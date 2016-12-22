Что делать, если с проверкой пришла трудовая инспекция?

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Какими должны быть действия работодателя, если работник обратился в трудовую инспекцию с жалобами? В первую очередь нужно изначально соблюдать законы о труде и иметь все необходимые документы, это подтверждающие. Подробнее об особенностях проверок трудовой инспекции рассказал Коханов Николай, руководитель практики юридической группы «МИП».

Как в РФ регулируется надзор за соблюдением законов о труде? Глава 53 ТК РФ посвящена государственному надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде и охране труда в РФ. Федеральная инспекция труда входит в систему государственных органов Министерства труда и социального развития РФ, которые осуществляют государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда в РФ. Так статьей 355 ТК РФ предусмотрено, что при осуществлении государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда в РФ инспекция труда должна руководствоваться принципами уважения, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, законности, объективности, независимости и гласности.

А зачем нужен государственный контроль за условиями труда граждан? Задачами государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда в РФ являются: обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право на безопасные условия труда; обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Для осуществления указанных задач инспекции труда вправе проводить проверки. Проверки могут быть, как плановые, так и не внеплановые, на основании обращения и жалоб работников.

Зачем и как должны проходить проверки трудовой инспекции? Законом госинспектору труда предоставлено право с целью проведения проверки беспрепятственно в любое время при наличии удостоверения посещать работодателей (юридических и физических лиц), также вправе запрашивать у работодателей, органов исполнительной власти и местного самоуправления документы, объяснения, информацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных функций. Согласно Федеральному Закону «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного надзора (контроля)» от 08.08.2001 г. , установлен порядок организации надзорно-контрольной деятельности. Так, решение о проведении проверки (направление государственного инспектора труда на проверку) оформляется приказом руководителя или распоряжением заместителя руководителя, данный документ госинспектор труда обязан предъявить работодателю.

Решение о проверке — очень важный документ. Что в нем должно быть обязательно? Законом к приказу руководителя, распоряжению о проверке установлены требования, данные документы должны содержать: номер и дату издания приказа (распоряжения), наименование государственной инспекции труда, фамилию, имя, отчество государственного инспектора труда, которому поручено проведение проверки, наименование организации, в которой предполагается проводить контрольно-надзорные мероприятия, цели и задачи проводимой проверки, основания для проведения проверки (плановая, внеплановая), дата начала и окончания проверки, срок проведения проверки. Итак, если в отношении работодателя принято решение о проведении проверки, то целесообразно попросить у государственного инспектора труда предъявить служебное удостоверение и приказ руководителя или распоряжение заместителя руководителя о проведении проверки. Если после ознакомления с документами о проведении проверки будет установлено, что проверка проводится в соответствии с законом, следует обеспечить беспрепятственный доступ государственному инспектору труда на территорию работодателя.

А как избежать претензий со стороны трудовой инспекции? Что нужно сделать еще при найме сотрудников? Работодателю следует в первую очередь обеспечить наличие и правильность оформления кадровых документов в отношении работника: подписан ли трудовой договор, содержатся ли в трудовом договоре обязательные условия, предусмотренные трудовым законодательством, имеется ли отметка о том, что работнику выдан его экземпляр трудового договора, в случае если происходило изменение размера заработной платы, имеются ли соответствующие дополнительные соглашения. Также следует проверить правильность оформления локальных нормативных актов: правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, премировании, положение об охране труда и иные, ознакомлен ли работник с локально-нормативными актами и другими кадровыми документами, относящимися к работнику. Дополнительно стоит проверить, ознакомлены ли все работники с правилами внутреннего трудового распорядка, положением об оплате труда, премировании, положением об охране труда и иными локально-нормативными актами, другими кадровыми документами. А также проверить правильность ведения табеля учёта рабочего времени, оформления расчетных листов по заработной плате.

Что делать, если инспектор настроен явно предвзято, по мнению руководства проверяемой организации? Сразу скажем, что не следует игнорировать требования государственного инспектора труда о предоставлении документов. Данные действия могут привести к дополнительной ответственности. Следует в полном соответствии с запросом государственного инспектора труда подготовить документы, которые относятся к работнику, дополнительно стоит представить мотивированные письменные пояснения по обстоятельствам, изложенным в обращении работника в инспекцию труда. И все же, при установлении нарушений трудового законодательства, будет вынесено предписание об их устранении, что является обязательным для работодателя. Кроме того, работодатель обязан своевременно уплатить штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства.