Как подготовиться к проверке ФСС в 2017 году?

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В прошлом номере журнала мы осветили порядок проведения Пенсионным фондом проверки сведений индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц. В этой статье рассмотрим порядок проведения Фондом социального страхования контрольных мероприятий в отношении расходов на выплату страхового обеспечения.

Что будет проверять ФСС с 1 января 2017 года?

камеральные проверки расходов на выплату страхового обеспечения: по заявлению страхователя на возмещение средств на выплату страхового обеспечения (п. 4 ст. 4.6 Федерального закона № 255‑ФЗ);

на основании сведений из расчета по страховым взносам, полученным из ФНС; внеплановые выездные проверки страхователей в части правильности расходов страхователя на выплату страхового обеспечения в случае поступления жалоб от застрахованных лиц (п. 3 ст. 4.7 Федерального закона № 255‑ФЗ); совместно с ФНС плановые выездные проверки страхователей в части правильности расходов страхователя на выплату страхового обеспечения; проверки правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, подлежащих уплате за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года (ст. 20 Федерального закона № 250‑ФЗ[2]).

Как следует из п. 7 ст. 4.7 Федерального закона № 255‑ФЗ [1] и Информации ФСС РФ «Взаимодействие страхователя с ФСС РФ и ФНС России по правоотношениям, возникшим до 31 декабря и с 1 января 2017 года», с 1 января 2017 года ФСС и его территориальные органы проводят:

Кроме того, с 1 января 2017 года ФСС является администратором доходов и расходов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществляет функции администрирования в соответствии с Федеральным законом № 125‑ФЗ[3].

Таким образом, контроль за правильностью и своевременностью уплаты страховых взносов на травматизм, а также администрирование расходов на выплату страхового обеспечения по данному виду страхования будут осуществляться ФСС.

Ниже рассмотрим вопросы, связанные с проведением контрольных мероприятий, а также взаимодействием учреждения с проверяющими лицами ФСС.

Каков порядок проведения проверок ФСС?

В соответствии с п. 1 ст. 4.7 Федерального закона № 255‑ФЗ камеральные и выездные проверки правильности расходов страхователя на выплату страхового обеспечения будут проводиться в порядке, аналогичном порядку, установленному Федеральным законом № 125‑ФЗ.

полное и сокращенное наименование страхователя;

предмет проверки;

периоды, за которые проводится проверка;

должности, фамилии и инициалы работников территориального органа ФСС, которым поручается проведение проверки.

Как следует из п. 2 ст. 26.15 Федерального закона № 125‑ФЗ, камеральная проверка (в отличие от выездной) проводится должностными лицами без какого‑либо специального решения руководителя территориального органа ФСС (в то время как для выездной проверки данный документ необходим). В решении о проведении выездной проверки указываются (п. 4 ст. 26.16 Федерального закона № 125‑ФЗ):

Выездная проверка проводится на территории (в помещении) учреждения-страхователя . В случае если у него отсутствует возможность предоставить помещение для проведения выездной проверки, выездная проверка может проводиться по месту нахождения территориального органа ФСС (ст. 26.16 Федерального закона № 125‑ФЗ).

В соответствии с п. 2 ст. 4.7 Федерального закона № 255‑ФЗ плановые выездные проверки страхователя проводятся не чаще одного раза в три года. При этом из текста вышеприведенного документа не вытекает, что страхователь заранее уведомляется о проведении проверки. Следовательно, если в учреждении давно не проводилась проверка расходов на выплату страхового обеспечения, бухгалтерской службе следует быть готовой к контрольному мероприятию со стороны территориальных органов ФСС.

Дополнительно к вышесказанному отметим, что проверка правильности начисления и уплаты страховых взносов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, будет проводиться в соответствии с действовавшим до обозначенной даты Федеральным законом № 212‑ФЗ[4].

Напомним, что исходя из ч. 9 ст. 35 данного закона в рамках выездной проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих календарному году, в котором вынесено решение о проведении выездной проверки. Таким образом, проверки, по которым вынесено решение об их проведении в 2017 году, будут охватывать период с 2014 по 2016 годы.

