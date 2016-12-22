080800
Готовимся к годовой отчетности. Ремонт и реконструкция: бухгалтерский учет и налогообложение
Нередко на практике организации проводят работы по восстановлению основных средств; при этом возникает вопрос, как правильно квалифицировать такие работы. Различают следующие виды восстановительных работ: текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация или дооборудование основных средств. Для правильного отражения необходимых операций в бухгалтерском и налоговом учете следует понимать, что текущий и капитальный ремонт основных средств отличается от их реконструкции, модернизации или дооборудования целями и результатами работ (п. 2 ст. 257 НК РФ, пп. 26, 27
Документальное оформление работ
После выполнения соответствующих работ составляются дефектная ведомость и акт о
Дефектная ведомость — это документ, подтверждающий необходимость проведения ремонта объекта основных средств. Ведомость составляется в произвольной форме и должна содержать следующие сведения:
- наименование, место нахождения и инвентарный номер объекта основных средств, в котором выявлены дефекты;
- перечень дефектов (поломки, неисправности, изношенные детали
и т. п.);
- виды работ, которые необходимо выполнить, чтобы привести объект в состояние, пригодное к эксплуатации.
- лицо, эксплуатирующее основные средства;
- лицо, которое будет проводить ремонт, либо представитель сторонней организации — подрядчика, которая будет осуществлять необходимые ремонтные работы.
Акт по форме №
Этот акт составляется как после завершения ремонта, так и по окончании реконструкции, модернизации либо дооборудования основных средств. В акте указывается, какие именно работы были выполнены (ремонт либо реконструкция, модернизация, дооборудование).
Если работы выполняла сторонняя ремонтная организация, то акт составляется в двух экземплярах: первый — для
Бухгалтерский и налоговый учет
1. Текущий и капитальный ремонт
Ремонт — это устранение неисправности для поддержания объекта основных средств в рабочем состоянии (письмо Минфина России от
- текущий — устранение поломок, повреждений и неисправностей;
- капитальный — дорогостоящие и/или длительные мероприятия, направленные на поддержание работоспособности основных средств (смена неисправных, поврежденных или изношенных конструкций и деталей основных средств, в том числе замена их на более прочные и экономичные).
В результате проведения ремонтных работ происходит восстановление основных средств, благодаря чему они становятся пригодными к дальнейшей эксплуатации.
Примерами ремонта могут служить замена окон и дверей, деталей автомобиля.
В бухгалтерском учете затраты на текущий и капитальный ремонт любого основного средства отражаются следующими записями:
Дебет 20 (26, 44), Кредит 02 (10, 69, 70) — организация выполняет ремонт своими силами; Дебет 20 (26, 44), Кредит 60 — ремонт выполнен подрядной организацией.
Налогообложение при УСН
Стоимость ремонтных работ по договору учитывается в расходах в том квартале, когда выполнены два условия: подписан акт о выполнении работ и работы оплачены подрядчику (п.п. 3, 8 п. 1 ст. 346.16, п.п. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ, письма Минфина России от
НДС, предъявленный подрядчиком, включается в расходы одновременно со стоимостью ремонтных работ.
Налог на прибыль
Стоимость ремонтных работ по договору включается в прочие расходы на дату подписания акта о выполнении работ (п.п. 2 п. 1 ст. 254, п. 1 ст. 260, пп. 2–5 ст. 272 НК РФ).
