Как изменилась отчетность по страховым взносам с 2017 года. Что и куда сдавать?

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Что случилось? С 2017 года страховые взносы переданы в ФНС России. Это значит, что с 2017 года работодатели и предприниматели уплачивают страховые взносы и сдают расчеты по взносам в ФНС России. Попробуем с экспертами «Аскон» помочь бухгалтерам разобраться в нововведениях относительно отчетности по страховым взносам с 2017 года, сроках сдачи, сроках уплаты страховых взносов и штрафных санкциях.

Появилась новая глава в Налоговом кодексе? Да. В связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 N 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхования» на ФНС России возложены функции по администрированию страховых взносов. Федеральным законом 243-ФЗ с 1 января 2017 года в НК РФ введена новая глава 34 «Уплата страховых взносов». Одновременно утратит силу Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ о страховых взносах, но фактически все положения этого закона без изменений перейдут в кодекс. Внесены поправки в Федеральный закон о персонифицированном учете от 01.04.1996 № 27-ФЗ и в Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ о страховых взносах на травматизм. Глава 34 НК РФ будет иметь много общего с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ .

А что с отчетами и взносы за истекший налоговый период? Отчетность за 2016 год компании должны сдать по формам, которые действуют сейчас, и в те же сроки. А первый отчет по взносам в ФНС предстоит сдать за 1 квартал 2017 года. Уточненные расчеты за периоды до 1 января 2017 года тоже будут принимать фонды и по старым формам. А уточненные расчеты за период, начиная с 1 квартала следующего года, надо будет представлять в налоговую. Что касается уплаты взносов, то переплату по состоянию на 1 января 2017 года будут возвращать еще фонды, а недоимку на эту дату взыщут уже налоговые инспекции. Недоимку, в том числе пени и штрафы, по состоянию на 1 января удержать которые невозможно, налоговики признают безнадежной и спишут (ст. 59 НК РФ). Обратите внимание, что взносы за декабрь нужно будет платить в январе в налоговую инспекцию по новым КБК. Приказ Минфина с новыми кодами находится на регистрации в Минюсте. Коды для разных фондов будут отличаться. Предприниматели обязаны перечислить фиксированные взносы за 2016 год не позднее 9 января 2017 года. Срок передвигается с 31 декабря из-за праздников. Если перечислить последний платеж за 2016 год до 1 января 2017 года, то деньги нужно отправлять по старым реквизитам на КБК для взносов в фонды. После 1 января на эти коды ничего отправить не получится, банк не примет платеж. Даже если деньги уйдут, платеж попадет в невыясненные, и их можно будет только вернуть.

А что с отчетностью с января 2017 года? Ее станет меньше? Несмотря на то, что старые формы по взносам 4-ФСС и РСВ-1 будут отменены, отчетности по страховым взносам в 2017 году меньше не станет. С 2017 года вводится новый расчет по страховым взносам в налоговую Это ежеквартальный отчет по начисленным и уплаченным взносам в ПФР, ФФОМС и ФСС (ст. 423 НК РФ). Его нужно представлять в налоговую инспекцию по месту учета. В новом расчете обновлен состав показателей, идентифицирующих работника и работодателя, а также сокращены лишние и дублирующие показатели. Отчет по страховым взносам в 2017 году в налоговую надо будет сдавать один раз в квартал — не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (п. 7 ст. 431 НК РФ). Отдельных сроков для отчетов на бумаге и в электронном виде не будет. Правда, как и сейчас, при среднесписочной численности 25 человек и менее можно будет представлять расчет на бумаге, а с численностью более 25 человек — только посредством электронного документооборота (п. 10 ст. 431 НК РФ). В новом году ставка по страховым взносам будет сохранена и составит 30%. Пониженные и дополнительные тарифы тоже останутся без изменений. Для ФСС в 2017 году будет действовать лимит в 755 тыс. рублей. В пределах этой суммы взносы начисляют по ставке 2,9%, а сверх — не уплачивают. Для ПФР лимит в 2017 году составит 876 тыс. рублей. В пределах этой суммы на работника взносы начисляют по тарифу 22%, а сверх — по ставке 10%. Предельные базы будут ежегодно пересматривать. Срок уплаты страховых взносов останется прежним. Как и сейчас, их надо будет перечислять не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который они начислены. Перечислить взносы надо будет в налоговую, в которой компания зарегистрирована или по месту нахождения обособленных подразделений, которые начисляют выплаты в пользу сотрудников, либо по месту жительства физического лица, производящего выплаты.

А отчетность по страховым взносам в ПФР исчезнет? Нет, не исчезнет. В ведении ПФР останутся вопросы назначения и выплаты пенсий. То есть контролировать достоверность сведений о заработке будут налоговики, а достоверность сведений о стаже — сотрудники ПФР. В Пенсионный фонд компании будут сдавать два расчета: Форму СЗВ-М (ежемесячные сведения о застрахованных лицах) и новый отчет о стаже каждого сотрудника компании, на вознаграждения которым начисляются страховые взносы. Форма СЗВ-М останется. Ее компании и ИП должны будут сдавать в том же порядке, что и сейчас. Сдвинутся только сроки сдачи сведений — не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, а не до 10-го , как сейчас (п. 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27 ФЗ). Отчет в ПФР о стаже работников должен стать ежегодным и подавать его нужно будет не позднее 1 марта года, следующего за отчетным (подп. 10 п. 2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ ).

А отчетность по страховым взносам в ФСС? Тоже нет. За ФСС останутся вопросы администрирования взносов на страхование от несчастных случаев и травматизм. Фонд продолжит проверять, корректно ли рассчитаны и перечислены взносы, правильно ли выплачены пособия. Выплата пособий — тоже за ФСС. Компании будут сдавать в ФСС новую форму 4-ФСС 2017 . Бланк ФСС и порядок его заполнения утверждены приказом ФСС от 26.09.2016 № 381 (зарегистрирован в Минюсте 14 октября, № 44045). Новую форму надо будет сдавать, начиная с отчетности за 1 квартал 2017 года.

А какие штрафные санкции по страховым взносам в 2017 году? Штрафовать за нарушение срока сдачи расчета инспекторы будут по НК РФ. Например, за опоздание со сдачей нового расчета налоговики оштрафуют на 5% от неуплаченной суммы за каждый месяц. Максимум — 30% этой суммы. Минимальный штраф составит 1000 рублей (ст. 119 НК РФ). За не сдачу документов по взносам налоговики смогут оштрафовать на 200 рублей за каждый документ, которого не хватает (ст. 126 НК РФ). Налоговики получат право заблокировать счет в банке за опоздание с расчетом. Сейчас в статье 76 НК РФ говорится только о декларации, но вероятно положения статьи будут распространяться и на новый расчет по страховым взносам с 2017 года. Неуплата страховых взносов, грубое нарушение правил учета доходов и расходов, если они повлекли занижение базы для исчисления взносов, грозят штрафом 20% от неуплаченной суммы (п. 3 ст. 120, п. 1 ст. 122 НК РФ). За умышленное занижение базы по взносам или другие неправомерные действия с 1 января 2017 года штраф составит 40% неуплаченной суммы взносов. Появятся и штрафы и за несвоевременную сдачу отчетности в фонды. Так, за опоздание со сдачей нового расчета в ПФР со сведениями о стаже фонд оштрафует на 500 рублей за каждого сотрудника, который должен быть указан в расчете.