Какие документы будут затребованы при проверке?

пособие по временной нетрудоспособности;

страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, оплата дополнительных расходов на медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, социальную и профессиональную реабилитацию;

лечение, социальную и профессиональную реабилитацию; пособие по беременности и родам;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

единовременное пособие при рождении ребенка;

социальное пособие на погребение.

Как уже было отмечено выше, в первую очередь ФСС проверит правильность и законность выплат по страховому обеспечению. Виды страхового обеспечения по социальному страхованию приведены в ст. 8 Федерального закона № 165‑ФЗ [5] . К ним, в частности, относятся:

Напомним, что основанием для их выплат являются документы, перечень которых приведен в Федеральном законе № 255‑ФЗ, Порядке № 1012н[6], Федеральном законе № 8‑ФЗ[7].

Приведем некоторые из них в таблице.

Виды страхового обеспечения Документы-основания для выплаты страхового обеспечения Пособие по временной нетрудоспособности Для выплаты пособий предоставляются (п. 5 ст. 13 Федерального закона № 255‑ФЗ):

— листок нетрудоспособности, форма которого утверждена Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 347н;

— справка (справки) о сумме заработка с места работы (службы) у другого страхователя, из которой (которых) должно быть исчислено пособие;

— документы, подтверждающие страховой стаж, перечень которых утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.02.2007 № 91. К ним, в частности, относится трудовая книжка Пособие по беременности и родам Ежемесячное пособие по уходу за ребенком Для выплаты пособия предоставляются (п. 54 Порядка № 1012н):

— заявление о назначении пособия;

— свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей), за которым осуществляется уход, и его копия либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки;

— справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он (она, они) не использует указанный отпуск и не получает пособия Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности Справка из женской консультации либо другой медицинской организации, поставившей женщину на учет в ранние сроки беременности (п. 22 Порядка № 1012н) Единовременное пособие при рождении ребенка Для выплаты пособия предоставляются (п. 28 Порядка № 1012н):

— заявление о назначении пособия— справка о рождении ребенка (детей), выданная органами ЗАГС;

— копия свидетельства о рождении ребенка (детей);

— справка с места работы (службы, органа социальной защиты населения по месту жительства) другого родителя о ом, что пособие не назначалось Пособие на погребение Для выплаты пособия предоставляются (п. 2 ст. 10 Федерального закона № 8-ФЗ ):

— заявление на выплату пособия;

— справка о смерти, выдаваемая органом ЗАГС

расчетные, расчетно-платежные , платежные ведомости;

, платежные ведомости; лицевые счета работников;

приказы (о приеме на работу, переводе на другую работу, предоставлении отпуска и др.);

трудовые книжки работников;

табель учета рабочего времени.

Дополнительно к вышеперечисленным документам могут быть запрошены следующие документы:

Отметим: поскольку проверки осуществляются за три календарных года, предшествующих проверке, необходимо подготовить документы да данный период.

Обращаем внимание читателей, что расходы на государственное социальное страхование, произведенные с нарушением установленных правил или не подтвержденные документами, к зачету не принимаются (пп. 3 п. 1 ст. 11 Федерального закона № 165‑ФЗ). Как отмечается в Определении ВС РФ от 04.04.2016 № 304‑ КГ16-2017 по делу № А27-15847 /2014, обязанность по документальному подтверждению расходов по обязательному социальному страхованию возлагается на страхователя, и в отсутствие таких доказательств (нет листков нетрудоспособности, не получены ответы лечебных учреждений) нельзя говорить об их связи с наступившим страховым случаем. В связи с этим у ФСС нет оснований для принятия к зачету и возмещению в установленном порядке спорных расходов.

На что обратят особое внимание контролеры?

