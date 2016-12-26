Ответственность за нарушения налогового законодательства. Налоговые санкции и их непоглощение

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Налоговым законодательством РФ предусмотрена налоговая ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на налогоплательщика обязанностей. Мерой такой ответственности является налоговая санкция, направленная на предотвращение повторного совершения налогоплательщиком налогового правонарушения. В данной статье рассмотрим налоговые санкции и их непоглощение.

Основные положения

Налоговая санкция, как определено в п. 1 ст. 114 НК РФ, является мерой ответственности за совершение налогового правонарушения. Налоговые санкции устанавливаются и применяются в виде денежных взысканий (штрафа).

Отметим прежде всего, что налоговые санкции применяются лишь при совершении налогового правонарушения; этим налоговая санкция отличается и от мер ответственности, предусмотренных в главе 18 НК РФ, и от пени (ст. 75 НК РФ).

Итак, налоговая санкция означает, что лицо, допустившее правонарушение, должно понести определенные неблагоприятные последствия — денежные штрафы в размерах, указанных в ст. 116–129.6 НК РФ (в зависимости от вида налогового правонарушения соответственно).

не истекли сроки давности привлечения к ответственности (ст. 113 НК РФ);

не истекли сроки давности взыскания налоговых санкций (ст. 115 НК РФ).

Применение налоговой санкции возможно в случаях, если:

Если при рассмотрении дела о взыскании санкции за налоговое правонарушение будет установлено хотя бы одно из смягчающих ответственность обстоятельств, перечисленных в п. 1 ст. 112 НК РФ, суд при определении размера подлежащего взысканию штрафа обязан в соответствии с п. 3 ст. 114 НК РФ уменьшить его размер не менее чем в два раза по сравнению с размером, установленном соответствующей статьей главы 16 НК РФ.

совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств; совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового правонарушения; иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими ответственность.

Так, обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение налогового правонарушения, могут быть:

При наличии хотя бы одного из них размер штрафа в обязательном порядке уменьшается в два раза по сравнению с размером, установленным соответствующей статьей НК РФ (п. 3 ст. 114 НК РФ). Также последний пункт перечня оставляет большую свободу действий для организации-нарушителя , так как любое обстоятельство совершения налогового правонарушения можно представить в суде как смягчающее.

Пленум ВС РФ и Пленум ВАС РФ в п. 19 постановления от 11.06.99 г. № 41/9 разъяснили, учитывая, что в п. 3 ст. 114 НК РФ установлен лишь минимальный предел снижения налоговой санкции, суд по результатам оценки соответствующих обстоятельств (например, характера совершенного правонарушения, количества смягчающих ответственность обстоятельств, личности налогоплательщика, его материального положения) вправе уменьшить размер взыскания более чем в два раза (например, постановление ФАС Волго-Вятского округа от 9.07.09 г. по делу № А43-904 / 2009-30-16 , в котором суд уменьшил размер штрафа в 10 раз; постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 26.01.09 г. по делу № А32-4908 /2008–13/83 и ФАС Северо-Западного округа от 1.04.09 г. по делу № А56-41772 /2008 — арбитры снизили штрафы более чем в 29 раз).

В соответствии с п. 4 ст. 114 НК РФ при наличии отягчающих обстоятельств размер штрафа увеличивается на 100%. НК РФ устанавливает единственное отягчающее обстоятельство — совершение налогового правонарушения лицом, ранее привлекавшимся к ответственности за аналогичное правонарушение (п. 2 ст. 112 НК РФ).

Президиум ВАС РФ в постановлении от 25.05.10 г. № 1400/10 пришел к следующему выводу: если до совершения правонарушения, ставшего основанием для принятия инспекцией решения о привлечении к налоговой ответственности, налогоплательщик не был привлечен к ответственности за аналогичное противоправное деяние, как этого требует п. 2 ст. 112 НК РФ, у инспекции не имеется правовых оснований для взыскания с него сумм налоговых санкций, увеличенных на 100% в силу п. 4 ст. 114 НК РФ.

Согласно п. 3 ст. 112 НК РФ срок, в течение которого налогоплательщик считается привлеченным к ответственности, равен 12 месяцам с момента вступления в законную силу решения суда или налогового органа. То есть если лицо, совершившее налоговое правонарушение и привлеченное за это к ответственности в виде штрафа, совершит в течение 12 месяцев после вступления в законную силу решения суда или налогового органа аналогичное совершенному ранее правонарушение, то это будет считаться обстоятельством, отягчающим ответственность. При этом правонарушение должно быть именно аналогичным, т. е. привлечение организации к ответственности за нарушение налогового законодательства по иной статье, чем она была привлечена ранее (в течение 12 месяцев), не будет считаться обстоятельством, отягчающим ответственность.

