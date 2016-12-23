«Упрощенка» – 2017: очередные поправки гл. 26.2 НК РФ

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Подписан Федеральный закон от 30.11.2016 № 401‑ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 401‑ФЗ). Закон вносит широкомасштабные коррективы как в ч. I, так и в ч. II НК РФ. Новшества не обошли стороной и гл. 26.2 НК РФ: еще раз увеличен предельный размер доходов при УСНО.

В данном материале рассмотрены только изменения, затронувшие гл. 26.2 НК РФ, об остальных новшествах расскажем в № 1, 2017.

Традиционные предновогодние изменения налогового законодательства не стали исключением и в 2016 году: 30.11.2016 опубликован Федеральный закон № 401‑ФЗ. Законом вносятся поправки, касающиеся как порядка налогового администрирования, так и содержания практически всех глав ч. II НК РФ.

В 2016 году гл. 26.2 НК РФ уже претерпевала существенные коррективы, но, как оказалось, они были не последними в уходящем году.

Федеральный закон № 401‑ФЗ вступил в силу со дня его официального опубликования, но в отношении ряда положений установлены иные сроки начала действия.

Увеличен предельный размер доходов при УСНО

03.07.2016

01.01.2017

предельный размер доходов при УСНО будет равен 120 млн руб. Соответствующие изменения вносятся в п. 4 и 4.1 ст. 346.13 НК РФ: 60 млн руб. будут заменены на 120 млн руб. Размер доходов для перехода на УСНО пропорционально увеличивается до 90 млн руб., поправки вносятся в п. 2 ст. 346.12 НК РФ. Действие механизма индексации предельного размера доходов приостанавливается до 01.01.2020 . При этом на 2020 год сразу установлен коэффициент-дефлятор , необходимый в целях применения гл. 26.2 НК РФ, равный 1. Таким образом, с 01.01.2017 до 31.12.2020 предельный размер доходов при УСНО будет равен 120 млн руб., для целей перехода на УСНО — 90 млн руб.;

. При этом на 2020 год сразу установлен , необходимый в целях применения гл. 26.2 НК РФ, равный 1. Таким образом, с до предельный размер доходов при УСНО будет равен 120 млн руб., для целей перехода на УСНО — 90 млн руб.; остаточная стоимость основных средств для целей применения УСНО увеличена со 100 млн руб. в полтора раза — до 150 млн руб.

К сведению:

С учетом индексации в 2016 году предельный размер доходов при УСНО равен 79,74 млн руб., а для целей перехода на УСНО с 2017 года — 59,805 млн руб.

Летом 2016 года был принят Федеральный закон от№ 243‑ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» [1] (далее — Федеральный закон № 243‑ФЗ), который должен вступить в силу с. Этим законом были утверждены новые критерии применения УСНО с 2017 года:

Федеральный закон № 401‑ФЗ увеличивает предельный размер доходов для целей применения УСНО до 150 млн руб., для перехода на УСНО доход за девять месяцев не должен превышать 112,5 млн руб. Соответствующие изменения вносятся в п. 2 ст. 346.12, п. 4 и 4.1 ст. 346.13 НК РФ.

При этом сказано, что указанные положения вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования Федерального закона № 401‑ФЗ и не ранее 1‑го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. Поскольку данный закон был опубликован 30.11.2016 , а новый налоговый период по УСНО начинается с 01.01.2017 , получается, что данные нормы вступают в силу с 01.01.2017 .

В Информации от 01.09.2016 по вопросу применения новых значений дохода для целей перехода на УСНО с 2017 года представители ФНС разъяснили, что для организаций, переходящих на обозначенный спецрежим с 2017 года, величина дохода за девять месяцев 2016 года должна быть не более 59,805 млн руб. (величина предельного дохода, действующая в 2016 году на момент подачи уведомления (45 млн руб.), x коэффициент-дефлятор , установленный на 2016 год (1,329)).

Если доход организации за девять месяцев года, в котором подается уведомление о переходе на УСНО, не превысит 90 млн руб., то такая организация получит право переходить на УСНО, но только с 01.01.2018 .