Отметим, что большая часть расходов на выплаты по страховому обеспечению приходится на выдачу пособия по временной нетрудоспособности. В связи с этим будет проверен порядок соблюдения выдачи листков нетрудоспособности. Напомним, Порядок выдачи листков нетрудоспособности утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 № 624н (далее — Порядок № 624н). Анализ практики проверок ФСС показывает, что контрольные органы при проведении проверки не принимают к зачету страховые взносы при наличии любого (даже незначительного) отклонения листка нетрудоспособности от требований Порядка № 624н. В качестве примера приведем Постановление АС ВВО от 29.09.2015 № Ф01-3911 /2015 по делу № А38-6283 /2014. В ходе выездной проверки было установлено, что руководителю учреждения выплачено пособие по временной нетрудоспособности на основании больничного, выданного и продленного без осмотра больного. Названные действия являются нарушением п. 5, 60 Порядка № 624н. Ввиду этого учреждению было отказано в зачете произведенных им расходов.

Далее внимание контролеров будет обращено на проверку страхового стажа застрахованного лица.

Страховой стаж — это периоды работы застрахованного лица по трудовому договору, государственной гражданской или муниципальной службы, а также периоды иной деятельности, в течение которой гражданин подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (п. 1 ст. 16 Федерального закона № 255‑ФЗ).

при стаже 8 лет и более — в размере 100% среднего заработка;

при стаже от 5 до 8 лет — в размере 80% среднего заработка;

при стаже до 5 лет — в размере 60% среднего заработка.

От размера страхового стажа зависит размер пособия: чем больше страховой стаж, тем выше размер пособия по временной нетрудоспособности. Напомним, что в силу п. 1 ст. 7 Федерального закона № 255‑ФЗ пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания оплачивается следующим образом:

Также страховой стаж имеет значение для начисления пособия в связи с уходом за больным членом семьи (п. 3, 4 ст. 7 Федерального закона № 255‑ФЗ).

В случае если временная нетрудоспособность вызвана несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, независимо от страхового стажа пособие исчисляется исходя из 100% среднего заработка с учетом установленных ограничений (ст. 9 Федерального закона № 125‑ФЗ).

При проведении контрольного мероприятия во время проверки расходов на выплату страхового обеспечения будет проверен порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком. Порядок исчисления данных пособий регламентирован ст. 14 Федерального закона № 255‑ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 № 375, которым утверждено соответствующее положение.

Что если расходы не приняты к зачету?

Если расходы на выплату страхового обеспечения не приняты к зачету территориальным органом ФСС, то в учете образуется сумма неуплаты страховых взносов. Данный факт в порядке информационного обмена[8] сообщается в налоговые органы. Далее налоговым органом выносится решение о привлечении плательщика страховых взносов к налоговой ответственности, которая установлена ст. 122 НК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 122 НК РФ неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в результате занижения базы для исчисления страховых взносов влечет взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).

Деяния, совершенные умышленно, влекут взыскание штрафа в размере 40% от неуплаченной суммы налога.

Отметим, что если территориальным органом ФСС не приняты расходы на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, то учреждение привлекается к ответственности в порядке, установленном ст. 26.29 Федерального закона № 125‑ФЗ. Размер штрафных санкций, установленный данной статьей, аналогичен приведенному в ст. 122 НК РФ.

Дополнительно к вышесказанному укажем, что ранее согласно позиции Минтруда, изложенной в Письме от 03.09.2014 № 17–3/ ООГ-732 , суммы начисленных работнику выплат, которые не приняты к зачету территориальным органом ФСС по результатам проверки правильности расходования средств на выплату страхового обеспечения, подлежали обложению страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды на общих основаниях. В связи с этим обратим внимание на спор, приведенный в Постановлении ФАС УО от 25.04.2014 № Ф09-2274 /14. Региональное отделение ФСС по итогам выездной проверки отказало организации в зачете части расходов на выплату работникам пособий по временной нетрудоспособности. Кроме того, на сумму, не принятую к зачету, проверяющие начислили страховые взносы в ФСС, в том числе взносы на травматизм, а также пени и штраф. Свою позицию сотрудники фонда основывали на том, что суммы пособий, в зачете которых было отказано, выплачены организацией сверх установленных нормативов. Значит, они не являются государственными пособиями, поэтому не освобождаются от обложения страховыми взносами (п. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 212‑ФЗ). Заметим, что аналогичная норма установлена в 2017 году пп. 1 п. 1 ст. 422 НК РФ.