Налог на добавленную стоимость
НДС, предъявленный подрядчиком, принимается к вычету после подписания акта о выполнении работ и получения
Пример 1
Договорная стоимость выполненных подрядчиком ремонтных работ по замене дверей составила 35 400 руб., в том числе НДС — 5400 руб. В учете организации, применяющей метод начисления в налоговом учете, расходы на ремонт следует отразить следующими записями (табл. 1).
|Таблица 1. Учет в организации, применяющей метод начисления в налоговом учете, расходов на выполненные подрядчиком ремонтные работы по замене дверей
|Дебет
|Кредит
|Сумма, руб.
|Содержание операций
|Первичный документ
|20
|60
|30 000
|Отражены расходы на ремонт (35 400 руб. — 5400 руб.)
|Акт приема-сдачи основного средства
|19
|60
|5400
|Отражен НДС, предъявленный подрядчиком
|Счет-фактура
|68
|19
|5400
|Принят к вычету НДС, предъявленный подрядчиком
|Счет-фактура
|60
|51
|35 400
|Произведены расчеты с подрядчиком
|Выписка банка по расчетному счету
2. Реконструкция, модернизация и дооборудование основных средств
Реконструкция — это переустройство объекта основных средств, связанное с совершенствованием производства для расширения мощностей, увеличения количества и повышения качества продукции. Под реконструкцией обычно понимается переустройство зданий (строений, сооружений) (п. 2 ст. 257 НК РФ).
Модернизация — усовершенствование объекта основных средств с целью изменения его назначения, повышения рабочей нагрузки, расширения сферы использования (п. 2 ст. 257 НК РФ).
Дооборудование — дополнение объекта основных средств частями (деталями, механизмами, агрегатами), в результате чего этот объект приобретает новые качества (п. 2 ст. 257 НК РФ).
При проведении реконструкции, модернизации, дооборудования основных средств целью является расширение или изменение их возможностей, результатом — новые качества и улучшенные характеристики основных средств. Например, к реконструкции относятся работы по установке лифтов, пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения в зданиях.
В бухгалтерском учете затраты на модернизацию любого основного средства, в том числе недвижимости, увеличивают первоначальную стоимость основных средств (пп. 26, 27
Дебет 08, Кредит 60 (10, 70, 69, 23) — отражены затраты на модернизацию; Дебет 01, Кредит 08 — увеличена первоначальная стоимость основных средств.
Начиная с месяца, следующего за месяцем ввода модернизированного объекта основных средств в эксплуатацию, амортизация по нему начисляется в сумме, рассчитанной по формуле (п. 60 Методических указаний по учету основных средств):
Сумма ежемесячной амортизации = Первоначальная стоимость основных средств + Затраты на модернизацию основных средств — Сумма амортизации, начисленной до ввода модернизированного основного средства в эксплуатацию/Срок полезного использования (СПИ), установленный при вводе основного средства в эксплуатацию + Срок, на который увеличен СПИ основного средства после модернизации — Срок, в течение которого начислялась амортизация до ввода модернизированного основного средства в эксплуатацию.
Если время проведения работ по модернизации основных средств составляет более 12 месяцев, то на весь этот период начисление амортизации по основным средствам как в бухгалтерском, так и в налоговом учете приостанавливается. При этом исключение одно — когда модернизируемое основное средство продолжает использоваться в деятельности, направленной на получение дохода. По такому объекту основных средств амортизация в налоговом учете продолжает начисляться в обычном порядке и в период проведения работ по модернизации (п. 3 ст. 256 НК РФ, п. 23
Это возможно, например, в ситуации, когда часть здания реконструируется свыше 12 месяцев, а другая его часть в этот период продолжает использоваться. Тогда в течение всего периода проведения работ по реконструкции в налоговом учете амортизация начисляется по всему зданию.
Налогообложение при УСН
При УСН затраты на реконструкцию, модернизацию или дооборудование любого основного средства, в том числе недвижимости, учитываются в расходах ежеквартально равными частями до конца года начиная с квартала, в котором модернизированное основное средство введено в эксплуатацию (письмо Минфина России от
Предъявленный подрядчиком НДС учитывается в расходах одновременно со стоимостью восстановительных работ.
Налог на прибыль
В налоговом учете затраты на реконструкцию, модернизацию или дооборудование любого основного средства (также и недвижимости) увеличивают его первоначальную стоимость и списываются на расходы посредством амортизации (п. 2 ст. 257 НК РФ). При этом часть названных затрат можно учесть в расходах единовременно в месяце окончания работ по модернизации путем использования амортизационной премии (п. 9 ст. 258 НК РФ, письмо Минфина России от
Организация вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после ввода его в эксплуатацию, если в результате модернизации увеличился срок полезного использования данного объекта. При этом увеличить этот срок можно в пределах, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство (п. 1 ст. 258 НК РФ).
