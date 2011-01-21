Знакомимся с новой формой: расчет по страховым взносам

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Приказом ФНС РФ от 10.10.2016 № ММВ-7-11 /551@ были утверждены форма расчета по страховым взносам, порядок ее заполнения (далее — Порядок), а также формат представления расчета по страховым взносам в электронном виде. Данный приказ начнет действовать 1 января 2017 года, а расчет по страховым взносам, форма которого утверждена этим приказом, впервые будет представлен за первый расчетный (отчетный) период 2017 года. В статье рассмотрим особенности заполнения новой отчетной формы.

Расчет по страховым взносам необходимо подавать плательщикам страховых взносов либо их представителям, которые производят выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

по месту нахождения организации;

по месту нахождения обособленных подразделений организации;

по месту жительства физического лица, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

Расчеты подаются в налоговый орган:

Плательщикам-работодателям нужно представить расчет по страховым взносам не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом. Отдельные сроки сдачи расчета на бумажном носителе и в электронном виде не предусмотрены.

К сведению Впервые новый расчет по страховым взносам за I квартал 2017 года в налоговую инспекцию надо будет сдать не позднее 2 мая 2017 года, так как 30 апреля совпадает с нерабочим (выходным) днем.

Внешне форма отчета сильно отличается от привычного расчета по форме РСВ-1 , поскольку она построена по правилам, присущим для отчетов, представляемых в налоговые органы. В отличие от форм 4-ФСС и РСВ-1 , в новом расчете не будет сведений о задолженности на начало и конец периода и уплаченных взносах.

титульный лист; лист «Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем»; раздел 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов»; приложение 1 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование» к разд. 1; приложение 2 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» к разд. 1; приложение 3 «Расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и расходы, осуществляемые в соответствии с законодательством РФ» к разд. 1; приложение 4 «Выплаты, произведенные за счет средств, финансируемых из федерального бюджета» к разд. 1; приложение 5 «Расчет соответствия условиям применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в пп. 3 п. 1 ст. 427 НК РФ» к разд. 1; приложение 6 «Расчет соответствия условиям применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ» к разд. 1; приложение 7 «Расчет соответствия условиям применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в пп. 7 п. 1 ст. 427 НК РФ» к разд. 1; приложение 8 «Сведения, необходимые для применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в пп. 9 п. 1 ст. 427 НК РФ» к разд. 1; приложение 9 «Сведения, необходимые для применения тарифа страховых взносов, установленного абз. 2 пп. 2 п. 2 ст. 425 (абз. 2 пп. 2 ст. 426) НК РФ» к разд. 1; приложение 10 «Сведения, необходимые для применения положения пп. 1 п. 3 ст. 422 НК РФ организациями, осуществляющими выплаты и иные вознаграждения в пользу обучающихся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения за деятельность, осуществляемую в студенческом отряде (включенном в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой) по трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг» к разд. 1; раздел 2 «Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов глав крестьянских (фермерских) хозяйств»; приложение 1 «Расчет сумм страховых взносов, подлежащих уплате за главу и членов крестьянского (фермерского) хозяйства» к разд. 2; раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах».

Кроме общих сведений о начислениях, выплатах и взносах в новом расчете есть отдельные листы и приложения для расчета льгот и пониженных тарифов:

Страницы расчета имеют сквозную нумерацию начиная с титульного листа вне зависимости от наличия и количества заполняемых разделов. При этом показатель номера страницы, имеющий три знакоместа, записывается следующим образом: для первой страницы — «001», для 13-й — «013».

Обратите внимание В обязательном порядке представляются титульный лист, разд. 1, подразд. 1.1 и 1.2 приложения 1 к разд. 1, приложение 2 к разд. 1 и разд. 3. Остальные разделы, подразделы и приложения включаются в расчет, если работодатель производил соответствующие выплаты или начислял страховые взносы по пониженным тарифам.

исправление ошибок с помощью корректирующего или иного аналогичного средства;

двусторонняя печать расчета на бумажном носителе;

скрепление листов расчета, приводящее к порче бумажного носителя.

