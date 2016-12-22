Готовимся к годовой отчетности. Ремонт и реконструкция: бухгалтерский учет и налогообложение

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Нередко на практике организации проводят работы по восстановлению основных средств; при этом возникает вопрос, как правильно квалифицировать такие работы. Различают следующие виды восстановительных работ: текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация или дооборудование основных средств. Для правильного отражения необходимых операций в бухгалтерском и налоговом учете следует понимать, что текущий и капитальный ремонт основных средств отличается от их реконструкции, модернизации или дооборудования целями и результатами работ (п. 2 ст. 257 НК РФ, пп. 26, 27 ПБУ 6/01 , письма Минфина России от 22.04.10 г. № 03-03-06/1/289 , от 5.12.12 г. № 03-03-06/1/628 ).

Документальное оформление работ

После выполнения соответствующих работ составляются дефектная ведомость и акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3 ).

наименование, место нахождения и инвентарный номер объекта основных средств, в котором выявлены дефекты;

перечень дефектов (поломки, неисправности, изношенные детали и т. п. );

); виды работ, которые необходимо выполнить, чтобы привести объект в состояние, пригодное к эксплуатации.

лицо, эксплуатирующее основные средства;

лицо, которое будет проводить ремонт, либо представитель сторонней организации — подрядчика, которая будет осуществлять необходимые ремонтные работы.

Дефектная ведомость — это документ, подтверждающий необходимость проведения ремонта объекта основных средств. Ведомость составляется в произвольной форме и должна содержать следующие сведения:Дефектная ведомость подписывается членами комиссии и утверждается руководителем организации. В состав комиссии, как правило, входят:

Акт по форме № ОС-3

Этот акт составляется как после завершения ремонта, так и по окончании реконструкции, модернизации либо дооборудования основных средств. В акте указывается, какие именно работы были выполнены (ремонт либо реконструкция, модернизация, дооборудование).

Если работы выполняла сторонняя ремонтная организация, то акт составляется в двух экземплярах: первый — для организации-заказчика , второй — для сторонней организации — исполнителя.

Бухгалтерский и налоговый учет

1. Текущий и капитальный ремонт

Ремонт — это устранение неисправности для поддержания объекта основных средств в рабочем состоянии (письмо Минфина России от 22.04.10 г. № 03-03-06/1/289 ).

текущий — устранение поломок, повреждений и неисправностей;

капитальный — дорогостоящие и/или длительные мероприятия, направленные на поддержание работоспособности основных средств (смена неисправных, поврежденных или изношенных конструкций и деталей основных средств, в том числе замена их на более прочные и экономичные).

Ремонт подразделяют на:

В результате проведения ремонтных работ происходит восстановление основных средств, благодаря чему они становятся пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Примерами ремонта могут служить замена окон и дверей, деталей автомобиля.

В бухгалтерском учете затраты на текущий и капитальный ремонт любого основного средства отражаются следующими записями:

Дебет 20 (26, 44), Кредит 02 (10, 69, 70) — организация выполняет ремонт своими силами; Дебет 20 (26, 44), Кредит 60 — ремонт выполнен подрядной организацией.

Налогообложение при УСН

Стоимость ремонтных работ по договору учитывается в расходах в том квартале, когда выполнены два условия: подписан акт о выполнении работ и работы оплачены подрядчику (п.п. 3, 8 п. 1 ст. 346.16, п.п. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ, письма Минфина России от 15.02.16 г. № 03-11-06/2/8092 , от 3.04.15 г. № 03-11-11/19003 ).

НДС, предъявленный подрядчиком, включается в расходы одновременно со стоимостью ремонтных работ.

Налог на прибыль

Стоимость ремонтных работ по договору включается в прочие расходы на дату подписания акта о выполнении работ (п.п. 2 п. 1 ст. 254, п. 1 ст. 260, пп. 2–5 ст. 272 НК РФ).

Налог на добавленную стоимость

НДС, предъявленный подрядчиком, принимается к вычету после подписания акта о выполнении работ и получения счета-фактуры подрядчика (пп. 1, 1.1 ст. 172 НК РФ).

