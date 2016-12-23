ИПБ и Клерк выбрали лучшую новогоднюю игрушку
Подведены итоги конкурса лучшей новогодней игрушки, который проводил Институт профессиональных бухгалтеров России и портал
Напомним, что в конкурсе мог принять участие любой пользователь Клерк.ру — главного бухгалтерского портала России. Для этого было достаточно опубликовать фото любой новогодней игрушки.
«Милый пост с белочкой» пользователя Тишины, по мнению экспертного жюри, достоин первого места. А Эдмонд Непряхин за волю к победе и неординарность мышления получает утешительный приз — календарь ИПБ с подписью всего коллектива ИПБ. Экспертное жюри просит победителей как можно скорее сообщить свой почтовый адрес на почту sales@klerk.ru. Призы отправятся к вам в тот же день!
- Где надувают
Фабрика «Ариэль» продолжает традиции изготовления елочных игрушек из стекла, заложенные в 1936 году Горьковской промысловой артелью «Детская игрушка». В 2016 году Нижегородской елочной игрушке исполняется 80 лет. Согласно исторической справке, опубликованной на сайте предприятия Нижний Новгород (г. Горький) стал местом исторического бытования промысла стеклянной елочной игрушки, начиная с 1936 года, когда была организована Горьковская
- Как рождается игрушка
Сначала мастер фабрики «Ариэль» делает стеклянные трубочки, а уже из них позже выдувают шарики, Дедов Морозов, зайчиков
Самой большой елочной игрушкой, занесенной в книгу рекордов Гиннесса, стало стеклянное украшение для рождественской елки, сделанное на баварском стеклодувном производстве Joska, 17 декабря 2008 года. Компания изготовила самую большую елочную игрушку диаметром 65 см и весом 20 кг.
- Что такое ИПБ
ИПБ России учрежден в апреле 1997 года при поддержке Министерства финансов РФ Миссия ИПБ России — создание условий для профессионального развития бухгалтеров и аудиторов, представление и защита интересов профессионального сообщества на национальном и международном уровне.Региональная сеть ИПБ России объединяет:
- около 1500 сертифицированных преподавателей;
- более 1000 крупных организаций;
- 68 территориальных институтов;
- более 320 центров подготовки.
Ежегодно около 10 000 кандидатов в члены ИПБ России сдают экзамены в режиме реального времени, более 70 000 членов ИПБ России проходят повышение профессионального уровня. За время существования ИПБ России была проведена переподготовка более 240 000 профессиональных бухгалтеров.
Со мной уже связались организаторы (причём, сначала из ИПБ, а потом и "Клерки") по поводу доставки приза. По-видимому в Понедельник я уже буду лицезреть свой Календарь. Жду не дождусь!
Ещё раз, Спасибо организаторам!)))
Всех с Наступающим Новым Годом!!!