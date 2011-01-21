1С:Бухгалтерия 8: как обращаться в техподдержку

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В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0), начиная с версии 3.0.43.223, реализована возможность обращения в службу технической поддержки фирмы «1С» напрямую из программы. Теперь, благодаря специальному Помощнику, процесс подготовки обращения в техническую поддержку стал намного эффективнее: Помощник не только подскажет, как правильно подготовить и отправить пожелание, вопрос или сообщение об ошибке, но и предоставит быстрый доступ ко всем необходимым информационным ресурсам, а также напомнит о необходимости своевременного обновления конфигурации.

Помощник подготовки обращения в техническую поддержку (далее – Помощник) позволяет формировать и отправлять сообщения в службу технической поддержки фирмы «1С». Доступ к Помощнику осуществляется из раздела Главное (группа Обращение в техническую поддержку).

Рис. 1. Доступ к Помощнику

Помощник включает в себя три возможности, переход к которым осуществляется по одноименным гиперссылкам:

Написать пожелание;

Задать вопрос;

Сообщить об ошибке.

В процессе подготовки пожелания, вопроса или сообщения об ошибке программа в первую очередь проверит актуальность версии программы и, в случае необходимости, предложит обновить конфигурацию до актуальной версии (рис. 2).

Рис. 2. Предложение об обновлении конфигурации

На следующем шаге Помощник поможет правильно составить текст сообщения в зависимости от ситуации, возникшей у пользователя.

Если пользователь формирует пожелание по программе, то Помощник запросит обязательную для заполнения информацию:

о разделе учета (раздел выбирается из списка, например, Торговля и учет товаров, Расчеты с контрагентами и т.д.);

о том, какая решается задача, что сейчас вызывает сложности и, по мнению пользователя, делается неудобно;

какое поведение программы было бы для пользователя удобным.

Если пользователь задает вопрос, то программа предложит ознакомиться с методическими материалами на информационных ресурсах фирмы «1С» (рис. 3).

Рис. 3. Доступ к информационным ресурсам «1С»

Если предложенные информационные ресурсы не помогли найти ответ на вопрос пользователя, то Помощник запросит обязательную для заполнения информацию:

о разделе учета;

о том, какая задача решается;

что при этом непонятно и вызывает вопрос.

Если пользователь формирует сообщение об ошибке, то в процессе подготовки сообщения программа предложит ознакомиться со списком уже зарегистрированных ошибок по гиперссылке Каталог зарегистрированных ошибок (рис. 4).

Рис. 4. Переход к каталогу зарегистрированных ошибок

Если обнаруженная пользователем ошибка отсутствует в списке, то Помощник запросит обязательную для заполнения информацию:

о разделе учета;

о порядке воспроизведения ошибки с описанием неправильного поведения;

об ожидаемом (правильном) с точки зрения пользователя поведении программы.

С помощью специальных переключателей пользователь указывает, может ли он предоставить базу, на которой воспроизводится ошибка, или нет.

Все технические данные, необходимые для расследования ошибки, автоматически сформируются перед отправкой сообщения и будут к нему приложены.

На следующем этапе, после того, как пожелание, вопрос или сообщение об ошибке сформулировано, Помощник запросит регистрационную информацию:

регистрационный номер программы;

организацию – владельца программы;

имя и должность отправителя сообщения;

адрес электронной почты, куда должен быть направлен ответ (по умолчанию Помощник предлагает адрес основной учетной записи, указанный в настройках электронной почты).

На последнем этапе по кнопке Отправить сообщение пользователь пересылает обращение в службу техподдержки. К письму можно приложить любые файлы, которые помогут в расследовании ошибки или разрешении любой другой ситуации.

Для обращения в техподдержку через Помощника пользователь должен зарегистрироваться на сайте интернет-поддержки и настроить учетную запись электронной почты.

Несмотря на то, что порядок направления письма пользователем (из формы Помощника или со своей электронной почты) не имеет значения, применение Помощника позволит службе техподдержки лучше понять вопрос и быстрее на него ответить.

Источник: http://www.buh.ru