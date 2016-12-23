ТАБЛИЦА: «Анализ изменений законодательства по страховым взносам»

Что изменилось С 1 января 2017 года До 1 января 2017 года

Страховые взносы

С 01.01.2017 ФНС начнет администрировать страховые взносы (СВ), за исключением взносов на травматизм Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ Полномочия налоговых органов: — контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты СВ; — прием расчетов по СВ, начиная с отчетности 1 квартал 2017 года (налоговые штрафы станут применяться к нарушениям уплаты взносов и сдачи расчета); — зачет/возврат страховых взносов, в том числе за периоды, истекшие до 01.01.2017 по решениям ПФР и ФСС; — предоставление отсрочки (рассрочки) по страховым взносам; — взыскание недоимки по взносам и задолженности по пеням и штрафам, в том числе возникшей до 01.01.2017 Администрированием СВ занимаются фонды (ПФР, ФСС, ФФОМС)

Со следующего года за ПФ и ФСС сохранятся следующие полномочия: — прием расчетов (уточненных расчетов) по взносам за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017; — контроль за исчислением и уплатой страховых взносов за периоды до 01.01.2017 (камеральные и выездные проверки); — прием заявлений о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) взносов, пеней, штрафов за отчетные периоды до 01.01.2017 и принятие решений по данным заявлениям и направлению их в налоговые органы для исполнения. ПФР также сохранит обязанность ведения индивидуального (персонифицированного) учета, а ФСС РФ останется администратором взносов на травматизм и продолжит проверять расходы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ)

Тарифы и порядок формирования базы по СВ останутся прежними Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ Для основной группы плательщиков общий тариф останется прежним 30%: на ОПС — 22% (10% — сверх лимитированной базы), на обязательное социальное страхование на ВНиМ — 2,9% (сверх установленного лимита не платятся), на ОМС — 5,1% (взносы платятся со всех выплат без ограничения). Сохранены размеры льготных и дополнительных тарифов. Остался прежним и перечень необлагаемых выплат

С превышения лимита суточных, установленного п. 3 ст. 217 НК РФ, станут начисляться взносы Статья 422 НК РФ Изменение внесено Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ Размер суточных, освобождаемых от взносов, установлен по аналогии с льготой по НДФЛ, это 700 рублей, если командировка внутри страны, и 2500 рублей — по загранкомандировке. Все, что выше этих сумм, придется облагать взносами До 01.01.2017 при оплате расходов на омандировки работников суточные не облагаются СВ независимо от размера выплат

Действующие тарифы на ОПС для большинства плательщиков будут действовать до 2019 (включительно) Федеральный закон от 19.12.2016 № 456-ФЗ Предусмотрено, что в 2014 – 2019 годах для страхователей — организаций, ИП, физлиц, производящих выплаты физлицам, за исключением страхователей, для которых установлены пониженные тарифы СВ, применяется тариф 22% (в пределах установленной предельной величины базы) и 10% (свыше установленного предела) Законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ (в редакции до 01.01.2017) предусмотрено сохранение действующих тарифов на ОПС лишь до 2018 года включительно

Определен порядок уплаты СВ в налоговый орган, в том числе для организаций, имеющих обособленные подразделения Федеральные законы от 03.07.2016 № 243-ФЗ и № 250-ФЗ Сохранены сроки уплаты взносов (в том числе и на травматизм) — до 15 числа следующего календарного месяца. Индивидуальные предприниматели перечисляют фиксированные взносы за 2016 год не позднее 09.01.2017 (срок переносится с 31 декабря из-за праздников). Если по итогам расчетного (отчетного) периода сумма расходов на выплату страхового обеспечения превысит общую сумму исчисленных взносов на ВНиМ, то с 01.01.2017 полученная разница будет зачтена ИФНС в счет предстоящих платежей по взносам. С 2017 года компании, имеющие обособленные подразделения, будут платить взносы и сдавать отчетность по месту своего нахождения и по месту нахождения подразделений, которые начисляют выплаты в пользу физлиц. Если подразделение начисляет выплаты сотрудникам, то компания должна в течение месяца сообщить о данном факте в инспекцию. Начиная с 01.01.2017 платежи на перечисление СВ станут оформляться только с указанием реквизитов налоговых органов (Письмо ФНС РФ от 01.12.2016 № ЗН-4-1/22860@ ): — «ИНН» и «КПП» получателя средств — значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа; — «Получатель» — сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках — сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа; — код бюджетной классификации — значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом первые три знака «182». Внимание!!! С 2017 года поменяются КБК для перечисления взносов Обособленные подразделения организаций уплачивают СВ в фонды и сдают отчетность при одновременном выполнении трех условий: ОП выделено на отдельный баланс, имеет счет в банке, начисляет выплаты в пользу физлиц. Платежи за 2016 год до 01.01.2017 перечисляются по старым реквизитам на КБК для взносов в фонды (Информация ФСС РФ «Взаимодействие страхователя с ФСС РФ и ФНС России по правоотношениям, возникшим до 31 декабря и с 1 января 2017 года»)