Обратите внимание При отсутствии какого-либо показателя количественные и суммовые показатели заполняются значением «0». В остальных случаях во всех знакоместах соответствующего поля ставится прочерк.

По общему правилу не допускаются:

Расчет заполняется на основании данных учета доходов, начисленных и выплаченных физическим лицам. Все значения стоимостных показателей, отражаемых в разд. 1 — 3, приложениях 1 — 10 к разд. 1, приложении 1 к разд. 2 расчета, указываются в рублях и копейках.

Далее рассмотрим нюансы заполнения отдельных разделов расчета.

Титульный лист

Титульный лист заполняется всеми работодателями без исключения.

В таблице мы привели информацию о заполнении отдельных полей титульного листа, а также дали некоторые пояснения и сравнили новый расчет с ранее действовавшими формами.

Поле Порядок заполнения Примечание ИНН и КПП организации Учитывая, что зона для заполнения ИНН содержит 12 ячеек, а ИНН состоит из 10 знаков, в последних двух ячейках надо проставить прочерк Номер корректировки В первичном расчете за расчетный (отчетный) период указывается значение «0-», а в уточненном расчете за соответствующий расчетный (отчетный) период — номер корректировки (например, «1-" и т. д.) Ранее в формах РСВ-1 и 4-ФСС в этом поле указывались:

-либо значение «000»;

-либо номер корректировки «001» Расчетный (отчетный) период (код) Код, определяющий расчетный (отчетный) период, проставляется согласно приложению 3 к Порядку:

- «21» — I квартал;

- «31» — полугодие;

- «33» — девять месяцев;

- «34» — год;

- «51» — I квартал при реорганизации (ликвидации) организации;

- «52» — полугодие при реорганизации (ликвидации) организации;

- «53» — девять месяцев при реорганизации (ликвидации) организации;

- «90» — год при реорганизации (ликвидации) организации Ранее в формах РСВ-1 и 4-ФСС в данном поле приводились значения:

- «3» — I квартал;

- «6» — полугодие;

- «9» — девять месяцев;

- «0» — год Календарный год, за который представляется расчет по отчетному периоду Код налогового органа, в который подается расчет По месту нахождения (учета) (код) Код указывается согласно приложению 4 к Порядку:

- «214» — по месту нахождения российской организации; - «217» — по месту учета правопреемника российской организации;

- «222» — по месту учета российской организации по месту нахождения обособленного подразделения Наименование организации или обособленного подразделения При отсутствии наименования обособленного подразделения указывается наименование организации Код вида экономической деятельности согласно ОКВЭД 2 С 11.07.2016 для целей государственной регистрации юридических лиц используется ОКВЭД 2 ОК 029–2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденный Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (Письмо ФНС РФ от 24.06.2016 № ГД-4-14/11306@ ) Форма реорганизации (ликвидация) (код) Код реорганизации (ликвидации) указывается в соответствии с приложением 2 к Порядку:

- «1» — преобразование;

- «2» — слияние;

- «3» — разделение;

- «4» — выделение;

- «5» — присоединение;

- «6» — разделение с одновременным присоединением;

- «7» — выделение с одновременным присоединением;

- «0» — ликвидация Расчет составлен на ______ страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на ______ листах Количество страниц расчета и листов подтверждающих документов зависит, в частности, от наличия у работодателя права на применение пониженных тарифов страховых взносов. В отдельных приложениях приводятся расчеты соответствия условиям применения пониженного тарифа, а также другие необходимые сведения

К сведению На титульном листе новой формы отсутствуют поля «Среднесписочная численность» и «Количество застрахованных», которые были на титульном листе расчета РСВ-1 . В новом расчете число работников необходимо указывать отдельно по каждому виду взносов. Кроме того, на титульном листе нет поля «Место для печати», так как его достаточно заверить подписью.

Раздел 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов»

Раздел 1 содержит информацию по начисленным и подлежащим уплате в бюджет страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Рассмотрим особенности заполнения отдельных строк этого раздела.

