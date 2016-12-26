Фото Тимура Громова, Клерк.Ру
Ответственность за нарушения налогового законодательства. Налоговые санкции и их непоглощение
Налоговым законодательством РФ предусмотрена налоговая ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на налогоплательщика обязанностей. Мерой такой ответственности является налоговая санкция, направленная на предотвращение повторного совершения налогоплательщиком налогового правонарушения. В данной статье рассмотрим налоговые санкции и их непоглощение.
Основные положения
Налоговая санкция, как определено в п. 1 ст. 114 НК РФ, является мерой ответственности за совершение налогового правонарушения. Налоговые санкции устанавливаются и применяются в виде денежных взысканий (штрафа).
Отметим прежде всего, что налоговые санкции применяются лишь при совершении налогового правонарушения; этим налоговая санкция отличается и от мер ответственности, предусмотренных в главе 18 НК РФ, и от пени (ст. 75 НК РФ).
Итак, налоговая санкция означает, что лицо, допустившее правонарушение, должно понести определенные неблагоприятные последствия — денежные штрафы в размерах, указанных в ст. 116–129.6 НК РФ (в зависимости от вида налогового правонарушения соответственно).Применение налоговой санкции возможно в случаях, если:
- не истекли сроки давности привлечения к ответственности (ст. 113 НК РФ);
- не истекли сроки давности взыскания налоговых санкций (ст. 115 НК РФ).
Если при рассмотрении дела о взыскании санкции за налоговое правонарушение будет установлено хотя бы одно из смягчающих ответственность обстоятельств, перечисленных в п. 1 ст. 112 НК РФ, суд при определении размера подлежащего взысканию штрафа обязан в соответствии с п. 3 ст. 114 НК РФ уменьшить его размер не менее чем в два раза по сравнению с размером, установленном соответствующей статьей главы 16 НК РФ.Так, обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение налогового правонарушения, могут быть:
- совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств;
- совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;
- тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового правонарушения;
- иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими ответственность.
При наличии хотя бы одного из них размер штрафа в обязательном порядке уменьшается в два раза по сравнению с размером, установленным соответствующей статьей НК РФ (п. 3 ст. 114 НК РФ). Также последний пункт перечня оставляет большую свободу действий для
Пленум ВС РФ и Пленум ВАС РФ в п. 19 постановления от
В соответствии с п. 4 ст. 114 НК РФ при наличии отягчающих обстоятельств размер штрафа увеличивается на 100%. НК РФ устанавливает единственное отягчающее обстоятельство — совершение налогового правонарушения лицом, ранее привлекавшимся к ответственности за аналогичное правонарушение (п. 2 ст. 112 НК РФ).
Президиум ВАС РФ в постановлении от
Согласно п. 3 ст. 112 НК РФ срок, в течение которого налогоплательщик считается привлеченным к ответственности, равен 12 месяцам с момента вступления в законную силу решения суда или налогового органа. То есть если лицо, совершившее налоговое правонарушение и привлеченное за это к ответственности в виде штрафа, совершит в течение 12 месяцев после вступления в законную силу решения суда или налогового органа аналогичное совершенному ранее правонарушение, то это будет считаться обстоятельством, отягчающим ответственность. При этом правонарушение должно быть именно аналогичным,
В постановлении Президиума ВАС РФ от
Смягчающие обстоятельства поглощают отягчающие
Тем не менее даже при наличии отягчающего обстоятельства суды часто уменьшают размер санкций, так как при этом находят и смягчающие обстоятельства,
Так, арбитры отмечают, что при одновременном наличии документально подтвержденных смягчающих и отягчающих обстоятельств недопустимо принимать во внимание только смягчающие либо только отягчающие обстоятельства. Они должны рассматриваться в совокупности по каждому эпизоду налогового правонарушения.
Неоднократность привлечения к налоговой ответственности в течение 12 месяцев не является препятствием для одновременного уменьшения судом налоговых санкций при наличии соответствующих смягчающих обстоятельств, поскольку в налоговом законодательстве не предусмотрен запрет на применение норм п. 3 ст. 114 НК РФ при наличии обстоятельства, отягчающего ответственность налогоплательщика. Например, несмотря на наличие отягчающего обстоятельства, судьи уменьшили сумму налоговой санкции в постановлениях ФАС Уральского округа от
В аналогичной ситуации, когда налоговый орган, признав наличие как отягчающих, так и смягчающих ответственность обстоятельств, размер штрафа не увеличил и не уменьшил, ФАС Центрального округа в постановлении от
Менее строгая санкция не поглощает более строгую
Механизм реализации налоговых санкций не допускает поглощение менее строгой санкции более строгой в случае совершения одним лицом двух и более налоговых правонарушений. Согласно п. 5 ст. 114 НК РФ налоговые санкции взыскиваются за каждое правонарушение в отдельности.
Например, налогоплательщик признан виновным в нарушении срока постановки на учет, что влечет взыскание штрафа в размере 5000 руб., и в грубом нарушении правил учета доходов, расходов или объектов налогообложения в течение двух налоговых периодов, за что установлен штраф в размере 15 000 руб. Поскольку более строгая санкция 15 000 руб. не поглощает менее строгую 5000 руб., в общей сумме с правонарушителя должно быть взыскано 20 000 руб.
Правило о запрете поглощения менее строгой налоговой санкции более строгой принято в противоположность предусмотренных ст. 69 УК РФ правил поглощения менее строгого наказания более строгим при назначении уголовного наказания по совокупности преступлений.Правила п. 5 ст. 114 НК РФ подлежат применению, когда:
- одно лицо совершило два различных правонарушения, предусмотренных одной и той же статьей главы 16 НК РФ;
- одно лицо совершило два правонарушения, предусмотренных разными статьями главы 16 НК РФ (например, если лицо нарушило срок постановки на учет в налоговом органе (ст. 116 НК РФ), то с него взыскиваются два штрафа в размере по 5000 руб. каждый);
- одно и то же лицо совершило два налоговых правонарушения, предусмотренных разными статьями главы 16 НК РФ, и при этом за совершение одного из них предусмотрено взыскание штрафа в большем размере;
- одно и то же лицо совершило более двух правонарушений. И в этом случае сказанное ранее сохраняет силу.
Следует также учесть, что указанные правила императивны. Другими словами, орган, применяющий налоговую санкцию, не вправе самостоятельно решать вопрос о поглощении или сложении штрафов за различные правонарушения; в любом случае штраф должен быть взыскан отдельно за каждое налоговое правонарушение и в полном объеме (если нет смягчающих обстоятельств).
Сумма штрафа, взыскиваемого с налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента за налоговое правонарушение, повлекшее задолженность по налогу (сбору), подлежит перечислению со счетов соответственно налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента только после перечисления в полном объеме этой суммы задолженности и соответствующих пеней в очередности, установленной гражданским законодательством Российской Федерации (п. 6 ст. 114 НК РФ).