Пример 1

Договорная стоимость выполненных подрядчиком ремонтных работ по замене дверей составила 35 400 руб., в том числе НДС — 5400 руб. В учете организации, применяющей метод начисления в налоговом учете, расходы на ремонт следует отразить следующими записями (табл. 1). Таблица 1. Учет в организации, применяющей метод начисления в налоговом учете, расходов на выполненные подрядчиком ремонтные работы по замене дверей Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание операций Первичный документ 20 60 30 000 Отражены расходы на ремонт (35 400 руб. — 5400 руб.) Акт приема-сдачи основного средства 19 60 5400 Отражен НДС, предъявленный подрядчиком Счет-фактура 68 19 5400 Принят к вычету НДС, предъявленный подрядчиком Счет-фактура 60 51 35 400 Произведены расчеты с подрядчиком Выписка банка по расчетному счету

2. Реконструкция, модернизация и дооборудование основных средств

Реконструкция — это переустройство объекта основных средств, связанное с совершенствованием производства для расширения мощностей, увеличения количества и повышения качества продукции. Под реконструкцией обычно понимается переустройство зданий (строений, сооружений) (п. 2 ст. 257 НК РФ).

Модернизация — усовершенствование объекта основных средств с целью изменения его назначения, повышения рабочей нагрузки, расширения сферы использования (п. 2 ст. 257 НК РФ).

Дооборудование — дополнение объекта основных средств частями (деталями, механизмами, агрегатами), в результате чего этот объект приобретает новые качества (п. 2 ст. 257 НК РФ).

При проведении реконструкции, модернизации, дооборудования основных средств целью является расширение или изменение их возможностей, результатом — новые качества и улучшенные характеристики основных средств. Например, к реконструкции относятся работы по установке лифтов, пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения в зданиях.

В бухгалтерском учете затраты на модернизацию любого основного средства, в том числе недвижимости, увеличивают первоначальную стоимость основных средств (пп. 26, 27 ПБУ 6/01 ). Записи будут следующими:

Дебет 08, Кредит 60 (10, 70, 69, 23) — отражены затраты на модернизацию; Дебет 01, Кредит 08 — увеличена первоначальная стоимость основных средств.

Начиная с месяца, следующего за месяцем ввода модернизированного объекта основных средств в эксплуатацию, амортизация по нему начисляется в сумме, рассчитанной по формуле (п. 60 Методических указаний по учету основных средств):

Сумма ежемесячной амортизации = Первоначальная стоимость основных средств + Затраты на модернизацию основных средств — Сумма амортизации, начисленной до ввода модернизированного основного средства в эксплуатацию/Срок полезного использования (СПИ), установленный при вводе основного средства в эксплуатацию + Срок, на который увеличен СПИ основного средства после модернизации — Срок, в течение которого начислялась амортизация до ввода модернизированного основного средства в эксплуатацию.

Если время проведения работ по модернизации основных средств составляет более 12 месяцев, то на весь этот период начисление амортизации по основным средствам как в бухгалтерском, так и в налоговом учете приостанавливается. При этом исключение одно — когда модернизируемое основное средство продолжает использоваться в деятельности, направленной на получение дохода. По такому объекту основных средств амортизация в налоговом учете продолжает начисляться в обычном порядке и в период проведения работ по модернизации (п. 3 ст. 256 НК РФ, п. 23 ПБУ 6/01 ).

Это возможно, например, в ситуации, когда часть здания реконструируется свыше 12 месяцев, а другая его часть в этот период продолжает использоваться. Тогда в течение всего периода проведения работ по реконструкции в налоговом учете амортизация начисляется по всему зданию.

Налогообложение при УСН

При УСН затраты на реконструкцию, модернизацию или дооборудование любого основного средства, в том числе недвижимости, учитываются в расходах ежеквартально равными частями до конца года начиная с квартала, в котором модернизированное основное средство введено в эксплуатацию (письмо Минфина России от 24.06.13 г. № 03-11-11/23684 ).

Предъявленный подрядчиком НДС учитывается в расходах одновременно со стоимостью восстановительных работ.

