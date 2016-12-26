УСН: порядок бухгалтерского учета векселей

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Учет векселей при УСН

Вопросы учета векселей крайне интересны многим участникам гражданского оборота. Особенно «упрощенцам», то есть предприятиям, применяющим упрощенную систему налогообложения (или УСН (УСНО)). С одной стороны, такие организации активно используют долговые ценные бумаги в качестве средства платежа, с другой – зачастую они не располагают большим штатом бухгалтерских работников, юристов и других консультантов, которые могли бы комплексно, оперативно и квалифицированно отвечать на вопросы, связанные с приобретением векселя, его реализацией, погашением векселя, а также разрешать иные задачи, связанные с учетом долговых ценных бумаг и их оборотом.

Правовое регулирование и оборот векселей

Статья 142 ГК РФ относит вексель к одному из видов документарных ценных бумаг - документу, соответствующему установленным законом требованиям и удостоверяющему обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов. Глава 42 ГК РФ «Заем и кредит» содержит ст. 815 ГК РФ, из которой следует, что в случаях, когда в соответствии с соглашением сторон заемщиком выдан вексель, удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в нем плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного им срока полученные взаймы денежные суммы, отношения сторон по векселю регулируются законом о переводном и простом векселе, а правила о займе будут применяться к этим отношениям только постольку, поскольку они не противоречат указанному закону.

Следует иметь в виду, что вексель является долговым обязательством, удостоверяющим обязательства сторон (заимодавца и заемщика), возникающие по договору займа.

В настоящее время действует Федеральный закон от 11.03.1997 N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе", которым установлено, что на территории РФ применяется Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР "О введении в действие Положения о переводном и простом векселе" от 7 августа 1937 г. N 104/1341.

Вексельное законодательство предусматривает возможность передать права по векселю другому лицу путем его вручения с совершением на нем передаточной надписи - индоссамента. Лицо, передающее вексель по индоссаменту называется индоссантом, лицо, в пользу которого совершается индоссамент, называется индоссатом.

Индоссамент совершается на оборотной стороне векселя либо на добавочном листе (аллонже)

Бланковый индоссамент может не содержать указания лица, в пользу которого он сделан, или он может состоять из одной подписи индоссанта. При этом, векселедержатель вправе:

заполнить бланк или своим именем, или именем какого-либо другого лица; индоссировать вексель посредством бланка или на имя какого-либо другого лица; передать вексель третьему лицу, не заполняя бланка и не совершая индоссамента.

Именной или ордерный индоссамент содержит указание на лицо, которому или приказу которого должно быть произведено исполнение (индоссата), подпись и печать (при наличии) индоссанта.

Как и само обязательство по векселю, индоссамент должен быть простым и ничем не обусловленным. Всякое ограничивающее его условие считается ненаписанным. Частичный индоссамент недействителен. Если векселедатель поместил в переводном векселе слова "не приказу" или какое-либо равнозначащее выражение, то документ может быть передан лишь с соблюдением формы и с последствиями обыкновенной цессии.

Учет векселей как ценных бумаг

Может быть организован предприятием по своему усмотрению, так как соответствующий порядок нормативно не закреплен. Однако, необходимость учета векселей налицо, ведь они могут находиться на предприятии ограниченный срок и вследствие проведения различных хозяйственных операций выбыть.

Поэтому при поступлении ценной бумаги на предприятие целесообразно зарегистрировать ее в журнале (книге) учета, указав его серию, номер, векселедателя, номинал, стоимость приобретения, лицо, от которого получена ценная бумага, основание приобретения, дату и основание выбытия, индоссата, срок погашения и т.д. Нелишним помимо регистрации действием также будет снятие копии.

Документом, фиксирующим поступление, является, например, акт приема-передачи.

Бухгалтерский учет векселей

В бухучете долговые ценные бумаги, по которым предусмотрено получение дохода в виде процентов, относятся к финансовым вложениям (п. 3 Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ N19/02, утвержденного Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н).

Долговые ценные бумаги, выданные организацией-векселедателем организации-продавцу при расчетах за продукцию к финансовым вложениям не относятся.

Принятие к учету происходит по первоначальной стоимости, в качестве которой признается сумма фактических затрат на приобретение векселей, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). В том числе, фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу.

Первоначальная стоимость фин. вложений, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, может изменяться в случаях, установленных законодательством и ПБУ №19/02. При этом, финансовые вложения подразделяются на две группы: 1. по которым можно определить текущую рыночную стоимость; 2. по которым их текущая рыночная стоимость не определяется. Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут осуществлять последующую оценку всех финансовых вложений в порядке, установленном ПБУ № 19/02 для финансовых вложений, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется. При этом указанные предприятия могут принять решение не отражать обесценение в бухучете в случаях, когда расчет его величины затруднителен.

Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете организации на дату прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету, приведенных в ПБУ N 19/02. Оно имеет место в случаях погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору простого товарищества и пр.

