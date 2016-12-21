НДС-регистрация для иностранных ритейлеров: причины и перспективы

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Одной из самых актуальных тем для дискуссий является возможное введение НДС и таможенных пошлин для иностранных онлайн-площадок. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров до 31 декабря 2016 года рассмотреть данный вопрос. Давайте разберемся поподробней, что же это такое.

Что представляет собой НДС-регистрация

Иностранный online-ритейлер должен будет передавать всю информацию о посылке, ее стоимости, отправителе и получателе. Сопоставление полученных данных поможет выявить, насколько правильно зарубежная площадка оплачивает НДС. Существуют предположения, что осуществлять учет зарубежных площадок будет ФТС или ФНС. Почти все товары в России облагаются НДС в 18%, для некоторых ставка ниже и составляет 10%.

Причины

Российские ритейлеры жалуются на конкуренцию, ведь цены в зарубежных онлайн-площадках намного ниже, и покупатель, не раздумывая, совершает покупки там. А все потому, что иностранные магазины не оплачивают налоги и пошлины, как это делают российские площадки. Правительство РФ стремится уравнять права российских ритейлеров и зарубежных, и, тем самым, наладить внутреннюю торговлю за счет сокращения трансграничной, ну и конечно, принести доход в бюджет страны.

Перспективы

Тут у нас есть два варианта событий:

Правительство откажется от введения НДС-регистрации для зарубежных ритейлеров, и офшорная торговля через несколько лет практически совсем вытеснит с российского рынка внутреннюю. Правительство введет НДС-регистрацию. Через некоторое время мы сможем наблюдать развитие внутренней торговли. Будут определенные предпосылки для стимуляции российской экономики. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в бюджет РФ может поступить до 300 млрд рублей.

Расходы могут лечь на покупателя

Всегда существуют подводные камни. Например, зарубежные площадки с оборотом более 2 млн рублей в квартал должны зарегистрировать компанию и выплачивать 18% НДС в бюджет РФ, но им никто не помешает отправлять посылки от одного физ. лица другому, в этом случае доход в бюджет осуществлен не будет.

Кроме того, не исключено, что все расходы упадут на плечи потребителей, так как иностранные онлайн-магазины могут повысить цены на товары, т.е. включить НДС. Также присутствует вероятность, что некоторые зарубежные ритейлеры могут просто уйти с российского рынка. Бытует мнение, что правительство может больше потерять, чем заработать на введении НДС. Ведь необходимо будет осуществлять регистрацию и администрировании посылок. Так или иначе, система нуждается в более детальной проработке и оценке всех факторов риска.