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Страховые взносы – 2016 – 2017: переходные положения
С 2017 года администрировать страховые взносы будут налоговые органы. Уже внесены соответствующие изменения в НК РФ и законодательство о страховых взносах.
Поскольку подходит к концу 2016 год, все чаще возникают вопросы о переходных положениях. Куда представлять отчетность по страховым взносам за 2016 год? Куда уплачивать страховые взносы после 1 января 2017 года, если они начислены за 2016 год? По каким формам и куда представлять уточненные отчеты? Как вернуть переплату по страховым взносам за 2016 год? Ответы на эти и другие вопросы, связанные с переходным периодом по передаче администрирования страховыми взносами налоговикам, — в предложенном материале.
Федеральный закон № 212‑ФЗ[1] перестает действовать 31 декабря 2016 года, и администрировать страховые взносы будут налоговые органы. С 1 января 2017 года вступают в силу федеральные законы № 243‑ФЗ[2] и 250‑ФЗ[3], которые вносят соответствующие поправки в законодательство об обязательном пенсионном, социальном и медицинском страховании, а также вводят новую гл. 34 «Страховые взносы» в НК РФ.В данном случае под словами «администрирование налоговыми органами» понимается в том числе следующее:
- порядок исчисления и уплаты страховых взносов будет регулироваться нормами НК РФ;
- функции по контролю, обеспечению исполнения обязанности по уплате страховых взносов передаются налоговому органу;
- порядок проведения проверок — камеральных и выездных — будет также регулироваться нормами НК РФ;
- утверждать формы (порядок их заполнения, форматы) отчетных и других документов по страховым взносам будет ФНС;
- давать разъяснения по вопросам исчисления и уплаты страховых взносов будут ФНС и Минфин. Отметим, что в 2016 году и ранее разъяснения по вопросам исчисления и уплаты страховых взносов давали представители Минтруда, зачастую их мнение расходилось с позицией, представленной в письмах Минфина.
- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование;
- страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- страховые взносы на обязательное медицинское страхование.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее — страховые взносы от НС и ПЗ)
В настоящее время завершается подготовительная работа по передаче администрирования страховых взносов налоговикам: необходимые данные передаются из ПФР и ФСС налоговым органам, разработаны и утверждены новые отчетные формы. До 1 февраля 2017 года Пенсионный фонд обязан передать налоговикам данные об обособленных подразделениях организаций, которые наделены полномочиями по начислению выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, по состоянию на 1 января 2017 года.
Начисление страховых взносов
Поскольку пограничной датой в рассматриваемом случае выступает 1 января 2017 года, при начислении страховых взносов действует простое правило: за 2016 год, включая декабрь 2016 года, начисление страховых взносов происходит по правилам, установленным Федеральным законом № 212‑ФЗ. Это означает, что за декабрь 2016 года начисляются заработная плата и другие выплаты в пользу работников по тем же правилам, которые действовали весь 2016 года.
Начиная с начисления заработной платы и других выплат в пользу работников за январь 2017 года нужно руководствоваться нормами, установленными гл. 34 НК РФ.
Уплата страховых взносов
Уплата страховых взносов по 31 декабря 2016 года включительно производится в ПФР и ФСС на действующие в 2016 году коды КБК. Это означает, что все платежи по страховым взносам, включая платежи за декабрь 2016 года, фактически произведенные в 2016 году, нужно делать на действующие весь 2016 год коды КБК.
С 1 января 2017 года уплата страховых взносов производится отдельными платежными поручениями по каждому виду страхования в ФНС на новые коды КБК, открытые налоговому органу, которые будут доведены Минфином. То есть с 1 января 2017 года все страховые взносы, включая страховые взносы за декабрь 2016 года, если фактическая уплата производится в 2017 году, уплачиваются только в налоговый орган по новым кодам КБК.
Что касается сроков уплаты страховых взносов, с 1 января 2017 года они не изменятся: сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, подлежит уплате в срок не позднее 15‑го числа следующего календарного месяца (п. 3 ст. 431 НК РФ).
Отметим, что страховые взносы от НС и ПЗ уплачиваются в 2017 году в ФСС по тем же правилам, которые действовали в 2016 году: не позднее 15‑го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляются страховые взносы.
Отчетность по страховым взносамОтчетность по страховым взносам в переходный период представляется по тем же правилам, по которым происходит начисление страховых взносов:
- за 2016 год отчетность подается в ПФР и ФСС в те же сроки, по тем же правилам и формам, которые действовали в 2016 году;
- начиная с отчета за 1 квартал 2017 года отчетность представляется в ФНС по правилам, установленным гл. 34 НК РФ.