Приобретенные организацией векселя учитываются на счете 58 "Финансовые вложения", субсчет 58-2 "Долговые ценные бумаги". На субсчете 58-3 "Предоставленные займы" учитывается движение предоставленных организацией юридическим и физическим (кроме работников организации) лицам денежных и иных займов. Обособленно на этом субсчете учитываются предоставленные займы, обеспеченные векселями.

Налоговый учет векселей при УСН

Использование векселя в качестве неденежной формы расчетов при упрощенной системе налогообложения предполагает знание «упрощенцем» особенностей учета доходов и расходов, порядок признания которых определен статьей 346.17 Налогового кодекса.

По общему правилу, датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).

При использовании покупателем в расчетах векселя датой получения доходов у налогоплательщика признается дата его оплаты (день поступления денежных средств от векселедателя либо иного обязанного по нему лица) или день передачи налогоплательщиком указанного векселя по индоссаменту 3му лицу.

Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты. Оплатой товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав признается прекращение обязательства приобретателя перед продавцом, которое непосредственно связано с их поставкой.

При этом, при выдаче покупателем продавцу в оплату векселя расходы по приобретению указанных товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав учитываются после его оплаты. При передаче налогоплательщиком в оплату векселя, выданного третьим лицом, расходы по приобретению указанных товаров, работ, услуг, имущественных прав учитываются на дату передачи указанного векселя. Указанные расходы учитываются исходя из цены договора, но не более суммы долгового обязательства, указанной в векселе.

Важный вывод: порядок учета доходов при расчетах векселем не зависит от его вида (собственный или третьего лица). Порядок признания расходов определяется тем, выдаете вы продавцу собственный вексель или же передаете ему вексель 3го лица.

В какой сумме должны быть засчитаны в доход организации денежные средства, поступившие от погашения векселя? Организация вправе включить в состав доходов только полученные проценты (дисконт).

Налогоплательщики, применяющие УСНО, при определении объекта налогообложения учитывают:

доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 Налогового кодекса России, к которым относят выручку от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручку от реализации имущественных прав (п. 1 ст. 249 НК РФ).

внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 НК РФ. Согласно п. 6 указанной статьи к таковым, в частности, относятся проценты, полученные по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам.

При этом «упрощенцами» не учитываются доходы, указанные в ст. 251 НК РФ. Подпункт 10 пункта 1 данной нормы в состав таковых относит средства или иное имущество, которые получены по договорам кредита или займа (иных аналогичных средств или иного имущества независимо от формы оформления заимствований, включая ценные бумаги по долговым обязательствам), а также средств или иного имущества, которые получены в счет погашения таких заимствований.

Итак, по своей сути вексель является письменным долговым обязательством, что накладывает свои особенности при осуществлении учета. Использование его в качестве средства платежа не признается доходом и не подлежит налогообложению при упрощенной системе налогообложения (Постановление Федерального АС Волго-Вятского округа от 07.08.2015, дело NА82-8849/2014).

Указанная позиция подтверждается разъяснениями Минфина (см., например, Письмо от 10.10.2006 N 03-11-04/2/202).

Рассмотрим конкретную хозяйственную ситуацию. Учитывается ли оборот векселей в составе выручки в целях применения УСНО в сумме погашаемой кредиторской задолженности перед кредитором, если организация-«упрощенец» получила два векселя - собственный и третьего лица по номиналу от своего покупателя в качестве оплаты за ранее отгруженные ему товары, а затем передала их также по номиналу в счет погашения задолженности своему кредитору (за полученные ей, в свою очередь, товары, работы услуги)? Ход рассуждений следующий. Как уже ранее сказано, при использовании покупателем в расчетах векселя датой получения доходов от продажи товаров, оплаченных этим векселем, признается дата оплаты векселя или день его передачи налогоплательщиком по индоссаменту третьему лицу (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). Следовательно, предприятие должно признать выручку от продажи товаров, в оплату которых покупатель выдал долговые ценные бумаги, на дату их передачи своему кредитору в качестве оплаты кредиторской задолженности.

Для признания расходов, как мы уже говорили выше, имеет значение, кто является векселедателем. В рассматриваемом случае ни организация, ни ее кредитор векселедателями в обоих случаях не являются. Следовательно, при передаче в счет оплаты кредиторской задолженности организацией векселей третьих лиц расходы будут учитываться на дату передачи.

Ни законодательство, ни судебная практика не содержат норм и положений, предписывающих организации, применяющей упрощенную систему налогообложения, учитывать доход от выбытия ценных бумаг, используемых не в качестве товара, а в качестве средства платежа. Передача векселей третьих лиц в оплату товаров, работ, услуг не влечет для «упрощенца» возникновения дополнительного дохода от их реализации. Таким образом, на дату передачи векселей третьих лиц в оплату кредиторской задолженности организация должна отразить доход в размере стоимости товаров, в счет оплаты которых она получила векселя.

