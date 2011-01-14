Анализ изменений законодательства в области наличных и безналичных расчетов в 2017 году

Порядок регистрации ККТ

Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ

Изменения внесены Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ

С 1 февраля 2017 года зарегистрировать можно будет только онлайн-кассу, передающую информацию о расчетах, осуществленных с помощью наличных и электронных средств платежа, через оператора фискальных данных в адрес налоговых органов в электронном виде. То есть с этой даты при обращении с заявлением о регистрации кассового аппарата организации и ИП обязаны заключить договор с ОФД. Исключением являются случаи, когда расчеты ведутся в местностях, отдаленных от сетей связи.

Переход к применению онлайн-техники осуществляется поэтапно:

— с 01.02.2017 — если ККТ зарегистрирована (перерегистрирована) с этой даты;

— с 01.07.2017 — если ККТ зарегистрирована до 01.02.2017.;

— с 01.07.2018 — если ранее отсутствовала обязанность применять ККТ.

После 01.07.2017 можно применять и доработанную (модернизированную) для онлайн-передачи данных ККТ. Такой вывод следует из письма Минфина РФ от 01.09.2016 № 03-01-12/ВН-38831