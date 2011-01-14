Льготный тариф для аптек на УСНО: новости арбитражной практики и не только

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Для налогоплательщиков разных отраслей в отношении страховых взносов установлен переходный период, в течение которого они могут уплачивать страховые взносы по пониженным ставкам. Это касается и аптек в части их основной деятельности, то есть розничной торговли фармацевтическими и медицинскими товарами, ортопедическими изделиями.

Новые наименования видов деятельности и новые коды

Именно при осуществлении указанного в начале статьи вида деятельности как основного организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСНО, могут воспользоваться льготными ставками. Такое право для них прописано в пп. «я» п. 8 ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212‑ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее — Федеральный закон № 212‑ФЗ).

Напомним, что с 01.01.2017 вместо поименованного закона порядок исчисления и уплаты страховых взносов будет регулировать Налоговый кодекс. Аналогичная льгота предусмотрена в пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ.

Неизменным является требование соответствия льготного вида деятельности ОКВЭД. До конца 2016 года с этой целью используется классификатор[1], утвержденный Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454‑ст. То есть в 2016 году, как и ранее, пользоваться данной льготой могут те налогоплательщики, чей код основной деятельности соответствует таким видам деятельности, как розничная торговля фармацевтическими товарами (код 52.31), медицинскими товарами и ортопедическими изделиями (код 52.32).

С 01.01.2017 вместо данного классификатора[2] будет в полной мере применяться ОКВЭД2[3], утвержденный Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14‑ст. Впрочем, он был допущен к применению досрочно. Например, исключительно новый классификатор использует ФНС с 11.07.2016 в целях регистрации новых юридических лиц и предпринимателей.

розничная торговля лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (код 47.73);

розничная торговля изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах (код 47.74), включающая розничную торговлю изделиями, применяемыми в медицинских целях, в специализированных магазинах (код 47.74.1) и розничную торговлю ортопедическими изделиями в специализированных магазинах (код 47.74.2).

Надо учитывать, что согласно ОКВЭД2 розничная торговля фармацевтическими товарами и изделиями, применяемыми в медицинских целях, входит в обобщенную группу «Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах» (код 47.7), в том числе отдельно выделены:

Как видим, ранее классификация данных видов в ОКВЭД полностью соответствовала их описанию в Федеральном законе № 212‑ФЗ. Но это описание без каких‑либо изменений перекочевало в ст. 427 НК РФ, хотя в ОКВЭД2 используются существенно другие термины.

Однако остается надеяться, что налоговики не будут придираться к этому формальному несоответствию и признают, что рассматриваемой льготой смогут пользоваться налогоплательщики, основным видом деятельности которых будут именно те, которые соответствуют приведенным выше кодам.

У плательщиков появилась надежда

В силу ч. 1.4 ст. 58 Федерального закона № 212‑ФЗ указанные виды деятельности признаются основными для налогоплательщика, если доля доходов от реализации продукции и (или) оказанных услуг по данному виду деятельности составляет не менее 70 % в общем объеме доходов (аналогичное правило предусмотрено в п. 6 ст. 427 НК РФ).

И вот по этому поводу между налогоплательщиками и проверяющими органами (пока в лице представителей фондов, а в последующем, не исключено, и налоговиками) возникают споры, когда налогоплательщик помимо УСНО применяет спецрежим в виде уплаты ЕНВД или находится на патенте (индивидуальный предприниматель).

Данная тема недавно затрагивалась нами[4]. Дело в том, что ЕНВД и налог на ПСНО могут уплачиваться аптекой в отношении розничной торговли теми же фармацевтическими товарами и медицинскими изделиями. То есть по обоим спецрежимам (УСНО и «вмененка», УСНО и ПСНО) применяется один и тот же вид деятельности. Но как тогда определять, является ли он основным? Включать ли доход, полученный в рамках системы налогообложения в виде ЕНВД, в расчет 70 %-го ограничения?

А что если подавляющая доля дохода относится именно к «вмененному» спецрежиму?

Такая ситуация была рассмотрена в Постановлении ФАС ЦО от 07.07.2014 по делу № А62-4749 /2013 и, напомним, была решена не в пользу плательщика страховых взносов.

В данном случае доля доходов в рамках спецрежима в виде ЕНВД составила 96,19 % от суммы общего дохода, а на УСНО, соответственно, — 3,81 %.

