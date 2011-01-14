Страховые взносы – 2016 – 2017: переходные положения

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С 2017 года администрировать страховые взносы будут налоговые органы. Уже внесены соответствующие изменения в НК РФ и законодательство о страховых взносах.

Поскольку подходит к концу 2016 год, все чаще возникают вопросы о переходных положениях. Куда представлять отчетность по страховым взносам за 2016 год? Куда уплачивать страховые взносы после 1 января 2017 года, если они начислены за 2016 год? По каким формам и куда представлять уточненные отчеты? Как вернуть переплату по страховым взносам за 2016 год? Ответы на эти и другие вопросы, связанные с переходным периодом по передаче администрирования страховыми взносами налоговикам, — в предложенном материале.

Федеральный закон № 212‑ФЗ[1] перестает действовать 31 декабря 2016 года, и администрировать страховые взносы будут налоговые органы. С 1 января 2017 года вступают в силу федеральные законы № 243‑ФЗ[2] и 250‑ФЗ[3], которые вносят соответствующие поправки в законодательство об обязательном пенсионном, социальном и медицинском страховании, а также вводят новую гл. 34 «Страховые взносы» в НК РФ.

порядок исчисления и уплаты страховых взносов будет регулироваться нормами НК РФ;

функции по контролю, обеспечению исполнения обязанности по уплате страховых взносов передаются налоговому органу;

порядок проведения проверок — камеральных и выездных — будет также регулироваться нормами НК РФ;

утверждать формы (порядок их заполнения, форматы) отчетных и других документов по страховым взносам будет ФНС;

давать разъяснения по вопросам исчисления и уплаты страховых взносов будут ФНС и Минфин. Отметим, что в 2016 году и ранее разъяснения по вопросам исчисления и уплаты страховых взносов давали представители Минтруда, зачастую их мнение расходилось с позицией, представленной в письмах Минфина.

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование;

страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

страховые взносы на обязательное медицинское страхование.

В данном случае под словамипонимается в том числе следующее:Прежде чем говорить о переходных положениях, определимся еще с одним понятием. В рассматриваемом вопросе подпонимаются:

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее — страховые взносы от НС и ПЗ) по-прежнему регулируются Федеральным законом № 125‑ФЗ[4]. Администрирование данного вида страховых взносов остается прерогативой ФСС.

В настоящее время завершается подготовительная работа по передаче администрирования страховых взносов налоговикам: необходимые данные передаются из ПФР и ФСС налоговым органам, разработаны и утверждены новые отчетные формы. До 1 февраля 2017 года Пенсионный фонд обязан передать налоговикам данные об обособленных подразделениях организаций, которые наделены полномочиями по начислению выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, по состоянию на 1 января 2017 года.

Начисление страховых взносов

Поскольку пограничной датой в рассматриваемом случае выступает 1 января 2017 года, при начислении страховых взносов действует простое правило: за 2016 год, включая декабрь 2016 года, начисление страховых взносов происходит по правилам, установленным Федеральным законом № 212‑ФЗ. Это означает, что за декабрь 2016 года начисляются заработная плата и другие выплаты в пользу работников по тем же правилам, которые действовали весь 2016 года.

Начиная с начисления заработной платы и других выплат в пользу работников за январь 2017 года нужно руководствоваться нормами, установленными гл. 34 НК РФ.

Уплата страховых взносов

Уплата страховых взносов по 31 декабря 2016 года включительно производится в ПФР и ФСС на действующие в 2016 году коды КБК. Это означает, что все платежи по страховым взносам, включая платежи за декабрь 2016 года, фактически произведенные в 2016 году, нужно делать на действующие весь 2016 год коды КБК.

С 1 января 2017 года уплата страховых взносов производится отдельными платежными поручениями по каждому виду страхования в ФНС на новые коды КБК, открытые налоговому органу, которые будут доведены Минфином. То есть с 1 января 2017 года все страховые взносы, включая страховые взносы за декабрь 2016 года, если фактическая уплата производится в 2017 году, уплачиваются только в налоговый орган по новым кодам КБК.

