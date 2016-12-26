Совмещение командировки с отпуском

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Сотрудник предприятия направлен в командировку. После окончания командировки сотрудник остается в месте командировки для проведения отпуска.

В силу ст. 168 ТК РФ, п. 12 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749) – далее Положение, в случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы.

В п. 26 Положения сказано, что работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих дней авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются в т.ч. документы о фактических расходах по проезду.

Из вышеизложенного следует, что работодатель обязан компенсировать работнику только расходы по проезду, связанному с командировкой.

В рассматриваемой ситуации сотрудник был направлен в командировку, по окончании которой остался в месте командировки для проведения отпуска. Таким образом, обратно к месту постоянной работы сотрудник возвращается уже не из командировки, а из отпуска. Данное обстоятельство подтверждается в т.ч. и тем, что дата окончания командировки, указанная в приказе о командировке, и дата обратного билета не совпадают. Кроме того, факт того, что сотрудник возвратился «обратно» из отпуска, а не из командировки, подтверждается и приказом об отпуске (за «отпускные» дни ему не начислялись суточные).

В связи с чем полагаем, что работодатель вообще не обязан компенсировать сотруднику стоимость обратного билета. Если же стоимость обратного билета будет компенсирована по решению работодателя, данные суммы нельзя рассматривать как компенсацию командировочных расходов.

Что касается вопроса об обложении стоимости обратного проезда НДФЛ.

Согласно ст. 41 НК РФ доход определяется как экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" Кодекса.

В силу п. 2 ст. 211 НК РФ к доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относятся:

1) оплата (полностью или частично) за него организациями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика.

Таким образом, по общему правилу, оплата организацией стоимости проезда работника (не связанного с командировкой) является доходом последнего в натуральной форме, подлежащим обложению НДФЛ.

Пунктом 3 ст. 217 НК РФ предусмотрено освобождение от обложения НДФЛ всех видов установленных действующим законодательством РФ компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), связанных, в, частности, с исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей (включая возмещение командировочных расходов).

В абз. 12 п. 3 ст. 217 НК РФ сказано, что при оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки как внутри страны, так и за ее пределы в доход, не подлежащий налогообложению, включаются фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно.

Поскольку ТК РФ, по общему правилу (исключение – организации, расположенные в районах Крайнего Севера), не устанавливает обязанность работодателя компенсировать стоимость проездного билета работнику от места проведения отпуска до места работы, указанную оплату нельзя признать установленной действующим законодательством. Т.е. под действие ст. 217 НК РФ она не подпадает.

Следовательно, суммы оплаты проезда сотрудника от места проведения отпуска (совпавшего с местом командировки) до места жительства являются экономической выгодой сотрудника и подлежат обложению НДФЛ. Аналогичный вывод сделан в письме Минфина РФ от 08.11.2013 № 03-03-06/1/47813.

Таким образом, по нашему мнению, оплата стоимости проезда от места проведения отпуска к месту постоянной работы подлежит обложению НДФЛ.