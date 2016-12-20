Клерк.Ру
 

Самые необычные елочные игрушки. Пришли свою!

20.12.16 17:18
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Уникальная Новогодняя игрушка, сделанная вручную, станет наградой победителю конкурса, который проводит институт профессиональных бухгалтеров России и портал Клерк.ру. Делать почти ничего не нужно: достаточно опубликовать под этой статьей фотографию любой другой Новогодней игрушки, которая вам нравится. Автор поста с лучшим, по мнению жюри, фото (оно может быть взято откуда угодно) и получит приз.

Изготовить наградную игрушку помогла руководитель ИПБР — Копосова Евгения Ивановна, директор Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, которая побывала на самой фабрике стеклянных елочных украшений «Ариель» в Нижегородской области.

Фабрика «Ариэль» продолжает традиции изготовления елочных игрушек из стекла, заложенные в 1936 году Горьковской промысловой артелью «Детская игрушка». В 2016 году Нижегородской елочной игрушке исполняется 80 лет.

Согласно исторической справке, опубликованной на сайте предприятия Нижний Новгород (г. Горький) стал местом исторического бытования промысла стеклянной елочной игрушки, начиная с 1936 года, когда была организована Горьковская промыслово-кооперативная артель «Детская игрушка». В ее состав входил стеклодувно-художественный цех по изготовлению елочных игрушек. В 1946 году предприятие вошло в Союз промысловых артелей, производящих изделия художественной направленности, и получило статус предприятия художественных промыслов Горьковской области.

В годы перестройки после распада СССР мастерам-стеклодувам и художникам пришлось учиться работать в новых экономических условиях. Требовалась другая конкурентно-способная игрушка.

В 1996 году началась новая история производства елочных украшений в Нижнем Новгороде. На «Фабрике стеклянных елочных украшений «Ариель» закладываются основы будущей школы художественной росписи украшений из стекла, которая спустя несколько лет принесет мировую славу нижегородским мастерам. Коллектив фабрики не только освоил технические особенности трудоемкого стеклодувного производства, но и обновил ассортимент изделий. Наряду с традиционным декоративным раскрашиванием игрушек, возникло новое направление — тематическая роспись по стеклу.

Однако, основная масса продукции предназначена для убранства новогодней елки. Это стеклянные фигурки, формы для которых разрабатываются мастерами фабрики. У каждого игрушечного персонажа свой характер — горделивая купчиха с самоваром, добродушный царь, задорная плясунья, серьезный охотник и довольный уловом рыбак. Русский стиль елочных игрушек фабрики «Ариель» делает их узнаваемыми и любимыми среди взрослых и детей.

В 2013 году на фабрике был открыт «Дом елочной игрушки», в котором расположены музей и магазин игрушки.

Как рождается игрушка

Сначала мастер делает стеклянные трубочки, а уже из них позже выдувают шарики, Дедов Морозов, зайчиков и т. д. Из одной трубочки получается двадцать заготовок игрушек. Трубочки греют в огне газовой горелки, потом выдувают — шарики на весу, а фигурные игрушки — в пресс-форме. Если заготовка нормально разогрета, достаточно одного-двух резких выдохов (вдох лучше не делать).

Так выглядят заготовки перед окраской. После окраски усики у заготовок обрезаются.

А это рукописный конвейер. Мастеров-разрисовщиков готовят в «Семеновском индустриально-художественном техникуме»

Итак, мы привезем вам этот подарок к Новому году, если присланная вами игрушка будет самой необыковенной.

С наступающим праздником, коллеги!

От редакции Клерк.Ру:

Самая большая елочная игрушка, занесенная в книгу рекордов Гиннесса.

Франц Патерноста держит стеклянное украшение для рождественской елки, сделанное на баварском стеклодувном производстве Joska, 17 декабря 2008 года. Компания изготовила самую большую елочную игрушку диаметром 65 см и весом 20 кг.

40 самых нелепых рекордов Гиннесса

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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38 мнений
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Аноним
, Москва
А чего, на призы действительно можно рассчитывать?..
Кто, где и когда это определять будет?
И, когда их получать, до НГ или после?..
Если после, то мне не надо...)))))

