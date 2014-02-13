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Как законно снизить налоги с помощью патентной системы налогообложения

09.02.17 13:18
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Общаясь с новыми клиентами в регионах, нами было  замечено, что предприниматели частенько не используют и даже не знают о таком законном способе экономии на налогах, как применение патентной системы налогообложения. Это касается также и среднего, и крупного бизнеса.

Давайте вместе разберемся. Патентная система налогообложения была принята на федеральном уровне в нынешнем виде с 1 января 2013 года. На патентной системе налогообложения, с точки зрения налогов, намного выгоднее работать, даже в сравнении с ЕНВД и УСН 6%. Используя патентную систему налогообложения можно осуществлять 47 видов экономической деятельности.

Как рассчитывается стоимость патента? И почему на патенте выгоднее работать чем на ЕНВД и на упрощенке?

Конкретный пример: Берем, допустим, ИП-ешника с видом экономической деятельности под номером 45 (розничная торговля с использованием торговых залов площадью до 50 квадратных метров), берем также вид экономической деятельности под номером 46 (розничная торговля без использования торговых залов) и вид экономической деятельности 47 (бары, кафе, рестораны с площадью обслуживания посетителей тоже до 50 квадратных метров). У данного предпринимателя 3 магазина (небольших кафе или др.). Этот ИП-ешник на патентной упрощенке может иметь персонала до 15 человек (если 3 магазина небольших - это как раз 15 человек по 5 человек в каждом). И, например, предпринимателю, если у него все 3 магазина записаны в одном патенте, вменяют годовой доход в размере 1 миллиона рублей по его региону. Стоимость патента рассчитывается:  вмененный годовой доход умноженный на 6%. Таким образом у предпринимателя патент будет стоить 60 тысяч рублей. 1/3 патента ИП-ешник должен оплатить в первые 10 дней с начала применения патентной системы налогообложения и 2/3 он должен оплатить за 25 дней до окончания срока патента. Патент оформляется от 1 до 12 месяцев .

С этого момента предприниматель может получить доход по этим всем магазинам хоть 2 миллиона,  3-15-20 миллионов, да, сколько угодно! Он не будет со всех этих миллионов больше платить ни копейки налогов, потому что ему был вменен 1 миллион рублей по патенту.  Рассчитали патент, заплатили,  «дело в шляпе».

Еще рассмотрим подпункт 19 пункта 2  - это все описано в статье 346.43 НК (ссылка). Этот пункт - сдача недвижимости в аренду. Например, у вашего владельца бизнеса много всякой недвижимости и ему вменили по патенту годовой доход в пять миллионов рублей в год. Отлично, 5 миллионов умножить на 6% - стоимость патента 300 000 Р. И не важно, что вы потом выведете на него 37 млн. рублей за год.  Все, ни копейки больше не платим.

А это на много дешевле чем УСН 6% и тем более ЕНВД. Так что не игнорируйте, пожалуйста, патентную систему налогообложения.

Точные ставки вмененного дохода и точные виды экономической деятельности вы должны будете читать в своих региональных законах. Если вы обнаружите, например,  что патент на транспортно-логистические перевозки в Екатеринбурге слишком дорогой, то найдите человека, которого вы сделаете ИП-ешником в каком-нибудь ближайшем райцентре, где стоимость патента раз в пять-десять будет меньше чем, в Екатеринбурге. А уже где там эти машины будут ездить никто не будет разбираться.

Встает вопрос (было очень много споров по этому поводу): допустим, если у собственника 3 помещения по разным адресам, надо ли покупать 3 патента или достаточно одного? Ответ простой, наконец налоговики с этим разобрались и на практике через своих клиентов это мы проверили уже сотни раз: если впишите в один патент все 3 помещения, вам не придется покупать 3 патента.

Как бонус, по 44 видам экономической деятельности из 47 по всем сотрудникам, нанятым патентным упрощенцем, до конца 2018 года мы платим страховые взносы 20%. То есть дается 10% льгота.

Что не попало в льготу? В льготу как раз не попали те виды экономической деятельности, которые были упомянуты в начале статьи:  сдача недвижимости в аренду (пусть наш ИП-ешник один сдает эту недвижимость в аренду и у него не будет никаких сотрудников), розничная торговля с использованием торговых залов, розничная торговля без использования торговых залов, а также бары, кафе, рестораны тоже в эту льготу не попали. Зато по остальным 44 видам экономической деятельности страховые взносы равны 20% до конца 2018 года за всех сотрудников, оформленных на патентного упрощенца.

Внимание! Даже если у вас крупный бизнес, все равно, пожалуйста, не игнорируйте патентную систему налогообложения. Мелочь, а приятно. Тем более через патентного упрощенца легко и весело выводить деньги, также, как и выводить деньги через ИП-ешников.

