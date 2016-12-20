Почему облачная бухгалтерия активно набирает популярность?

БухСофт подводит итоги уходящего 2016 года. И хотя впереди еще очень оживленный сезонный месяц декабрь, основные тенденции можно констатировать уже сейчас. Как известно, БухСофт предлагает два вида бухгалтерских программ. Те, которые скачиваются и устанавливаются на компьютер (оффлайн программы) и те, в которых можно работать просто в web-браузере, зарегистрировавшись и получив логин и пароль (онлайн программа или облачная бухгалтерия). Обе программы имеют свои плюсы, и потенциальный пользователь БухСофт может выбирать то, что ему удобнее и привычнее. До 2016 года подавляющее большинство клиентов выбирало оффлайн версии, однако в 2016 году интерес к сервису БухСофт Онлайн заметно подрос. Оффлайн версии все также популярны и удобны Оффлайн версии программ выпускаются с 2003 года, а программа Зарплата и вовсе с 2001 года. Это был первый продукт компании, который был очень востребован, в связи с появлением новых глав налогового кодекса, посвященных НДФЛ и ЕСН. С тех пор количество пользователей неуклонно растет. Не исключением стал и уходящий год. В 2016 году заметный рост новых клиентов произошел благодаря тарифу «978». Данный тариф предполагает полноценную бухгалтерскую программу с блоком Зарплата и Кадры всего за 978 рублей в год с обновлениями. В нем нет технической поддержки и консультаций. Однако для опытного бухгалтера освоить БухСофт можно самостоятельно за очень короткий срок. Инструкция очень подробная и с картинками, а технический специалист не требуется. Для многих бухгалтеров и централизованных бухгалтерий это стало хорошей возможностью сэкономить и автоматизировать все свои компании. Сохранили свою популярность и тарифы с обслуживанием, поскольку многим клиентам удобно всегда иметь оперативную поддержку по различным бухгалтерским вопросам, связанным с программой. Тем более, в гарантийных тарифах БухСофт предлагает в подарок подключение к электронной отчетности. Все это позволило почти вдвое увеличить количество новых клиентов на оффлайн программах по сравнению с прошлым годом. Не смотря на то, что программы устанавливаются на компьютер, пользователю предоставлена бесплатная возможность хранить копию архива данных в облачном архиве. Таким образом, работая и дома, и на работе, бухгалтер или предприниматель может всегда обратиться к актуальному архиву данных. Успехи облачной бухгалтерии Облачная бухгалтерия Бухсофт Онлайн в 2016 году показала еще более успешный результат. Данная бухгалтерская онлайн программа была запущена в 2011 году, однако темпы роста не были революционными, как этого многие ждали от облачных технологий. Несмотря на все преимущества, удобства и перспективы, несмотря на то, что сервис Бухсофт Онлайн в 2012 году стал лауреатом премии «Облака 2012» в номинации облака для бизнеса посредством народного голосования, рост клиентской базы в абсолютном исчислении отставал от роста клиентской базы по оффлайн продуктам. В 2016 году наметился заметный перелом в настроениях новых пользователей. Вопросов в отношении облачной бухгалтерии от потенциальных клиентов стало заметно больше, а количество первичных продаж сервиса выросло почти в три раза по сравнению с 2015 годом. Основную роль в увеличении продаж сыграли модуль, отвечающий за подготовку и отправку электронной отчетности Бухсофт Онлайн и изменение тарифных планов. В начале декабря в сервисе БухСофт Онлайн было зарегистрировано уже более 200 тысяч уникальных пользователей! Что есть из бесплатного Часть функций сервиса клиентам предоставляется бесплатно. Например, ознакомительный период в облачной бухгалтерии БухСофт предусмотрен на три месяца, что с запасом позволяет определиться, подходит ли клиенту данная бухгалтерская программа. Без ограничений по периоду зарегистрированные пользователи могут тестировать любую отчетность на наличие в ней ошибок сразу всеми тестирующими программами контролирующих органов, в которые подается отчетность. В этом уходящем году в сервисе Тестирование отчетности предусмотрены Подсказки от БухСофт. Теперь пользователи любого продукта БухСофт могут при тестировании видеть не только технические, не всегда понятные тексты ошибок проверочных программ, но комментарии специалистов БухСофт о том, что означают эти ошибки и как их исправить. Также в сервисе можно бесплатно и удобно сформировать актуальную Учетную политику для целей бухгалтерского учета и налогового учета организации. Учетная политика разработана для каждого режима налогообложения с учетом произошедших и готовящихся изменений на 2017 год. Платное не значит дорого Стоимость онлайн сервиса: 1538 рублей в год за модули Бухгалтерия + Зарплата и Кадры. 2938 рублей в год за модули Подготовка отчетности и Отправка электронной отчетности. Все модули увязаны между собой, взаимодействуют, но могут использоваться и по отдельности. Облачная бухгалтерская программа обладает очень важным преимуществом для централизованных бухгалтерий, оказывающих услуги аутсорсинга. Многопользовательский режим удобен для совместной работы и позволяет оказывать услуги удаленно. Отправка отчетности БухСофт Онлайн также обладает уникальными преимуществами. Пользователь получает систему электронной отчетности, в которой можно отправлять отчеты с любого компьютера без установки каких-либо программ и криптосредств. Подключение занимает, как правило, один-два дня. Система уже 6 лет успешно работает во всех регионах России. Спасибо всем вам за «сарафанное радио»! Еще лет 10 назад люди больше доверяли Интернету и продажи товаров и услуг чаще происходили по итогам прочтения потребительских свойств нужного товара на страничке сайта. Сейчас интернет переполнен недобросовестной навязчивой рекламой. Пользователю все сложнее делать выбор. В таких случаях люди обращаются к своим друзьям и знакомым за рекомендацией. Тот, кто обращался в БухСофт в 2016 году, обратил внимание, что мы стали постоянно интересоваться у клиентов, откуда о нас узнали. По итогам собранной информации мы были приятно удивлены, что подавляющее большинство новых клиентов пришло к нам не по рекламе в Интернете, а просто по рекомендации друзей и знакомых. Это большая честь для нас. Мы очень благодарны за это доверие и отзывы. Как правило, действующие клиенты рекомендуют нас, выделяя следующие наши особенности: Простая и понятная программа, разобраться можно без бухгалтера, выгодно. Сама обновляется через интернет, при обновлениях данные не «слетают». Можно работать с разных компьютеров, данные хранятся в облаке и всегда под рукой. С любым вопросом можно позвонить специалистам, и они быстро помогут. Система электронной отчетности проста в использовании, подключают быстро и недорого. Спасибо за вашу поддержку и рекомендации своим коллегам и друзьям! Мы дорожим вашим мнением, неравнодушны к вашим отзывам и обещаем продолжать оправдывать ваши ожидания! Данный текст скопирован с сайта БухСофт © Источник: http://www.buhsoft.ru/news/oblachnaya-buhgalteriya-aktivno-nabiraet-populyarnost

