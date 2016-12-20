ТАБЛИЦА: «Анализ изменений законодательства по налогу на прибыль»

Что изменилось С 1 января 2017 года До 1 января 2017 года

Налог на прибыль

Компании вправе создавать резерв по сомнительным долгам на сумму больше, чем сейчас



п. 4 ст. 266 НК РФ



Изменение внесено Федеральным законом от 30.11.2016 № 405-ФЗ Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не должна превышать большую из величин:

— 10 процентов от выручки за предыдущий налоговый период;

— 10 процентов от выручки за текущий отчетный период Сумма резерва, создаваемого по итогам отчетного периода, не должна превышать 10 процентов от выручки за текущий отчетный период.

Изменены правила формирования резервов по сомнительным долгам



п. 5 ст. 266 НК



Изменение внесено Федеральным законом от 30.11.2016 № 405-ФЗ Сумма резерва, исчисленная на отчетную дату по новым правилам, сравнивается с остатком резерва на предыдущую отчетную дату. Если первая меньше второго, то разница включается во внереализационные доходы, если больше, то разница формирует внереализационные расходы Предусмотрен перенос на следующий период суммы резерва по сомнительным долгам, не полностью использованной в отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам. При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода

Из сомнительной задолженности убрали «дебиторку» по контрагенту в части встречного обязательства перед ним



п. 1 ст. 266 НК РФ



Изменение внесено Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ Если у организации есть встречное обязательство перед задолжавшим ей контрагентом, то сомнительным долгом она может считать лишь сумму, превышающую размер этого обязательства Не регламентировано

Примечание редакции: не смотря на то, что сейчас такого положения НК РФ не содержит, чиновники признают сомнительный долг в сумме за минусом такой кредиторской задолженности (письма Минфина РФ от 21.09.2011 № 03-03-06/1/579 , от 06.08.2010 № 03-03-06/1/528 , ФНС РФ от 16.01.2012 № ЕД-4-3/269@ )

Установлено ограничение на перенос убытка



п. 2.1 ст. 283 НК РФ



Изменение внесено Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ В отчетные и налоговые периоды с 01.01.2017 по 31.12.2020 базу по налогу на прибыль нельзя уменьшать на сумму убытков прошлых периодов больше, чем на 50 процентов. Изменения касаются убытков, понесенных за налоговые периоды, начинающиеся с 01.01.2007 Не регламентировано

Десятилетнее ограничение перенесение убытков утратило силу



п. 2 ст. 283 НК РФ



Изменение внесено Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ Сумму убытка можно будет переносить на все последующие годы. Новшество касается убытков, понесенных за налоговые периоды, начинающиеся с 01.01.2007 Сумму убытка можно перенести целиком или частично на следующий год из последующих 10 лет

Повышена ставка для зачисления налога на прибыль в федеральный бюджет



абз. 2, 3 п. 1 ст. 284 НК РФ



Изменение внесено Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ В 2017 – 2020 годах в федеральный бюджет будет зачисляться сумма налога на прибыль, исчисленная по ставке 3 процента, а в бюджеты субъектов РФ — по ставке 17 процентов.

Общая ставка налога останется прежней — 20 процентов.



Примечание редакции: данное новшество важно учесть, заполняя налоговую отчетность и платежные поручения В федеральный бюджет зачисляется сумма налога на прибыль, исчисленная по ставке 2 процента, а в бюджеты субъектов РФ — по ставке 18 процентов

Затраты на оценку квалификации работников, можно включить в расходы



пп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ



Изменение внесено Федеральным законом от 03.07.2016 № 251-ФЗ Стоимость оценки квалификации работников учитывается в расходах по налогу на прибыль. Для проведения независимой оценки квалификации работника потребуется его письменное согласие. Кроме того, важно наличие подтверждающих расходы документов Не регламентировано

Обновлена классификация основных средств по амортизационным группам



Постановление Правительства РФ от 1.01.2002 № 1



Изменение внесено Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 № 640 С 2017 года применяется новый Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ). В связи с этим изменится и классификация основных средств по амортизационным группам. В письме от 08.11.2016 № 03-03-РЗ/65124 Минфин РФ сделал вывод: в отношении объектов, введенных в эксплуатацию после 1 января будущего года, в целях определения срока полезного использования действует Классификация в редакции Постановления № 640. А по иным объектам применяется срок службы, определенный при вводе их в эксплуатацию