Что касается сроков уплаты страховых взносов, с 1 января 2017 года они не изменятся: сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, подлежит уплате в срок не позднее 15‑го числа следующего календарного месяца (п. 3 ст. 431 НК РФ).

Отметим, что страховые взносы от НС и ПЗ уплачиваются в 2017 году в ФСС по тем же правилам, которые действовали в 2016 году: не позднее 15‑го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляются страховые взносы.

Отчетность по страховым взносам

за 2016 год отчетность подается в ПФР и ФСС в те же сроки, по тем же правилам и формам, которые действовали в 2016 году;

начиная с отчета за 1 квартал 2017 года отчетность представляется в ФНС по правилам, установленным гл. 34 НК РФ.

Отчетность по страховым взносам в переходный период представляется по тем же правилам, по которым происходит начисление страховых взносов:

Это же правило действует в отношении уточненных расчетов: если нужно будет подать уточненный расчет за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, то он представляется в ПФР или ФСС в порядке и по форме, действовавшим в 2016 году.

Виды страховых взносов Отчетность за 2016 год Отчетность начиная с I квартала 2017 года В ПФР В ФСС В ФНС Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование Форма РСВ-1 , утвержденная Постановлением Правления ПФР от 16.01.2014 № 2п — Расчет по страховым взносам, утвержденный Приказом ФНС РФ от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ Страховые взносы на обязательное медицинское страхование — Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — Форма 4-ФСС , утвержденная Приказом ФСС РФ от 26.02.2015 № 59

Отдельно скажем об отчетности по страховым взносам от НС и ПЗ. Поскольку они остаются в ведении ФСС, Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 № 381 утверждена новая форма 4-ФСС , в которой нужно будет приводить данные только по суммам страховых взносов по страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваниях. По этой форме нужно будет отчитываться начиная

с I квартала 2017 года.

Кроме этого, в 2017 году, как и в 2016 году, нужно будет ежемесячно представлять в ПФР отчет по форме СЗВ-М . Также с 2017 года вводится новая форма отчета в ПФР, которая подается один раз в год, — сведения о страховом стаже. Данная форма еще не утверждена, первый раз ее нужно будет представить не позднее 1 марта 2018 года за 2017 год.

В первом чтении принят проект федерального закона № 1072874‑6 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который предусматривает ежемесячное представление сведений персонифицированного учета.

форма РСВ-1 представляется за 2016 год в ПФР не позднее 15 февраля 2017 года — на бумажном носителе, не позднее 20 февраля 2017 года — в форме электронного документа; форма 4-ФСС , утвержденная Приказом ФСС РФ № 59, представляется за 2016 год в ФСС не позднее 20 января 2017 года — на бумажном носителе, не позднее 25 января 2017 года — в форме электронного документа; расчет по страховым взносам представляется ежеквартально в ФНС начиная с отчетности за I квартал 2017 года не позднее 30‑го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом (ст. 431 НК РФ), — не позднее 2 мая 2017 года (30 апреля — воскресенье), не позднее 31 июля 2017 года (30 июля — воскресенье), не позднее 30 октября 2017 года и не позднее 30 января 2018 года; форма 4-ФСС , утвержденная Приказом ФСС РФ № 381, представляется в ФСС начиная с отчетности за I квартал 2017 года ежеквартально, не позднее 20‑го числа месяца, следующего за отчетным периодом, — на бумажном носителе, не позднее 25‑го числа месяца, следующего за отчетным периодом, — в форме электронного документа (ст. 24 Федерального закона № 125‑ФЗ); форма СЗВ-М , утвержденная Постановлением Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п, представляется в ПФР ежемесячно не позднее 15‑го числа месяца, следующего за отчетным периодом — месяцем (п. 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27‑ФЗ).

