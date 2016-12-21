Как налоговые поправки в 2017 году повлияют на бизнес

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30 ноября Президент РФ подписал закон, который внес поправки в Налоговый кодекс. Они вступают в силу с начала 2017 года. Адвокатское бюро «Титов, Кузьмин и партнеры», которое является экспертом иркутского бизнес-омбудсмена, рассказали о самых важных для бизнеса изменениях.

Увеличен порог для перехода на упрощенную систему налогообложения

С 1 января 2017 года компания сможет перейти на упрощенную систему налогообложения, если ее доход за девять месяцев не превысит 112,5 млн рублей. Раньше нужно было зарабатывать за этот период не более 90 млн рублей. А если компания уже является «упрощенцем», но ее доходы по итогам налогового (отчетного) периода превысят 150 млн рублей, то она лишится своего статуса (сейчас максимальный предел ниже -120 млн рублей). При утрате права на применение ЕНВД уведомление для перехода на упрощенку нужно подать не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности по уплате ЕНВД.

В федеральный бюджет пойдет больше налогов

В период 2017-2020 годы в федеральный бюджет будет поступать не 2% от суммы налога на прибыль, а 3%. При этом в региональный бюджет, наоборот, пойдет на 1% меньше, то есть 17%. В целом же размер налога на прибыль (20%) не изменится. Также регионам разрешили снизить льготную ставку налога на прибыль до 12,5% (сейчас минимальная льготная ставка составляет 13,5%).

Увеличена неустойка за просрочку уплаты налогов

В случае просрочки уплаты налогов больше чем на 30 календарных дней компаниям придется платить пеню в размере 1/150 ставки рефинансирования (она же ключевая ставка) Банка России от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки. Это в два раза больше, чем в настоящий момент. Если просрочка будет меньше 30 календарных дней, то пени так и останется на уровне, действующем сейчас, то есть 1/300 ставки рефинансирования. Новое правило будет применяться в отношении недоимки, образовавшейся с 1 октября 2017 года.

Оплата налогов за кого-то

С 30 ноября 2016 года налоги за налогоплательщиков могут платить третьи лица. Правда, потребовать их возврата эти третьи лица не смогут. Уже сейчас налоги можно заплатить не только за себя, но и за других лиц. А вот взносы за других налогоплательщиков можно будет уплачивать с 1 января 2017 года.

Увеличен перечень сделок, не признаваемых контролируемыми

В него вошли еще две сделки. Во-первых, предоставление гарантий (поручительств), если все участники сделки являются российскими компаниями и при этом не являются банками. Во-вторых, предоставление беспроцентных займов между взаимозависимыми лицами, если все стороны и выгодоприобретатели сделки зарегистрированы либо проживают в РФ.

Размер убытков, на который можно сокращать базу по налогу на прибыль, не должен превышать 50%

С 2017 года можно будет перенести на текущий отчетный (налоговый) период сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах при условии, что за отчетный (налоговый) период с 01.01.2017 по 31.12.2020 налоговая база по налогу за текущий отчетный (налоговый) период не может быть уменьшена на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, более чем на 50% (за некоторым исключением). При этом срока для переноса убытков (10 лет) больше не будет. То есть нельзя будет перенести убыток на будущее в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором был получен этот убыток.

Источник: Адвокатское бюро "Титов, Кузьмин и партнеры"