В главе 25 НК РФ не содержится прямого указания на то, какая норма амортизации должна применяться после модернизации объекта основных средств в случае пересмотра срока полезного использования: первоначально определенная при вводе основного средства в эксплуатацию или пересчитанная с учетом увеличенного срока полезного использования этого основного средства.
В письме Минфина России от
Сумма ежемесячной амортизации = Первоначальная стоимость основного средства + Затраты на его модернизацию — Амортизационная премия по затратам на модернизацию/СПИ, установленный при вводе основного средства в эксплуатацию + Срок, на который увеличен СПИ после модернизации.
В то же время существует мнение Минфина России, согласно которому после проведенной модернизации объект основного средства продолжает амортизироваться по норме, установленной при вводе его в эксплуатацию, поскольку изменение этой нормы после введения основного средства в эксплуатацию НК РФ не предусмотрено (письмо от
Кроме того, в некоторых судебных решениях указывается, что в подобных ситуациях организация вправе начислять амортизацию исходя из остаточной стоимости основного средства, увеличенной на сумму затрат на модернизацию, и оставшегося срока полезного использования.
Срок, на который увеличивается СПИ основного средства после его модернизации, должны определить технические специалисты. Сведения об увеличении СПИ необходимо указать в инвентарной карточке учета основного средства (форма №
Если СПИ после модернизации основного средства не увеличился, то амортизация будет начисляться и после окончания этого срока до полного списания стоимости основного средства (письма Минфина России от
В таком же порядке учитываются затраты на модернизацию полностью самортизированного основного средства (письма Минфина России от
Налог на добавленную стоимость
НДС, предъявленный подрядной организацией, которая выполняла работы по реконструкции, модернизации или дооборудованию, принимается к вычету после подписания акта о выполнении работ и получения
Пример 2
(СПИ не изменяется). Модернизация проведена силами подрядной организации, величина затрат составила 94 400 руб. (в том числе НДС — 14 400 руб.). По данным бухгалтерского и налогового учета первоначальная стоимость объекта основного средства (оборудование) равна 720 000 руб. Оборудование отнесено к четвертой амортизационной группе, срок его полезного использования был установлен организацией равным 72 месяцам. На момент завершения работ оставшийся срок полезного использования оборудования составил 20 месяцев, его остаточная стоимость — 200 000 руб. (720 000 руб. — 720 000 руб./72 мес. х 52 мес.). В результате модернизации срок полезного использования основного средства не изменяется. В бухгалтерском и налоговом учете амортизация начисляется линейным способом (методом). Для целей налогообложения прибыли доходы и расходы определяются методом начисления. Амортизационная премия по объекту основного средства не применялась.
Произведем необходимые расчеты.
Сумма ежемесячных амортизационных отчислений по модернизированному основному средству в бухгалтерском учете составит 14 000 руб. (200 000 руб. + (94 400 руб. — 14 400 руб.)/ 20 мес.).
В налоговом учете сумма начисленной за месяц амортизации исчисляется исходя из первоначальной стоимости основного средства и нормы амортизации, определенной исходя из полного срока полезного использования основного средства.
Норма амортизации, установленная при вводе оборудования в эксплуатацию, равна 1,3889% (1/72 мес. x 100%).
В этом случае сумма амортизационных отчислений по модернизированному основному средству, которая ежемесячно включается в состав расходов, связанных с производством и реализацией, составит 11 111,11 руб. (720 000 руб. + (94 400 руб. — 14 400 руб.) x 1,3889%) (п.п. 3 п. 2 ст. 253, п. 3 ст. 272 НК РФ).
