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По каким признакам вскрываются мнимые возвраты покупателям денег за товары
Предприниматель в 2012 году торговал в розницу светильниками, товарами бытовой химии и обоями. При этом применял УСН.
В ходе выездной проверки ИНФС установила, что ИП намеренно занизил выручку от реализации на 0,6 млн рублей, чтобы не утратить права на УСН.
В декларации по УСН за 2012 год он отразил получение выручки в сумме 59,6 млн рублей, но фактически на расчетный счет и в кассу получил выручку в размере 60,5 млн рублей. Из них 0,6 млн рублей составила сумма, отраженная в книге
Однако инспекторы усомнились в том, что возврат денег происходил в реальности, поскольку заявления покупателей о возврате товара отсутствовали. В связи с этим ИФНС решила, что в действительности ИП превысил предельно допустимый размер дохода, позволяющий применять указанный спецрежим (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). Поэтому ему были доначислены налоги по общей системе налогообложения, пени и штраф.
Предприниматель, считая это решение незаконным, обратился в суд.
По его мнению, заявление покупателя о возврате денег не является обязательным для составления акта о таком возврате. Поскольку по всем случаям возврата из кассы денежных средств представлены кассовые чеки, факт возврата является доказанным.
Однако суды отклонили иск.
Руководствуясь Законом о бухучете, а также Методическими рекомендациями по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утв. письмом Роскомторга от
В данном случае указанные документы заявителем в ходе проверки представлены не были.
При подаче жалобы в УФНС предприниматель, правда, подал такие заявления, однако:
во-первых, они почему-тоотсутствовали в ходе проверки; во-вторых, были представлены лишь по части операций; в-третьих, некоторые из них оформлены от несуществующих физлиц; в-четвертых, ряд заявлений составлены работниками предпринимателя, то есть зависимыми от него лицами; в-пятых, иные денежные средства возвращались без заявлений, причем в значительном числе случаев в день покупки, в течение часа или нескольких минут после пробития чека.
Это позволяет сделать вывод о том, что достоверные первичные документы в подтверждение возврата покупателям уплаченных за товар денежных средств налогоплательщиком не представлены.
Предпринимателем создана искусственная ситуация по возврату денежных сумм покупателям с целью не превышения предельно допустимого размера выручки, При котором возможно применение УСН.
Таким образом, решение ИФНС обосновано.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от