Налог на прибыль

В налоговом учете затраты на реконструкцию, модернизацию или дооборудование любого основного средства (также и недвижимости) увеличивают его первоначальную стоимость и списываются на расходы посредством амортизации (п. 2 ст. 257 НК РФ). При этом часть названных затрат можно учесть в расходах единовременно в месяце окончания работ по модернизации путем использования амортизационной премии (п. 9 ст. 258 НК РФ, письмо Минфина России от 9.06.15 г. № 03-03-06/1/33417 ).

Организация вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после ввода его в эксплуатацию, если в результате модернизации увеличился срок полезного использования данного объекта. При этом увеличить этот срок можно в пределах, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство (п. 1 ст. 258 НК РФ).

В главе 25 НК РФ не содержится прямого указания на то, какая норма амортизации должна применяться после модернизации объекта основных средств в случае пересмотра срока полезного использования: первоначально определенная при вводе основного средства в эксплуатацию или пересчитанная с учетом увеличенного срока полезного использования этого основного средства.

В письме Минфина России от 4.08.16 г. № 03-03-06 /1/45862 разъяснено, что в случае, если после проведения модернизации срок полезного использования был увеличен, организация вправе начислять амортизацию по новой норме, рассчитанной исходя из нового срока полезного использования объекта основных средств. Тогда с месяца, следующего за месяцем ввода модернизированного основного средства в эксплуатацию, амортизация по нему начисляется в сумме, рассчитанной по следующей формуле (п. 1 ст. 258 НК РФ):

Сумма ежемесячной амортизации = Первоначальная стоимость основного средства + Затраты на его модернизацию — Амортизационная премия по затратам на модернизацию/СПИ, установленный при вводе основного средства в эксплуатацию + Срок, на который увеличен СПИ после модернизации.

В то же время существует мнение Минфина России, согласно которому после проведенной модернизации объект основного средства продолжает амортизироваться по норме, установленной при вводе его в эксплуатацию, поскольку изменение этой нормы после введения основного средства в эксплуатацию НК РФ не предусмотрено (письмо от 10.07.15 г. № 03-03-06 /39775).

Кроме того, в некоторых судебных решениях указывается, что в подобных ситуациях организация вправе начислять амортизацию исходя из остаточной стоимости основного средства, увеличенной на сумму затрат на модернизацию, и оставшегося срока полезного использования.

Срок, на который увеличивается СПИ основного средства после его модернизации, должны определить технические специалисты. Сведения об увеличении СПИ необходимо указать в инвентарной карточке учета основного средства (форма № ОС-6 ).

Если СПИ после модернизации основного средства не увеличился, то амортизация будет начисляться и после окончания этого срока до полного списания стоимости основного средства (письма Минфина России от 11.01.16 г. № 03-03-06 /40, от 11.02.14 г. № 03-03-06 /1/5446).

В таком же порядке учитываются затраты на модернизацию полностью самортизированного основного средства (письма Минфина России от 25.03.15 г. № 03-03-06 /1/16234, от 18.11.13 г. № 03-03-06 /4/49459, от 9.06.12 г. № 03-03-10 /66).

Налог на добавленную стоимость

НДС, предъявленный подрядной организацией, которая выполняла работы по реконструкции, модернизации или дооборудованию, принимается к вычету после подписания акта о выполнении работ и получения счета-фактуры подрядчика (пп. 1, 1.1 ст. 172 НК РФ, письмо ФНС России от 20.01.16 г. № СД-4-3 /609@).

