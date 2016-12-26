Методы полностью легального бизнеса и оптимизации налогов

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Последнее время часто приходится сталкиваться с одним и тем же вопросом от собственников бизнеса и предпринимателей: как законно можно не платить налоги, где брать «наличку»?

С учётом сложившейся экономической ситуации и нехваткой денежных средств это наиболее актуальные вопросы на сегодня. Государство стало использовать все возможные рычаги, чтобы вывести из тени «черно-серые» зарплаты и легализовать доходы бизнеса.

Существенная доля российского бизнеса находится в тени, чтобы платить меньше налогов. Чтобы снизить свои затраты, многие выплачивают зарплаты «в конвертах». Это чревато ответственностью не только по статьям НК РФ, но и по УК РФ (ст. 199, 199.1).

требовать от банков, чтобы они принимали в расчет при принятии решения о выдаче кредита только официальный заработок человека;

изменить правила контроля за соблюдением законодательства на предприятиях;

ужесточить наказания за нарушения в оплате труда.

Эксперты настаивают на том, что бороться с зарплатой в «конвертах» нужно одновременно с разных сторон:

Одновременно с этим вводится контроль за цепочкой контрагентов. Если раньше в декларациях по НДС не было видно, у кого купили и кому продали, в декларациях стояли обезличенные суммы, то сейчас налоговая инспекция видит всю цепочку контрагентов и проверяет до 6-7 звена включительно, а где-то даже и дальше.

Использование АСК НДС-2 и проводимые мероприятия налогового контроля направлены исключительно на выявление выгодоприобретателя (получателя налоговой выгоды) по сделкам с так называемыми фирмами-«однодневками».

И самым неприятным для бизнесменов окажется то, что претензии проверяющих по нарушениям третьих лиц будут предъявлены именно к добросовестным компаниям и, с большей вероятностью, к той компании, у которой есть что взять (имущество, транспорт и т. д. ). И даже в тех случаях, когда добросовестная компания взаимодействует с такой же добросовестной компанией, а та, в свою очередь, — с «серой» или «черной» компанией.

Следовательно, проходят те времена, когда можно было не платить налоги. Государство заставляет российский бизнес работать легально. И преуспевающим бизнесом будет тот, который начнет осваивать непростые методы легальной работы с одновременной оптимизацией налогов.

Так что же делать бизнесу? Ответ один: выходить из тени и грамотно организовать учёт на предприятии.

Оптимизация — это не значит не платить налоги, это значит знать законодательство и умело им пользоваться.

Самое первое, что необходимо сделать собственнику бизнеса, — это провести анализ своего бизнеса на состав доходов и затрат. Отдельно выделить поставщиков и покупателей с НДС и без НДС (контрагенты на спецрежимах, льготники и т. д. ). Данные потоки разумно разделить путем выделения отдельного юридического лица, что приведет к экономии НДС. Проанализировать структуру затрат своего бизнеса. Для этого необходимо сверить свои расходы и расходы, которые признаются в целях налогообложения. В главе 25 НК РФ подробно написано, что признается расходом в целях налогообложения налогом на прибыль организаций. Постараться исключить или минимизировать те расходы, которые не попадают под гл. 25 НК РФ. Также в качестве директора можно нанять ИП-управляющего , применяющего УСН 6%. Дело в том, что закон об ООО и АО не делает никакого различия между работником-директором и ИП-управляющим . Налицо экономия на налогах, уплачиваемых с ФОТ директора в бюджет, так как ИП сам платит налоги за себя, это 6% с дохода и фиксированные платежи в фонды. Вывести весь непрофильный персонал из компании. Для этого можно создать аутсорсинговую (обслуживающую) компанию. Аутсорсинговая компания может оказывать юридические, бухгалтерские и прочие услуги. В данном случае разумнее открывать ООО на системе налогообложения УСН ( доходы-расходы ), т. к. у ИП присутствуют фиксированные платежи в фонды, не зависящие от того, ведет он деятельность или нет. Аутстаффинг — это не что иное, как привлечение стороннего персонала через специализированную фирму. Другими словами, это «аренда» сотрудников. Но с 2016 года ужесточилось законодательство, и теперь далеко не каждая компания сможет заниматься аутстаффингом. Предоставлять персонал в аренду смогут лишь частные агентства, которые прошли специальную аккредитацию в Федеральной службе по труду и занятости. Поэтому данная схема, конечно, может иметь место, но с определенными ограничениями. Определиться с имуществом, с которого уплачивается налог на имущество. Налог на имущество не платят организации, применяющие упрощенную систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Основные средства желательно аккумулировать в собственность компании, которая находится на УСН. Далее их арендует компания, которая находится на общей системе налогообложения. Формально у схемы есть одно ограничение — остаточная стоимость основных средств у компании на УСН не должна превышать 100 млн руб. (подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). Также стоит учесть, что ИП при работе на УСН освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц. Данная льгота действует в отношении строений, сооружений, помещений или их части, которые: находятся в собственности индивидуального предпринимателя;