Выросла предельная база для начисления СВ Постановление Правительства РФ от 29.11.2016 № 1255 Величина предельной базы установлена: — на ОПС в размере 876 тыс. рублей; — на ВНиМ — 755 тыс. рублей; — на ОМС не устанавливается Величина предельной базы составляет: — на ОПС – 796 тыс. рублей; — на ВНиМ — 718 тыс. рублей; — на ОМС не устанавливается

Утверждена единая форма расчета по СВ для подачи в ИФНС Приказ ФНС РФ от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ Расчет будет представляться в ИФНС, начиная с отчетности за 1 квартал 2017 года не позднее 30-го числе месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом. Если среднесписочная численность работников не превышает 25 человек, то форму можно сдать на бумаге. С большей численностью расчет подается в электронной форме по ТКС. Первый отчет сдается не позднее 02.05.2017 (с учетом переноса выходных). Организации вправе самостоятельно устанавливать, какие именно обособленные подразделения будут предоставлять отчетность Новая форма отчетности заменит формы, подаваемые ранее в фонды ( 4-ФСС , РСВ-1 , РСВ-2 , РВ-3 )

Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве сохранятся на прежнем уровне Федеральный закон от 19.12.2016 № 419-ФЗ На 2017-2019 годы сохранятся: действующий ранее порядок уплаты и тарифы СВ на травматизм (всего 32 тарифа) В 2016 году тарифы не менялись: от 0,2% до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска (Федеральный закон от 14.12.2015 № 362-ФЗ ). Также сохранялись льготы, установленные законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ , в отношении выплат работникам-инвалидам . К таким выплатам применяются 60 процентов общих тарифов

Изменены условия признания обособленных подразделений организаций плательщиками взносов на травматизм Подпункт 2 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ Изменение внесено Федеральным законом от 03.07.2016 № 250-ФЗ В территориальных органах ФСС регистрируются юрлица по месту нахождения их обособленных подразделений (для контроля за уплатой СВ), у которых открыты счета в банках и которые начисляют выплаты в пользу физлиц. Срок регистрации — не позднее 30 календарных дней со дня создания такого обособленного подразделения. Таким образом, чтобы ОП стало плательщиком СВ достаточно выполнение двух условий: обособленное подразделение выплачивает зарплату работникам и имеет счет в банке Обособленные подразделения организаций уплачивают «травматические» взносы и сдают отчетность при одновременном выполнении трех условий: ОП выделено на отдельный баланс, имеет счет в банке, начисляет выплаты в пользу физлиц.

С 01.01.2017 размер выплаты на страхование от травматизма проиндексируют на 4% Постановление Правительства РФ от 07.12.2016 № 1308 (вступило в силу 20.12.2016) Размер ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний будет проиндексирован на коэффициент 1,04 С 1 февраля 2016 года размер указанной выплаты был увеличен в 1,064 раза (Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1299 )

Расширен перечень случаев установления надбавки к тарифам на страхование от травматизма Постановление Правительства РФ от 10.12.2016 № 1341 (вступило в силу 22.12.2016) Указанная надбавка также устанавливается в случае наличия у страхователя в предшествующем финансовом году группового несчастного случая (2 человека и более) со смертельным исходом, произошедшего не по вине третьих лиц. При этом такая надбавка рассчитывается на очередной финансовый год с учетом количества погибших Не регламентировано

Утвержден новый расчет по форме 4-ФСС для подачи в фонд Приказы ФСС РФ от 26.09.2016 № 381 и № 382 (вступают в силу с отчетности за I квартал 2017 года) Новый расчет по начисленным и уплаченным СВ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения, действует начиная с отчетности за I квартал 2017 года. Сроки сдачи расчета остались прежними (до 20/25 числа на бумаге/в электронной форме) Действует форма 4-ФСС , утвержденная Приказом ФСС РФ от 26.02.2015 № 59

Для зачета и возврата переплаты по взносам на травматизм разработаны новые бланки Приказы ФСС РФ от 17.11.2016 № 457 и № 458 Утверждено 7 новых форм, в том числе: — акт сверки расчетов (форма 21 — ФСС РФ); — заявления о зачете сумм излишне уплаченных взносов (форма 22-ФСС); — решения о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов (форма 26-ФСС). С нового года старые формы, утвержденные Приказом ФСС РФ от 17.02.2015 № 49, станут применяться только в отношении возврата или зачета излишне уплаченных взносов, пеней, штрафов на ВНиМ, за периоды, истекшие до 1 января 2017 года Применяются формы, утвержденные Приказом ФСС РФ от 17.02.2015 № 49

Обновлен перечень документов, представляемых для выделения из ФСС средств на выплату страхового обеспечения Приказ Минтруда РФ от 28.10.2016 № 585н (вступил в силу 28.11.2016) При обращении за выделением средств за периоды начиная с 1 января 2017 года страхователь должен представить, в том числе справку-расчет Справка-расчет в указанном перечне отсутствует (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.12.2009 № 951н)