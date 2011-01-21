Как изменилась отчетность по страховым взносам с 2017 года. Что и куда сдавать?
Что случилось?
С 2017 года страховые взносы переданы в ФНС России. Это значит, что с 2017 года работодатели и предприниматели уплачивают страховые взносы и сдают расчеты по взносам в ФНС России. Попробуем с экспертами «Аскон» помочь бухгалтерам разобраться в нововведениях относительно отчетности по страховым взносам с 2017 года, сроках сдачи, сроках уплаты страховых взносов и штрафных санкциях.
Появилась новая глава в Налоговом кодексе?
Да. В связи с принятием Федерального закона от
Федеральным законом
А что с отчетами и взносы за истекший налоговый период?
Отчетность за 2016 год компании должны сдать по формам, которые действуют сейчас, и в те же сроки. А первый отчет по взносам в ФНС предстоит сдать за 1 квартал 2017 года.
Уточненные расчеты за периоды до 1 января 2017 года тоже будут принимать фонды и по старым формам. А уточненные расчеты за период, начиная с 1 квартала следующего года, надо будет представлять в налоговую.
Что касается уплаты взносов, то переплату по состоянию на 1 января 2017 года будут возвращать еще фонды, а недоимку на эту дату взыщут уже налоговые инспекции. Недоимку, в том числе пени и штрафы, по состоянию на 1 января удержать которые невозможно, налоговики признают безнадежной и спишут (ст. 59 НК РФ). Обратите внимание, что взносы за декабрь нужно будет платить в январе в налоговую инспекцию по новым КБК. Приказ Минфина с новыми кодами находится на регистрации в Минюсте. Коды для разных фондов будут отличаться. Предприниматели обязаны перечислить фиксированные взносы за 2016 год не позднее 9 января 2017 года. Срок передвигается с 31 декабря
А что с отчетностью с января 2017 года? Ее станет меньше?
Несмотря на то, что старые формы по взносам
Это ежеквартальный отчет по начисленным и уплаченным взносам в ПФР, ФФОМС и ФСС (ст. 423 НК РФ). Его нужно представлять в налоговую инспекцию по месту учета. В новом расчете обновлен состав показателей, идентифицирующих работника и работодателя, а также сокращены лишние и дублирующие показатели. Отчет по страховым взносам в 2017 году в налоговую надо будет сдавать один раз в квартал — не позднее
В новом году ставка по страховым взносам будет сохранена и составит 30%. Пониженные и дополнительные тарифы тоже останутся без изменений. Для ФСС в 2017 году будет действовать лимит в 755 тыс. рублей. В пределах этой суммы взносы начисляют по ставке 2,9%, а сверх — не уплачивают. Для ПФР лимит в 2017 году составит 876 тыс. рублей. В пределах этой суммы на работника взносы начисляют по тарифу 22%, а сверх — по ставке 10%. Предельные базы будут ежегодно пересматривать.
Срок уплаты страховых взносов останется прежним. Как и сейчас, их надо будет перечислять не позднее
А отчетность по страховым взносам в ПФР исчезнет?
Нет, не исчезнет. В ведении ПФР останутся вопросы назначения и выплаты пенсий. То есть контролировать достоверность сведений о заработке будут налоговики, а достоверность сведений о стаже — сотрудники ПФР.
В Пенсионный фонд компании будут сдавать два расчета: Форму
А отчетность по страховым взносам в ФСС?
Тоже нет. За ФСС останутся вопросы администрирования взносов на страхование от несчастных случаев и травматизм. Фонд продолжит проверять, корректно ли рассчитаны и перечислены взносы, правильно ли выплачены пособия. Выплата пособий — тоже за ФСС. Компании будут сдавать в ФСС новую форму
А какие штрафные санкции по страховым взносам в 2017 году?
Штрафовать за нарушение срока сдачи расчета инспекторы будут по НК РФ. Например, за опоздание со сдачей нового расчета налоговики оштрафуют на 5% от неуплаченной суммы за каждый месяц. Максимум — 30% этой суммы. Минимальный штраф составит 1000 рублей (ст. 119 НК РФ). За не сдачу документов по взносам налоговики смогут оштрафовать на 200 рублей за каждый документ, которого не хватает (ст. 126 НК РФ). Налоговики получат право заблокировать счет в банке за опоздание с расчетом. Сейчас в статье 76 НК РФ говорится только о декларации, но вероятно положения статьи будут распространяться и на новый расчет по страховым взносам с 2017 года. Неуплата страховых взносов, грубое нарушение правил учета доходов и расходов, если они повлекли занижение базы для исчисления взносов, грозят штрафом 20% от неуплаченной суммы (п. 3 ст. 120, п. 1 ст. 122 НК РФ). За умышленное занижение базы по взносам или другие неправомерные действия с 1 января 2017 года штраф составит 40% неуплаченной суммы взносов. Появятся и штрафы и за несвоевременную сдачу отчетности в фонды. Так, за опоздание со сдачей нового расчета в ПФР со сведениями о стаже фонд оштрафует на 500 рублей за каждого сотрудника, который должен быть указан в расчете.
А что с проверками по страховым взносам в 2017 году?
С 2017 года проверять правильность расчета и уплаты страховых взносов налоговики будут по правилам налоговых проверок. Соответственно, на выездной ревизии налоговики проверят сразу и налоги, и взносы. Поэтому в зону риска попадут компании, у которых будут выявлены значительные расхождения по базам для НДФЛ и страховых взносов. Причем проверить взносы налоговики смогут за периоды до 1 января 2017 года и вплоть до 2014 года, так как период проверки охватывает три года. ФСС будет выходить на выездные проверки вместе с налоговиками — проверять выплату пособий по временной нетрудоспособности, в то время как налоговики будут проверять уплату страховых взносов в ФСС.
ToT, Вы писали:
не, не вымрем, просто станем роботами......
KateK, вы забыли еще про ФСС. Чтобы получить возмещение пособий, туда придется сдавать отчет, хоть он так и не называется.
KateK, Вы писали:
а если у меня 3 обособки??? раньше сдавал 1 РСВ-1, а сейчас в 3 раза больше придется...
а штрафы за несвоевременную оплату какие будут- 20%? просрочил один день от миллиона, штраф 200 тыс.? с ума сойти
Добрый день! Для ИП доходы, без работников, какие то изменения по заголовку этой статьи произошли? Спасибо за внимание.