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Страховые взносы администрирует ФНС: что изменилось для компаний

Когда контрольные полномочия передаются от ведомства к ведомству, возникает некоторая путаница. В такой обстановке плательщик страховых взносов легко может поплатиться штрафом за несвоевременную постановку на учет или пропущенный срок сдачи отчетности.



Чем именно с 1 января 2017 года займутся налоговые органы? Администрирование означает, что налоговики будут выполнять только отошедшие в их компетенцию функции: принимать расчеты, проверять уплату страховых взносов, оформлять возврат или зачет. Проведение проверок, взыскание недоимки, штрафов, пени - это также теперь компетенция налоговых органов. Прочие вопросы социального внебюджетного обеспечения остаются за внебюджетными фондами.

Страховым взносам в Налоговом кодексе отвели отдельную главу 34 (Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ). Порядок перераспределения функций между ведомствами доведен письмом ФНС России от 19.07.2016 № БС-4-11/12929.

С 1 января 2017 года Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ утрачивает силу. С этого момента порядок исчисления и уплаты взносов будут разъяснять ФНС или Минфин России. Все письма, инструкции, распоряжения фондов в части администрирования страховых взносов прекращают свое хождение. До 31 декабря 2016 года эти документы продолжают действовать.

ФНС России приказом от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551 утвердила форму расчета по страховым взносам, которая будет применяться, начиная с 2017 года. Новый расчет заменит собой формы РСВ-1, РСВ-2, РВ-3 и действующую форму 4-ФСС.

Что остается в ведении фондов

За ФСС и ПФР сохранено немало важных вопросов. Так, ПФР продолжает открывать лицевые счета застрахованным, присваивать СНИЛС. В ведении Пенсионного фонда остается учет трудового и пенсионного стажа, дающего право на досрочное получение пенсии. По этой причине вводится новая отчетность - «Сведения о стаже застрахованных лиц». Ее нужно будет сдавать один раз в год в отделения ПФР.

Продолжает ПФР вести учет добровольных отчислений застрахованных лиц. Например, в случаях увеличения накопительной пенсии за счет материнского капитала или участия в программе софинансирования пенсионных накоплений.

До 1 февраля 2017 года фонды передадут в ФНС сведения о расчетах с каждым страхователем. Окончательный расчет фондов с ФНС должен произойти к 1-му апреля 2017 года.

Совет. Компаниям рекомендуется в декабре 2016 года пройти сверку с фондами, чтобы в налоговом органе неожиданно не всплыла задолженность.

С 1 января 2017 года сотрудники ФСС могут участвовать во внеплановых проверках страхователей, чтобы проконтролировать произведенные ими расходы. Камеральные проверки по взносам будут проводиться по тем же правилам, что и налоговые.

При обнаружении факта неуплаты взносов в сроки, предусмотренные законодательством, налоговые органы направят плательщикам требования об уплате взносов, в частности ( п.1 ст.70 НК РФ):

в течение трех месяцев со дня обнаружения недоимки по взносам, если сумма задолженности более 500 рублей;

в течение одного года, если сумма менее 500 рублей;

в течение 20 дней, если задолженность выявлена по результатам налоговой проверки.

Напомним, при неисполнении требований налоговые органы безакцептно спишут соответствующие суммы с расчетного счета компании.

Уточненные декларации за прошлый период

Все уточненные декларации за периоды до 01.01.2017 нужно предоставлять по-прежнему в ПФР и ФСС. После того, как инспекторы проведут камеральную проверку и внесут данные в компьютер, они сами, по своим каналам передадут данные в ФНС. Если в 2017 году вы найдете ошибку за 2015, то сообщайте о ней в ПФР и ФСС, но не в ФНС.

Взыскивать недоимки по страховым взносам по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по пенсионным платежам, по дополнительным страховым взносам, которые уплачиваются в рамках спецоценки рабочих мест, будет налоговая служба.

Что предпринять плательщику взносов на обязательное социальное страхование по правоотношениям, возникшим до 01.01.2017 года Представить в ФСС РФ расчеты по страховым взносам (форма 4-ФСС) за 2016 год, в том числе уточненные, в порядке, действовавшем до 01.01.2017 года.

Подать заявление в ФСС на возврат переплаты страховых взносов по временной нетрудоспособности и материнству (ВНиМ), перечисленных и поступивших за период до 31.12.2016 года.

Подать заявление в ФСС на возмещение расходов по выплате страхового обеспечения по ВНиМ.

При необходимости провести с ФСС РФ сверку расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам. Получить акт сверки расчетов по обязательствам, исполненным до 31.12.2016 года.

Уплатить взносы по ВНиМ в ФСС РФ до 31.12.2016 года на действующий код бюджетной классификации (КБК) 393 1 02 02090 07 1000 160, в том числе за декабрь 2016 года, если фактическая уплата производится в 2016 году. С 1 января 2017 года взносы уплачивать на новый КБК, открытый ФНС , в том числе за декабрь 2016 года, если фактически уплата происходит уже в 2017 году.

Обжаловать решения, вынесенные ФСС РФ по результатам камеральных проверок расчетов по страховым взносам (форма 4-ФСС) за 2016 год, в том числе уточненных, а также решения, принятые по результатам проверок до 01.01.2017 года.

Возврат излишне уплаченных взносов

Итак, если у вас имеются долги прошлых лет, их взысканием занимается налоговый орган. Если же была переплата, то здесь прямой контакт с инспекцией не предусмотрен.

Сначала нужно обратиться с заявлением в фонд. Там проверят задолженность и после этого поставят в известность органы ФНС, действуя при этом по внутренним регламентам без участия плательщиков. В итоге суммы вернутся плательщику со счетов федерального казначейства. Правила возврата переплаты определены Федеральным законом от 03.07.2016 № 250-ФЗ.

Не упустите, что только до 31 декабря 2018 года сумму страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством можно уменьшить на расходы, произведенные на эти цели (п. 2 ст. 431 НК РФ в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ).

Куда платить взносы

Несмотря на то, что уже наступит 2017 год, последнюю расчетную ведомость 2016 года 4-ФСС и последний расчет по форме РСВ-1 нужно представлять в Пенсионный фонд и ФСС. Старые КБК с 1 января 2017 года в федеральном казначействе будут «закрыты». Платить взносы нужно по новым КБК, даже если в 2017 году платеж совершается за 2016 год. Новые коды уже утверждены и вскоре будут обнародованы. Раньше взносы уплачивались на КБК 392, 393. Теперь же КБК будет начинаться на 182 (это код администратора, присвоенный ФНС).

С 2017 года платежки по страховым взносам будут такими же, как по налогам. В поле 101 "Статус плательщика" надо будет проставлять код 01, код 08 сохранится только для взносов «на травматизм». Порядок заполнения налоговых платежек и платежек по страховым взносам теперь можно найти в приложении 2 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107. Напомним, прежде платежкам по взносам было отведено приложение № 4 к этому же приказу.

Екатерина Костакова, эксперт Контур.Школы, учебного центра компании СКБ Контур