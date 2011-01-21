Знакомимся с новой формой: расчет по страховым взносам
Приказом ФНС РФ от
Расчет по страховым взносам необходимо подавать плательщикам страховых взносов либо их представителям, которые производят выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.Расчеты подаются в налоговый орган:
- по месту нахождения организации;
- по месту нахождения обособленных подразделений организации;
- по месту жительства физического лица, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
К сведению
Впервые новый расчет по страховым взносам за I квартал 2017 года в налоговую инспекцию надо будет сдать не позднее 2 мая 2017 года, так как 30 апреля совпадает с нерабочим (выходным) днем.
Внешне форма отчета сильно отличается от привычного расчета по форме
- титульный лист;
- лист «Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем»;
- раздел 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов»;
- приложение 1 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование» к разд. 1;
- приложение 2 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» к разд. 1;
- приложение 3 «Расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и расходы, осуществляемые в соответствии с законодательством РФ» к разд. 1;
- приложение 4 «Выплаты, произведенные за счет средств, финансируемых из федерального бюджета» к разд. 1;
- приложение 5 «Расчет соответствия условиям применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в пп. 3 п. 1 ст. 427 НК РФ» к разд. 1;
- приложение 6 «Расчет соответствия условиям применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ» к разд. 1;
- приложение 7 «Расчет соответствия условиям применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в пп. 7 п. 1 ст. 427 НК РФ» к разд. 1;
- приложение 8 «Сведения, необходимые для применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в пп. 9 п. 1 ст. 427 НК РФ» к разд. 1;
- приложение 9 «Сведения, необходимые для применения тарифа страховых взносов, установленного абз. 2 пп. 2 п. 2 ст. 425 (абз. 2 пп. 2 ст. 426) НК РФ» к разд. 1;
- приложение 10 «Сведения, необходимые для применения положения пп. 1 п. 3 ст. 422 НК РФ организациями, осуществляющими выплаты и иные вознаграждения в пользу обучающихся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения за деятельность, осуществляемую в студенческом отряде (включенном в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой) по трудовым договорам или по
гражданско-правовымдоговорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг» к разд. 1;
- раздел 2 «Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов глав крестьянских (фермерских) хозяйств»;
- приложение 1 «Расчет сумм страховых взносов, подлежащих уплате за главу и членов крестьянского (фермерского) хозяйства» к разд. 2;
- раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах».
Страницы расчета имеют сквозную нумерацию начиная с титульного листа вне зависимости от наличия и количества заполняемых разделов. При этом показатель номера страницы, имеющий три знакоместа, записывается следующим образом: для первой страницы — «001», для
Обратите внимание
В обязательном порядке представляются титульный лист, разд. 1, подразд. 1.1 и 1.2 приложения 1 к разд. 1, приложение 2 к разд. 1 и разд. 3. Остальные разделы, подразделы и приложения включаются в расчет, если работодатель производил соответствующие выплаты или начислял страховые взносы по пониженным тарифам.По общему правилу не допускаются:
- исправление ошибок с помощью корректирующего или иного аналогичного средства;
- двусторонняя печать расчета на бумажном носителе;
- скрепление листов расчета, приводящее к порче бумажного носителя.
Обратите внимание
При отсутствии
Расчет заполняется на основании данных учета доходов, начисленных и выплаченных физическим лицам. Все значения стоимостных показателей, отражаемых в разд. 1 — 3, приложениях 1 — 10 к разд. 1, приложении 1 к разд. 2 расчета, указываются в рублях и копейках.
Далее рассмотрим нюансы заполнения отдельных разделов расчета.
Титульный лист
Титульный лист заполняется всеми работодателями без исключения.
В таблице мы привели информацию о заполнении отдельных полей титульного листа, а также дали некоторые пояснения и сравнили новый расчет с ранее действовавшими формами.
|Поле
|Порядок заполнения
|Примечание
|ИНН и КПП организации
|Учитывая, что зона для заполнения ИНН содержит 12 ячеек, а ИНН состоит из 10 знаков, в последних двух ячейках надо проставить прочерк
|Номер корректировки
|В первичном расчете за расчетный (отчетный) период указывается значение «0-», а в уточненном расчете за соответствующий расчетный (отчетный) период — номер корректировки (например, «1-" и т. д.)