В помощь плательщикам страховых взносов приведем

Скажем несколько слов о новом расчете по страховым взносам. Он заменяет две формы — РСВ-1 и 4-ФСС , — фактически, они и объединены. Новая форма большая по объему, но заполнять все разделы и приложения не надо: они заполняются только при наличии соответствующих данных. В обязательном порядке заполняются и представляются только отдельные разделы и приложения к ним.

Для организаций, которые работают в регионах, участвующих в пилотном проекте ФСС, а сегодня это 20 субъектов РФ, отметим, что они заполняют эту же отчетность, но указывают признак выплат:

— «1» — прямые выплаты страхового обеспечения по обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством территориальным органом ФСС застрахованному лицу;

— «2» — зачетная система выплат.

Изначально планировалось, что пилотный проект завершится в 2016 году и с 2017 года все регионы перейдут на прямые выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. На официальном сайте www.regulation.gov.ru опубликован проект документа, который вносит изменения в Постановление Правительства РФ от 21.04.2011 № 294, регулирующее порядок проведения пилотного проекта ФСС. Предлагается продлить пилотный проект до 31 декабря 2019 года и уже с 2020 года перейти на прямые выплаты страхового возмещения. При этом в 2017, 2018 и 2019 года будет увеличиваться количество регионов, участвующих в данном проекте. Например, с 1 июля 2017 года к нему должно присоединиться сразу 13 субъектов РФ.

Контролирование правильности исчисления и уплаты страховых взносов

Кто и как будет контролировать правильность исчисления и уплаты страховых взносов за периоды до 1 января 2017 года и с 2017 года? Попробуем разобраться.

Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, подлежащих уплате за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, осуществляется соответствующими органами ПФР и ФСС в порядке, действовавшем в 2016 году. Таким образом, ПФР и ФСС проводят камеральные и выездные проверки расчетов, в том числе уточненных, по страховым взносам (формам РСВ-1 и 4-ФСС ) за 2016 год и ранее, направляют страхователю решения по результатам этих проверок и рассматривают жалобы страхователей на акты проверок, жалобы на действия (бездействие) должностных лиц.

Начиная с отчетных периодов 2017 года контроль за правильностью исчисления и уплаты страховых взносов осуществляет ФНС, то есть камеральные и выездные проверки будут проходить по правилам, установленным НК РФ.

При этом за ФСС сохранены полномочия по администрированию расходов на выплату страхового обеспечения по временной нетрудоспособности и материнству (ВНиМ). Проверки этих расходов, заявленных страхователем в расчете по страховым взносам, представленном в налоговый орган, будет осуществлять территориальный орган ФСС в порядке, установленном Федеральным законом № 125‑ФЗ, на основании сведений, поступивших из налогового органа в ФСС (Информация ФСС РФ от 24.08.2016 ).

Межведомственный обмен информацией между ФСС и налоговым органом, в том числе в части заявленных страхователем доходов, расходов, результатов контрольной работы, будет осуществляться в соответствии с Порядком взаимодействия отделений Фонда социального страхования Российской Федерации с управлениями Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации, утвержденным руководителями ФНС РФ и ФСС РФ 22.07.2016 № ММВ-23-1 /11@/02‑11‑10/ 06-3098П .

камеральные проверки правильности и обоснованности расходов страхователя на выплату страхового обеспечения при рассмотрении обращения страхователя о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения;

камеральные проверки расходов страхователя на выплату страхового обеспечения, отраженных в расчете по страховым взносам, представляемом в налоговые органы;

выездные проверки правильности расходов страхователя на выплату страхового обеспечения одновременно с выездными проверками, проводимыми налоговым органом по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

С учетом внесенных изменений и дополнений за ФСС сохранены полномочия по администрированию расходов на выплату страхового обеспечения по ВНиМ, в том числе право проводить:

Копии решений о выделении средств на выплату страхового обес­печения, о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения в рамках межведомственного обмена информацией будут направляться территориальным органом ФСС в налоговый орган в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу указанных решений.