В постановлении Президиума ВАС РФ от 9.12.08 г. № 9141/08 высшие арбитры пояснили, что увеличение размера штрафа допустимо только в случае, когда лицо, привлекаемое к ответственности с учетом отягчающего обстоятельства, совершило правонарушение после привлечения его к ответственности за ранее совершенное аналогичное правонарушение. Следовательно, взыскание штрафа в двойном размере за правонарушение, совершенное налогоплательщиком в 2016 г., возможно только при условии совершения им аналогичного правонарушения до 2016 г., за которое он был привлечен к налоговой ответственности. В случае, если эти условия соблюдены, размер штрафа может быть увеличен судом или налоговым органом не более чем на 100%.

Смягчающие обстоятельства поглощают отягчающие

Тем не менее даже при наличии отягчающего обстоятельства суды часто уменьшают размер санкций, так как при этом находят и смягчающие обстоятельства, т. е. фактически смягчающие обстоятельства поглощают отягчающие.

Так, арбитры отмечают, что при одновременном наличии документально подтвержденных смягчающих и отягчающих обстоятельств недопустимо принимать во внимание только смягчающие либо только отягчающие обстоятельства. Они должны рассматриваться в совокупности по каждому эпизоду налогового правонарушения.

Неоднократность привлечения к налоговой ответственности в течение 12 месяцев не является препятствием для одновременного уменьшения судом налоговых санкций при наличии соответствующих смягчающих обстоятельств, поскольку в налоговом законодательстве не предусмотрен запрет на применение норм п. 3 ст. 114 НК РФ при наличии обстоятельства, отягчающего ответственность налогоплательщика. Например, несмотря на наличие отягчающего обстоятельства, судьи уменьшили сумму налоговой санкции в постановлениях ФАС Уральского округа от 9.06.08 г. по делу № Ф09-4133/08-С3 , ФАС Волго-Вятского округа от 16.04.07 г. по делу № А38-3216-17/288–2006 и др.

В аналогичной ситуации, когда налоговый орган, признав наличие как отягчающих, так и смягчающих ответственность обстоятельств, размер штрафа не увеличил и не уменьшил, ФАС Центрального округа в постановлении от 6.03.09 г. по делу № А14-9844/2008–304/24 признал правомерным снижение суммы санкции на 200 000 руб.

Менее строгая санкция не поглощает более строгую

Механизм реализации налоговых санкций не допускает поглощение менее строгой санкции более строгой в случае совершения одним лицом двух и более налоговых правонарушений. Согласно п. 5 ст. 114 НК РФ налоговые санкции взыскиваются за каждое правонарушение в отдельности.

Например, налогоплательщик признан виновным в нарушении срока постановки на учет, что влечет взыскание штрафа в размере 5000 руб., и в грубом нарушении правил учета доходов, расходов или объектов налогообложения в течение двух налоговых периодов, за что установлен штраф в размере 15 000 руб. Поскольку более строгая санкция 15 000 руб. не поглощает менее строгую 5000 руб., в общей сумме с правонарушителя должно быть взыскано 20 000 руб.

Правило о запрете поглощения менее строгой налоговой санкции более строгой принято в противоположность предусмотренных ст. 69 УК РФ правил поглощения менее строгого наказания более строгим при назначении уголовного наказания по совокупности преступлений.

одно лицо совершило два различных правонарушения, предусмотренных одной и той же статьей главы 16 НК РФ;

одно лицо совершило два правонарушения, предусмотренных разными статьями главы 16 НК РФ (например, если лицо нарушило срок постановки на учет в налоговом органе (ст. 116 НК РФ), то с него взыскиваются два штрафа в размере по 5000 руб. каждый);

одно и то же лицо совершило два налоговых правонарушения, предусмотренных разными статьями главы 16 НК РФ, и при этом за совершение одного из них предусмотрено взыскание штрафа в большем размере;

одно и то же лицо совершило более двух правонарушений. И в этом случае сказанное ранее сохраняет силу.

Правила п. 5 ст. 114 НК РФ подлежат применению, когда:

Следует также учесть, что указанные правила императивны. Другими словами, орган, применяющий налоговую санкцию, не вправе самостоятельно решать вопрос о поглощении или сложении штрафов за различные правонарушения; в любом случае штраф должен быть взыскан отдельно за каждое налоговое правонарушение и в полном объеме (если нет смягчающих обстоятельств).

Сумма штрафа, взыскиваемого с налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента за налоговое правонарушение, повлекшее задолженность по налогу (сбору), подлежит перечислению со счетов соответственно налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента только после перечисления в полном объеме этой суммы задолженности и соответствующих пеней в очередности, установленной гражданским законодательством Российской Федерации (п. 6 ст. 114 НК РФ).