Пример 2

(СПИ не изменяется). Модернизация проведена силами подрядной организации, величина затрат составила 94 400 руб. (в том числе НДС — 14 400 руб.). По данным бухгалтерского и налогового учета первоначальная стоимость объекта основного средства (оборудование) равна 720 000 руб. Оборудование отнесено к четвертой амортизационной группе, срок его полезного использования был установлен организацией равным 72 месяцам. На момент завершения работ оставшийся срок полезного использования оборудования составил 20 месяцев, его остаточная стоимость — 200 000 руб. (720 000 руб. — 720 000 руб./72 мес. х 52 мес.). В результате модернизации срок полезного использования основного средства не изменяется. В бухгалтерском и налоговом учете амортизация начисляется линейным способом (методом). Для целей налогообложения прибыли доходы и расходы определяются методом начисления. Амортизационная премия по объекту основного средства не применялась. Произведем необходимые расчеты. Сумма ежемесячных амортизационных отчислений по модернизированному основному средству в бухгалтерском учете составит 14 000 руб. (200 000 руб. + (94 400 руб. — 14 400 руб.)/ 20 мес.). В налоговом учете сумма начисленной за месяц амортизации исчисляется исходя из первоначальной стоимости основного средства и нормы амортизации, определенной исходя из полного срока полезного использования основного средства. Норма амортизации, установленная при вводе оборудования в эксплуатацию, равна 1,3889% (1/72 мес. x 100%). В этом случае сумма амортизационных отчислений по модернизированному основному средству, которая ежемесячно включается в состав расходов, связанных с производством и реализацией, составит 11 111,11 руб. (720 000 руб. + (94 400 руб. — 14 400 руб.) x 1,3889%) (п.п. 3 п. 2 ст. 253, п. 3 ст. 272 НК РФ). Таким образом, амортизация по модернизированному основному средству будет начисляться в течение 27 месяцев (220 000 руб. + (94 400 руб. — 14 400 руб.)/ 11 111,11 руб.). Сумма амортизации, начисляемая в налоговом учете в течение оставшегося срока полезного использования модернизированного основного средства, меньше, чем сумма амортизации, признаваемая в бухгалтерском учете. Однако для целей налогообложения прибыли амортизацию продолжают начислять еще в течение 7 месяцев после прекращения ее начисления в бухгалтерском учете (27 мес. — 20 мес.). Следовательно, в течение оставшегося СПИ (20 месяцев) в бухгалтерском учете ежемесячно отражаются вычитаемые временные разницы (ВВР) в том размере, в котором сумма «бухгалтерской» амортизации превышает «налоговую», и соответствующие им отложенные налоговые активы (ОНА). Указанные ВВР и ОНА уменьшаются (погашаются) в течение оставшихся 6 месяцев начисления амортизации в налоговом учете (пп. 11, 14, 17 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденного приказом Минфина России от 19.11.02 г. № 114н). Соответствующие бухгалтерские записи показаны в табл. 2. Таблица 2. Учет модернизации ОС, проведенной силами подрядной организации (СПИ не изменяется) Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание операций Первичный документ В месяце осуществления модернизации объекта основного средства 08 60 80 000 Отражены затраты на модернизацию Акт приема-сдачи выполненных работ 19 60 14 400 Отражен НДС, предъявленный подрядчиком Счет-фактура 68-НДС 19 14 400 Принят к вычету НДС, предъявленный подрядчиком Счет-фактура 01 08 80 000 Затраты на модернизацию отнесены на увеличение стоимости основного средства Акт приема-передачи основного средства, инвентарная карточка его учета 60 51 94 400 Перечислена сумма оплаты подрядчику Выписка банка по расчетному счету Ежемесячно в течение 20 месяцев (начиная с месяца, следующего за месяцем окончания модернизации основного средства и ввода его в эксплуатацию) 20 (26, 44 и др.) 02 14 000 Начислена амортизация Бухгалтерская справка-расчет 09 68-ОНА 777,78 Отражен ОНА (15 000 руб. — 11 111,11 руб. ) x 20%) Бухгалтерская справка-расчет Ежемесячно в течение 7 месяцев начисления амортизации в налоговом учете 68-ОНА 09 2 222,22 Уменьшен ОНА ( 11 111,11 руб. x 20%) Бухгалтерская справка-расчет

