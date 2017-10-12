Социальные выплаты проиндексируют на 3,2%

Аноним

medyza, Вы писали:Драйзер жил Драйзер жив Драйзер будет жить! -"Фининсист" Финан... Игра в кошки-мышки с государством: почему пришел конец Бинбанку и причем тут пенсии

Свечков всегда позиция министерства и правительства заключалась в том, что в этой системе ... Минтруд против изменения системы северных надбавок и районных коэффициентов

nmy1 Аноним, Вы писали:Если повышать на такие копейки, то можно было бы и вперёд, уже сейчас за следую... Как вырастут пенсии в 2018 году

Аноним

Модератор! А тут разжигают! Удалили бы Вы коммент из Москвы в 9:56 Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»

Аноним

Аноним, Вы писали:так работают тысячи все сами иногда мужья помогают Не продукты. Белье. ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ

Аноним

Если повышать на такие копейки, то можно было бы и вперёд, уже сейчас за следующий год повысить. Как вырастут пенсии в 2018 году

Аноним

так работают тысячи все сами иногда мужья помогают ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ

Аноним

Столкнулись так же с данной проблемой. ИФНС г.Москвы посылает в ПФР. ПФР просит заявление, которо... ФНС отправляет страхователей, возмущенных неверным сальдо по страховым взносам, в ПФР и ФСС

Аноним

Михаил Хаймович, доброго дня! А в регионах эта тема тоже актуальна?Я директор ООО, зарегистр... ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать

Аноним

Может государство увидет из чего состоят продуктовые корзины семей и сколько они стоят... Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс

Аноним

совсем охренели........это уже прям беспредел какой-то........... Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»

Аноним

Аноним, Вы писали:klerk.nsk, Вы писали:как ИП может заниматься торговым розничным бизнесом без на... ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ

klerk.nsk элементарно и вариантов куча. товар давно уже привозят сами поставщики. да и не обязательно стоят... ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ

Аноним

Это новый вид мошенничества со стороны налоговой .Т.е вам самим нужно бегать и требовать это увед... Что делать, если вы не получили налоговое уведомление

natalisa51 Нас заставили бегать волноваться,пусть теперь они поволнуются. А кто кому передал неправиль... Молния. Московскую налоговую эвакуируют

Glawbuch по логике его и взрывать нужно. По логике, можно дописаться...... Молния. Московскую налоговую эвакуируют

Аноним

klerk.nsk, Вы писали:как ИП может заниматься торговым розничным бизнесом без наемных работников? ... ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ

nadezhda2086 да, согласна, страхование пассажиров..., а когда введут хоть какое-нибудь регулирование кидалова ... Таксистов предлагают обязать страховать жизнь пассажиров

Аноним

вчера в ифнс 19 вальяжная дама шум подняла по этому вопросу, мол списывают несуществующие долги, ... Провал очередной передачи данных по взносам из фондов в налоговую: «Караул, грабят!»

Аноним

Если чек дали, то что в нем проверять? Или есть случаи с подделкой чеков? Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс

Аноним

Опыт работы с 1С облаком более года. Претензии: есть паузы в отклике, т.е. "облачная" версия боле... Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться

Аноним

natalisa51, Вы писали:Какая прелесть. Это не терроризм,а скорее народный протест... Типа, это вам... Молния. Московскую налоговую эвакуируют

Аноним

Аноним, Вы писали:К сожалению всяких хватает. Особенно бюджетники опасны в этом отношении - не лю... Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс

Аноним

Аноним, Вы писали:Не думаю, что покупателям это сильно надо. Как-то покупали бумагу через онлайн-... Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс

klerk.nsk как ИП может заниматься торговым розничным бизнесом без наемных работников? У него есть клоны, ко... ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ

Аноним

Но ведь обещали, что если повысят акцизы на бензин, т.е. цена увеличилась почти в 2 раза, то тран... Транспортный налог не отменят

Аноним

yante, Вы писали: Надо сравнивать, как мне кажется, расходы за более длительный период. За ... Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться

Аноним

Но почему до 2019 г? Почему бы не 2021 г ? ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