Номер строки Порядок заполнения Примечание 010 Проставляется код ОКТМО муниципального образования, межселенной территории, населенного пункта, входящего в состав муниципального образования, на территории которого находилась реорганизованная организация 030 — 033 Указываются суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, подлежащие уплате, которые зачисляются на отраженный по строке 020 код бюджетной классификации Показываются общая сумма взносов за расчетный период и суммы взносов с разбивкой за три последних месяца 050 — 053 Приводятся суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование, подлежащие уплате, которые зачисляются на указанный по строке 040 код бюджетной классификации Отражаются общая сумма взносов за расчетный период и суммы взносов с разбивкой за три последних месяца 070 — 073 Отражаются суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу, которые зачисляются на обозначенный по строке 060 код бюджетной классификации Указываются общая сумма взносов за расчетный период и суммы взносов с разбивкой за три последних месяца 090 — 093 Указываются суммы страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение, которые зачисляются на отраженный по строке 080 код бюджетной классификации Приводятся общая сумма взносов за расчетный период и суммы взносов с разбивкой за три последних месяца 110 Фиксируется сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащая уплате в бюджет за расчетный (отчетный) период в соответствии со ст. 431 НК РФ 111 — 113 Приводятся суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, исчисленные к уплате в бюджет за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, которые зачисляются на указанный по строке 100 код бюджетной классификации 120 Отражается сумма превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за расчетный (отчетный) период в соответствии со ст. 431 НК РФ Не допускается одновременное заполнение строк 110 и 120 121 — 123 Указываются суммы превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за последние три месяца расчетного (отчетного) периода Не допускается одновременное заполнение строк 111 и 121, 112 и 122, 113 и 123

Приложения к разделу 1

Приложение 1 состоит из нескольких подразделов.

Номер и наименование подраздела Особенности заполнения 1.1 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование» Заполняются всеми плательщиками, производящими выплаты и иные 1.2 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное медицинское страхование» вознаграждения физическим лицам, застрахованным в системе обязательного пенсионного и медицинского страхования 1.3 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов, указанных в ст. 428 НК РФ» Заполняются плательщиками только при условии, что они осуществляют выплаты физическим лицам, указанным в ст. 428 и 429 НК РФ соответственно 1.4 «Расчет сумм страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также для отдельных категорий работников организаций угольной промышленности»

В каждом подразделе необходимо указать количество физических лиц, на выплаты которым начислены страховые взносы.

При заполнении строки 001 приложения 1 нужно отражать код тарифа в соответствии с кодами тарифов плательщиков страховых взносов согласно приложению 5 к Порядку.

Код Наименование 01 Плательщики страховых взносов, находящиеся на общей системе налогообложения и применяющие основной тариф страховых взносов 02 Плательщики страховых взносов, находящиеся на упрощенной системе налогообложения и применяющие основной тариф страховых взносов 03 Плательщики страховых взносов, уплачивающие единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и применяющие основной тариф страховых взносов … … 08 Плательщики страховых взносов, которые применяют упрощенную систему налогообложения и основной вид экономической деятельности которых указан в пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ 09 Плательщики страховых взносов, уплачивающие ЕНВД для отдельных видов деятельности и имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, — в отношении выплат и вознаграждений, производимых физическим лицам, которые имеют право на занятие фармацевтической деятельностью или допущены к ее осуществлению … … 14 Плательщики страховых взносов, получившие статус участника свободной экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 15 Плательщики страховых взносов, получившие статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» 16 Плательщики страховых взносов, получившие статус резидента свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» 21 Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы по дополнительным тарифам, установленным п. 1 ст. 428 НК РФ 22 Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы по дополнительным тарифам, установленным п. 2 ст. 428 НК РФ 23 — 27 Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы по дополнительным тарифам, установленным п. 3 ст. 428 НК РФ, при установлении класса условий труда:

- опасный, подкласс 4;

- вредный, подкласс 3.4;

- вредный, подкласс 3.3;

- вредный, подкласс 3.2;

- вредный, подкласс 3.1 28 — 29 Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы на дополнительное социальное обеспечение, указанные в п. 1 и 2 ст. 429 НК РФ

Что делать, если плательщик страховых взносов в течение расчетного (отчетного) периода применял более одного тарифа? В данной ситуации в расчет включается столько приложений 21 к разд. 1 (либо столько отдельных подразделов приложения 1 к разд. 1), сколько тарифов применялось в течение расчетного (отчетного) периода. При этом коды тарифов плательщика «21» — «29» не используются для заполнения строки 2001 приложения 21.

