ТАБЛИЦА: «Анализ изменений законодательства по налогу на прибыль»
20.12.16 14:32
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|Что изменилось
|С 1 января 2017 года
|До 1 января 2017 года
|Налог на прибыль
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Компании вправе создавать резерв по сомнительным долгам на сумму больше, чем сейчас
п. 4 ст. 266 НК РФ
Изменение внесено Федеральным законом от 30.11.2016 №
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Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не должна превышать большую из величин:
— 10 процентов от выручки за предыдущий налоговый период;
— 10 процентов от выручки за текущий отчетный период
|Сумма резерва, создаваемого по итогам отчетного периода, не должна превышать 10 процентов от выручки за текущий отчетный период.
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Изменены правила формирования резервов по сомнительным долгам
п. 5 ст. 266 НК
Изменение внесено Федеральным законом от 30.11.2016 №
|Сумма резерва, исчисленная на отчетную дату по новым правилам, сравнивается с остатком резерва на предыдущую отчетную дату. Если первая меньше второго, то разница включается во внереализационные доходы, если больше, то разница формирует внереализационные расходы
|Предусмотрен перенос на следующий период суммы резерва по сомнительным долгам, не полностью использованной в отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам. При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода
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Из сомнительной задолженности убрали «дебиторку» по контрагенту в части встречного обязательства перед ним
п. 1 ст. 266 НК РФ
Изменение внесено Федеральным законом от 30.11.2016 №
|Если у организации есть встречное обязательство перед задолжавшим ей контрагентом, то сомнительным долгом она может считать лишь сумму, превышающую размер этого обязательства
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Не регламентировано
Примечание редакции: не смотря на то, что сейчас такого положения НК РФ не содержит, чиновники признают сомнительный долг в сумме за минусом такой кредиторской задолженности (письма Минфина РФ от 21.09.2011 №
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Установлено ограничение на перенос убытка
п. 2.1 ст. 283 НК РФ
Изменение внесено Федеральным законом от 30.11.2016 №
|В отчетные и налоговые периоды с 01.01.2017 по 31.12.2020 базу по налогу на прибыль нельзя уменьшать на сумму убытков прошлых периодов больше, чем на 50 процентов. Изменения касаются убытков, понесенных за налоговые периоды, начинающиеся с 01.01.2007
|Не регламентировано
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Десятилетнее ограничение перенесение убытков утратило силу
п. 2 ст. 283 НК РФ
Изменение внесено Федеральным законом от 30.11.2016 №
|Сумму убытка можно будет переносить на все последующие годы. Новшество касается убытков, понесенных за налоговые периоды, начинающиеся с 01.01.2007
|Сумму убытка можно перенести целиком или частично на следующий год из последующих 10 лет
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Повышена ставка для зачисления налога на прибыль в федеральный бюджет
абз. 2, 3 п. 1 ст. 284 НК РФ
Изменение внесено Федеральным законом от 30.11.2016 №
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В 2017 – 2020 годах в федеральный бюджет будет зачисляться сумма налога на прибыль, исчисленная по ставке 3 процента, а в бюджеты субъектов РФ — по ставке 17 процентов.
Общая ставка налога останется прежней — 20 процентов.
Примечание редакции: данное новшество важно учесть, заполняя налоговую отчетность и платежные поручения
|В федеральный бюджет зачисляется сумма налога на прибыль, исчисленная по ставке 2 процента, а в бюджеты субъектов РФ — по ставке 18 процентов
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Затраты на оценку квалификации работников, можно включить в расходы
пп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ
Изменение внесено Федеральным законом от 03.07.2016 №
|Стоимость оценки квалификации работников учитывается в расходах по налогу на прибыль. Для проведения независимой оценки квалификации работника потребуется его письменное согласие. Кроме того, важно наличие подтверждающих расходы документов
|Не регламентировано
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Обновлена классификация основных средств по амортизационным группам
Постановление Правительства РФ от 1.01.2002 № 1
Изменение внесено Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 № 640
|С 2017 года применяется новый Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ). В связи с этим изменится и классификация основных средств по амортизационным группам.
|В письме от 08.11.2016 №
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Утверждена новая форма декларации по налогу на прибыль
Приказ ФНС РФ от 19.10.2016 №
Вступил в силу с 28.12.2016 и применяется начиная с отчетности за 2016 год
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Необходимость обновить «прибыльную» декларацию возникла
Добавлены два новых листа: 08 включает в себя «Доходы и расходы налогоплательщика, осуществившего самостоятельную (симметричную, обратную) корректировку»; 09 представляет собой «Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании» (с одним приложением)
|Применялась декларация по налогу на прибыль по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 26.11.2014 №