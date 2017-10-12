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Социальные выплаты проиндексируют на 3,2%

12.10.17 10:46
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Минтруд разработал проект постановления Правительства, утверждающий индексацию социальных выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля 2018 года. Соответствующий документ размещен на портале раскрытия нормативно-правовых актов.

Коэффициент индексации будет установлен в размере 1,032, в соответствии с прогнозируемым индексом потребительских цен.

Таким образом, в 2018 году на 3,2% будут повышены, в частности размеры: единовременного пособия при рождении ребенка; единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; минимальные пособия по уходу за ребенком и др.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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