Обслуживающий
ToT
, Краснодар
Приз один - елочная ручная елочная игрушка от ИПБ. Очень тематическая. Победителя выбирает администрация ИПБ. И да, до нового года доставим :) 
Клерк
Эдмонд Непряхин
, Москва

agata1klerk И звездец только один может быть)))

 

 

 Пара носок, набитых крупой (рис, пшено или гречка) )))

 

Аноним, поржал с Вашего варианта)))
Вот, тоже бюджетненько...)
Всех с Наступающим!!!
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Аноним
, Санкт-Петербург

ToT, Вы писали:

Анонимы вы залогинивайтесь. Кому призы-то отправлять?) 

 Кому-то призы, думаете понадобятся, Копосова сама выдует и раскрасит шарик?
Цена стеклянного шара расписанная вручную, палех, хохлома,.... варьирует от 5 до 15 т.р.
Что рейтинг падает у портала? Такого примитивного конкурса еще поискать надо. Если только вот этот прызент)

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Аноним
, Москва


Аноним, Вы писали:

 Кому-то призы, думаете понадобятся, Копосова сама выдует и раскрасит шарик?
Цена стеклянного шара расписанная вручную, палех, хохлома,.... варьирует от 5 до 15 т.р.
Что рейтинг падает у портала? Такого примитивного конкурса еще поискать надо. Если только вот этот прызент)

 Думаю дело не в рейтинге. Клерк и ИПБ рейтингом не обижены. Просто скоро Новый год!!! И настроение у людей предпраздничное. Вечно вы Питерские во всем негатив найдете.

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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

 Думаю дело не в рейтинге. Клерк и ИПБ рейтингом не обижены. Просто скоро Новый год!!! И настроение у людей предпраздничное. Вечно вы Питерские во всем негатив найдете.

 А-ха-хах-ха!!
Про Питерских - пять баллов!)))))

 Эдмонд Непряхин - опередили))))
Буду чего-нибудь другое искать...

Клерк
Эдмонд Непряхин
, Москва
А, мне вот такая больше нравится :))))

 

Насчёт Питерских: да будет Вам! Не все люди одинаковы.
Если у кого-то плохое настроение... Не надо всех-то под одну гребёнку...
Хотя, оно конечно, менталитет особенный )))))

Ещё раз, всех с Наступающим!
Клерк
Эдмонд Непряхин
, Москва

Над.К, Вы писали:

Эдмонд Непряхин, столько не выпить ))

 

Это на Новый Год-то? Да, в компании друзей?
Легко! Не на одну ёлку хватит!))))))

Но, принимая во внимание пожелания трезвенников и язвенников...
Вот, безалкогольные варианты:

 

 

 

 

 

Клерк
Тишина
, Самара

В детстве собирала советские открытки,  самые любимые были нарисованные художником
Зарубиным Владимиром Ивановичем. Белки, ежики, мишки нарисованные этим
художником вызывали восторг,  сейчас спустя 25 лет за этими открытками охотятся коллекционеры.

Одной из любимых были белки с шишкой, у меня есть эта открытка, сфотографировать не могу, альбом у родителей в Самаре. Поэтому фото из интернета.

Прогуливаясь по магазинам рассматривая красивые елочные игрушки фирмы Мостовски, я увидела чудо, они сделали игрушки по мотивам открыток Зарубина  и моих любимых белок.

Так материализуются детские мечты!  Конечно  купила!  Пока в коробке, не повесила (да и елку не купила).
Любуюсь с восторгом каждый вечер! Вот такая история.

 

 


Клерк
Эдмонд Непряхин
, Москва

ToT, Вы писали:

Игрушки из йогурта - это великолепно ))) 

 

Капсулы от "Киндерсюрприза" - тоже весьма неплохи
Это сейчас продукт подрастерял былое величие и массовость. А, вот когда дочка моя была маленькой - чего только из этих упаковок не делал!))))
Клерк
Эдмонд Непряхин
, Москва
Увы! Фото не мои. Кто же знал, что такие конкурсы проводиться будут?..)))
А так, в 90-е из чего только не лепили и развешивали вперемешку со старыми "Советскими"...)))

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