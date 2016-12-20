Самые необычные елочные игрушки. Пришли свою!
Уникальная Новогодняя игрушка, сделанная вручную, станет наградой победителю конкурса, который проводит институт профессиональных бухгалтеров России и портал
Изготовить наградную игрушку помогла руководитель ИПБР — Копосова Евгения Ивановна, директор Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, которая побывала на самой фабрике стеклянных елочных украшений «Ариель» в Нижегородской области.
Фабрика «Ариэль» продолжает традиции изготовления елочных игрушек из стекла, заложенные в 1936 году Горьковской промысловой артелью «Детская игрушка». В 2016 году Нижегородской елочной игрушке исполняется 80 лет.
Согласно исторической справке, опубликованной на сайте предприятия Нижний Новгород (г. Горький) стал местом исторического бытования промысла стеклянной елочной игрушки, начиная с 1936 года, когда была организована Горьковская
В годы перестройки после распада СССР
В 1996 году началась новая история производства елочных украшений в Нижнем Новгороде. На «Фабрике стеклянных елочных украшений «Ариель» закладываются основы будущей школы художественной росписи украшений из стекла, которая спустя несколько лет принесет мировую славу нижегородским мастерам. Коллектив фабрики не только освоил технические особенности трудоемкого стеклодувного производства, но и обновил ассортимент изделий. Наряду с традиционным декоративным раскрашиванием игрушек, возникло новое направление — тематическая роспись по стеклу.
Однако, основная масса продукции предназначена для убранства новогодней елки. Это стеклянные фигурки, формы для которых разрабатываются мастерами фабрики. У каждого игрушечного персонажа свой характер — горделивая купчиха с самоваром, добродушный царь, задорная плясунья, серьезный охотник и довольный уловом рыбак. Русский стиль елочных игрушек фабрики «Ариель» делает их узнаваемыми и любимыми среди взрослых и детей.
В 2013 году на фабрике был открыт «Дом елочной игрушки», в котором расположены музей и магазин игрушки.
Как рождается игрушка
Сначала мастер делает стеклянные трубочки, а уже из них позже выдувают шарики, Дедов Морозов, зайчиков
Так выглядят заготовки перед окраской. После окраски усики у заготовок обрезаются.
А это рукописный конвейер.
Итак, мы привезем вам этот подарок к Новому году, если присланная вами игрушка будет самой необыковенной.
С наступающим праздником, коллеги!
От редакции
Самая большая елочная игрушка, занесенная в книгу рекордов Гиннесса.
Франц Патерноста держит стеклянное украшение для рождественской елки, сделанное на баварском стеклодувном производстве Joska, 17 декабря 2008 года. Компания изготовила самую большую елочную игрушку диаметром 65 см и весом 20 кг.
Вот Каждый так может сделать )
Эххх, ностальжи...
Анонимы вы залогинивайтесь. Кому призы-то отправлять?)
Кто, где и когда это определять будет?
И, когда их получать, до НГ или после?..
Если после, то мне не надо...)))))
Очень красивы набор шаров от компании Стек, спасибо коллегам за подарок ЂЂЂЂ
потому что звезда может быть только одна)
agata1klerk И звездец только один может быть)))
Вот, тоже бюджетненько...)
Всех с Наступающим!!!
ToT, Вы писали:
Кому-то призы, думаете понадобятся, Копосова сама выдует и раскрасит шарик?
Цена стеклянного шара расписанная вручную, палех, хохлома,.... варьирует от 5 до 15 т.р.
Что рейтинг падает у портала? Такого примитивного конкурса еще поискать надо. Если только вот этот прызент)
Украшаем бухгалтерию
Эдмонд Непряхин, звездец- просто отвал башки!
Аноним с пробками, конкурс прекрасен, а Вы- старушко с семками
Аноним, Вы писали:
Думаю дело не в рейтинге. Клерк и ИПБ рейтингом не обижены. Просто скоро Новый год!!! И настроение у людей предпраздничное. Вечно вы Питерские во всем негатив найдете.
Привет из 80-х))
Аноним, Вы писали:
А-ха-хах-ха!!
Про Питерских - пять баллов!)))))
Эдмонд Непряхин - опередили))))
Буду чего-нибудь другое искать...
А вот вам лучшая ёлочка!
Если у кого-то плохое настроение... Не надо всех-то под одну гребёнку...
Хотя, оно конечно, менталитет особенный )))))
Ещё раз, всех с Наступающим!
С наступающим Новым Годом!!!
Вот, пошукал тут...))))
Я всех победю! ;-)
Над.К, Вы писали:
Легко! Не на одну ёлку хватит!))))))
Но, принимая во внимание пожелания трезвенников и язвенников...
Вот, безалкогольные варианты:
В детстве собирала советские открытки, самые любимые были нарисованные художником
Зарубиным Владимиром Ивановичем. Белки, ежики, мишки нарисованные этим
художником вызывали восторг, сейчас спустя 25 лет за этими открытками охотятся коллекционеры.
Одной из любимых были белки с шишкой, у меня есть эта открытка, сфотографировать не могу, альбом у родителей в Самаре. Поэтому фото из интернета.
Прогуливаясь по магазинам рассматривая красивые елочные игрушки фирмы Мостовски, я увидела чудо, они сделали игрушки по мотивам открыток Зарубина и моих любимых белок.
Так материализуются детские мечты! Конечно купила! Пока в коробке, не повесила (да и елку не купила).
Любуюсь с восторгом каждый вечер! Вот такая история.
ой что-то мне кажется это не 80-е, как бы не 60-е. У Вас раритет, такие игрушки сейчас очень ценятся.
Ещё безалкогольные варианты)))
Я всё равно победю! ))))
ToT, Вы писали:
Это сейчас продукт подрастерял былое величие и массовость. А, вот когда дочка моя была маленькой - чего только из этих упаковок не делал!))))
А так, в 90-е из чего только не лепили и развешивали вперемешку со старыми "Советскими"...)))