Несмотря на то, что как на «упрощенке», так и на «вмененке» плательщик осуществлял розничную торговлю фармацевтическими товарами и медицинскими изделиями, суд пришел к выводу: он нарушил условие о том, что данный вид деятельности должен составлять не менее 70 % в общем доходе (подобные решения по жалобе одного и того же плательщика были также приняты судьями АС ПО в постановлениях от 14.07.2014 по делу № А12-21975 /2013[5] и от 18.06.2014 по делу № А12-21974 /2013).

Хотя если внимательно читать текст соответствующих норм (ч. 1.4 ст. 58 Федерального закона № 212‑ФЗ и п. 6 ст. 427 НК РФ), то видно, что при расчете следует учитывать весь доход, а не только тот, что получен в рамках УСНО. Главное, чтобы он был получен от розничной торговли фармацевтическими товарами и медицинскими изделиями.

И вот теперь мы можем констатировать наличие арбитражной практики, содержащей именно такой подход, — это Постановление АС УО от 10.10.2016 № Ф09-8645 /16 по делу № А07-3763 /2016.

Суд установил, что организация применяла УСНО и являлась плательщиком ЕНВД. При этом основным видом ее деятельности была розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, ортопедическими изделиями. Доля дохода от данной деятельности составляла 100 % и полностью (!) подпадала под «вмененный» режим налогообложения.

Арбитры пришли к выводу: поскольку организация имеет право на пониженный тариф при условии применения ею УСНО и наличия дохода от льготируемой деятельности в размере более 70 % независимо от примененной системы налогообложения (иначе говоря, независимо от того, в рамках какой деятельности он получен), она правомерно пользовалась льготой, предусмотренной пп. «я» п. 8 ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 212‑ФЗ.

он находится на УСНО;

основной вид его деятельности по ОКВЭД (теперь ОКВЭД2) — розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, ортопедическими изделиями;

доля доходов от указанной деятельности составляет не менее 70 % в общем объеме доходов, исчисленных согласно ст. 346.15 НК РФ.

Судьи согласились с тем, что страхователь имеет право на применение пониженного тарифа при соблюдении совокупности следующих условий:

Очевидно, что данное решение больше соответствует приведенным нормам законодательства. Но пока по‑прежнему плательщикам страховых взносов, совмещающим названные спецрежимы, очень рискованно применять обозначенную льготу, если большая часть полученных ими доходов относится к системе налогообложения в виде ЕНВД. Неизвестно, какова по этому поводу будет позиция ФНС. Однако можно надеяться, что «лед тронулся».

Ставки сохранились, но добавилось условие

В соответствии с ч. 3.4 Федерального закона № 212‑ФЗ применение указанной льготы позволяло налогоплательщикам с 2012 по 2016 год уплачивать в ПФР взносы по тарифу, равному 20 %, а в ФОМС и ФСС не уплачивать взносы совсем.

В таких же размерах взносы в эти фонды им можно будет уплачивать и в 2017 — 2018 годах, когда взносы будут администрироваться налоговой службой. Об этом сказано в пп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ. Но по сравнению с Федеральным законом № 212‑ФЗ названная норма дополнена еще одним условием: она может применяться плательщиками, применяющими УСНО, если их доходы за налоговый период не превышают 79 млн руб.

Очевидно, при совмещении плательщиком УСНО и «вмененки» может возникнуть тот же вопрос: при расчете нового ограничения надо учитывать все доходы, полученные им, или только те, которые получены в рамках УСНО? Новая норма не дает ответа на данный вопрос и может толковаться двояко.

Видимо, только практика покажет, что по этому поводу будут думать налоговики и судьи. Но нам кажется правильным, если в отношении обоих ограничений (как «старого», доли в 70 %, так и нового) будет соблюдаться единообразный подход.

[1] ОК 029‑2001 (КДЕС Ред. 1) «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности».

[2] Дополнительно по данному вопросу см. статью М. К. Мишиной «Не пропустите замену старых классификаторов на новые», № 10, 2016.

[3] ОК 029‑2014 (КДЕС Ред. 2) «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности».

[4] См. статью «Льготные страховые взносы при совмещении аптекой спецрежимов», № 6, 2016.