и есть такие работодатели, которые кидают на деньги...
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Аноним
Только прогрессивный налог и необлагаемый минимум помогут как-то выправить это государственное ск...
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Аноним
Аналогично. Еле выпускались. Вывернули наизнанку, от личной до общественной. Кто то спецом валит.
Деньги, хранящиеся на счете организации, можно подарить банку
Аноним
Насчет справедливости можно поспорить! Когда объект оценивают в несколько раз дороже рынка (напри...
Налоговики считают, что с налогами у физлиц все справедливо. Нечего жаловаться!
Аноним
СРО - это афера государственного масштаба. 
Проблемы с СРО ставят под угрозу строительный бизнес
Клерк
natalisa51
Вот когда коту нечего делать-он сами знаете,что делает. Если вы зайдёте на сайт Госдумы и пройдёт...
В России введут «налог» на домашних животных
Клерк
deltax
А если организацию с меткой о недостоверности адреса подать на ликвидацию - получится? Или застав...
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mityai
Вы же не будете утверждать, что в нашей стране нормальная, развитая экономика? Это было всего лиш...
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Клерк
board625
Всем в тень уходить? В банке счёт открываешь, на тебя как на преступника смотрят. Вот ходишь и до...
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
Аноним
А если кадастровая стоимость объекта (недостроя) определена (как готовый объект), а в Перечне его...
Когда можно не платить налог за имущество по кадастровой стоимости
Клерк
Pandorum
Если вас устраивает серый доход или другой работы в городе не найти, то хотя бы знайте, что госуд...
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Аноним
Очередной автор не в курсе, что СССР уже 26 лет как нет? Совка-то нет, но дело его живет. Вы же н...
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Аноним
если контору собираются закрывать (раз дочерняя, техническая), почему бы не заплатить налогов и в...
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Клерк
Татьяна- Васильевна
Жаловаться никуда не пойду, имею доступ к ден.средствам, но самолично списывать их и "наказывать"...
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Аноним
Аналогично, согласна с коллегами , подлостью отвечать на подлость не буду. Проблемы имеются, но к...
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Аноним
Абсолютная правда в этой статье! Только что столкнулись с этой проблемой. Только тут не сказали, ...
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
Клерк
Свечков
была определена в соответствии в течение налогового (отчетного) период  в соответствии с че...
Что с 2018 года изменится в имущественных налогах
Аноним
А вообще, вы - молодцы. Я тоже - сторонник экстремальных методов в подобных ситуациях.  Да, ...
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