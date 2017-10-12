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Таксистов предлагают обязать страховать жизнь пассажиров

12.10.17 00:35
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Депутат от ЛДПР Сергей Жигарев внес в Госдуму законопроект об обязательном страховании пассажиров перевозчиками такси.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящий момент такси остается единственным видом транспорта, на который не распространяется действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

Автор законопроекта полагает, что следует законодательно регламентировать действия агрегаторов и таксопарков, отдельных водителей и определить, кто из них и за какие действия несёт ответственность в случае правонарушений.

Кроме того, Жигарев обращает внимание на то, что водители такси не проходят медосвидетельствования перед выходом на работу, таксопарки зачастую не проверяют у них страховку, а для того, чтобы компенсировать затраты на аренду машины, приходится работать свыше 15 часов.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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