08080
ТАБЛИЦА: «Анализ изменений законодательства по страховым взносам»
|Что изменилось
|С 1 января 2017 года
|До 1 января 2017 года
|Страховые взносы
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С 01.01.2017 ФНС начнет администрировать страховые взносы (СВ), за исключением взносов на травматизм
Федеральный закон от 03.07.2016
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Полномочия налоговых органов:
— контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты СВ;
— прием расчетов по СВ, начиная с отчетности 1 квартал 2017 года (налоговые штрафы станут применяться к нарушениям уплаты взносов и сдачи расчета);
— зачет/возврат страховых взносов, в том числе за периоды, истекшие до 01.01.2017 по решениям ПФР и ФСС;
— предоставление отсрочки (рассрочки) по страховым взносам;
— взыскание недоимки по взносам и задолженности по пеням и штрафам, в том числе возникшей до 01.01.2017
|Администрированием СВ занимаются фонды (ПФР, ФСС, ФФОМС)
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Со следующего года за ПФ и ФСС сохранятся следующие полномочия:
— прием расчетов (уточненных расчетов) по взносам за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017;
— контроль за исчислением и уплатой страховых взносов за периоды до 01.01.2017 (камеральные и выездные проверки);
— прием заявлений о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) взносов, пеней, штрафов за отчетные периоды до 01.01.2017 и принятие решений по данным заявлениям и направлению их в налоговые органы для исполнения.
ПФР также сохранит обязанность ведения индивидуального (персонифицированного) учета, а ФСС РФ останется администратором взносов на травматизм и продолжит проверять расходы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ)
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Тарифы и порядок формирования базы по СВ останутся прежними
Федеральный закон от 03.07.2016
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Для основной группы плательщиков общий тариф останется прежним 30%: на ОПС — 22% (10% — сверх лимитированной базы), на обязательное социальное страхование на ВНиМ — 2,9% (сверх установленного лимита не платятся), на ОМС — 5,1% (взносы платятся со всех выплат без ограничения).
Сохранены размеры льготных и дополнительных тарифов.
Остался прежним и перечень необлагаемых выплат
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С превышения лимита суточных, установленного п. 3 ст. 217 НК РФ, станут начисляться взносы
Статья 422 НК РФ
Изменение внесено
Федеральным законом от 03.07.2016
|Размер суточных, освобождаемых от взносов, установлен по аналогии с льготой по НДФЛ, это 700 рублей, если командировка внутри страны, и 2500 рублей — по загранкомандировке. Все, что выше этих сумм, придется облагать взносами
|До 01.01.2017 при оплате расходов на омандировки работников суточные не облагаются СВ независимо от размера выплат
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Действующие тарифы на ОПС для большинства плательщиков будут действовать до 2019 (включительно)
Федеральный закон от 19.12.2016
|Предусмотрено, что в 2014 – 2019 годах для страхователей — организаций, ИП, физлиц, производящих выплаты физлицам, за исключением страхователей, для которых установлены пониженные тарифы СВ, применяется тариф 22% (в пределах установленной предельной величины базы) и 10% (свыше установленного предела)
|Законом от 15.12.2001
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Определен порядок уплаты СВ в налоговый орган, в том числе для организаций, имеющих обособленные подразделения
Федеральные законы от
03.07.2016
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Сохранены сроки уплаты взносов (в том числе и на травматизм) — до 15 числа следующего календарного месяца.
Индивидуальные предприниматели перечисляют фиксированные взносы за 2016 год не позднее 09.01.2017 (срок переносится с 31 декабря из-за праздников). Если по итогам расчетного (отчетного) периода сумма расходов на выплату страхового обеспечения превысит общую сумму исчисленных взносов на ВНиМ, то с 01.01.2017 полученная разница будет зачтена ИФНС в счет предстоящих платежей по взносам.
С 2017 года компании, имеющие обособленные подразделения, будут платить взносы и сдавать отчетность по месту своего нахождения и по месту нахождения подразделений, которые начисляют выплаты в пользу физлиц.
Если подразделение начисляет выплаты сотрудникам, то компания должна в течение месяца сообщить о данном факте в инспекцию.
Начиная с 01.01.2017 платежи на перечисление СВ станут оформляться только с указанием реквизитов налоговых органов (Письмо ФНС РФ от 01.12.2016
— «ИНН» и «КПП» получателя средств — значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;
— «Получатель» — сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках — сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;
— код бюджетной классификации — значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом первые три знака «182».
Внимание!!! С 2017 года поменяются КБК для перечисления взносов
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Обособленные подразделения организаций уплачивают СВ в фонды и сдают отчетность при одновременном выполнении трех условий: ОП выделено на отдельный баланс, имеет счет в банке, начисляет выплаты в пользу физлиц.
