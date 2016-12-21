Сравнительная таблица: Как изменится законодательство по НДС с 2017 года

Примечание редакции: конкретных требований к форме пояснений в законодательстве не было. ФНС РФ не имела ничего против и бумажной, и электронной версии (письмо от 06.11.2015 № ЕД-4-15/19395)

Обратим внимание и на поправку в абз. 1 п. 1 ст. 129 НК РФ, согласно которой с 01.01.2017 предусмотрена ответственность за непредставление (несвоевременное представление) в ИФНС оговоренных п. 3 ст. 88 кодекса пояснений в случае опоздания с « уточненкой». В такой ситуации налогоплательщику грозит штраф на сумму 5 тыс. рублей, а за повторное прегрешение – 20 тыс. рублей

Примечание редакции: новшество распространяется только на пояснения, которые инспекторы запрашивают на основании п. 3 ст. 88 кодекса. Представить их нужно в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса от ревизоров.

Теперь – об исключении, оговоренном в пп. 4 п. 1 ст. 164 НК РФ. В нем речь идет о реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или назначения расположен за пределами нашей страны, при оформлении перевозок на основании единых международных перевозочных документов. Такая реализация, кстати, тоже облагается НДС по нулевой ставке

Отметим, что положения пп. 9.3 п. 1 ст. 164 и п. 5.3 ст. 165 кодекса (в редакции Закона № 401-ФЗ) применяются по 31 декабря 2029 года включительно.

Также в ст. 165 кодекса введен пункт 5.3. Он гласит: при реализации таких услуг для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки и налоговых вычетов фискалам представляется реестр (с указанием в нем ряда сведений) единых перевозочных документов, определяющих маршрут перевозки.

Примечание редакции: одновременно признан утратившим силу пп. 7 п. 2 ст. 164 НК РФ, в соответствии с которым указанные услуги по перевозке облагались налогом на добавленную стоимость по ставке 10 процентов .

Закреплен механизм обложения НДС услуг, оказываемых иностранными организациями российским потребителям в электронной форме (через Интернет) Изменения в ч. I и II НК РФ внесены Федеральным законом от 03.07.2016 № 244-ФЗ