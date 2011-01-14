По каким признакам вскрываются мнимые возвраты покупателям денег за товары

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Предприниматель в 2012 году торговал в розницу светильниками, товарами бытовой химии и обоями. При этом применял УСН.

В ходе выездной проверки ИНФС установила, что ИП намеренно занизил выручку от реализации на 0,6 млн рублей, чтобы не утратить права на УСН.

В декларации по УСН за 2012 год он отразил получение выручки в сумме 59,6 млн рублей, но фактически на расчетный счет и в кассу получил выручку в размере 60,5 млн рублей. Из них 0,6 млн рублей составила сумма, отраженная в книге кассира-операциониста как «сумма денежных средств, возвращенная покупателям по неиспользованным кассовым чекам».

Однако инспекторы усомнились в том, что возврат денег происходил в реальности, поскольку заявления покупателей о возврате товара отсутствовали. В связи с этим ИФНС решила, что в действительности ИП превысил предельно допустимый размер дохода, позволяющий применять указанный спецрежим (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). Поэтому ему были доначислены налоги по общей системе налогообложения, пени и штраф.

Предприниматель, считая это решение незаконным, обратился в суд.

По его мнению, заявление покупателя о возврате денег не является обязательным для составления акта о таком возврате. Поскольку по всем случаям возврата из кассы денежных средств представлены кассовые чеки, факт возврата является доказанным.

Однако суды отклонили иск.

Руководствуясь Законом о бухучете, а также Методическими рекомендациями по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утв. письмом Роскомторга от 10.07.1996 № 1–794/32–5, судьи пришли к выводу о том, что такая хозяйственная операция, как возврат товара покупателем в организацию розничной торговли (индивидуальному предпринимателю), должна сопровождаться составлением заявления покупателя о возврате товара, акта или накладной о передаче товара продавцу.

В данном случае указанные документы заявителем в ходе проверки представлены не были.

При подаче жалобы в УФНС предприниматель, правда, подал такие заявления, однако:

во-первых , они почему-то отсутствовали в ходе проверки;

, они отсутствовали в ходе проверки; во-вторых , были представлены лишь по части операций;

, были представлены лишь по части операций; в-третьих , некоторые из них оформлены от несуществующих физлиц;

, некоторые из них оформлены от несуществующих физлиц; в-четвертых , ряд заявлений составлены работниками предпринимателя, то есть зависимыми от него лицами;

, ряд заявлений составлены работниками предпринимателя, то есть зависимыми от него лицами; в-пятых , иные денежные средства возвращались без заявлений, причем в значительном числе случаев в день покупки, в течение часа или нескольких минут после пробития чека.

Это позволяет сделать вывод о том, что достоверные первичные документы в подтверждение возврата покупателям уплаченных за товар денежных средств налогоплательщиком не представлены.

Предпринимателем создана искусственная ситуация по возврату денежных сумм покупателям с целью не превышения предельно допустимого размера выручки, При котором возможно применение УСН.

Таким образом, решение ИФНС обосновано.