используются им для предпринимательской деятельности. Основания — абз. 1 п. 3 ст. 346.11, ст. 400, 401 НК РФ. С 1 января 2015 г. организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСНО, обязаны уплачивать налог на имущество, если они владеют объектами недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. Налогообложение имущества торгово-офисного назначения на основе кадастровой стоимости введено в 28 субъектах РФ, в которых приняты особенности определения налоговой базы, а также утверждены соответствующие перечни объектов недвижимого имущества (письмо ФНС России от 29.05.2015 № ГД-2-3 /647@). Таким образом, «упрощенцам», которые владеют недвижимым имуществом в указанных регионах, необходимо изучить региональное законодательство на предмет необходимости уплаты налога на имущество. Ну и, конечно, обязательно вести на предприятиях управленческий учет. Налоговым законодательством это не предусмотрено, но для собственников бизнеса это необходимый учет, так как данный учет подразумевает оперативное управление бизнесом. Для каждого собственника необходимо абсолютно точно знать, сколько он зарабатывает. Для этого следует планировать бюджет, составлять бюджет доходов и расходов (БДР), планировать свою маржу, составлять бюджет о движении денежных средств и по окончании каждого отчетного периода составлять отчет о фактически, произведенных доходах и расходах. К сожалению, на основании своего практического опыта могу сказать, что данный учет далеко организован не у всех. Очень часто расходы (канцелярия, хозрасходы и проч.) производятся неконтролируемо. Суммы вроде бы каждый раз получаются небольшими, но если их пересчитать на годовые затраты, то суммы могут оказаться приличными и не всегда оправданными. Необходимо на своем предприятии регулярно проводить инвентаризацию с целью контроля и выявления недостач. А иначе можно тратить деньги «на обналичку» и в то же время, что называется, «у себя под носом» просто их терять благодаря неорганизованному учету и контролю.

Конечно, рассуждать о легальных способах оптимизации можно бесконечно долго. Следует отметить, что существует еще немало законных способов оптимизации налогообложения, однако это предмет отдельного разговора. Для каждого бизнеса необходим свой анализ и свои схемы.

И напоследок хотелось бы напомнить о том, что последнее время налоговая инспекция все чаще проверяет компании на реальность операций и их деловой характер. В обиход вошло такое понятие, как «деловая цель». При этом получение налоговой выгоды (уменьшение налоговых обязательств) не может рассматриваться в качестве самостоятельной деловой цели. А отсутствие деловой цели может привести к признанию необоснованной налоговой выгоды и, как следствие, к отказу в уменьшении налоговых обязательств в результате сделки.

Стоит ли платить проценты за «обналичку»

Пока автор писала данную статью, на почту пришло письмо с темой «Услуги по обналичиванию денежных средств», где за неприлично низкий процент предлагают полный пакет документов, что называется, «под ключ». А стоит ли все-таки платить проценты неизвестно кому за наличку и нести риски?

За последние два года выявлено множество схем обналички, доначислены миллиарды рублей налогов к уплате, не говоря уже о пенях и штрафах. Игра с «обналом» может привести как к административной ответственности так и к уголовной ответственности по статье 199 УК РФ, а сотрудничество с непорядочными контрагентами принесет лишь кратковременный положительный результат.

Не существует больше 100%-ых способов защитить себя и свой бизнес, если ваша компания связана с «обнальными» конторами и «фирмами-одноневками» . Конечно, можно выиграть арбитражный суд, но это не избавит вас от личной материальной ответственности в связи с выходом закона 401-ФЗ . Также весьма вероятно привлечение к уголовной ответственности.

Вывод напрашивается только один: пришла пора российскому бизнесу полностью поменять свой образ мыслей и выйти из сумрака.