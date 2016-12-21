Как правильно доплатить налог в бюджет без штрафных санкций

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У налогоплательщиков иногда случаются ситуации, когда неожиданно выясняется, что он неправильно уплатил тот или иной налог. Становится очевидно наличие ошибки в налоговых расчетах. В этом случае необходимо подать в налоговый орган исправительную декларацию по этому налогу и доплатить недостающий налог и пени в бюджет. Как это сделать и не получить штраф?

Приведу реальный пример. Налогоплательщику пришло письмо, в котором указано, что с такой-то даты, вы зарегистрированы в ИФНС, что вы применяете режим налогообложения ЕНВД по розничной торговле, осуществляемой в объектах стационарной торговой сети, площадь торгового места в которой дне превышает 5 кв.м.. Но, для осуществления этой торговли вами используется офис, который используется для демонстрации продаваемого товара и расчетов с покупателями, а отпуск товара (уголь, песок, щебень и т.п.) производится с открытой огороженной площадки.

Следовательно, исходя из вышеизложенного ИФНС полагает, что деятельность индивидуального предпринимателя в сфере реализации товаров (независимо от формы расчетов) по демонстрационным образцам, оформление которой происходит в офисе, а товар отпускается покупателям со склада, в целях применения гл. 26.3 НК РФ не относится к предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли и, соответственно, не попадает под ЕНВД.

Налоговым орган предлагает налогоплательщику провести самостоятельную оценку налоговых рисков и представить в ИФНС свои пояснения или внести исправления в налоговую отчетность, уточнив свои налоговые обязательства. А в случае предоставления уточненных налоговых деклараций, ИФНС просит обратить внимание на нормы законодательства, отраженные в п.4 ст. 81 НК РФ.

В этой ситуации нужно срочно подавать в ИФНС налоговые декларации по НДС и НДФЛ и уплачивать налоги в бюджет по общему режиму налогообложения, а уплаченный ранее ЕНВД будет подлежать возврату из бюджета.

Как в этом случае следует относится к письму ИФНС, о котором мы говорили выше? Говорит ли это письмо о том, что налоговый орган узнал о неотражении или неполноте отражения налогоплательщиком сведений в его налоговой декларации?

Напомним, что в соответствии с пп.1 п.4 ст.81 НК РФ если уточненная налоговая декларация представляется в налоговый орган после истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от ответственности, если он представил уточненную налоговую декларацию до момента, когда узнал об обнаружении налоговым органом неотражения или неполноты отражения сведений в налоговой декларации , а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы налога, либо о назначении выездной налоговой проверки по данному налогу за данный период, при условии, что до представления уточненной налоговой декларации он уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени.

Если смотреть на ситуацию с формальной точки зрения, то вроде бы так оно и есть - это письмо ИФНС говорит о том, что налоговый орган уже знает о неотражении или неполноте отражения этим налогоплательщиком сведений в его налоговой декларации.

А с другой стороны, ИФНС в этом письме по сути никакого обвинения налогоплательщику не высказал, в неуплате или занижении налога не обвинил, ни суммы, ни даже названия заниженного налога в этом письме ИФНС не указывает, не указывается и о назначении налоговой проверки в отношении данного налогоплательщика. Налоговый орган лишь предлагает налогоплательщику самому и добровольно оценить его налоговый риски в этой ситуации, лишь обращается внимание предпринимателя на то, что под вопросом находится его возможность применять систему налогообложения в виде ЕНВД при том способе ведения бизнеса, который он сейчас применяет. Таким образом, указанное письмо носит лишь информационный и рекомендательный характер.