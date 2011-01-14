Фото Дениса Яковлева, Кублог
Льготный тариф для аптек на УСНО: новости арбитражной практики и не только
Для налогоплательщиков разных отраслей в отношении страховых взносов установлен переходный период, в течение которого они могут уплачивать страховые взносы по пониженным ставкам. Это касается и аптек в части их основной деятельности, то есть розничной торговли фармацевтическими и медицинскими товарами, ортопедическими изделиями.
Новые наименования видов деятельности и новые коды
Именно при осуществлении указанного в начале статьи вида деятельности как основного организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСНО, могут воспользоваться льготными ставками. Такое право для них прописано в пп. «я» п. 8 ч. 1 ст. 58 Федерального закона от
Напомним, что с
Неизменным является требование соответствия льготного вида деятельности ОКВЭД. До конца 2016 года с этой целью используется классификатор[1], утвержденный Постановлением Госстандарта России от
С
- розничная торговля лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (код 47.73);
- розничная торговля изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах (код 47.74), включающая розничную торговлю изделиями, применяемыми в медицинских целях, в специализированных магазинах (код 47.74.1) и розничную торговлю ортопедическими изделиями в специализированных магазинах (код 47.74.2).
Как видим, ранее классификация данных видов в ОКВЭД полностью соответствовала их описанию в Федеральном законе № 212‑ФЗ. Но это описание без каких‑либо изменений перекочевало в ст. 427 НК РФ, хотя в ОКВЭД2 используются существенно другие термины.
Однако остается надеяться, что налоговики не будут придираться к этому формальному несоответствию и признают, что рассматриваемой льготой смогут пользоваться налогоплательщики, основным видом деятельности которых будут именно те, которые соответствуют приведенным выше кодам.
У плательщиков появилась надежда
В силу ч. 1.4 ст. 58 Федерального закона № 212‑ФЗ указанные виды деятельности признаются основными для налогоплательщика, если доля доходов от реализации продукции и (или) оказанных услуг по данному виду деятельности составляет не менее 70 % в общем объеме доходов (аналогичное правило предусмотрено в п. 6 ст. 427 НК РФ).
И вот по этому поводу между налогоплательщиками и проверяющими органами (пока в лице представителей фондов, а в последующем, не исключено, и налоговиками) возникают споры, когда налогоплательщик помимо УСНО применяет спецрежим в виде уплаты ЕНВД или находится на патенте (индивидуальный предприниматель).
Данная тема недавно затрагивалась нами[4]. Дело в том, что ЕНВД и налог на ПСНО могут уплачиваться аптекой в отношении розничной торговли теми же фармацевтическими товарами и медицинскими изделиями. То есть по обоим спецрежимам (УСНО и «вмененка», УСНО и ПСНО) применяется один и тот же вид деятельности. Но как тогда определять, является ли он основным? Включать ли доход, полученный в рамках системы налогообложения в виде ЕНВД, в расчет 70 %-го ограничения?
А что если подавляющая доля дохода относится именно к «вмененному» спецрежиму?
Такая ситуация была рассмотрена в Постановлении ФАС ЦО от
В данном случае доля доходов в рамках спецрежима в виде ЕНВД составила 96,19 % от суммы общего дохода, а на УСНО, соответственно, — 3,81 %.
Несмотря на то, что как на «упрощенке», так и на «вмененке» плательщик осуществлял розничную торговлю фармацевтическими товарами и медицинскими изделиями, суд пришел к выводу: он нарушил условие о том, что данный вид деятельности должен составлять не менее 70 % в общем доходе (подобные решения по жалобе одного и того же плательщика были также приняты судьями АС ПО в постановлениях от
Хотя если внимательно читать текст соответствующих норм (ч. 1.4 ст. 58 Федерального закона № 212‑ФЗ и п. 6 ст. 427 НК РФ), то видно, что при расчете следует учитывать весь доход, а не только тот, что получен в рамках УСНО. Главное, чтобы он был получен от розничной торговли фармацевтическими товарами и медицинскими изделиями.
И вот теперь мы можем констатировать наличие арбитражной практики, содержащей именно такой подход, — это Постановление АС УО от
Суд установил, что организация применяла УСНО и являлась плательщиком ЕНВД. При этом основным видом ее деятельности была розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, ортопедическими изделиями. Доля дохода от данной деятельности составляла 100 % и полностью (!) подпадала под «вмененный» режим налогообложения.
Арбитры пришли к выводу: поскольку организация имеет право на пониженный тариф при условии применения ею УСНО и наличия дохода от льготируемой деятельности в размере более 70 % независимо от примененной системы налогообложения (иначе говоря, независимо от того, в рамках какой деятельности он получен), она правомерно пользовалась льготой, предусмотренной пп. «я» п. 8 ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 212‑ФЗ.Судьи согласились с тем, что страхователь имеет право на применение пониженного тарифа при соблюдении совокупности следующих условий:
- он находится на УСНО;
- основной вид его деятельности по ОКВЭД (теперь ОКВЭД2) — розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, ортопедическими изделиями;
- доля доходов от указанной деятельности составляет не менее 70 % в общем объеме доходов, исчисленных согласно ст. 346.15 НК РФ.
Очевидно, что данное решение больше соответствует приведенным нормам законодательства. Но пока по‑прежнему плательщикам страховых взносов, совмещающим названные спецрежимы, очень рискованно применять обозначенную льготу, если большая часть полученных ими доходов относится к системе налогообложения в виде ЕНВД. Неизвестно, какова по этому поводу будет позиция ФНС. Однако можно надеяться, что «лед тронулся».
Ставки сохранились, но добавилось условие
В соответствии с ч. 3.4 Федерального закона № 212‑ФЗ применение указанной льготы позволяло налогоплательщикам с 2012 по 2016 год уплачивать в ПФР взносы по тарифу, равному 20 %, а в ФОМС и ФСС не уплачивать взносы совсем.
В таких же размерах взносы в эти фонды им можно будет уплачивать и в 2017 — 2018 годах, когда взносы будут администрироваться налоговой службой. Об этом сказано в пп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ. Но по сравнению с Федеральным законом № 212‑ФЗ названная норма дополнена еще одним условием: она может применяться плательщиками, применяющими УСНО, если их доходы за налоговый период не превышают 79 млн руб.
Очевидно, при совмещении плательщиком УСНО и «вмененки» может возникнуть тот же вопрос: при расчете нового ограничения надо учитывать все доходы, полученные им, или только те, которые получены в рамках УСНО? Новая норма не дает ответа на данный вопрос и может толковаться двояко.
Видимо, только практика покажет, что по этому поводу будут думать налоговики и судьи. Но нам кажется правильным, если в отношении обоих ограничений (как «старого», доли в 70 %, так и нового) будет соблюдаться единообразный подход.
[1] ОК 029‑2001 (КДЕС Ред. 1) «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности».
[2] Дополнительно по данному вопросу см. статью М. К. Мишиной «Не пропустите замену старых классификаторов на новые», № 10, 2016.
[3] ОК 029‑2014 (КДЕС Ред. 2) «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности».
[4] См. статью «Льготные страховые взносы при совмещении аптекой спецрежимов», № 6, 2016.
[5] Определением ВС РФ от