Совершенно иначе обстоят дела, если векселя передаются в погашение кредиторской задолженности по договору займа - возникает доход от реализации векселя в сумме погашаемого заемного обязательства. Возврат займа векселями по своей сути можно рассматривать либо как предоставление отступного, либо как договор купли-продажи ценных бумаг с последующим зачетом однородных денежных требований. В доходы не входит стоимость имущества, в том числе долговых ценных бумаг, которое получено по договорам кредита или займа или получено в счет погашения таких заимствований (пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15, п. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ). Из этой нормы следует, что у заемщика не возникает дохода при получении имущества по договору займа, а у заимодавца не возникает дохода при получении имущества в счет погашения займа. Вопросы возникновения дохода у заемщика при передаче имущества заимодавцу в счет погашения займа не оговорены. Таким образом, при передаче имущества, в том числе, векселя третьего лица в счет погашения займа возникает доход от реализации векселя в сумме погашаемого заемного обязательства.

Исходя из вышеуказанных правил рассмотрим некоторые распространенные для организаций ситуации, возникающие в хозяйственной деятельности.

Ситуация 1. Выдача собственного векселя в счет оплаты продукции

Здесь и далее под продукцией имеются в виду поставленные товары, оказанные услуги или выполненные работы.

Соответствующие расходы учитываются только после оплаты векселя векселедателем, исходя из цены договора, но не более суммы долгового обязательства, указанной в нем.

В ситуации, когда векселедатель выплачивает проценты или дисконт, соответствующие суммы учитываются у него в составе расходов с учетом ограничений, предусмотренных ст. 269 Налогового кодекса, которые признаются после их фактической оплаты.

Ситуация 2. Передача векселя третьего лица в счет оплаты

Затраты по приобретению продукции, в оплату за которую передается долговая ценная бумага, учитываются на дату ее передачи исходя из цены договора, но не более суммы долгового обязательства, в ней указанной.

Передача векселя третьего лица в счет предстоящей отгрузки продукции означает по существу предоплату в безденежной форме. При применении УСНО суммы аванса в расходы не включаются, поскольку таковыми признаются затраты после их фактической оплаты, в качестве которой понимается прекращение обязательства покупателя перед поставщиком (или заказчика перед подрядчиком), которое непосредственно связано с поставкой продукции (Письмо МФ России от 12.12.2008 N 03-11-04/2/195). На дату передачи векселя в счет предстоящей отгрузки такое обязательство отсутствует.

При передаче долговой ценной бумаги поставщику у покупателя возникает доход от ее реализации в сумме оплаченной задолженности (с учетом НДС) перед поставщиком. При этом в составе расходов учитывается цена приобретения данного векселя (письмо Минфина от 02.12.2005 N 03-11-04/2/144).

Ситуация 3. Получение векселя в счет оплаты

Выручка от реализации продукции признается доходом от реализации. Сумма процентов (дисконта) по векселю учитывается у поставщика (подрядчика) в составе внереализационных доходов. При применении УСНО такие доходы признаются на дату погашения векселя, предъявленного к платежу (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

В абз. 2 п. 1 статьи 346.17 НК РФ закреплено правило, согласно которому при использовании в расчетах за продукцию векселя доходы у поставщика (подрядчика, исполнителя) признаются на дату оплаты его векселедателем (иным обязанным лицом) или на дату его передачи по индоссаменту третьему лицу.

Таким образом, порядок признания выручки от реализации в данном случае не зависит от того, чей вексель получен в оплату, а также от момента получения его получения - до или после отгрузки.

При этом при погашении векселя (выданного любым лицом) в учете отражаются только доходы в виде процентов (дисконта) по нему (Письмо Минфина России от 25.11.2008 N 03-11-04/2/177).

Некоторые примеры выводов судов по налоговым спорам по векселям.

Постановление Федерального АС Северо-Западного округа от 24.12.2010 по делу N А56-77925/2009: Судом отклонен довод ФНС о том, что при расчете налоговой базы по УСН, общество неправомерно учло расходы по договорам на выполнение работ по уборке территории, оплата которых произведена путем передачи неоплаченных векселей, поскольку в силу прямого указания закона предприятие при оплате услуг векселями третьего лица имело право учесть расходы на дату их передачи. Постановление ФАС Поволжского округа от 31.08.2009, N А06-2877/08: В связи с тем, что ООО использовало векселя в качестве средства платежа за строительные материалы, их денежный эквивалент является материальными расходами, которые следует учитывать при исчислении единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2010, N А56-77925/2009: При реальном использовании налогоплательщиком векселей третьих лиц в качестве средства платежа за оказанные услуги их денежный эквивалент является расходами налогоплательщика, которые следует учитывать при исчислении базы по УСН.

Итак, данный вид ценных бумаг имеет большое распространение и значение в повседневном обороте предприятий на УСНО, выступая в качестве инструмента краткосрочного финансирования, выполняя роль формы расчетов, средства платежа, позволяя быстро и без лишних «формальностей», по сравнению с банковским и залоговым кредитованием привлечь заемные средства, оперативно управлять кассовыми разрывами. В связи с чем, надеемся материал, посвященный некоторым важным моментам учета векселей при УСН, окажется полезным для вас.