Пример 3

(СПИ изменяется). Модернизация проведена силами подрядной организации. Затраты на модернизацию составили 236 000 руб. (в том числе НДС — 36 000 руб.). По данным бухгалтерского и налогового учета первоначальная стоимость основного средства (оборудования) — 800 000 руб. Оборудование было отнесено к четвертой амортизационной группе, срок его полезного использования установлен равным 72 месяцам. На момент завершения работ оставшийся срок полезного использования основного средства составил 36 месяцев, его остаточная стоимость — 400 000 руб. В результате модернизации увеличился СПИ основного средства. По результатам модернизации принято решение увеличить срок полезного использования основного средства на 12 месяцев. В бухгалтерском и налоговом учете амортизация начисляется линейным способом (методом). Для целей налогообложения прибыли доходы и расходы определяются методом начисления. Амортизационная премия по основному средству не применялась. В налоговом учете амортизация по модернизированному основному средству рассчитывается исходя из первоначальной стоимости, увеличенной на стоимость модернизации, с применением нормы амортизации, исчисленной исходя из нового срока полезного использования основного средства. Произведем необходимые расчеты. В бухгалтерском учете сумма ежемесячных амортизационных отчислений по оборудованию после проведения модернизации составит 12 500 руб. (400 000 руб. + 236 000 руб. — 36 000 руб.) / 48 мес.). В налоговом учете первоначальная стоимость основного средства после модернизации будет равна 1 000 000 руб. (800 000 руб. + 236 000 руб. — 36 000 руб.). Организация рассчитывает амортизацию по модернизированному основному средству исходя из первоначальной стоимости, увеличенной на стоимость модернизации, с применением нормы амортизации, исчисленной исходя из нового СПИ основного средства. При таком подходе в налоговом учете ежемесячно начиная с месяца, следующего за месяцем завершения работ по модернизации и ввода основного средства в эксплуатацию, начисленная амортизация включается в состав расходов, связанных с производством и реализацией, в сумме 11 905 руб. (1 000 000 руб. / (72 мес. + 12 мес.) x 100%). В этом случае по истечении срока полезного использования (48 мес.) основное средство не будет полностью самортизировано в налоговом учете. Поэтому организация продолжит начислять амортизацию до полного списания стоимости основного средства. В налоговом учете амортизация по модернизированному основному средству будет начисляться в течение 51 месяца в размере (800 000 руб. — 400 000 руб. + 236 000 руб. — 36 000 руб.) / 11 905 руб.). В последнем месяце сумма амортизации составит 4750 руб. (800 000 руб. — 400 000 руб. + 236 000 руб. — 36 000 руб. — 11 905 руб. x 50 мес.). Сумма амортизации, начисляемая в налоговом учете в течение СПИ основного средства, меньше суммы амортизации, признаваемой в бухгалтерском учете. При этом амортизация для целей налогообложения прибыли начисляется в течение 51 месяца, а в бухгалтерском учете — 48 месяцев. Следовательно, в течение 48 месяцев в бухгалтерском учете ежемесячно отражаются вычитаемые временные разницы (ВВР) в той сумме, в которой величина «бухгалтерской» амортизации превышает «налоговую», и соответствующие им отложенные налоговые активы (ОНА) (пп. 11, 14 ПБУ 18/02 ). Указанные ВВР и ОНА уменьшаются (погашаются) в течение оставшихся трех месяцев начисления амортизации в налоговом учете (п. 17 ПБУ 18/02 ). Соответствующие бухгалтерские записи приведены в табл. 3. Таблица 3. Учет модернизации ОС, проведенной силами подрядной организации (СПИ изменяется) Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание операций Первичный документ В месяце осуществления модернизации основного средства 08 60 200 000 Отражены затраты на модернизацию (236 000 руб. — 36 000 руб.) Акт приема-сдачи выполненных работ 19 60 36 000 Отражен НДС, предъявленный подрядчиком Счет-фактура 68-НДС 19 36 000 Принят к вычету НДС, предъявленный подрядчиком Счет-фактура 01 08 200 000 Затраты на модернизацию отнесены на увеличение стоимости основного средства Акт приема-передачи основного средства, инвентарная карточка его учета 60 51 236 000 Перечислена сумма оплаты подрядчику Выписка банка по расчетному счету Ежемесячно в течение 48 месяцев (начиная с месяца, следующего за месяцем завершения модернизации основного средства и ввода его в эксплуатацию) 20 (26, 44 и др.) 02 12 500 Начислена амортизация Бухгалтерская справка-расчет 09 68-ОНА 119 Отражен ОНА (12 500 руб. — 11 905 руб.) x 20%) Бухгалтерская справка-расчет Ежемесячно в течение двух месяцев начисления амортизации в налоговом учете 68-ОНА 09 2381 Уменьшен ОНА (11 905 руб. x 20%) Бухгалтерская справка-расчет В последнем месяце начисления амортизации в налоговом учете 68-ОНА 09 950 Погашен ОНА (4750 руб. x 20%) Бухгалтерская справка-расчет