Это же правило действует в отношении уточненных расчетов: если нужно будет подать уточненный расчет за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, то он представляется в ПФР или ФСС в порядке и по форме, действовавшим в 2016 году.
|Виды страховых взносов
|Отчетность за 2016 год
|Отчетность начиная с I квартала 2017 года
|В ПФР
|В ФСС
|В ФНС
|Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
|Форма
|—
|Расчет по страховым взносам, утвержденный Приказом ФНС РФ от 10.10.2016 №
|Страховые взносы на обязательное медицинское страхование
|—
|Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
|—
|Форма
Отдельно скажем об отчетности по страховым взносам от НС и ПЗ. Поскольку они остаются в ведении ФСС, Приказом ФСС РФ от
с I квартала 2017 года.
Кроме этого, в 2017 году, как и в 2016 году, нужно будет ежемесячно представлять в ПФР отчет по форме
В первом чтении принят проект федерального закона № 1072874‑6 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который предусматривает ежемесячное представление сведений персонифицированного учета.В помощь плательщикам страховых взносов приведем сроки представления отчетности в 2017 году:
- форма
РСВ-1представляется за 2016 год в ПФР не позднее 15 февраля 2017 года — на бумажном носителе, не позднее 20 февраля 2017 года — в форме электронного документа;
- форма
4-ФСС, утвержденная Приказом ФСС РФ № 59, представляется за 2016 год в ФСС не позднее 20 января 2017 года — на бумажном носителе, не позднее 25 января 2017 года — в форме электронного документа;
- расчет по страховым взносам представляется ежеквартально в ФНС начиная с отчетности за I квартал 2017 года не позднее 30‑го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом (ст. 431 НК РФ), — не позднее 2 мая 2017 года (30 апреля — воскресенье), не позднее 31 июля 2017 года (30 июля — воскресенье), не позднее 30 октября 2017 года и не позднее 30 января 2018 года;
- форма
4-ФСС, утвержденная Приказом ФСС РФ № 381, представляется в ФСС начиная с отчетности за I квартал 2017 года ежеквартально, не позднее 20‑го числа месяца, следующего за отчетным периодом, — на бумажном носителе, не позднее 25‑го числа месяца, следующего за отчетным периодом, — в форме электронного документа (ст. 24 Федерального закона № 125‑ФЗ);
- форма
СЗВ-М, утвержденная Постановлением Правления ПФР от 01.02.2016№ 83п, представляется в ПФР ежемесячно не позднее 15‑го числа месяца, следующего за отчетным периодом — месяцем (п. 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996№ 27‑ФЗ).
Скажем несколько слов о новом расчете по страховым взносам. Он заменяет две формы —
Для организаций, которые работают в регионах, участвующих в пилотном проекте ФСС, а сегодня это 20 субъектов РФ, отметим, что они заполняют эту же отчетность, но указывают признак выплат:
— «1» — прямые выплаты страхового обеспечения по обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством территориальным органом ФСС застрахованному лицу;
— «2» — зачетная система выплат.
Изначально планировалось, что пилотный проект завершится в 2016 году и с 2017 года все регионы перейдут на прямые выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. На официальном сайте www.regulation.gov.ru опубликован проект документа, который вносит изменения в Постановление Правительства РФ от
Контролирование правильности исчисления и уплаты страховых взносов
Кто и как будет контролировать правильность исчисления и уплаты страховых взносов за периоды до 1 января 2017 года и с 2017 года? Попробуем разобраться.
Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, подлежащих уплате за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, осуществляется соответствующими органами ПФР и ФСС в порядке, действовавшем в 2016 году. Таким образом, ПФР и ФСС проводят камеральные и выездные проверки расчетов, в том числе уточненных, по страховым взносам (формам
Начиная с отчетных периодов 2017 года контроль за правильностью исчисления и уплаты страховых взносов осуществляет ФНС, то есть камеральные и выездные проверки будут проходить по правилам, установленным НК РФ.
При этом за ФСС сохранены полномочия по администрированию расходов на выплату страхового обеспечения по временной нетрудоспособности и материнству (ВНиМ). Проверки этих расходов, заявленных страхователем в расчете по страховым взносам, представленном в налоговый орган, будет осуществлять территориальный орган ФСС в порядке, установленном Федеральным законом № 125‑ФЗ, на основании сведений, поступивших из налогового органа в ФСС (Информация ФСС РФ от
Межведомственный обмен информацией между ФСС и налоговым органом, в том числе в части заявленных страхователем доходов, расходов, результатов контрольной работы, будет осуществляться в соответствии с Порядком взаимодействия отделений Фонда социального страхования Российской Федерации с управлениями Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации, утвержденным руководителями ФНС РФ и ФСС РФ
- камеральные проверки правильности и обоснованности расходов страхователя на выплату страхового обеспечения при рассмотрении обращения страхователя о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения;
- камеральные проверки расходов страхователя на выплату страхового обеспечения, отраженных в расчете по страховым взносам, представляемом в налоговые органы;
- выездные проверки правильности расходов страхователя на выплату страхового обеспечения одновременно с выездными проверками, проводимыми налоговым органом по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.