ФАС, рассматривая спор, отметил: согласно пп. 3 п. 1 ст. 11 Федерального закона № 165‑ФЗ допущенные ошибки исчисления фактически влекут только отказ в принятии расходов к зачету. Отказ территориального органа ФСС в принятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения не изменяет социальной направленности непринятых расходов, социальная природа указанных выплат сохраняется. Таким образом, если страховщик не принимает к зачету в счет уплаты страховых взносов суммы пособий по временной нетрудоспособности, выплаченных страхователем, доначислять на эти суммы страховые взносы на обязательные виды социального страхования нет оснований. Кроме того, при вынесении своего решения судьи опять основывались на позиции Президиума ВАС, представленной ранее в Постановлении от 14.05.2013 № 17744/12. Однако страхователям нужно иметь в виду, что решение судебной инстанции в рассмотренной ситуации — это частный случай, следовательно, ситуация может иметь иной исход, в котором учреждению будет грозить уплата штрафных санкций.

Что если учреждение не согласно с результатами проверки?

Как уже было отмечено, камеральные и выездные проверки правильности расходов страхователя на выплату страхового обеспечения будут проводиться в порядке, аналогичном установленному Федеральным законом № 125‑ФЗ. В соответствии с п. 5 ст. 26.19 данного закона страхователь в случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, в течение 15 дней со дня получения акта проверки вправе представить в ФСС письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом страхователь вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать в территориальный орган страховщика документы (их копии, заверенные в установленном порядке), подтверждающие обоснованность своих возражений.

Каков порядок рассмотрения материалов проверки?

Акт, а также документы и материалы, представленные лицом, совершившим правонарушение, должны быть рассмотрены руководителем (заместителем руководителя) территориального органа ФСС. Решение по ним должно быть вынесено в течение десяти дней со дня истечения срока, в течение которого страхователем могли быть представлены письменные возражения по акту (п. 1 ст. 26.20 Федерального закона № 125‑ФЗ).

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на один месяц.

Территориальный орган ФСС извещает учреждение о времени и месте рассмотрения акта. Неявка извещенного надлежащим образом лица или его представителя не лишает возможности руководителя (заместителя руководителя) территориального органа ПФР рассмотреть акт в отсутствие этого лица.

о привлечении к ответственности за совершение правонарушения;

об отказе в привлечении к такой ответственности.

По результатам рассмотрения акта, а также приложенных к нему документов и материалов выносится решение (п. 8 ст. 26.20 Федерального закона № 125‑ФЗ):

Решение в течение пяти дней после дня его вынесения может быть вручено проверяемому лицу (его уполномоченному представителю) лично под расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления решения по почте заказным письмом датой вручения этого решения считается шестой день с даты отправления заказного письма.

Можно ли обжаловать вынесенное решение?

Лицо, в отношении которого вынесено решение о привлечении к ответственности за совершение правонарушения, вправе в течение трех месяцев со дня, когда оно узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, обжаловать это решение в вышестоящем органе ФСС. Данная норма закреплена в п. 7 ст. 26.21 Федерального закона № 125‑ФЗ.

Подача жалобы в вышестоящий орган страховщика (вышестоящему должностному лицу) не исключает права на одновременную или последующую подачу аналогичной жалобы в суд (п. 3 ст. 26.21).

[1] Федеральный закон от 01.04.1996 № 27‑ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

[2] Федеральный закон от 03.07.2016 № 250‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование».

[3] Федеральный закон от 24.07.1998 № 125‑ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

[4] Федеральный закон от 24.07.2009 № 212‑ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

[5] Федеральный закон от 16.07.1999 № 165‑ФЗ «Об основах обязательного социального страхования».

[6] Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 № 1012н.

[7] Федеральный закон от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле».