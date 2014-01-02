Камералка вне закона: как налоговики нарушают НК РФ

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Одним из направлений работы налоговиков является выявление и пресечение нарушений налогоплательщиков. И работа в этом поле, в силу надуманного «всевластия» и двояких и туманных трактовок статей Налогового кодекса, позволяет налоговикам нарушать. Иногда суды неправоту инспекции пресекают и поддерживают налогоплательщиков. Иногда их «неправота» оказывается вполне законной и оправданной НК РФ.

Просмотрев более полусотни судебных решений, касающихся нарушений налоговиков на камеральных проверках, я столкнулась с глупыми, наглыми и популярными из-за отсутствия конкретики в НК РФ.

Нарушают сроки проведения

Постановление АС Центрального округа от 08.10.14 № А48-4597/2013. В отношении компании была проведена камеральная проверка, при которой были нарушены все возможные сроки:

Акт был составлен на 4 дня позже, установленного законом срока ( пп.2 п.1 ст.100 НК РФ : акт должен быть составлен не позднее 10 дней после окончания налоговой проверки);

: акт должен быть составлен не позднее 10 дней после окончания налоговой проверки); Руководителю компании данный акт был предоставлен с пропуском на 53 дня ( п. 5 ст.100 НК РФ : акт налоговой проверки должен быть вручен руководителю в течение 5 дней с даты составления);

: акт налоговой проверки должен быть вручен руководителю в течение 5 дней с даты составления); Организация предоставила возражения, а решение о проведении дополнительных мероприятий было принято спустя неделю после законных сроков ( п. 6 ст.101 НК РФ : решение о проведении дополнительных мероприятий выносится в течение месяца);

: решение о проведении дополнительных мероприятий выносится в течение месяца); Дополнительные материалы были рассмотрены также после временных ограничений.

Однако, суд «удивил» решением: непунктуальность налоговиков соответствует нормам НК РФ. «Нарушение сроков при проведении проверки, составлении и вручении акта камеральной проверки, вынесении решения о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля и продлении рассмотрения материалов проверки, в силу п.14 ст.101 НК РФ не относится к существенным условиям, влекущим признание решения недействительным».

Опровергают свои же разъяснения

Постановление АС Северо-Западного округа от 22.09.16 №Ф07-7001/2016. У компании возникли вопросы по расчету налога на прибыль. За ответом обратились к налоговикам и после получения разъяснения четко следовали инструкции. Но во время проведения камералки сотрудники фискальной службы передумали и оштрафовали организацию. Суд расставил все на свои места: на основании пп.3 п. 1 ст. 111 НК РФ наличие письменных разъяснений является обстоятельством, исключающим вину компании.

Запрашивают, какие хотят документы, и даже «недокументы»

Действительно, перечень документов, который налоговики имеют право требовать во время проведения камеральной проверки не прописан в ст. 88 НК РФ. А потому как этот список является открытым, запрашивают все, что в голову взбредет. Когда дело касается НДС, для налоговиков важны все документы, причем, некоторые даже документами сложно назвать. И суды поддержали налогоплательщиков:

Пояснительные письма и аналитические справки. Постановление ФАС Московского округа от 12.04.13 №А40-150203/10-118-891 ;

; Деловая переписка с контрагентом и трудовые договоры. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.07.12 №А05-10389/2011.

Но если учесть, что еще 3-4 года назад столь ярой охоты на фирмы-однодневки не было, то и требование всех «документов-недокументов» казалось какой-то «навязчивой» идеей налоговиков и не более. А теперь все доказательные средства хороши…

Не вызывают на рассмотрение актов проверки

Постановление АС Центрального округа от 22.04.15 №А54-713/2014. Инспекция провела камеральную проверку и доначислила недоимки, пени и штрафы. Затем налоговики пригласили представителей организации к себе в отделение, указав причину «по иному случаю». А это, как верно истолковал суд, нарушает п.2 ст.101 НК РФ. Компания не обеспечила себе защиту, потому как была не оповещена о проведении процедуры рассмотрения актов проверки.

Отправляют уведомления на домашний адрес

Постановление АС Московского округа от 08.12.14 №А40-44298/14. Налоговики отправили компании уведомление по домашнему адресу руководителя, что противоречит п.2 ст.54 ГК РФ: «место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации…»

Подделывают подписи

Постановление АС Поволжского округа от 29.04.15 № Ф06-23224/2015. Камералку провел один инспектор, а подпись в акте проверки поставил другой. Причем подписывающий акт проверки поставил не свою подпись, а пытался подделать подпись своего коллеги. А это нарушает п.2 ст.100 НК РФ: «акт налоговой проверки подписывается лицами, проводившими соответствующую проверку…»