С учетом рассмотренных изменений, если доход за девять месяцев не превысит 112,5 млн руб., организация вправе будет перейти на УСНО с 01.01.2018 .

Показатель Согласно нормам, действовавшим в 2016 году Согласно нормам, установленным Федеральным законом № 243-ФЗ Согласно нормам, установленным Федеральным законом № 401-ФЗ Размер доходов за девять месяцев для целей перехода на УСНО 45 млн руб.

(с учетом коэффициента-дефлятора — 59,805 млн руб.) 90 млн руб. 112,5 млн руб. Предельный размер доходов для целей применения УСНО 60 млн руб.

(с учетом коэффициента-дефлятора — 79,74 млн руб.) 120 млн руб. 150 млн руб. Остаточная стоимость основных средств для елей применения УСНО 100 млн руб. 150 млн руб. —

Расходы в соответствии с новой редакцией Налогового кодекса

Федеральный закон № 401‑ФЗ вносит изменения в пп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК РФ, в котором определен порядок учета расходов на уплату налогов и сборов. Данные поправки коррелируют с принципиальными новшествами в вопросе уплаты налогов и сборов, которые внесены этим же законом в ст. 45 НК РФ.

Согласно действующему в 2016 году порядку налогоплательщик обязан сам уплатить налоги и сборы. Финансисты настаивали на том, что НК РФ не предусмотрено исполнение обязанности по уплате налога за налогоплательщика-организацию другой организацией (Письмо от 12.08.2016 № 03‑02‑07/1/47290).

Много вопросов появлялось у налогоплательщиков в связи с тем, что никто кроме самого налогоплательщика был не вправе исполнить данную обязанность. С 2017 года эта проблема будет решена.

Пункт 1 ст. 45 НК РФ дополнен следующей нормой: уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом. Иное лицо не вправе требовать возврата из бюджетной системы РФ уплаченного за налогоплательщика налога. Для исполнения этой обязанности, по всей видимости, будут внесены изменения в платежное поручение или порядок его заполнения: данные коррективы не должны повлечь нарушение прав налогоплательщиков и лиц, уплачивающих за них налоги. Налоговые органы должны иметь всю необходимую информацию, позволяющую с использованием технических средств идентифицировать налогоплательщиков, за которых перечисляются налоги, а также уточнять ошибочно перечисленные третьими лицами налоги, в том числе в составе невыясненных поступлений.

Соответствующие изменения внесены в пп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК РФ. До 2017 года расходы на уплату налогов и сборов учитывались в составе расходов в размере, фактически уплаченном налогоплательщиком. При наличии задолженности по уплате налогов и сборов расходы на ее погашение учитывались в составе расходов в пределах фактически погашенной задолженности в те отчетные (налоговые) периоды, когда налогоплательщик погашает указанную задолженность.

С 2017 года расходы на уплату налогов, сборов и страховых взносов учитываются в размере, фактически уплаченном налогоплательщиком при самостоятельном исполнении обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов либо при погашении задолженности перед иным лицом, возникшей вследствие уплаты этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом за налогоплательщика сумм налогов, сборов и страховых взносов. При наличии задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов расходы на ее погашение учитываются в составе расходов в пределах фактически погашенной задолженности в те отчетные (налоговые) периоды, когда налогоплательщик погашает названную задолженность либо задолженность перед иным лицом, возникшую вследствие уплаты этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом за налогоплательщика сумм налогов, сборов и страховых взносов.

Получается, с 2017 года уплатить налоги и сборы «упрощенец» может сам, а может это за него сделать иное лицо. Соответственно, учесть в расходах уплаченные налоги и сборы он сможет на дату фактической уплаты, когда уплачивает сам, и на дату погашения задолженности иному лицу, когда за «упрощенца» уплачивает налоги такое лицо.

Совмещение УСНО со спецрежимом в виде ЕНВД и ПСН

Федеральный закон № 401‑ФЗ вносит уточнения в гл. 26.2 НК РФ для «упрощенцев», которые совмещают УСНО с системой налогообложения в виде ЕНВД или ПСН.

