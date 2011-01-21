Если заказчик-банкрот: как предъявить свои требования

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Если заказчик работ не погашает имеющуюся задолженность, подрядчику следует быть готовым к судебным тяжбам и доказывать факты выполнения работ и их стоимость, наличие и размер задолженности. Однако это еще не самый плохой вариант. Хуже, когда в ходе дела о взыскании долга выясняется, что в отношении должника введена процедура банкротства. В этом случае арбитры не будут рассматривать иск о взыскании долга и подрядчику придется обращаться в суд с заявлением о включении спорной задолженности в реестр требований кредиторов должника (далее — реестр) в рамках дела о банкротстве.

В силу п. 1, 3 ст. 71 Закона № 127‑ФЗ[1] для участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение 30 календарных дней с момента опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований.

Требования кредиторов включаются в реестр на основании определения арбитражного суда. При наличии возражений относительно требований кредиторов суд проверяет обоснованность требований и наличие оснований для включения указанных требований в реестр.

Обратите внимание

Проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий сторон.

Признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования, само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств (п. 3-5 ст. 71 и п. 3-5 ст. 100 Закона № 127‑ФЗ, п. 26 Постановления Пленума ВАС РФ № 35[2]).

Сказанное означает, что «попасть» в реестр непросто, суд в любом случае (то есть независимо от наличия возражений должника) будет досконально проверять обоснованность и размер требований. В связи с этим важно понимать, какие документы суды принимают в качестве доказательств, например, может ли подрядчик-кредитор ссылаться на акты, подписанные им в одностороннем порядке.

Из Определения от 18.10.2016 № 309‑ЭС16-13147 по делу № А76-15779/2015 следует, что судья Верховного суда отказал конкурсному управляющему в передаче дела для пересмотра, тем самым согласившись с мнением АС УО о том, что требования субподрядчика к генеральному подрядчику подтверждены относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. Чтобы разобраться в обстоятельствах этого спора, обратимся к Постановлению АС УО от 16.06.2016 № Ф09-4651/16 по делу № А76-15779/2015.

Добиваясь включения задолженности в реестр, субподрядчик представил:

договор;

письмо с приложением актов КС-2 и справок КС-3, направленных генподрядчику для подписания;

акты КС-2 и справки КС-3, оформленные в одностороннем порядке;

письмо генподрядчика, в котором он указывал на замечания и просил их устранить;

акт приемки работ, подписанный муниципальным заказчиком.

Генподрядчик-должник, возражая против включения в реестр спорной стоимости работ, ссылался на то, что субподрядчик не известил его в письменной форме о готовности объекта и необходимости провести приемку результатов работ.

Арбитры учли:

наличие акта, согласно которому муниципальный заказчик в присутствии представителей генподрядчика и субподрядчика произвел осмотр объекта. В акте указано, что все работы выполнены согласно проектно-сметной документации. Несмотря на отсутствие подписи генподрядчика, данный акт принят судом в качестве доказательства выполнения работ;

обоснованность оформления актов и справок в одностороннем порядке, поскольку субподрядчик направлял их генподрядчику для рассмотрения, но он не подписал их и не направил субподрядчику мотивированного отказа от приемки работ;

наличие письма генподрядчика с просьбой об устранении недостатков, содержание которого подтверждало факт выполнения работ.

Как было указано, судьи встали на сторону субподрядчика. Судебных актов, когда арбитры признавали требования должников обоснованными, много. Однако также нередко суды встают на сторону арбитражных управляющих и отклоняют требования о включении заявленных сумм в реестр. Причем бывает, что суды забраковывают, казалось бы, полный пакет подтверждающих документов (договор, подписанные сторонами акты сдачи-приема работ и акты сверки задолженности). Почему так происходит? Попробуем ответить, рассмотрев конкретные ситуации.

Пример 1

Против включения задолженности в реестр возражали временный управляющий должника и один из кредиторов.

