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Фото Бориса Мальцева. Клерк.Ру

Налогообложение хеджирования

23.12.16 11:28
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В соответствии с п. 5 ст. 301 НК РФ под операциями хеджирования понимаются операции (совокупность операций) с финансовыми инструментами срочных сделок (в том числе разных видов), совершаемые в целях уменьшения (компенсации) неблагоприятных для налогоплательщика последствий (полностью или частично), обусловленных возникновением убытка, недополучением прибыли, уменьшением выручки, уменьшением рыночной стоимости имущества, включая имущественные права (права требования), увеличением обязательств налогоплательщика вследствие изменения цены, процентной ставки, валютного курса, в том числе курса иностранной валюты к валюте Российской Федерации, или иного показателя (совокупности показателей) объекта (объектов) хеджирования.

Под объектами хеджирования признаются имущество, имущественные права налогоплательщика, его обязательства, в том числе права требования и обязанности, носящие денежный характер, срок исполнения которых на дату совершения операции хеджирования не наступил, включая права требования и обязанности, осуществление (исполнение) которых обусловлено предъявлением требования стороны по договору и в отношении которых налогоплательщик принял решение о хеджировании. Базисные активы финансовых инструментов срочных сделок, которые используются для операции хеджирования, могут отличаться от объекта хеджирования.

В целях хеджирования допускается заключение более одного финансового инструмента срочной сделки разных видов, включая заключение нескольких финансовых инструментов срочных сделок в рамках одной операции хеджирования в течение срока хеджирования.

Для подтверждения обоснованности отнесения операции (совокупности операций) с финансовыми инструментами срочных сделок к операции хеджирования налогоплательщик составляет на дату заключения данных сделок (первой из сделок — при заключении нескольких сделок в рамках одной операции хеджирования) по операции хеджирования справку, подтверждающую, что исходя из прогнозов налогоплательщика совершение данной операции (совокупности операций) позволяет уменьшить неблагоприятные последствия, связанные с изменением цены (в том числе рыночной котировки, курса) или иного показателя объекта хеджирования.

В соответствии с п. 5 ст. 304 НК РФ при осуществлении операции хеджирования с учетом требований п. 5 ст. 301 НК РФ доходы (расходы) учитываются при определении налоговой базы, при расчете которой в соответствии с положениями ст. 274 НК РФ учитываются доходы и расходы, связанные с объектом хеджирования.

Банки вправе уменьшить налоговую базу по прибыли, облагаемой по ставке, указанной в п. 1 ст. 284 НК РФ, в отношении которой в соответствии с настоящей главой не предусмотрен отличный от общего порядок учета прибыли и убытка, на сумму убытка, полученного по операциям с поставочными срочными сделками, которые не обращаются на организованном рынке и базисным активом которых выступает иностранная валюта.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие дилерскую деятельность, включая банки, вправе уменьшить налоговую базу по прибыли, облагаемой по ставке, указанной в п. 1 ст. 284 НК РФ, в отношении которой в соответствии с настоящей главой не предусмотрен отличный от общего порядок учета прибыли и убытка, на сумму убытка, полученного по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.

Согласно абзацу 5 п. 5 ст. 304 НК РФ при заключении своп-контрактов и опционных контрактов, не обращающихся на организованном рынке, стороной по которым выступает центральный контрагент, осуществляющий свои функции в соответствии с законодательством о клиринговой деятельности и правилами клиринга и качество управления которого признано удовлетворительным в порядке, установленном Банком России, налогоплательщик вправе учитывать доходы (расходы) по таким контрактам при определении налоговой базы по прибыли, облагаемой по ставке, указанной в п. 1 ст. 284 НК РФ, в отношении которой в соответствии с главой 25 НК РФ не предусмотрен отличный от общего порядок учета прибыли и убытка.

Если налогоплательщик не воспользовался правом, предусмотренным предыдущим абзацем, он вправе учитывать доходы (расходы) по всем базисным активам, причитающимся к получению за отчетный (налоговый) период по таким контрактам, при определении налоговой базы по необращающимся ценным бумагам и необращающимся финансовым инструментам срочных сделок.

Таким образом, доходы (расходы) по операциям хеджирования учитываются в основной налоговой базе. Минфин России в письме от 6.04.15 г. № 03-03-06/1/19108 подтверждает данный вывод.

Лидия Горшкова

руководитель Центра методологии бухгалтерского учета и налогообложения

Источник: «Финансовая газета»

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