Платежи за 2016 год до 01.01.2017 перечисляются по старым реквизитам на КБК для взносов в фонды (Информация ФСС РФ «Взаимодействие страхователя с ФСС РФ и ФНС России по правоотношениям, возникшим до 31 декабря и с 1 января 2017 года»)
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Выросла предельная база для начисления СВ
Постановление Правительства РФ от 29.11.2016
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Величина предельной базы установлена:
— на ОПС в размере 876 тыс. рублей;
— на ВНиМ — 755 тыс. рублей;
— на ОМС не устанавливается
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Величина предельной базы составляет:
— на ОПС – 796 тыс. рублей;
— на ВНиМ — 718 тыс. рублей;
— на ОМС не устанавливается
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Утверждена единая форма расчета по СВ для подачи в ИФНС
Приказ ФНС РФ от 10.10.2016
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Расчет будет представляться в ИФНС, начиная с отчетности за 1 квартал 2017 года не позднее
Если среднесписочная численность работников не превышает 25 человек, то форму можно сдать на бумаге. С большей численностью расчет подается в электронной форме по ТКС.
Первый отчет сдается не позднее 02.05.2017 (с учетом переноса выходных).
Организации вправе самостоятельно устанавливать, какие именно обособленные подразделения будут предоставлять отчетность
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Новая форма отчетности заменит формы, подаваемые ранее в фонды (
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Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве сохранятся на прежнем уровне
Федеральный закон от 19.12.2016
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На
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В 2016 году тарифы не менялись: от 0,2% до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска (Федеральный закон от 14.12.2015
Также сохранялись льготы, установленные законом от 22.12.2005
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Изменены условия признания обособленных подразделений организаций плательщиками взносов на травматизм
Подпункт 2 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 24.07.1998
Изменение внесено
Федеральным законом от 03.07.2016
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В территориальных органах ФСС регистрируются юрлица по месту нахождения их обособленных подразделений (для контроля за уплатой СВ), у которых открыты счета в банках и которые начисляют выплаты в пользу физлиц. Срок регистрации — не позднее 30 календарных дней со дня создания такого обособленного подразделения.
Таким образом, чтобы ОП стало плательщиком СВ достаточно выполнение двух условий: обособленное подразделение выплачивает зарплату работникам и имеет счет в банке
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Обособленные подразделения организаций уплачивают «травматические» взносы и сдают отчетность при одновременном выполнении трех условий: ОП выделено на отдельный баланс, имеет счет в банке, начисляет выплаты в пользу физлиц.
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С 01.01.2017 размер выплаты на страхование от травматизма проиндексируют на 4%
Постановление Правительства РФ от 07.12.2016
|Размер ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний будет проиндексирован на коэффициент 1,04
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С 1 февраля 2016 года размер указанной выплаты был увеличен в 1,064 раза (Постановление Правительства РФ от 01.12.2015
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Расширен перечень случаев установления надбавки к тарифам на страхование от травматизма
Постановление Правительства РФ от 10.12.2016
|Указанная надбавка также устанавливается в случае наличия у страхователя в предшествующем финансовом году группового несчастного случая (2 человека и более) со смертельным исходом, произошедшего не по вине третьих лиц. При этом такая надбавка рассчитывается на очередной финансовый год с учетом количества погибших
|Не регламентировано
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Утвержден новый расчет по форме
Приказы ФСС РФ от 26.09.2016
(вступают в силу с отчетности за I квартал 2017 года)
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Новый расчет по начисленным и уплаченным СВ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения, действует начиная с отчетности за I квартал 2017 года.
Сроки сдачи расчета остались прежними (до 20/25 числа на бумаге/в электронной форме)
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Действует форма
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Для зачета и возврата переплаты по взносам на травматизм разработаны новые бланки
Приказы ФСС РФ от 17.11.2016 № 457 и № 458
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Утверждено 7 новых форм, в том числе:
— акт сверки расчетов (форма 21 — ФСС РФ);
— заявления о зачете сумм излишне уплаченных взносов (форма 22-ФСС);
— решения о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов (форма 26-ФСС).
С нового года старые формы, утвержденные Приказом ФСС РФ от 17.02.2015 № 49, станут применяться только в отношении возврата или зачета излишне уплаченных взносов, пеней, штрафов на ВНиМ, за периоды, истекшие до 1 января 2017 года
|Применяются формы, утвержденные Приказом ФСС РФ от 17.02.2015 № 49
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Обновлен перечень документов, представляемых для выделения из ФСС средств на выплату страхового обеспечения
Приказ Минтруда РФ от 28.10.2016 № 585н (вступил в силу 28.11.2016)
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При обращении за выделением средств за периоды начиная с 1 января 2017 года страхователь должен представить, в том числе
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Справка-расчет в указанном перечне отсутствует (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.12.2009 № 951н)
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Изменен порядок представления персонифицированного учета в ПФР
Федеральный закон от 03.07.2016
Информация ПФР
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В Пенсионный фонд по-прежнему нужно будет подавать:
— сведения индивидуального (персонифицированного) учета о страховом стаже сотрудников. Но не каждый квартал, а раз в год — до 1 марта следующего года (первый раз — в 2018 году). Для этих целей уже разработан проект формы
— сведения индивидуального (персонифицированного) учета по форме
— реестры застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные взносы на накопительную пенсию или уплачены взносы работодателя (не позднее 20 дней со дня окончания квартала);
— копии платежных документов об уплаченных дополнительных СВ на накопительную пенсию за истекший квартал (не позднее 20 дней со дня окончания квартала, их предоставляют сами граждане — участники программы софинансирования пенсии)
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Сведения о стаже подаются в составе
Отчет