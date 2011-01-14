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Анализ изменений законодательства в области наличных и безналичных расчетов в 2017 году

27.12.16 23:54
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Что изменилось С 1 января 2017 года До 1 января 2017 года
Наличные и безналичные расчеты
Порядок регистрации ККТ
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ
Изменения внесены Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ		 С 1 февраля 2017 года зарегистрировать можно будет только онлайн-кассу, передающую информацию о расчетах, осуществленных с помощью наличных и электронных средств платежа, через оператора фискальных данных в адрес налоговых органов в электронном виде. То есть с этой даты при обращении с заявлением о регистрации кассового аппарата организации и ИП обязаны заключить договор с ОФД. Исключением являются случаи, когда расчеты ведутся в местностях, отдаленных от сетей связи.
Переход к применению онлайн-техники осуществляется поэтапно:
— с 01.02.2017 — если ККТ зарегистрирована (перерегистрирована) с этой даты;
— с 01.07.2017 — если ККТ зарегистрирована до 01.02.2017.;
— с 01.07.2018 — если ранее отсутствовала обязанность применять ККТ.
После 01.07.2017 можно применять и доработанную (модернизированную) для онлайн-передачи данных ККТ. Такой вывод следует из письма Минфина РФ от 01.09.2016 № 03-01-12/ВН-38831		 До 01.02.2017 организации и ИП вправе регистрировать обычную ККТ, не обеспечивающую онлайновую передачу данных в налоговые органы. Причем использовать ее, перерегистрировать и снимать с учета можно до 01.07.2017.
С 15.07.2016 до 01.02.2017 положения закона № 54-ФЗ (в ред. закона № 290-ФЗ) об обязательном заключении договора с оператором фискальных данных и об онлайн-передаче этих данных в инспекцию применяются организациями и ИП в добровольном порядке
Изменен порядок ведения реестра контрольно-кассовой техники
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ Изменения внесены Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1173 (вступило в силу 17.11.2016)		 ФНС РФ ведет реестр контрольно-кассовой техники и реестр фискальных накопителей, а также выдает операторам разрешения на обработку фискальных данных. Производители ККТ и производители фискального накопителя обязаны представлять в ФНС РФ сведения о каждом изготовленном экземпляре ККТ и фискальном накопителе До 01.02.2017 ФНС ведет Государственный реестр ККТ. Внесение в него сведений о моделях ККТ, изменений, а также исключение из него сведений о моделях ККТ осуществляются на основании закона № 54-ФЗ в редакции от 08.03.2015 и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов

Источник: "Время бухгалтера"

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