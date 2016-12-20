Самые необычные елочные игрушки. Пришли свою!

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Уникальная Новогодняя игрушка, сделанная вручную, станет наградой победителю конкурса, который проводит институт профессиональных бухгалтеров России и портал Клерк.ру . Делать почти ничего не нужно: достаточно опубликовать под этой статьей фотографию любой другой Новогодней игрушки, которая вам нравится. Автор поста с лучшим, по мнению жюри, фото (оно может быть взято откуда угодно) и получит приз.

Изготовить наградную игрушку помогла руководитель ИПБР — Копосова Евгения Ивановна, директор Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, которая побывала на самой фабрике стеклянных елочных украшений «Ариель» в Нижегородской области.

Фабрика «Ариэль» продолжает традиции изготовления елочных игрушек из стекла, заложенные в 1936 году Горьковской промысловой артелью «Детская игрушка». В 2016 году Нижегородской елочной игрушке исполняется 80 лет. Согласно исторической справке, опубликованной на сайте предприятия Нижний Новгород (г. Горький) стал местом исторического бытования промысла стеклянной елочной игрушки, начиная с 1936 года, когда была организована Горьковская промыслово-кооперативная артель «Детская игрушка». В ее состав входил стеклодувно-художественный цех по изготовлению елочных игрушек. В 1946 году предприятие вошло в Союз промысловых артелей, производящих изделия художественной направленности, и получило статус предприятия художественных промыслов Горьковской области. В годы перестройки после распада СССР мастерам-стеклодувам и художникам пришлось учиться работать в новых экономических условиях. Требовалась другая конкурентно-способная игрушка. В 1996 году началась новая история производства елочных украшений в Нижнем Новгороде. На «Фабрике стеклянных елочных украшений «Ариель» закладываются основы будущей школы художественной росписи украшений из стекла, которая спустя несколько лет принесет мировую славу нижегородским мастерам. Коллектив фабрики не только освоил технические особенности трудоемкого стеклодувного производства, но и обновил ассортимент изделий. Наряду с традиционным декоративным раскрашиванием игрушек, возникло новое направление — тематическая роспись по стеклу. Однако, основная масса продукции предназначена для убранства новогодней елки. Это стеклянные фигурки, формы для которых разрабатываются мастерами фабрики. У каждого игрушечного персонажа свой характер — горделивая купчиха с самоваром, добродушный царь, задорная плясунья, серьезный охотник и довольный уловом рыбак. Русский стиль елочных игрушек фабрики «Ариель» делает их узнаваемыми и любимыми среди взрослых и детей. В 2013 году на фабрике был открыт «Дом елочной игрушки», в котором расположены музей и магазин игрушки.

Как рождается игрушка

Сначала мастер делает стеклянные трубочки, а уже из них позже выдувают шарики, Дедов Морозов, зайчиков и т. д. Из одной трубочки получается двадцать заготовок игрушек. Трубочки греют в огне газовой горелки, потом выдувают — шарики на весу, а фигурные игрушки — в пресс-форме . Если заготовка нормально разогрета, достаточно одного-двух резких выдохов (вдох лучше не делать).

Так выглядят заготовки перед окраской. После окраски усики у заготовок обрезаются.

А это рукописный конвейер. Мастеров-разрисовщиков готовят в «Семеновском индустриально-художественном техникуме»

Итак, мы привезем вам этот подарок к Новому году, если присланная вами игрушка будет самой необыковенной.

С наступающим праздником, коллеги!