ИПБ и Клерк выбрали лучшую новогоднюю игрушку

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Подведены итоги конкурса лучшей новогодней игрушки, который проводил Институт профессиональных бухгалтеров России и портал Клерк.ру . Решено, что все игрушки были прекрасны, но после ожесточенных дискуссий и опросов экспертов приз присудили пользователю Тишина, которой и отправится приз — эксклюзивная елочная игрушка сделанная вручную на фабрике стеклянных елочных украшений «Ариель» в Нижегородской области при участии директора ИПБР — Копосовой Евгении Ивановны.

Напомним, что в конкурсе мог принять участие любой пользователь Клерк.ру — главного бухгалтерского портала России. Для этого было достаточно опубликовать фото любой новогодней игрушки.

«Милый пост с белочкой» пользователя Тишины, по мнению экспертного жюри, достоин первого места. А Эдмонд Непряхин за волю к победе и неординарность мышления получает утешительный приз — календарь ИПБ с подписью всего коллектива ИПБ. Экспертное жюри просит победителей как можно скорее сообщить свой почтовый адрес на почту sales@klerk.ru. Призы отправятся к вам в тот же день!

Где надувают Фабрика «Ариэль» продолжает традиции изготовления елочных игрушек из стекла, заложенные в 1936 году Горьковской промысловой артелью «Детская игрушка». В 2016 году Нижегородской елочной игрушке исполняется 80 лет. Согласно исторической справке, опубликованной на сайте предприятия Нижний Новгород (г. Горький) стал местом исторического бытования промысла стеклянной елочной игрушки, начиная с 1936 года, когда была организована Горьковская промыслово-кооперативная артель «Детская игрушка». Сейчас на «Фабрике стеклянных елочных украшений «Ариель» освоены технические особенности трудоемкого стеклодувного производства. Наряду с традиционным декоративным раскрашиванием игрушек, возникло новое направление — тематическая роспись по стеклу. В 2013 году на фабрике был открыт «Дом елочной игрушки», в котором расположены музей и магазин игрушки.

Как рождается игрушка Сначала мастер фабрики «Ариэль» делает стеклянные трубочки, а уже из них позже выдувают шарики, Дедов Морозов, зайчиков и т. д. Из одной трубочки может получиться двадцать заготовок игрушек. Трубочки греют в огне газовой горелки, потом выдувают — шарики на весу, а фигурные игрушки — в пресс-форме . Самой большой елочной игрушкой, занесенной в книгу рекордов Гиннесса, стало стеклянное украшение для рождественской елки, сделанное на баварском стеклодувном производстве Joska, 17 декабря 2008 года. Компания изготовила самую большую елочную игрушку диаметром 65 см и весом 20 кг.