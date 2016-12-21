ФНС утверждает, что ваш контрагент - однодневка. Что делать?

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В решениях налоговых органов по итогам выездных налоговых проверок зачастую содержатся выводы о том, что тот или иной контрагент проверяемого налогоплательщика является «проблемной» фирмой, у которой отсутствуют основные средства, квалифицированный персонал и иные возможности для выполнения реальной предпринимательской деятельности. На этом основании налоговый орган отказывает проверяемому налогоплательщику в праве на применение налогового вычета по расходам, связанным с взаимоотношениям с этим «проблемным» контрагентом. Но как же бороться с этими утверждениями и выводами налогового органа? Ответ на эти вопросы дает генеральный директор ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ» Николай Некрасов.

Чтобы оспорить выводы инспекции из интернет-ресурсов или из органов статистики надо получить данные бухгалтерской отчетности вашего «проблемного» контрагента, и основе этих данных провести самый элементарный экспресс-анализ его финансового состояния, который включает в себя расчет ряда общепринятых показателей и коэффициентов. Например, проанализировать показатели рентабельности деятельности контрагента, показатели его платежеспособности, ликвидности и оборачиваемости его активов, показатели его финансовой устойчивости, уровень наличия чистых активов, собственных оборотных средств и т.п. показатели. Эти данные очень легко может рассчитать практически любой бухгалтер или любая аудиторская фирма.

Что это дает вам в борьбе за свои права? Первое, это четкое понимание того, что если даже вы нашли данные бухгалтерской отчетности контрагента в октрытых источниках информации, то значит что такие же данные явно имеются и у налогового органа. А если «проблемный» контрагент предоставляет свою финансовую отчетность, значит он явно не такой уж и «проблемный». Значит, он реально ведет свою деятельность и даже составляет бухгалтерскую отчетность.

Второе. Исходя из анализа полученных данных о финансовом положении «проблемного» контрагента можно сделать выводы о том, в каком финансовом положении он находится.

Как правило, показатели прибыли у «проблемных» организаций, несмотря на их естественные колебания, по сравнению с предыдущими сопоставимыми периодами находились в положительном диапазоне. Но даже если у анализируемого предприятия был убыток, то это тоже не является отрицательным моментом для нашего исследования, поскольку мы ведь доказываем лишь, то что наш «проблемный» контрагент был реальным.

Также у этих предприятий вполне возможно имелись чистые активы и собственные оборотные средства. Из изложенного можно сделать вывод о положительной оценке его общего финансового положения. В целом, все это свидетельствует о положительной динамике его развития, так как темпы роста его выручки значительны, и даже если периодически имели место уменьшения указанных экономических параметров, то их показатели, тем не менее, оставались положительными.

Баланс анализируемого предприятия по итогам отчетных периодов является условно ликвидными. С точки зрения финансовой устойчивости предприятие находится в состоянии условной устойчивости, что подтверждает наличие обычного уровня устойчивости и независимости от внешних кредиторов, которое имеют 90% всех российских предприятий.

Исходя из показателей ликвидности баланса предприятия видно, что наличествует положительная тенденция в их развитии и определенные улучшения их платежеспособности.

Показатели оборачиваемости в отчетных периодах имели тенденцию и к увеличению, и к уменьшению, либо динамику невозможно было проследить ввиду отсутствия данных показателей за предшествующие периоды. Однако, улучшение данных показателей свидетельствует о росте оборачиваемости всех видов активов и снижении продолжительности обычного операционного цикла предприятия, а снижения показателей были незначительны и показатели оставались в положительном диапазоне. В ситуациях, где невозможно проследить динамику данных показателей, тем не менее, из анализа видно, что на отчетную дату эти показатели имели положительное значение.

Показатели рентабельности так же находятся в положительной зоне, несмотря на то, что в некоторых случаях они незначительно уменьшились либо невозможно проследить динамику их развития из - за отсутствия данных о предшествующих отчетных периодах.

Так же порой удается обратить внимание на то, что в некоторых «проблемных» предприятиях были приняты решения об увеличении уставного капитала, что также дополнительно подтверждает ведение реальной деятельности данными предприятиями.

Таким образом, вам удастся если не опровергнуть, то хотя бы подвергнуть критической оценке тот самый вывод налогового органа, что указанный «проблемный» контрагент никакой финансово – хозяйственной деятельности не осуществлял и не мог ее осуществлять ввиду отсутствия необходимых условий для достижения соответствующей экономической деятельности (отсутствие управленческого и технического персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств). Из полученных данных будет следовать, что это вывод налоговиков документально не обоснован и более того, он опровергается отчетами по итогам анализа финансово – хозяйственной деятельности «проблемного» предприятия.