Отдельно скажем о страховых взносах от НС и ПЗ. С 1 января 2017 года ФСС является администратором доходов и расходов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, и осуществляет функции администрирования. Следовательно, контроль за правильностью и своевременностью уплаты данного вида страховых взносов, обеспечение исполнения обязанности по уплате страховых взносов, а также администрирование расходов на выплату страхового обеспечения по социальному страхованию от НС и ПЗ будут осуществляться ФСС в установленном законодательством порядке.

Взыскание недоимки

Понятно, что недоимки по страховым взносам за периоды, которые начнутся с 1 января 2017 года, будет взыскивать ФНС по правилам, установленным НК РФ.

Что касается недоимки по страховым взносам, соответствующих пеней и штрафов в ПФР и ФСС, образовавшихся на 1 января 2017 года, а также страховых взносов, пеней и штрафов, доначисленных органами ПФР и ФСС по результатам контрольных мероприятий, проведенных за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, по которым имеются вступившие в силу решения о привлечении к ответственности (отказе в привлечении к ответственности), она будет также взыскиваться налоговыми органами в порядке и сроки, установленные НК РФ. Будет применяться мера, следующая за мерой, примененной ПФР и ФСС.

Если переданные ПФР и ФСС недоимки за прошлые периоды взыскать уже будет нельзя, то они будут признаны безнадежными к взысканию и будут списаны налоговыми органами в случаях и порядке, установленных ст. 59 НК РФ, а также в случае исключения юридического лица, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.

Соответственно, все данные о недоимках будут переданы ПФР и ФСС налоговым органам. Первичные документы, подтверждающие обоснованность начисления указанных сумм, своевременность и полноту принятия мер по их взысканию, будут представляться ПФР и ФСС по запросам налоговых органов.

Поскольку передача налоговым органам администрирования страховых взносов вряд ли пройдет безболезненно для плательщиков страховых взносов, представляется целесообразным сделать сверку расчетов с ПФР и ФСС, по итогам которой подписывается акт. Это поможет избежать проблем с уплаченными суммами страховых взносов в дальнейшем.

Возврат и зачет сумм страховых взносов

Возврат и зачет сумм страховых взносов, которые будут уплачены в налоговые органы после 1 января 2017 года, будет производить ФНС. Соответствующее заявление нужно будет подавать в налоговый орган.

Что касается возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, решение об этом принимается соответствующими органами ПФР и ФСС в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления (заявления, представленного в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи) страхователя о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов, пеней и штрафов. В данном случае соответствующее заявление надо будет подавать в ПФР или ФСС.

Обязательным условием является отсутствие задолженности по страховым взносам за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года.

На следующий день после принятия решения о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов орган ПФР или ФСС направляют его в соответствующий налоговый орган. Это означает, что возврат или зачет страховых взносов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, также будет делать налоговый орган, но по решению органов контроля — ПФР или ФСС.

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С 1 января 2017 года администрировать страховые взносы будут налоговые органы. Уже разработаны новые формы отчетности, а также ведется работа по передаче данных из ПФР и ФСС в ФНС.

с 1 января 2017 года уплата страховых взносов производится отдельными платежными поручениями по каждому виду страхования в ФНС на новые коды КБК, которые будут доведены Минфином;

за 2016 год отчетность представляется в ПФР и ФСС в те же сроки, по тем же правилам и формам, которые действовали в 2016 году;

начиная с отчета за 1 квартал 2017 года отчетность подается в ФНС по правилам, установленным гл. 34 НК РФ.

Плательщикам страховых взносов нужно максимально безболезненно пережить данный переходный период, придерживаясь в том числе следующих правил:

[1] Федеральный закон от 24.07.2009 № 212‑ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

[2] Федеральный закон от 03.07.2016 № 243‑ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование».

[3] Федеральный закон от 03.07.2016 № 250‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование».

[4] Федеральный закон от 24.07.1998 № 125‑ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Источник: Учреждения физической культуры и спорта бухгалтерский учет и налогообложение