Таким образом, амортизация по модернизированному основному средству будет начисляться в течение 27 месяцев (220 000 руб. + (94 400 руб. — 14 400 руб.)/ 11 111,11 руб.).
Сумма амортизации, начисляемая в налоговом учете в течение оставшегося срока полезного использования модернизированного основного средства, меньше, чем сумма амортизации, признаваемая в бухгалтерском учете.
Однако для целей налогообложения прибыли амортизацию продолжают начислять еще в течение 7 месяцев после прекращения ее начисления в бухгалтерском учете (27 мес. — 20 мес.).
Следовательно, в течение оставшегося СПИ (20 месяцев) в бухгалтерском учете ежемесячно отражаются вычитаемые временные разницы (ВВР) в том размере, в котором сумма «бухгалтерской» амортизации превышает «налоговую», и соответствующие им отложенные налоговые активы (ОНА).
Указанные ВВР и ОНА уменьшаются (погашаются) в течение оставшихся 6 месяцев начисления амортизации в налоговом учете (пп. 11, 14, 17 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденного приказом Минфина России от
|Таблица 2. Учет модернизации ОС, проведенной силами подрядной организации (СПИ не изменяется)
|Дебет
|Кредит
|Сумма, руб.
|Содержание операций
|Первичный документ
|В месяце осуществления модернизации объекта основного средства
|08
|60
|80 000
|Отражены затраты на модернизацию
|Акт приема-сдачи выполненных работ
|19
|60
|14 400
|Отражен НДС, предъявленный подрядчиком
|Счет-фактура
|68-НДС
|19
|14 400
|Принят к вычету НДС, предъявленный подрядчиком
|Счет-фактура
|01
|08
|80 000
|Затраты на модернизацию отнесены на увеличение стоимости основного средства
|Акт приема-передачи основного средства, инвентарная карточка его учета
|60
|51
|94 400
|Перечислена сумма оплаты подрядчику
|Выписка банка по расчетному счету
|Ежемесячно в течение 20 месяцев (начиная с месяца, следующего за месяцем окончания модернизации основного средства и ввода его в эксплуатацию)
|20 (26, 44 и др.)
|02
|14 000
|Начислена амортизация
|Бухгалтерская справка-расчет
|09
|68-ОНА
|777,78
|Отражен ОНА (15 000 руб. —
|Бухгалтерская справка-расчет
|Ежемесячно в течение 7 месяцев начисления амортизации в налоговом учете
|68-ОНА
|09
|Уменьшен ОНА (
|Бухгалтерская справка-расчет
Пример 3
(СПИ изменяется). Модернизация проведена силами подрядной организации. Затраты на модернизацию составили 236 000 руб. (в том числе НДС — 36 000 руб.). По данным бухгалтерского и налогового учета первоначальная стоимость основного средства (оборудования) — 800 000 руб. Оборудование было отнесено к четвертой амортизационной группе, срок его полезного использования установлен равным 72 месяцам. На момент завершения работ оставшийся срок полезного использования основного средства составил 36 месяцев, его остаточная стоимость — 400 000 руб. В результате модернизации увеличился СПИ основного средства. По результатам модернизации принято решение увеличить срок полезного использования основного средства на 12 месяцев. В бухгалтерском и налоговом учете амортизация начисляется линейным способом (методом). Для целей налогообложения прибыли доходы и расходы определяются методом начисления. Амортизационная премия по основному средству не применялась. В налоговом учете амортизация по модернизированному основному средству рассчитывается исходя из первоначальной стоимости, увеличенной на стоимость модернизации, с применением нормы амортизации, исчисленной исходя из нового срока полезного использования основного средства.
Произведем необходимые расчеты.
В бухгалтерском учете сумма ежемесячных амортизационных отчислений по оборудованию после проведения модернизации составит 12 500 руб. (400 000 руб. + 236 000 руб. — 36 000 руб.) / 48 мес.).
В налоговом учете первоначальная стоимость основного средства после модернизации будет равна 1 000 000 руб. (800 000 руб. + 236 000 руб. — 36 000 руб.).