Во-первых , п. 2 ст. 346.13 НК РФ, в котором в том числе сказано, что организации и индивидуальные предприниматели, которые перестали быть плательщиками ЕНВД, вправе на основании уведомления перейти на УСНО с начала того месяца, в котором была прекращена их обязанность по уплате ЕНВД, дополнен положением о сроке подачи данного уведомления. В таком случае налогоплательщик должен уведомить налоговый орган о переходе на УСНО не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности по уплате ЕНВД. Эта поправка вступает в силу с 01.01.2017 .

Во-вторых , коррективы внесены в п. 8 ст. 346.18 НК РФ. Согласно обозначенной норме налогоплательщики, совмещающие УСНО и спецрежим в виде ЕНВД, должны вести раздельный учет доходов и расходов по разным видам деятельности. Теперь данная норма распространена и на тот случай, когда совмещаются УСНО и ПСН, а также УСНО, система налогообложения в виде ЕНВД и ПСН.

Без изменений остался порядок распределения расходов в случае невозможности их разделения при исчислении базы по налогам, исчисляемым по разным специальным налоговым режимам: эти расходы распределяются пропорционально долям доходов в общем объеме доходов, полученных при применении указанных специальных налоговых режимов.

Уточнено, что доходы и расходы по видам деятельности, в отношении которых применяются спецрежим в виде ЕНВД или ПСН, не учитываются при исчислении базы по налогу, уплачиваемому при применении УСНО.

Отметим, что представители контролирующих органов и ранее придерживались приведенных правил, но эти правила не были прописаны в гл. 26.2 НК РФ (письма Минфина России от 09.12.2013 № 03‑11‑12/53551, от 24.11.2014 № 03‑11‑12/59538, от 24.02.2016 № 03‑11‑12/9994).

Технические поправки гл. 26.2 НК РФ

В главу 26.2 НК РФ Федеральным законом № 401‑ФЗ внесены и технические правки, которые вступают в силу с 01.01.2017 .

В пункте 2 ст. 346.11 НК РФ сказано о том, что применение УСНО освобождает организации от обязанности по уплате налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным п. 1.6, 3 и 4 ст. 284 НК РФ), налога на имущество организаций (за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость исходя из названного кодекса). «Упрощенцы» также не признаются плательщиками НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, а также НДС, уплачиваемого согласно ст. 174.1 НК РФ.

Иные налоги уплачиваются организациями, применяющими УСНО, в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

Федеральный закон № 401‑ФЗ уточняет, что не только иные налоги уплачиваются «упрощенцами» в общем порядке, но и сборы и страховые взносы.

Аналогичные уточнения внесены в п. 3 ст. 346.11 НК РФ, в котором соответствующие положения прописаны для индивидуальных предпринимателей.

Еще одна техническая правка внесена в абз. 6 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ, в котором сказано о том, что индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы в ПФР и ФФОМС в фиксированном размере.

Поскольку с 2017 года администрирование страховых взносов передается налоговым органам, уплачиваться страховые взносы будут не в ПФР или ФСС, а на счета ФНС. Соответственно, в приведенной норме слова «ПФР и ФФОМС» заменены на «страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование».

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Федеральный закон № 401‑ФЗ увеличивает предельный размер доходов для целей применения УСНО с 2017 года до 150 млн руб., соответственно, для перехода на УСНО доход за девять месяцев не должен превышать 112,5 млн руб.

С 2017 года уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом. Следовательно, «упрощенцы» смогут учесть в расходах уплаченные налоги и сборы на дату фактической уплаты, когда их уплачивает сам налогоплательщик, и на дату погашения задолженности иному лицу, когда за «упрощенца» уплачивает налоги иное лицо.

Кроме этого, Федеральный закон № 401‑ФЗ вносит уточнения в гл. 26.2 НК РФ для «упрощенцев», которые совмещают УСНО со спецрежимом в виде ЕНВД или ПСН.

[1] Подробнее об этих новшествах читайте в статье Н. А. Петровой «УСНО — 2017: новые критерии», № 7, 2016.