Судьи пришли к выводу, что представленные подрядчиком в подтверждение обоснованности своего требования акты КС-2 (подписаны заказчиком работ без замечаний), справки КС-3, а также акт сверки взаимных расчетов не могут быть признаны достаточными для достоверного подтверждения обоснованности требования. В связи с этим подрядчику было предложено представить аргументы против имеющихся возражений и дополнительные доказательства фактического выполнения работ.

Подрядчик не предоставил таких аргументов и доказательств и не заявил о возможном представлении их в дальнейшем.

Арбитры указали: из локального сметного расчета к договору подряда следует, что из общей цены договора стоимость материалов составила более 7 млн руб., а фонд оплаты труда — почти 5,5 млн руб. При фактическом исполнении договорных обязательств подрядчик должен был понести указанные расходы, а в ходе судебного разбирательства представить суду доказательства наличия работников и оборудования и закупки соответствующих материалов.

Ввиду отсутствия таких доказательств суд сделал вывод о недоказанности выполнения работ по договору подряда и отказал во включении в реестр спорной суммы. (Постановление АС СЗО от 29.09.2016 № Ф07-7618/2016 по делу № А66-16485/2015.)

Пример 2

Большинство конкурсных кредиторов, а также временный управляющий должника и уполномоченный орган считали задолженность неподтвержденной.

Арбитры согласились с доводом о том, что выполнение субподрядчиками работ на значительную стоимость (в частности, более 30 млн руб.) предполагает составление в процессе хозяйственной деятельности большого количества документов, относящихся к расходам на оплату труда, приобретение оборудования, расходных материалов, а также касающихся организации процесса, деловой переписки по вопросам взаимодействия субподрядчика (его персонала) с заказчиком, генеральным подрядчиком, журналов работ, актов освидетельствования скрытых работ, исполнительных схем, документов, подтверждающих качество используемых материалов, и т. п. Необходимо также соответствующее отражение указанных хозяйственных операций в бухгалтерском учете генподрядчика и субподрядчика.

Суд предложил кредиторам представить в качестве обоснования факта реального выполнения работ дополнительные доказательства:

сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, деталей;

проектно-сметную документацию, включающую в себя все стадии проектных работ;

договоры поставки соответствующих материалов;

акты об освидетельствовании скрытых работ;

акты контрольных обмеров, осмотров, обследования некачественно выполненных работ, дефектов зданий или их помещений и т. п.

Непредставление документов позволило суду признать спорную задолженность неподтвержденной. (Постановления АС ЦО от 16.03.2016 № Ф10-4590/2014 по делу № А14-1646/2014 и от 24.02.2016 № Ф10-4590/2014 по делу № А14-1646/2014). Причем определениями ВС РФ от 08.07.2016 № 310‑ЭС15-2573 и от 21.06.2016 № 310‑ЭС15-2573 (3) было отказано в передаче названных дел в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда для пересмотра.

Рассмотренные примеры свидетельствуют о том, что суды не ограничиваются формальной проверкой комплектности представленных кредитором документов (договор, акт приема-сдачи, счет-фактура), а исследуют все обстоятельства дела (в том числе для недопущения фактов преднамеренного банкротства). Подтвердить наличие задолженности можно актами, оформленными подрядчиком в одностороннем порядке, при условии, что они составлены своевременно. Акты КС-2 и справки КС-3 не подтверждают спорный объем, так как они составлены кредитором в одностороннем порядке спустя четыре года после предполагаемого выполнения работ (Постановление АС ПО от 14.03.2016 № Ф06-9321/2012 по делу № А12-4512/2012[3]). Отсутствие подписанного сторонами договора в окончательной редакции (с учетом всех разногласий) еще больше усложнит процесс доказывания наличия задолженности (Постановление АС ВВО от 13.05.2016 по делу № А29-10165/2014).

[1] Федеральный закон от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

[2] Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».

[3] Определением ВС РФ от 18.07.2016 № 306‑ЭС15-12268 отказано в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда для пересмотра.