БухСофт подводит итоги уходящего 2016 года. И хотя впереди еще очень оживленный сезонный месяц декабрь, основные тенденции можно констатировать уже сейчас. Как известно, БухСофт предлагает два вида бухгалтерских программ. Те, которые скачиваются и устанавливаются на компьютер (оффлайн программы) и те, в которых можно работать просто в web-браузере, зарегистрировавшись и получив логин и пароль (онлайн программа или облачная бухгалтерия). Обе программы имеют свои плюсы, и потенциальный пользователь БухСофт может выбирать то, что ему удобнее и привычнее. До 2016 года подавляющее большинство клиентов выбирало оффлайн версии, однако в 2016 году интерес к сервису БухСофт Онлайн заметно подрос. Оффлайн версии все также популярны и удобны Оффлайн версии программ выпускаются с 2003 года, а программа Зарплата и вовсе с 2001 года. Это был первый продукт компании, который был очень востребован, в связи с появлением новых глав налогового кодекса, посвященных НДФЛ и ЕСН. С тех пор количество пользователей неуклонно растет. Не исключением стал и уходящий год. В 2016 году заметный рост новых клиентов произошел благодаря тарифу «978». Данный тариф предполагает полноценную бухгалтерскую программу с блоком Зарплата и Кадры всего за 978 рублей в год с обновлениями. В нем нет технической поддержки и консультаций. Однако для опытного бухгалтера освоить БухСофт можно самостоятельно за очень короткий срок. Инструкция очень подробная и с картинками, а технический специалист не требуется. Для многих бухгалтеров и централизованных бухгалтерий это стало хорошей возможностью сэкономить и автоматизировать все свои компании. Сохранили свою популярность и тарифы с обслуживанием, поскольку многим клиентам удобно всегда иметь оперативную поддержку по различным бухгалтерским вопросам, связанным с программой. Тем более, в гарантийных тарифах БухСофт предлагает в подарок подключение к электронной отчетности. Все это позволило почти вдвое увеличить количество новых клиентов на оффлайн программах по сравнению с прошлым годом. Не смотря на то, что программы устанавливаются на компьютер, пользователю предоставлена бесплатная возможность хранить копию архива данных в облачном архиве. Таким образом, работая и дома, и на работе, бухгалтер или предприниматель может всегда обратиться к актуальному архиву данных. Успехи облачной бухгалтерии Облачная бухгалтерия Бухсофт Онлайн в 2016 году показала еще более успешный результат. Данная бухгалтерская онлайн программа была запущена в 2011 году, однако темпы роста не были революционными, как этого многие ждали от облачных технологий. Несмотря на все преимущества, удобства и перспективы, несмотря на то, что сервис Бухсофт Онлайн в 2012 году стал лауреатом премии «Облака 2012» в номинации облака для бизнеса посредством народного голосования, рост клиентской базы в абсолютном исчислении отставал от роста клиентской базы по оффлайн продуктам. В 2016 году наметился заметный перелом в настроениях новых пользователей. Вопросов в отношении облачной бухгалтерии от потенциальных клиентов стало заметно больше, а количество первичных продаж сервиса выросло почти в три раза по сравнению с 2015 годом. Основную роль в увеличении продаж сыграли модуль, отвечающий за подготовку и отправку электронной отчетности Бухсофт Онлайн и изменение тарифных планов. В начале декабря в сервисе БухСофт Онлайн было зарегистрировано уже более 200 тысяч уникальных пользователей! Что есть из бесплатного Часть функций сервиса клиентам предоставляется бесплатно. Например, ознакомительный период в облачной бухгалтерии БухСофт предусмотрен на три месяца, что с запасом позволяет определиться, подходит ли клиенту данная бухгалтерская программа. Без ограничений по периоду зарегистрированные пользователи могут тестировать любую отчетность на наличие в ней ошибок сразу