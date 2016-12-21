Сравнительная таблица: Как изменится законодательство по НДС с 2017 года
|Что изменилось
|С 1 января 2017 года
|До 1 января 2017 года
|Налог на добавленную стоимость
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Налогоплательщики, отчитывающиеся виртуально, пояснения к НДС-декларации представляют только в электронной форме по ТКС
Пункт 3 ст. 88 НК РФ дополнен новым (4-м) абзацем
Изменение внесено Федеральным законом от 01.05.2016 № 130-ФЗ
|Налогоплательщики, сдающие декларации в электронной форме, при проведении камеральной проверки представляют пояснения в таком же виде по ТКС через оператора ЭДО по установленному формату. Пояснения на бумаге представленными не считаются
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Не регламентировано.
Примечание редакции: конкретных требований к форме пояснений в законодательстве не было. ФНС РФ не имела ничего против и бумажной, и электронной версии (письмо от 06.11.2015 № ЕД-4-15/19395)
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Примечание редакции: новшество распространяется только на пояснения, которые инспекторы запрашивают на основании п. 3 ст. 88 кодекса. Представить их нужно в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса от ревизоров.
Обратим внимание и на поправку в абз. 1 п. 1 ст. 129 НК РФ, согласно которой с 01.01.2017 предусмотрена ответственность за непредставление (несвоевременное представление) в ИФНС оговоренных п. 3 ст. 88 кодекса пояснений в случае опоздания с « уточненкой». В такой ситуации налогоплательщику грозит штраф на сумму 5 тыс. рублей, а за повторное прегрешение – 20 тыс. рублей
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Увеличен период истечения срока действия банковской гарантии со дня подачи НДС-декларации с суммой налога к возмещению
Пп. 1 п. 4 ст. 176.1 НК РФ
Изменение внесено Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ
|Срок действия банковской гарантии должен истекать не ранее чем через 10 месяцев со дня подачи декларации, в которой заявлена сумма налога к возмещению
|Срок действия банковской гарантии должен истекать не ранее чем через восемь месяцев со дня подачи декларации, в которой заявлена сумма налога к возмещению
|Примечание редакции: оговорим один нюанс, на практике волнующий многих. Плательщик при подаче «уточненки» также не лишен права претендовать на применение заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость. Естественно, при соблюдении требований, установленных ст. 176.1 кодекса. Именно так считают служители Фемиды (постановления Президиума ВАС РФ от 19.02.2013 № 13366/12 по делу № А52-3856/2011 и № 13311/12 по делу № А52-3697/2011)
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Расширен перечень операций, не подлежащих налогообложению
Пункт 3 ст. 149 НК РФ дополнен подпунктом 15.3
Изменение внесено Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ
|Не подлежат налогообложению (освобождаются от него) на территории Российской Федерации операции по выдаче поручительств (гарантий) налогоплательщиком, не являющимся банком
|Не регламентировано
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Услуги по перевозке железнодорожным транспортом в дальнем сообщении облагаются НДС по нулевой ставке
Пункт 1 ст. 164 НК РФ дополнен подпунктом 9.3
Изменение внесено Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ
|Налогообложение производится по ставке 0 процентов при реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем сообщении (за исключением услуг, указанных в пп. 4 п. 1 ст. 164 кодекса)
|Не регламентировано
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Примечание редакции: одновременно признан утратившим силу пп. 7 п. 2 ст. 164 НК РФ, в соответствии с которым указанные услуги по перевозке облагались налогом на добавленную стоимость по ставке 10 процентов.
Также в ст. 165 кодекса введен пункт 5.3. Он гласит: при реализации таких услуг для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки и налоговых вычетов фискалам представляется реестр (с указанием в нем ряда сведений) единых перевозочных документов, определяющих маршрут перевозки.
Отметим, что положения пп. 9.3 п. 1 ст. 164 и п. 5.3 ст. 165 кодекса (в редакции Закона № 401-ФЗ) применяются по 31 декабря 2029 года включительно.
Теперь – об исключении, оговоренном в пп. 4 п. 1 ст. 164 НК РФ. В нем речь идет о реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или назначения расположен за пределами нашей страны, при оформлении перевозок на основании единых международных перевозочных документов. Такая реализация, кстати, тоже облагается НДС по нулевой ставке
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Закреплен механизм обложения НДС услуг, оказываемых иностранными организациями российским потребителям в электронной форме (через Интернет)
Изменения в ч. I и II НК РФ внесены Федеральным законом от 03.07.2016 № 244-ФЗ
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С 2017 года НДС облагается продажа иностранными компаниями российским потребителям через Интернет различного контента: игр, музыки, книг, видео, программ, прав доступа к базам данных и т.д. Ключевые нормы аккумулированы в новой статье 174.2 НК РФ«Особенности исчисления и уплаты налога при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме».
В пункте 1 указанной статьи содержится перечень подобных услуг, являющихся объектом налогообложения. Список закрытый, но при этом весьма обширный. Предусмотрен и ряд исключений, в частности, оказание консультационных услуг по электронной почте, или если заказ сделан через Интернет, а поставка производится без его использования.
Услуги иностранных фирм, оговоренные в п. 1 ст. 174.2 кодекса, облагаются НДС, если клиент – физлицо (не ИП), а местом их реализации признается российская территория.
Для упомянутых зарубежных компаний предусмотрен упрощенный порядок постановки на налоговый учет в РФ. Для этого они подают в инспекцию заявление не позднее 30 календарных дней с момента начала оказания соответствующих услуг. А фискалы в течение 30 дней с момента получения такового должны поставить организацию на учет и в тот же срок уведомить ее об этом по электронному адресу, указанному в заявлении. Отметим, что это не приводит к образованию постоянного представительства данной компании в РФ для целей налогообложения прибыли.
Такие компании обязаны представлять декларации и иные документы через личный кабинет налогоплательщика. Срок уплаты налога и подачи декларации общий – не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом. А вот на «камералку» данной отчетности отвели 6 месяцев (против обычных 3-х), на представление истребованных документов – 30 дней (вместо типичных 10-ти). Если зарубежная фирма в установленный срок не представит декларацию по НДС, ревизоры направят ей уведомление о необходимости это сделать. Форма такого уведомления и формат его направления в электронном виде утверждены Приказом ФНС РФ от 28.09.2016 № ММВ-7-15/516@.
Указанные иностранные фирмы счета-фактуры не составляют, книги покупок и продаж, журнал учета счетов-фактур не ведут. Нет у них и права на вычет «входного» НДС. А вот у отечественных компаний и ИП, приобретающих электронные услуги у таких иностранных поставщиков (посредников), возникают обязанности налоговых агентов по НДС.
Примечание редакции: нововведения преследуют цель уравнять положение упомянутых зарубежных фирм с российскими компаниями, аналогичные услуги которых облагаются НДС. В письме от 30.06.2016 № СД-2-3/738@ ФНС РФ отметила, что в международной практике (в частности, в странах Европейского союза) для всех продавцов созданы равные условия налогообложения электронных услуг. Так, если местом жительства покупателя является государство ЕС, то НДС уплачивает в бюджет продавец подобных услуг. При этом если их продавцом является российская компания, она обязана зарегистрироваться для целей уплаты НДС в ЕС.
Обратим внимание и на письмо ФНС РФ от 09.08.2016 № СД-3-3/3618@. В нем указано – положения Закона № 244-ФЗ распространяются на случаи оказания иностранными организациями услуг в электронной форме, местом реализации которых признается территория нашей страны. А значит, на зарубежное физлицо – предпринимателя, оказывающего подобные услуги, место реализации которых – территория РФ, нормы упомянутого закона не распространяются