|Ранее в формах РСВ-1 и 4-ФСС в этом поле указывались:
-либо значение «000»;
-либо номер корректировки «001»
|Расчетный (отчетный) период (код)
|Код, определяющий расчетный (отчетный) период, проставляется согласно приложению 3 к Порядку:
- «21» — I квартал;
- «31» — полугодие;
- «33» — девять месяцев;
- «34» — год;
- «51» — I квартал при реорганизации (ликвидации) организации;
- «52» — полугодие при реорганизации (ликвидации) организации;
- «53» — девять месяцев при реорганизации (ликвидации) организации;
- «90» — год при реорганизации (ликвидации) организации
|Ранее в формах РСВ-1 и 4-ФСС в данном поле приводились значения:
- «3» — I квартал;
- «6» — полугодие;
- «9» — девять месяцев;
- «0» — год
|Календарный год, за который представляется расчет по отчетному периоду
|Код налогового органа, в который подается расчет
|По месту нахождения (учета) (код)
|Код указывается согласно приложению 4 к Порядку:
- «214» — по месту нахождения российской организации;
|- «217» — по месту учета правопреемника российской организации;
- «222» — по месту учета российской организации по месту нахождения обособленного подразделения
|Наименование организации или обособленного подразделения
|При отсутствии наименования обособленного подразделения указывается наименование организации
|Код вида экономической деятельности согласно ОКВЭД 2
|С 11.07.2016 для целей государственной регистрации юридических лиц используется ОКВЭД 2 ОК
|Форма реорганизации (ликвидация) (код)
|Код реорганизации (ликвидации) указывается в соответствии с приложением 2 к Порядку:
- «1» — преобразование;
- «2» — слияние;
- «3» — разделение;
- «4» — выделение;
- «5» — присоединение;
- «6» — разделение с одновременным присоединением;
- «7» — выделение с одновременным присоединением;
- «0» — ликвидация
|Расчет составлен на ______ страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на ______ листах
|Количество страниц расчета и листов подтверждающих документов зависит, в частности, от наличия у работодателя права на применение пониженных тарифов страховых взносов. В отдельных приложениях приводятся расчеты соответствия условиям применения пониженного тарифа, а также другие необходимые сведения
К сведению
На титульном листе новой формы отсутствуют поля «Среднесписочная численность» и «Количество застрахованных», которые были на титульном листе расчета
Раздел 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов»
Раздел 1 содержит информацию по начисленным и подлежащим уплате в бюджет страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Рассмотрим особенности заполнения отдельных строк этого раздела.
|Номер строки
|Порядок заполнения
|Примечание
|010
|Проставляется код ОКТМО муниципального образования, межселенной территории, населенного пункта, входящего в состав муниципального образования, на территории которого находилась реорганизованная организация
|030 — 033
|Указываются суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, подлежащие уплате, которые зачисляются на отраженный по строке 020 код бюджетной классификации
|Показываются общая сумма взносов за расчетный период и суммы взносов с разбивкой за три последних месяца
|050 — 053
|Приводятся суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование, подлежащие уплате, которые зачисляются на указанный по строке 040 код бюджетной классификации
|Отражаются общая сумма взносов за расчетный период и суммы взносов с разбивкой за три последних месяца
|070 — 073
|Отражаются суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу, которые зачисляются на обозначенный по строке 060 код бюджетной классификации
|Указываются общая сумма взносов за расчетный период и суммы взносов с разбивкой за три последних месяца
|090 — 093
|Указываются суммы страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение, которые зачисляются на отраженный по строке 080 код бюджетной классификации
|Приводятся общая сумма взносов за расчетный период и суммы взносов с разбивкой за три последних месяца
|110
|Фиксируется сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащая уплате в бюджет за расчетный (отчетный) период в соответствии со ст. 431 НК РФ
|111 — 113
|Приводятся суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, исчисленные к уплате в бюджет за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, которые зачисляются на указанный по строке 100 код бюджетной классификации
|120
|Отражается сумма превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за расчетный (отчетный) период в соответствии со ст. 431 НК РФ
|Не допускается одновременное заполнение строк 110 и 120
|121 — 123
|Указываются суммы превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за последние три месяца расчетного (отчетного) периода
|Не допускается одновременное заполнение строк 111 и 121, 112 и 122, 113 и 123
Приложения к разделу 1
Приложение 1 состоит из нескольких подразделов.
|Номер и наименование подраздела
|Особенности заполнения
|1.1 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование»
|Заполняются всеми плательщиками, производящими выплаты и иные
|1.2 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное медицинское страхование»
|вознаграждения физическим лицам, застрахованным в системе обязательного пенсионного и медицинского страхования
|1.3 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов, указанных в ст. 428 НК РФ»
|Заполняются плательщиками только при условии, что они осуществляют выплаты физическим лицам, указанным в ст. 428 и 429 НК РФ соответственно
|1.4 «Расчет сумм страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также для отдельных категорий работников организаций угольной промышленности»
В каждом подразделе необходимо указать количество физических лиц, на выплаты которым начислены страховые взносы.
При заполнении строки 001 приложения 1 нужно отражать код тарифа в соответствии с кодами тарифов плательщиков страховых взносов согласно приложению 5 к Порядку.
