Должен ли ИП без работников сдавать отчетность в ПФР?

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Согласно п. 2 ст. 11 Закона № 27‑ФЗ[1] страхователь обязан представить определенные сведения о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым начисляются страховые взносы). Сведения, предусмотренные названной нормой, страхователь представляет ежеквартально в составе расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР и на обязательное медицинское страхование в ФФОМС в соответствии с ч. 9 ст. 15 Закона № 212‑ФЗ[2].

Страхователями в силу ст. 1 Закона № 27‑ФЗ признаются среди прочего индивидуальные предприниматели, осуществляющие прием на работу по трудовому договору, а также заключающие договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым по законодательству РФ начисляются страховые взносы.

В то же время положения Закона № 212‑ФЗ (в частности, пп. «б» п. 1 ч. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 5) разделяет индивидуальных предпринимателей на две категории: на тех, кто производит выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и тех, кто не осуществляет подобные выплаты.

Из приведенных норм в совокупности следует, что обязанность по представлению сведений индивидуального (персонифицированного) учета в ПФР, установленная п. 2 ст. 11 Закона № 27‑ФЗ, возлагается только на предпринимателей, заключивших трудовые или гражданско-правовые договоры с физическими лицами. Соответственно, предприниматель, не привлекающий работников и лиц по гражданско-правовым договорам, представлять обозначенные сведения в ПФР не должен.

Справедливость сказанного подтверждают примеры из арбитражной практики. Например, АС СЗО в Постановлении от 05.05.2015 № Ф07-1094/2015 по делу № А42-3922/2014 указал на следующее. Предприниматель, являясь лицом, самостоятельно уплачивающим страховые взносы (уточним, в порядке, определенном ст. 14 и 16 Закона № 212‑ФЗ), не обязан представлять сведения индивидуального (персонифицированного) учета. Положения п. 2 ст. 11 Закона № 27‑ФЗ применимы к страхователю, каковым заявитель не является.

Впрочем, на практике могут возникать ситуации, которые прямо не регламентированы законодательными нормами. Приведем пример такой ситуации. Изначально предприниматель в 2005 году подал заявление в отделение ПФР о регистрации его в качестве страхователя – физического лица, производящего выплаты в пользу физических лиц, и начал благополучно осуществлять предпринимательскую деятельность и представлять необходимые отчеты (в том числе сведения индивидуального (персонифицированного) учета о каждом работнике в ПФР). Затем (в 2010 году) расторгнул все трудовые отношения с работниками, но не подал заявление о снятии его с регистрационного учета в качестве страхователя, производящего выплаты физическим лицам (то есть работодателя). А в дальнейшем (в 2015 году) вообще принял решение о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Казалось бы, для этого предпринимателю достаточно подать необходимое заявление и затем ожидать соответствующего решения контролирующих инстанций. Но предпринимателю пришел отказ. По мнению ревизоров ПФР, за ним числилась задолженность по представлению сведений индивидуального (персонифицированного) учета.

Предприниматель обратился в суд с заявлением о признании указанного ответа отделения ПФР незаконным.

Ревизоры ПФР, настаивая на правомерности своего решения, привели такие доводы. Прекращение представления индивидуальных сведений не может быть однозначно истолковано органом ПФР как утрата статуса работодателя. Закон № 212‑ФЗ и Порядок[3] определяют обязанность страхователя, имеющего статус физического лица – работодателя – индивидуального предпринимателя, но не производящего выплаты физическим лицам, обращаться в органы ПФР с заявлением о снятии его с регистрационного учета. Иными словами, для указанной категории предпринимателей установлен заявительный порядок снятия с учета. Само по себе прекращение трудовых договоров с принятыми на работу сотрудниками не освобождает предпринимателя от подачи заявления о снятии с регистрационного учета в качестве страхователя, производящего выплаты физическим лицам, и отчетности до момента подачи такого заявления.

У арбитров АС СКО касательно данной спорной ситуации сложилось иное мнение: нахождение предпринимателя на учете как работодателя в отсутствие фактических трудовых отношений (либо гражданско-правовых) с физическими лицами и, как следствие, в отсутствие выплат (вознаграждений) им не может служить основанием для того, чтобы считать этого предпринимателя плательщиком страховых взносов и требовать от него представления сведений персонифицированного учета (см. Постановление от 10.06.2016 № Ф08-3645/2016 по делу № А63-6525/2015).

Судья ВС РФ в Определении от 04.10.2016 № 308‑КГ16-12410, в свою очередь, согласился с позицией нижестоящих судов и отказал отделению ПФР в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Обоснование следующее. В силу положений ст. 11 Закона № 27‑ФЗ страхователь в составе персонифицированных сведений обязан представить сведения о выплатах, фактически включенных им в базу для исчисления страховых взносов, и суммах страховых взносов, фактически им начисленных. Положениями Закона № 27‑ФЗ обязанность представлять сведения персонифицированного учета, расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам возложена на плательщиков страховых взносов, а не на лицо, формально имеющее статус страхователя-работодателя, но фактически не имеющее работников и не производящее выплаты и иные вознаграждения. Более того, в Законе № 212‑ФЗ не содержится нормы, обязывающей страхователя, не производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, представлять сведения, предусмотренные ч. 9 ст. 15 данного закона. При этом ни Закон № 212‑ФЗ, ни Закон № 27‑ФЗ не определяют обязанности страхователя, не производящего выплаты физическим лицам, по представлению индивидуальных сведений, в том числе о выплатах, которые им не включались в базу для исчисления страховых взносов, и суммах страховых взносов, которые им не начислялись.

И еще. Проанализировав положения п. 26 – 29 Порядка, судья ВС РФ пришел к выводу, что перечисленные нормы прямо не устанавливают заявительный порядок снятия с учета физического лица – работодателя – индивидуального предпринимателя при прекращении им трудового договора с наемным работником без прекращения предпринимательской деятельности.

Резюмируем сказанное. Если индивидуальный предприниматель состоит на учете в отделении ПФР как работодатель, но при этом не имеет фактических трудовых (либо гражданско-правовых) отношений с физическими лицами и не производит в их адрес никаких выплат, то он не обязан:

подавать заявление о снятии с учета в качестве работодателя;

представлять в ПФР расчеты (в том числе нулевые) по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и иные сведения персонифицированного учета.

При неблагоприятном развитии событий (в случае возникновения претензий со стороны ревизоров ПФР) предприниматель для защиты своих интересов может воспользоваться выводами из комментируемого судебного решения.

[1] Федеральный закон от 01.04.1996 № 27‑ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

[2] Федеральный закон от 24.07.2009 № 212‑ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

[3] Порядок регистрации и снятия с регистрационного учета в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации страхователей, производящих выплаты физическим лицам, утв. Постановлением Правления ПФ РФ от 13.10.2008 № 296п.