Организация рассчитывает амортизацию по модернизированному основному средству исходя из первоначальной стоимости, увеличенной на стоимость модернизации, с применением нормы амортизации, исчисленной исходя из нового СПИ основного средства.
При таком подходе в налоговом учете ежемесячно начиная с месяца, следующего за месяцем завершения работ по модернизации и ввода основного средства в эксплуатацию, начисленная амортизация включается в состав расходов, связанных с производством и реализацией, в сумме 11 905 руб. (1 000 000 руб. / (72 мес. + 12 мес.) x 100%).
В этом случае по истечении срока полезного использования (48 мес.) основное средство не будет полностью самортизировано в налоговом учете. Поэтому организация продолжит начислять амортизацию до полного списания стоимости основного средства.
В налоговом учете амортизация по модернизированному основному средству будет начисляться в течение 51 месяца в размере (800 000 руб. — 400 000 руб. + 236 000 руб. — 36 000 руб.) / 11 905 руб.).
В последнем месяце сумма амортизации составит 4750 руб. (800 000 руб. — 400 000 руб. + 236 000 руб. — 36 000 руб. — 11 905 руб. x 50 мес.).
Сумма амортизации, начисляемая в налоговом учете в течение СПИ основного средства, меньше суммы амортизации, признаваемой в бухгалтерском учете. При этом амортизация для целей налогообложения прибыли начисляется в течение 51 месяца, а в бухгалтерском учете — 48 месяцев.
Следовательно, в течение 48 месяцев в бухгалтерском учете ежемесячно отражаются вычитаемые временные разницы (ВВР) в той сумме, в которой величина «бухгалтерской» амортизации превышает «налоговую», и соответствующие им отложенные налоговые активы (ОНА) (пп. 11, 14
Указанные ВВР и ОНА уменьшаются (погашаются) в течение оставшихся трех месяцев начисления амортизации в налоговом учете (п. 17
Соответствующие бухгалтерские записи приведены в табл. 3.
|Таблица 3. Учет модернизации ОС, проведенной силами подрядной организации (СПИ изменяется)
|Дебет
|Кредит
|Сумма, руб.
|Содержание операций
|Первичный документ
|В месяце осуществления модернизации основного средства
|08
|60
|200 000
|Отражены затраты на модернизацию (236 000 руб. — 36 000 руб.)
|Акт приема-сдачи выполненных работ
|19
|60
|36 000
|Отражен НДС, предъявленный подрядчиком
|Счет-фактура
|68-НДС
|19
|36 000
|Принят к вычету НДС, предъявленный подрядчиком
|Счет-фактура
|01
|08
|200 000
|Затраты на модернизацию отнесены на увеличение стоимости основного средства
|Акт приема-передачи основного средства, инвентарная карточка его учета
|60
|51
|236 000
|Перечислена сумма оплаты подрядчику
|Выписка банка по расчетному счету
|Ежемесячно в течение 48 месяцев (начиная с месяца, следующего за месяцем завершения модернизации основного средства и ввода его в эксплуатацию)
|20 (26, 44 и др.)
|02
|12 500
|Начислена амортизация
|Бухгалтерская справка-расчет
|09
|68-ОНА
|119
|Отражен ОНА (12 500 руб. — 11 905 руб.) x 20%)
|Бухгалтерская справка-расчет
|Ежемесячно в течение двух месяцев начисления амортизации в налоговом учете
|68-ОНА
|09
|2381
|Уменьшен ОНА (11 905 руб. x 20%)
|Бухгалтерская справка-расчет
|В последнем месяце начисления амортизации в налоговом учете
|68-ОНА
|09
|950
|Погашен ОНА (4750 руб. x 20%)
|Бухгалтерская справка-расчет
Пример 4
Модернизация проведена силами подрядной организации. Затраты на модернизацию составили 236 000 руб. (в том числе НДС — 36 000 руб.). По данным бухгалтерского и налогового учета первоначальная стоимость основного средства (оборудование) равна 800 000 руб. Оборудование было отнесено к четвертой амортизационной группе, срок его полезного использования установлен организацией равным 72 месяцам. На момент завершения работ оставшийся срок полезного использования основного средства составил 36 месяцев, его остаточная стоимость — 400 000 руб. В результате модернизации увеличился срок полезного использования оборудования. По результатам проведенной модернизации принято решение увеличить срок полезного использования основного средства на 12 месяцев. В бухгалтерском и налоговом учете амортизация начисляется линейным способом. Для целей налогообложения прибыли доходы и расходы определяются методом начисления. Амортизационная премия по основному средству не применялась. Организация рассчитывает амортизацию по модернизированному основному средству исходя из его остаточной стоимости, увеличенной на сумму затрат на модернизацию, и оставшегося срока полезного использования.