В приложении 2 приводится расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством исходя из сумм выплат и иных вознаграждений, производимых в пользу физических лиц, являющихся застрахованными лицами в системе обязательного социального страхования. При этом в качестве признака выплат указываются значения:

«1» — прямые выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством территориальным органом ФСС застрахованному лицу;

«2» — зачетная система выплат страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством территориальным органом ФСС.

Обратите внимание По строке 090 приводятся суммы страховых взносов, подлежащие уплате в бюджет, либо суммы превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством над исчисленными страховыми взносами по данному виду страхования с указанием соответствующего признака с начала расчетного периода, за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, а также за первый, второй и третий месяцы из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода соответственно.

При заполнении строки 090 приводятся значения:

«1» — если отражаются суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащие уплате в бюджет;

«2» — если фиксируются суммы превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В приложении 3 отражаются расходы, понесенные плательщиком страховых взносов на цели обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Данное приложение содержит информацию, которая ранее представлялась в таблице 2 формы 4-ФСС .

В приложении 4 указываются расходы, понесенные плательщиком на цели обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере сверх установленного законодательством РФ об обязательном социальном страховании, финансируемом за счет средств федерального бюджета.

Приложения 5 — 10 заполняются теми работодателями, которые вправе применять пониженные тарифы страховых взносов. В этих приложениях приводятся расчеты соответствия условиям применения пониженных тарифов, а также отражаются другие необходимые сведения.

Раздел 2 «Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов — глав крестьянских (фермерских) хозяйств»

Данный раздел заполняется только крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

Раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах»

Этот раздел формы заполняют плательщики страховых взносов на всех застрахованных лиц за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, в том числе на тех, в чью пользу в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров.

ИНН, СНИЛС, Ф. И. О., дату рождения, числовой код страны, гражданином которой является застрахованное лицо, цифровой код пола, код вида документа, удостоверяющего личность физического лица (в соответствии с приложением 6 к Порядку);

признак застрахованного лица в системе обязательного пенсионного, медицинского, социального страхования;

код категории застрахованного лица согласно приложению 8 к Порядку (например, «НР», «ВЖНР»);

сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физического лица, а также сведения о начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование. При этом необходимо подробно прописать суммы начисленных выплат и вознаграждений с отдельным указанием выплат по гражданско-правовым договорам.

Как представляется уточненный расчет по страховым взносам?

В частности, в разд. 3 надо указать:

Если работодатель обнаружил в расчете, представленном в налоговую инспекцию, факт неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибки, приводящие к занижению суммы страховых взносов, подлежащей уплате, плательщик обязан внести необходимые изменения в расчет и представить в налоговый орган уточненный расчет. Порядок подачи уточненных расчетов прописан в ст. 81 НК РФ.

Обратите внимание При перерасчете сумм страховых взносов в периоде совершения ошибки (искажения) уточненные расчеты представляются в налоговый орган по форме, действовавшей в том расчетном (отчетном) периоде, за который производится перерасчет сумм страховых взносов. Если обнаруженные ошибки не привели к занижению суммы страховых взносов, подлежащих уплате, подача уточненного расчета является правом, а не обязанностью плательщика. В уточненный расчет подлежат включению: разделы расчета и приложения к ним, которые ранее были представлены плательщиком в налоговый орган (за исключением разд. 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах»), с учетом внесенных в них поправок;

иные разделы расчета и приложения к ним в случае внесения в них изменений (дополнений);

раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» по тем физическим лицам, в отношении которых производятся изменения (дополнения).

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