Обналичивание денежных средств: налоговые и уголовные риски

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Обналичивание денег (обналичка) – частый вопрос, возникающий в практике налоговых споров. Считалось и считается поныне, что обналичивание является одним из эффективных способов ведения хозяйственной деятельности и получения наличных денежных средств.

Однако упускается, что ничто в мире не вечно. А те или иные инструменты, возможно, в далеком прошлом и показавшие свои достоинства, но сейчас уже требуют адаптации под изменяющиеся условия предпринимательского оборота. Правда, об этой адаптации забыли.

Тем не менее этот материал не на тему, того как нужно правильно обналичивать. Я не считаю такой инструмент законным и эффективным, так как нет «волшебной таблетки». Даже появление в краткосрочной перспективе положительного эффекта не даст никаких гарантий на будущее. Поэтому обратим внимание на реальные, как говорится «стоящие в полный рост», налоговые и уголовные риски. Их корректное определение убедит в необходимости использования иных безопасных инструментов, о которых речь ниже.

Прежде стоит понять, что проблема придет откуда не ждали. Здесь вами и налоговые органы, которые по своей инициативе начинают в отношении вас налоговую проверку, тут вам и правоохранительные органы, которым предоставили право самостоятельно возбуждать дела по налоговым преступлениям. При этом правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия даже после получения любого обращения к ним, в том числе как результат недовольства клиента, пакость конкурента, месть уволенного сотрудника.

Теперь об обналичивании денежных средств. Приведу оценку судов, оценивающих доводы налоговых органов, правоохранительных органов и налогоплательщиков при выявлении и использовании обнала.

1. Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2016 N 07АП-5170/2016 по делу N А45-1025/2015:

«Признавая выводы налогового органа обоснованными, суд первой инстанции исходил из обстоятельств, установленных Инспекцией, которые в совокупности указывают на невозможность выполнения контрагентами своих обязательств по заключенным договорам и отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности, в частности: денежные средства с назначением платежа "за товар" перечислялись в адрес организаций, которые являлись "проблемными" и обладающими признаками "фирм-однодневок", расчетные счета которых использовались для "обналичивания" денежных средств; расчетные счета Контрагентов использовались исключительно для транзита денежных средств, конечной целью являлось "обналичивание" денежных средств через специальные счета».

2. Определение Верховного Суда РФ от 14.07.2016 N 304-КГ16-8130 по делу N А03-4169/2015:

"Общество реализацию товара конечным покупателям осуществляло самостоятельно, без посреднического участия контрагента; ООО "Алттранс ТД" выступало в роли формального посредника и не осуществляло реальную финансово-хозяйственную деятельность. Деятельность контрагента и иных организаций не преследовала осуществление предпринимательской деятельности для собственных экономических нужд, а заключалась исключительно в обслуживании хозяйственных интересов заявителя. Вовлечение в систему расчетов других юридических лиц произведено обществом в целях их использования для выведения из хозяйственного оборота денежных средств и обналичивания.

Данные обстоятельства в совокупности с иными установленными инспекцией в ходе выездной налоговой проверки фактами послужили основанием для вывода судов о создании обществом и ООО "Алттранс ТД" схемы с целью получения необоснованной налоговой выгоды без осуществления реальных финансово-хозяйственных операций, связанных с приобретением и реализацией товара.

3. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.06.2016 N Ф04-2434/2016 по делу N А70-8814/2015:

«В подтверждение вывода о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды Инспекция ссылается на обстоятельства, установленные в ходе проверки в отношении контрагентов (ООО «Строитель», ООО «Интрон», ООО «Технопром»), а именно: анализ выписки по расчетному счету свидетельствует об отсутствии перечислений денежных средств по договорам найма работников, заработной плате, перечисления по расчетным счетам имеют транзитный характер, денежные средства, поступающие на расчетный счет, в том числе от ООО «Торговый дом Эра-Тюмень», в дальнейшем обналичивались физическими лицами, а также перечислялись на счета других организаций и впоследствии обналичивались (ООО «Строитель», ООО «Интрон», ООО «Технопром»)».

4. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.02.2016 N Ф04-57/2016 по делу N А27-351/2015:

«В подтверждение вывода о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды Инспекция ссылается на обстоятельства, установленные в ходе проверки в отношении контрагентов (ЗАО «Агротехкомплект», ООО «Байкал», ООО «Росток», ООО «Луч», ООО «ДС-Ком»), в частности:

- ООО «Луч» и ООО «ДС-Ком» расчетные счета используются для осуществления транзитных платежей, при наличии у этих обществ всех признаков номинальных юридических лиц, созданных для обналичивания денежных средств, заявленные Обществом платежи в размере 3 080 000 руб. и 3 201 211 руб. реальность расходов подтверждать не могут; - расходные кассовые ордера, которые сами по себе, при получении денежных средств неустановленными лицами, реальность заявленных платежных операций не подтверждают; - Обществом в целях увеличения расходов целенаправленно применена схема особых расчетов - наличными денежными средствами лицам, личность которых невозможно установить, в связи с тем, что они предъявляли поддельные документы, в адрес юридических лиц, не зарегистрированных в ЕГРЮЛ».

5. Определение Московского городского суда от 08.07.2016 N 4г-7371/2016:

«В результате выездной налоговой проверки должника ОАО "ИФГ "Гленик-М" установлено, что под руководством Ш. в ОАО "ИФГ "Гленик-М" разработана схема вывода (обналичивания) денежных средств с применением ценных бумаг иностранных компаний.

На основании материалов выездной налоговой проверки было возбуждено уголовное дело N 288006 по обвинению Ш. в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ. В рамках уголовного дела ИФНС России N 3 по г. Москве в порядке ст. 44 УПК РФ к обвиняемому Ш. 28.05.2012 г. предъявлен гражданский иск с требованием о возмещении вреда, причиненного преступлением. Постановлением старшего следователя второго управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве подполковника юстиции Б. 30.05.2012 г. ИФНС России N 3 по г. Москве признана гражданским истцом по уголовному делу N ***.

Приговором от 26.07.2013 г. Ш. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199 ч. 2 п. б УК РФ, и ему назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Постановить по делу новое решение.

Взыскать со Ш. сумму налога на прибыль за 2006 - 2007 года в размере *** руб., и пени в сумме *** руб.».

Если вы до этого момента прочитали материал, значит находитесь в поисках иных безопасных инструментах, которые целесообразно использовать в текущей ситуации.

Нет волшебной таблетки. Не стоит искать единственно верного варианта, использовав который вы получаете «гарантию неприкасаемости» от налоговых и правоохранительных органов на годы вперед. Каждый бизнес и каждая ситуация имеет частные элементы. Например, у одного из наших клиентов дробление бизнеса на компании с УСН. В каждой из компании один и тот же участник и директор. Все компании зарегистрированы по одному и тому же адресу и ведут одну и туже деятельность. В такой ситуации требование собственника бизнеса об отсутствии иных лиц, которые могли бы заменить его в компаниях и является тем частным элементом (ограничением), который стоит принимать во внимание при выработке и применении необходимых инструментов. Метод, заключающийся в постоянной смене одной компании на другую не так хорош как кажется. История по ней тянется в любом случае к бенефициару. Грубые, хамские, наглые варианты работы должны уйти в прошлое. В первую очередь те из них, которые вскрываются через попытки создать формальный документооборот и операции. В частности, большинство из них легко вскрываются на технических процедурах. Как-то допрос сотрудников налогоплательщика или его контрагентов, экспертиза документов (в том числе подписей, давности).

При этом данный материал не должен рассматриваться как одобрение, поощрение, согласие с такой формой деятельности, либо как форма консультации по теме обналичивания, либо как призыв к подобному. Любая юридическая помощь, предоставляемая нашей юридической фирмой, базируется на принципе законности.