всеми тестирующими программами контролирующих органов, в которые подается отчетность. В этом уходящем году в сервисе Тестирование отчетности предусмотрены Подсказки от БухСофт. Теперь пользователи любого продукта БухСофт могут при тестировании видеть не только технические, не всегда понятные тексты ошибок проверочных программ, но комментарии специалистов БухСофт о том, что означают эти ошибки и как их исправить. Также в сервисе можно бесплатно и удобно сформировать актуальную Учетную политику для целей бухгалтерского учета и налогового учета организации. Учетная политика разработана для каждого режима налогообложения с учетом произошедших и готовящихся изменений на 2017 год. Платное не значит дорого Стоимость онлайн сервиса: 1538 рублей в год за модули Бухгалтерия + Зарплата и Кадры. 2938 рублей в год за модули Подготовка отчетности и Отправка электронной отчетности. Все модули увязаны между собой, взаимодействуют, но могут использоваться и по отдельности. Облачная бухгалтерская программа обладает очень важным преимуществом для централизованных бухгалтерий, оказывающих услуги аутсорсинга. Многопользовательский режим удобен для совместной работы и позволяет оказывать услуги удаленно. Отправка отчетности БухСофт Онлайн также обладает уникальными преимуществами. Пользователь получает систему электронной отчетности, в которой можно отправлять отчеты с любого компьютера без установки каких-либо программ и криптосредств. Подключение занимает, как правило, один-два дня. Система уже 6 лет успешно работает во всех регионах России. Спасибо всем вам за «сарафанное радио»! Еще лет 10 назад люди больше доверяли Интернету и продажи товаров и услуг чаще происходили по итогам прочтения потребительских свойств нужного товара на страничке сайта. Сейчас интернет переполнен недобросовестной навязчивой рекламой. Пользователю все сложнее делать выбор. В таких случаях люди обращаются к своим друзьям и знакомым за рекомендацией. Тот, кто обращался в БухСофт в 2016 году, обратил внимание, что мы стали постоянно интересоваться у клиентов, откуда о нас узнали. По итогам собранной информации мы были приятно удивлены, что подавляющее большинство новых клиентов пришло к нам не по рекламе в Интернете, а просто по рекомендации друзей и знакомых. Это большая честь для нас. Мы очень благодарны за это доверие и отзывы. Как правило, действующие клиенты рекомендуют нас, выделяя следующие наши особенности: Простая и понятная программа, разобраться можно без бухгалтера, выгодно. Сама обновляется через интернет, при обновлениях данные не «слетают». Можно работать с разных компьютеров, данные хранятся в облаке и всегда под рукой. С любым вопросом можно позвонить специалистам, и они быстро помогут. Система электронной отчетности проста в использовании, подключают быстро и недорого. Спасибо за вашу поддержку и рекомендации своим коллегам и друзьям! Мы дорожим вашим мнением, неравнодушны к вашим отзывам и обещаем продолжать оправдывать ваши ожидания! Данный текст скопирован с сайта БухСофт © Источник: http://www.buhsoft.ru/news/oblachnaya-buhgalteriya-aktivno-nabiraet-populyarnost

БухСофт подводит итоги уходящего 2016 года. И хотя впереди еще очень оживленный сезонный месяц декабрь, основные тенденции можно констатировать уже сейчас.

Как известно, БухСофт предлагает два вида бухгалтерских программ. Те, которые скачиваются и устанавливаются на компьютер (оффлайн программы) и те, в которых можно работать просто в web-браузере, зарегистрировавшись и получив логин и пароль (онлайн программа или облачная бухгалтерия).

Обе программы имеют свои плюсы, и потенциальный пользователь БухСофт может выбирать то, что ему удобнее и привычнее. До 2016 года подавляющее большинство клиентов выбирало оффлайн версии, однако в 2016 году интерес к сервису БухСофт Онлайн заметно подрос.