Как законно снизить налоги с помощью патентной системы налогообложения

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Общаясь с новыми клиентами в регионах, нами было замечено, что предприниматели частенько не используют и даже не знают о таком законном способе экономии на налогах, как применение патентной системы налогообложения. Это касается также и среднего, и крупного бизнеса.

Давайте вместе разберемся. Патентная система налогообложения была принята на федеральном уровне в нынешнем виде с 1 января 2013 года. На патентной системе налогообложения, с точки зрения налогов, намного выгоднее работать, даже в сравнении с ЕНВД и УСН 6%. Используя патентную систему налогообложения можно осуществлять 47 видов экономической деятельности.

Как рассчитывается стоимость патента? И почему на патенте выгоднее работать чем на ЕНВД и на упрощенке?

Конкретный пример: Берем, допустим, ИП-ешника с видом экономической деятельности под номером 45 (розничная торговля с использованием торговых залов площадью до 50 квадратных метров), берем также вид экономической деятельности под номером 46 (розничная торговля без использования торговых залов) и вид экономической деятельности 47 (бары, кафе, рестораны с площадью обслуживания посетителей тоже до 50 квадратных метров). У данного предпринимателя 3 магазина (небольших кафе или др.). Этот ИП-ешник на патентной упрощенке может иметь персонала до 15 человек (если 3 магазина небольших - это как раз 15 человек по 5 человек в каждом). И, например, предпринимателю, если у него все 3 магазина записаны в одном патенте, вменяют годовой доход в размере 1 миллиона рублей по его региону. Стоимость патента рассчитывается: вмененный годовой доход умноженный на 6%. Таким образом у предпринимателя патент будет стоить 60 тысяч рублей. 1/3 патента ИП-ешник должен оплатить в первые 10 дней с начала применения патентной системы налогообложения и 2/3 он должен оплатить за 25 дней до окончания срока патента. Патент оформляется от 1 до 12 месяцев .

С этого момента предприниматель может получить доход по этим всем магазинам хоть 2 миллиона, 3-15-20 миллионов, да, сколько угодно! Он не будет со всех этих миллионов больше платить ни копейки налогов, потому что ему был вменен 1 миллион рублей по патенту. Рассчитали патент, заплатили, «дело в шляпе».

Еще рассмотрим подпункт 19 пункта 2 - это все описано в статье 346.43 НК (ссылка). Этот пункт - сдача недвижимости в аренду. Например, у вашего владельца бизнеса много всякой недвижимости и ему вменили по патенту годовой доход в пять миллионов рублей в год. Отлично, 5 миллионов умножить на 6% - стоимость патента 300 000 Р. И не важно, что вы потом выведете на него 37 млн. рублей за год. Все, ни копейки больше не платим.

А это на много дешевле чем УСН 6% и тем более ЕНВД. Так что не игнорируйте, пожалуйста, патентную систему налогообложения.

Точные ставки вмененного дохода и точные виды экономической деятельности вы должны будете читать в своих региональных законах. Если вы обнаружите, например, что патент на транспортно-логистические перевозки в Екатеринбурге слишком дорогой, то найдите человека, которого вы сделаете ИП-ешником в каком-нибудь ближайшем райцентре, где стоимость патента раз в пять-десять будет меньше чем, в Екатеринбурге. А уже где там эти машины будут ездить никто не будет разбираться.

Встает вопрос (было очень много споров по этому поводу): допустим, если у собственника 3 помещения по разным адресам, надо ли покупать 3 патента или достаточно одного? Ответ простой, наконец налоговики с этим разобрались и на практике через своих клиентов это мы проверили уже сотни раз: если впишите в один патент все 3 помещения, вам не придется покупать 3 патента.

Как бонус, по 44 видам экономической деятельности из 47 по всем сотрудникам, нанятым патентным упрощенцем, до конца 2018 года мы платим страховые взносы 20%. То есть дается 10% льгота.

Что не попало в льготу? В льготу как раз не попали те виды экономической деятельности, которые были упомянуты в начале статьи: сдача недвижимости в аренду (пусть наш ИП-ешник один сдает эту недвижимость в аренду и у него не будет никаких сотрудников), розничная торговля с использованием торговых залов, розничная торговля без использования торговых залов, а также бары, кафе, рестораны тоже в эту льготу не попали. Зато по остальным 44 видам экономической деятельности страховые взносы равны 20% до конца 2018 года за всех сотрудников, оформленных на патентного упрощенца.

Внимание! Даже если у вас крупный бизнес, все равно, пожалуйста, не игнорируйте патентную систему налогообложения. Мелочь, а приятно. Тем более через патентного упрощенца легко и весело выводить деньги, также, как и выводить деньги через ИП-ешников.

Патентную упрощенку можно совмещать с ЕНВД, с упрощенной системой 6% или 15%. С точки зрения количества персонала на патентной упрощенке, еще раз повторюсь, мы имеем право держать не более 15 сотрудников. На 6%-15% УСН мы можем иметь до 100 человек. А вот при совмещении УСН с патентом мы можем на упрощенке использовать 85 человек, а на патенте смело 15 человек. То есть в совокупности не должно быть больше 100 человек.

Самое главное, чтобы ваши юристы грамотно расписали по бумажкам, что у вас на патентных видах деятельности не работало больше 15 человек, а остальные у вас числились по видам экономической деятельности, которая относится к 6% налогу. Я не думаю, что кто-то сможет разобраться, где на самом деле работают сотрудники.