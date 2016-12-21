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Бухгалтерия 2017: как пережить этот год?

21.12.16 16:20
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Бухгалтерия уже давно превратилась из скучной профессии, в увлекательное приключение смелых людей. В России, разумеется. Слава Богу, без стрельбы и погони, но риска потерять деньги, свободу и здоровье тут тоже немало. Как для руководителя и собственника компании, так и для бухгалтера.

Что случилось?

Конец года для бухгалтера всегда горячая пора. Ибо отчетность, подведение итогов, а у кого-то еще и аудирование. А ведь наступающий 2017-ый и без того пугает датой столетия революции. Нужно быть максимально бдительными, быть в курсе перемен и новшеств. Спрашивается – а когда это все узнавать, если текучка заела? Начальство, понимая трудности, отправляет на курсы повышения квалификации. Но и этих курсов вокруг – сотни и половину из них, наверняка, просто аферисты проводят, а не профессионалы с опытом.

Как бухгалтеру быстро найти настоящие курсы повышения квалификации?

Как правило, бухгалтер никогда сам не платит за повышение своей квалификации, это безропотно делают владельцы бизнесов. Поэтому всякие проходимцы-тренеры-лекторы просто заваливают бухгалтера сотней приглашений на свои семинары. Но именно это и накладывает на бухгалтера ответственность в выборе нормальных тренингов и курсов. Время для бухгалтера очень дорого, а права на ошибку нет. Как же выбрать бухгалтерский семинар?

Тут все просто. Не нужно вестись на громкие лозунги и внешний имидж преподавателя или образовательного учреждения. Часто там за такими тренерами нет ничего, кроме неплохих актерских навыков  и знаний технологий самопрезентации. Можно легко попасть вместо профессионального семинара по конкретным вопросам, на 8-часовое чтение кейсов (читай- анекдотов) из прошлого лектора, его знакомых, а также вычитанных из интернета. То есть, скучно не будет, но и пользы никакой.

Бухгалтерия весьма конкретная наука, которая любит порядок в цифрах и изящество в форме отчета.  Поэтому и лекторы, читающие семинары для бухгалтера, должны быть практиками-экспертами. Они должны каждый день успешно решать любые задачи бухгалтерского учета, чтобы буквально знать ответы на любые вопросы.

И кто же эти люди? Как отличить шарлатана от профессионала?

Посмотрите на биографию и послужной список. Эти элементарные вещи проверяют далеко не всегда. Кроме того, важным является признание лектора или всего образовательного учреждения профессиональным сообществом. Это лучшая рекомендация и гарантия высочайшего качества преподаваемого материала. Например, заслуженно хвалят учебный центр «Что делать Квалификация» Первого Дома консалтинга «Что делать Консалт». Он работает с 1993 года и за это время обучил свыше 40 тыс. человек. Преподавательский состав центра включает в себя 50 лекторов-экспертов. Высокое качество образования и уровень компетенции сотрудников учебного центра подтверждает и  его членство в Институте профессиональных бухгалтеров (ИПБ). В эту организацию кого попало - не принимают, более того, ИПБ постоянно требует от своих участников повышения квалификации и подтверждения ее соответствия современным требованиям. Проще говоря – нужно постоянно сдавать экзамены. Само собой, у учебного центра «Что делать Квалификация» есть лицензия на право образовательной деятельности, сертификат соответствия ISO,  свидетельство об аккредитации Палаты Налоговых Консультантов и т д.

Ну ладно, допустим, раз сам Клерк.ру рекомендует, пускай будет учебный центр «Что делать Квалификация». Что они проводят в ближайшее время? Только покороче – годовой отчет ждет.

Самое то, что нужно - семинар «Новшества законодательства для бухгалтера – 2017», который пройдет 1 Февраля 2017. Можно участвовать очно, так и заочно (вебинар). Программу семинара можно посмотреть тут: (это программа семинара)

Если вкратце, то на восьмичасовом семинаре рассмотрят сразу несколько направлений:

Налоговое законодательство - изменения в части налогового администрирования, основные налоги (НДС, новые виды кодов операций, новая СУР АСК НДС-2), налог на прибыль (новая декларация, новая налоговая классификация), НДФЛ, имущественные налоги, новшества для спецрежимников (новые предельные значения для УСН, ЕНВД, ПСН).

Также подробно расскажут об изменениях в законодательстве о бухучете, которые вступают в силу в 2017 году, вопросы обязательного социального страхования и обеспечения, трудовое законодательство. Само собой, что речь будет вестись в первую очередь об изменениях, к которым должен быть готов каждый бухгалтер в 2017 году.

Программа интересная, но и год непростой. Перемены возможны. Что останется у слушателя после семинара, кроме знаний?

Как и положено каждый участник получит сертификат о повышении квалификации. А это по-прежнему остается одним из активов каждого бухгалтера при поиске работы или переговорах об улучшении условий труда. Ведь есть негласное правило – если бухгалтер ежегодно не повышает свою квалификацию, то на профессиональный и карьерный рост можно особо не рассчитывать.

В данном случае, после успешного прослушивания семинара «Новшества законодательства для бухгалтера – 2017», который пройдет 1 Февраля 2017 каждый  его участник получит сертификаты центра повышения квалификации «Что делать квалификация» и Института Профессиональных бухгалтеров России.

Ну, а кроме этих документов, конечно, участие в семинаре позволит завязать новые деловые знакомства, получить рекомендации известных лекторов, а также почувствовать особую праздничную атмосферу, которая присуща всем мероприятиям учебного центра «Что делать Квалификация».

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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Аноним
, Санкт-Петербург
Не все работодатели готовы оплачивать курсы. А вообще мне кажется должна быть государственная бесплатноч программа Курсов и справочной систем такой как Консультант, государство раз меняет постоянно налоговый кодекс, законы должно и разъяснять, а не делать на этом деньги. Все курсы и справочные системы далеко не дешевые и не всем под силу их оплачивать, особенно маленьким предприятиям
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Аноним

Бред и реклама... Особенно посмешило, "негласное правило – если бухгалтер ежегодно не повышает свою квалификацию, то на профессиональный и карьерный рост можно особо не рассчитывать." Не встречала за 16 лет стажа директора, который отслеживает куда ходят его бухгалтера, про выделение денег на это, даже говорить не хочу... 

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