Копии решений о выделении средств на выплату страхового обеспечения, о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения в рамках межведомственного обмена информацией будут направляться территориальным органом ФСС в налоговый орган в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу указанных решений.
Отдельно скажем о страховых взносах от НС и ПЗ. С 1 января 2017 года ФСС является администратором доходов и расходов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, и осуществляет функции администрирования. Следовательно, контроль за правильностью и своевременностью уплаты данного вида страховых взносов, обеспечение исполнения обязанности по уплате страховых взносов, а также администрирование расходов на выплату страхового обеспечения по социальному страхованию от НС и ПЗ будут осуществляться ФСС в установленном законодательством порядке.
Взыскание недоимки
Понятно, что недоимки по страховым взносам за периоды, которые начнутся с 1 января 2017 года, будет взыскивать ФНС по правилам, установленным НК РФ.
Что касается недоимки по страховым взносам, соответствующих пеней и штрафов в ПФР и ФСС, образовавшихся на 1 января 2017 года, а также страховых взносов, пеней и штрафов, доначисленных органами ПФР и ФСС по результатам контрольных мероприятий, проведенных за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, по которым имеются вступившие в силу решения о привлечении к ответственности (отказе в привлечении к ответственности), она будет также взыскиваться налоговыми органами в порядке и сроки, установленные НК РФ. Будет применяться мера, следующая за мерой, примененной ПФР и ФСС.
Если переданные ПФР и ФСС недоимки за прошлые периоды взыскать уже будет нельзя, то они будут признаны безнадежными к взысканию и будут списаны налоговыми органами в случаях и порядке, установленных ст. 59 НК РФ, а также в случае исключения юридического лица, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.
Соответственно, все данные о недоимках будут переданы ПФР и ФСС налоговым органам. Первичные документы, подтверждающие обоснованность начисления указанных сумм, своевременность и полноту принятия мер по их взысканию, будут представляться ПФР и ФСС по запросам налоговых органов.
Поскольку передача налоговым органам администрирования страховых взносов вряд ли пройдет безболезненно для плательщиков страховых взносов, представляется целесообразным сделать сверку расчетов с ПФР и ФСС, по итогам которой подписывается акт. Это поможет избежать проблем с уплаченными суммами страховых взносов в дальнейшем.
Возврат и зачет сумм страховых взносов
Возврат и зачет сумм страховых взносов, которые будут уплачены в налоговые органы после 1 января 2017 года, будет производить ФНС. Соответствующее заявление нужно будет подавать в налоговый орган.
Что касается возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, решение об этом принимается соответствующими органами ПФР и ФСС в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления (заявления, представленного в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи) страхователя о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов, пеней и штрафов. В данном случае соответствующее заявление надо будет подавать в ПФР или ФСС.
Обязательным условием является отсутствие задолженности по страховым взносам за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года.
На следующий день после принятия решения о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов орган ПФР или ФСС направляют его в соответствующий налоговый орган. Это означает, что возврат или зачет страховых взносов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, также будет делать налоговый орган, но по решению органов контроля — ПФР или ФСС.
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С 1 января 2017 года администрировать страховые взносы будут налоговые органы. Уже разработаны новые формы отчетности, а также ведется работа по передаче данных из ПФР и ФСС в ФНС.Плательщикам страховых взносов нужно максимально безболезненно пережить данный переходный период, придерживаясь в том числе следующих правил:
- с 1 января 2017 года уплата страховых взносов производится отдельными платежными поручениями по каждому виду страхования в ФНС на новые коды КБК, которые будут доведены Минфином;
- за 2016 год отчетность представляется в ПФР и ФСС в те же сроки, по тем же правилам и формам, которые действовали в 2016 году;
- начиная с отчета за 1 квартал 2017 года отчетность подается в ФНС по правилам, установленным гл. 34 НК РФ.
[1] Федеральный закон от
[2] Федеральный закон от
[3] Федеральный закон от
[4] Федеральный закон от
Источник: Учреждения физической культуры и спорта бухгалтерский учет и налогообложение