Произведем необходимые расчеты.
В бухгалтерском учете сумма ежемесячных амортизационных отчислений по оборудованию после проведения модернизации составит 12 500 руб. (400 000 руб. + 236 000 руб. — 36 000 руб.) / 48 мес.).
В налоговом учете ежемесячно начиная с месяца, следующего за месяцем завершения работ по модернизации и ввода в эксплуатацию основного средства, в состав расходов, связанных с производством и реализацией, включается начисленная амортизация в сумме 16 667 руб. (400 000 руб. + 236 000 руб. — 36 000 руб.) / 36 мес.) x 100%). Указанная амортизация будет начисляться в течение 36 месяцев (800 000 руб. — 400 000 руб. + 236 000 руб. — 36 000 руб.) / 16 667 руб.).
Таким образом, в течение 48 месяцев амортизация ежемесячно признается в бухгалтерском учете в размере 12 500 руб., а в налоговом — в течение 36 месяцев в сумме 16 667 руб. Поэтому на протяжении 36 месяцев в бухгалтерском учете ежемесячно возникают налогооблагаемые временные разницы (НВР) в размере 4167 руб. (16 667 руб. — 12 500 руб.) и соответствующие им отложенные налоговые обязательства (ОНО) в сумме 833 руб. (4167 руб. х 20%).
Указанные НВР и ОНО уменьшаются (погашаются) в течение оставшихся 12 месяцев начисления амортизации в бухгалтерском учете (п. 17
В учете производятся следующие записи (табл. 4).
|Таблица 4. Учет модернизации ОС к примеру 4
|Дебет
|Кредит
|Сумма, руб.
|Содержание операций
|Первичный документ
|В месяце осуществления модернизации основного средства
|08
|60
|200 000
|Отражены затраты на модернизацию (236 000 руб. — 36 000 руб.)
|Акт приема-сдачи выполненных работ
|19
|60
|36 000
|Отражен НДС, предъявленный подрядчиком
|Счет-фактура
|68-НДС
|19
|36 000
|Принят к вычету НДС, предъявленный подрядчиком
|Счет-фактура
|01
|08
|200 000
|Затраты на модернизацию отнесены на увеличение стоимости основного средства
|Акт приема-передачи основного средства, инвентарная карточка его учета
|60
|51
|236 000
|Перечислена сумма оплаты подрядчику
|Выписка банка по расчетному счету
|Ежемесячно в течение 36 месяцев (начиная с месяца, следующего за месяцем завершения модернизации основного средства и ввода его в эксплуатацию)
|20 (26, 44 и др.)
|02
|12 500
|Начислена амортизация
|Бухгалтерская справка-расчет
|68-ОНО
|77
|833
|Отражено ОНО (16 667 руб. - 12 500 руб.) x 20%)
|Бухгалтерская справка-расчет
|Ежемесячно в течение 12 месяцев начисления амортизации в бухгалтерском учете
|20 (26, 44 и др.)
|02
|12 500
|Начислена амортизация
|Бухгалтерская справка-расчет
|77
|2 500
|Уменьшено ОНО (12 500 руб. x 20%)
|Бухгалтерская справка-расчет