|Код
|Наименование
|01
|Плательщики страховых взносов, находящиеся на общей системе налогообложения и применяющие основной тариф страховых взносов
|02
|Плательщики страховых взносов, находящиеся на упрощенной системе налогообложения и применяющие основной тариф страховых взносов
|03
|Плательщики страховых взносов, уплачивающие единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и применяющие основной тариф страховых взносов
|…
|…
|08
|Плательщики страховых взносов, которые применяют упрощенную систему налогообложения и основной вид экономической деятельности которых указан в пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ
|09
|Плательщики страховых взносов, уплачивающие ЕНВД для отдельных видов деятельности и имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, — в отношении выплат и вознаграждений, производимых физическим лицам, которые имеют право на занятие фармацевтической деятельностью или допущены к ее осуществлению
|…
|…
|14
|Плательщики страховых взносов, получившие статус участника свободной экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2014 №
|15
|Плательщики страховых взносов, получившие статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 №
|16
|Плательщики страховых взносов, получившие статус резидента свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №
|21
|Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы по дополнительным тарифам, установленным п. 1 ст. 428 НК РФ
|22
|Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы по дополнительным тарифам, установленным п. 2 ст. 428 НК РФ
|23 — 27
|Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы по дополнительным тарифам, установленным п. 3 ст. 428 НК РФ, при установлении класса условий труда:
- опасный, подкласс 4;
- вредный, подкласс 3.4;
- вредный, подкласс 3.3;
- вредный, подкласс 3.2;
- вредный, подкласс 3.1
|28 — 29
|Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы на дополнительное социальное обеспечение, указанные в п. 1 и 2 ст. 429 НК РФ
Что делать, если плательщик страховых взносов в течение расчетного (отчетного) периода применял более одного тарифа? В данной ситуации в расчет включается столько приложений 21 к разд. 1 (либо столько отдельных подразделов приложения 1 к разд. 1), сколько тарифов применялось в течение расчетного (отчетного) периода. При этом коды тарифов плательщика «21» — «29» не используются для заполнения строки 2001 приложения 21.
В приложении 2 приводится расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством исходя из сумм выплат и иных вознаграждений, производимых в пользу физических лиц, являющихся застрахованными лицами в системе обязательного социального страхования. При этом в качестве признака выплат указываются значения:
«1» — прямые выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством территориальным органом ФСС застрахованному лицу;
«2» — зачетная система выплат страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством территориальным органом ФСС.
Обратите внимание
По строке 090 приводятся суммы страховых взносов, подлежащие уплате в бюджет, либо суммы превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством над исчисленными страховыми взносами по данному виду страхования с указанием соответствующего признака с начала расчетного периода, за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, а также за первый, второй и третий месяцы из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода соответственно.
При заполнении строки 090 приводятся значения:
«1» — если отражаются суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащие уплате в бюджет;
«2» — если фиксируются суммы превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
В приложении 3 отражаются расходы, понесенные плательщиком страховых взносов на цели обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Данное приложение содержит информацию, которая ранее представлялась в таблице 2 формы
В приложении 4 указываются расходы, понесенные плательщиком на цели обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере сверх установленного законодательством РФ об обязательном социальном страховании, финансируемом за счет средств федерального бюджета.
Приложения 5 — 10 заполняются теми работодателями, которые вправе применять пониженные тарифы страховых взносов. В этих приложениях приводятся расчеты соответствия условиям применения пониженных тарифов, а также отражаются другие необходимые сведения.
Раздел 2 «Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов — глав крестьянских (фермерских) хозяйств»
Данный раздел заполняется только крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
Раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах»
Этот раздел формы заполняют плательщики страховых взносов на всех застрахованных лиц за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, в том числе на тех, в чью пользу в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения в рамках трудовых отношений и
- ИНН, СНИЛС, Ф. И. О., дату рождения, числовой код страны, гражданином которой является застрахованное лицо, цифровой код пола, код вида документа, удостоверяющего личность физического лица (в соответствии с приложением 6 к Порядку);
- признак застрахованного лица в системе обязательного пенсионного, медицинского, социального страхования;
- код категории застрахованного лица согласно приложению 8 к Порядку (например, «НР», «ВЖНР»);
- сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физического лица, а также сведения о начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование. При этом необходимо подробно прописать суммы начисленных выплат и вознаграждений с отдельным указанием выплат по
гражданско-правовымдоговорам.
Как представляется уточненный расчет по страховым взносам?
Если работодатель обнаружил в расчете, представленном в налоговую инспекцию, факт неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибки, приводящие к занижению суммы страховых взносов, подлежащей уплате, плательщик обязан внести необходимые изменения в расчет и представить в налоговый орган уточненный расчет. Порядок подачи уточненных расчетов прописан в ст. 81 НК РФ.
Обратите внимание
При перерасчете сумм страховых взносов в периоде совершения ошибки (искажения) уточненные расчеты представляются в налоговый орган по форме, действовавшей в том расчетном (отчетном) периоде, за который производится перерасчет сумм страховых взносов.
Если обнаруженные ошибки не привели к занижению суммы страховых взносов, подлежащих уплате, подача уточненного расчета является правом, а не обязанностью плательщика.
В уточненный расчет подлежат включению:
- разделы расчета и приложения к ним, которые ранее были представлены плательщиком в налоговый орган (за исключением разд. 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах»), с учетом внесенных в них поправок;
- иные разделы расчета и приложения к ним в случае внесения в них изменений (дополнений);
- раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» по тем физическим лицам, в отношении которых производятся изменения (дополнения).
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Итак, в 2017 году организации и индивидуальные предприниматели, которые производят выплаты физическим лицам, будут представлять в налоговую инспекцию расчет по страховым взносам. Данный расчет заменяет привычные формы