Патентную упрощенку можно совмещать с ЕНВД, с упрощенной системой 6% или 15%. С точки зрения количества персонала на патентной упрощенке, еще раз повторюсь, мы имеем право держать не более 15 сотрудников. На 6%-15% УСН мы можем иметь до 100 человек. А вот при совмещении УСН с патентом мы можем на упрощенке использовать 85 человек, а на патенте смело 15 человек. То есть в совокупности не должно быть больше 100 человек.

Самое главное, чтобы ваши юристы грамотно расписали по бумажкам, что у вас на патентных видах деятельности не работало больше 15 человек, а остальные у вас числились по видам экономической деятельности, которая относится к 6% налогу. Я не думаю, что кто-то сможет разобраться, где на самом деле работают сотрудники.
Владимир Туров

владелец юридической компании «Туров и партнеры» (Москва), ведущий специалист «Бизнес-школы «Капитал»

Источник: Блог о налогах Владимира Турова

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5 мнений
Клерк
Тамри

Улыбнуло про розничную торговлю на патенте.. Преподносится так, что гораздо выгоднее применять патент по сравнению с ЕНВД. Но почему-то нет ни слова про ограничение размера розничной выручки при использовании ПСН.

ЕНВД же таким недостатком не страдает, выручка не ограничена.

Вот  и думайте, в один патент вписывать сразу три магазина, чтобы сэкономить несколько копеек, но зато начать париться с численностью и суммой выручки, либо применять ЕНВД.

.. А аренда - это да. Выгоднее режима, чем патент, действительно нет.

<b>Модератор</b>
Над.К
Как всегда, по верхам и в основном мимо дела.  Даже название системы налогообложения всё время перевирается. Нет уже давно патентной упрощенки, есть патентная система налогообложения сама по себе, без всякой упрощенки.
На патентной системе налогообложения, с точки зрения налогов, намного выгоднее работать, даже в сравнении с ЕНВД и УСН 6%.

 Это далеко не всегда так. Так что сиё утверждение есть неправда

И, например, предпринимателю, если у него все 3 магазина записаны в одном патенте, вменяют годовой доход в размере 1 миллиона рублей по его региону.

 Никто не даст записать все три магазина в один патент. Автор давно в региональные законы заглядывал? Потенциальный доход (а это именно так правильно называется, вмененный доход при ЕНВД) в законах указан по каждому обособленному объекту или от количества площадей. Так что один миллион в год это из области ненаучной фантастики.  Так что рассчитанный налог в 60 тыс. можно смело как минимум в три раза увеличить. При этом еще при наличии работников придется платить взносы, а не них патент не уменьшить (в отличии от УСН и ЕНВД).

1/3 патента ИП-ешник должен оплатить в первые 10 дней с начала применения патентной системы налогообложения и 2/3 он должен оплатить за 25 дней до окончания срока патента.

 И тут соврамши. Во-первых, сроки оплаты зависят от срока патента. Во-вторых, ни при каком сроке патента нет тех сроков, которые указал автор.


<b>Модератор</b>
Над.К

Поехали дальше.

Если вы обнаружите, например, что патент на
транспортно-логистические перевозки в Екатеринбурге слишком дорогой, то
найдите человека, которого вы сделаете ИП-ешником в каком-нибудь
ближайшем райцентре, где стоимость патента раз в пять-десять будет
меньше чем, в Екатеринбурге. А уже где там эти машины будут ездить никто
не будет разбираться.

 Зато этому другому ИПшнику надо будет на каком-то праве иметь эти машины и нанимать водителей. Про незаконность совета оформлять свой бизнес на подставного человека, я
даже и не говорю.

Ответ простой, наконец налоговики с
этим разобрались и на практике через своих клиентов это мы проверили
уже сотни раз: если впишите в один патент все 3 помещения, вам не
придется покупать 3 патента.

В большинстве законов речь опять-таки об обособленных объектах.  Или от площади помещений. Никто не даст заплатить за один патент при наличии 3-х обособленных помещений в той же Москве.


Зато по остальным 44 видам экономической деятельности страховые взносы равны 20% до конца 2018 года за всех сотрудников, оформленных на патентного упрощенца.

Опять мимо.  Не за всех сотрудников, а только за тех, кто занят в патентном виде деятельности.

Тем более через патентного упрощенца легко и весело выводить деньги, также, как и выводить деньги через ИП-ешников.
 Да-да, особенно весело становится тогда, когда за такую обналичку прищучивает налоговая. Примеров тому уже масса. При этом ИПшнику светит НДФЛ (поскольку у него по факту нет предпринимательской деятельности, ему просто так деньги переводили), а организации доначисление налогов. Хорошо, если без уголовных последствий.

<b>Модератор</b>
Над.К
Ну и в заключении: об основном преимуществе ПСН в Москве не написано ни слова. А ведь  ПСНщики могут не платить торговый сбор в Москве, чем эта система многих там и привлекает. И это и есть законное снижение налогов. Кроме того при ней можно не применять ККТ, что тоже большой плюс для многих.

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