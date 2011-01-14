Ночной дозор налоговой: борьба с выводом активов предприятия

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Тривиальная ситуация. У вас есть задолженность по налогам. Однако во время проведения проверки или сразу после нее решаетесь продать имущество компании третьему лицу. Есть ли у налоговой шанс оспорить такие сделки? Есть шанс оспорить возможный вывод активов налогоплательщика?

Об этом решение Арбитражного суда Республики Мордовия от 13 декабря 2016 по делу № А39-5465/2016.

Фабула дела

Инспекция Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Экострой" признании недействительными сделок по отчуждению транспортных средств по основаниям их мнимости и применении последствий недействительности сделок.

В обоснование иска указано, что в период с 16.10.2014 по 09.06.2015 в отношении ООО «Экострой» проводилась выездная налоговая проверка. По результатам проверки был вынесен акт от 07.08.2015, а также Решение №10-28 о привлечении к ответственности Общества.

Сумма налоговых санкций составила 1769103руб.. В целях уклонения от оплаты недоимки и вывода ликвидного имущества ответчик 14.09.2015 заключил сделки по купле-продаже двух транспортных средств

Истец полагает, что указанные сделки носят мнимый характер, совершены лишь для вида с целью уменьшения имущества ООО «Экострой» на которое может быть обращено взыскание. Стороной оспариваемых сделок выступал Липенкин В.С., являющийся родным братом жены директора ООО «Экострой» Шапошникова С.П.. Просят признать договоры купли-продажи транспортных средств от 14.09.2015 недействительными и применить последствия недействительности сделок.

Суд сделки признал недействительными, но по иным, чем было указано истцом основаниям.

Выводы суда

1. Одним из существенных обстоятельств подлежащих доказыванию по спору о признании сделки мнимой в случае отчуждения имущества является фактическое сохранение контроля и управление данным имуществом. Из представленных истцом документов установлено, что транспортные средства переданы по актам приема-передачи. В органах ГИБДД транспортные средства перерегистрированы на нового собственника.

Последним в процессе использования транспортных средств заключено договоры обязательного страхования гражданской ответственности, оплачен транспортный налог. Приобретнные транспортные средства. на основании договоров передал в аренду третьему лицу.

2. Доказательств сохранения контроля прежним собственником ООО «Экострой» за переданным по договору купли-продажи имуществом, а также управлением им после заключения сделок истцом в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлено. В связи с чем, основания для признания спорных договоров купли-продажи от 14.09.2015 мнимыми сделками у суда не имеются.

3. Между тем, заключенные договоры купли-продажи имущества не могут быть признаны соответствующими закону в силу следующего.

4. Предъявляя требования о признании сделок недействительными, истец ссылается на мнимый характер сделок, на то, что они стороны сделки действовали в обход закона с целью избежать обращения взыскания на имущество должника.

5. При этом установление судом факта злоупотребления правом одной из сторон влечет принятие мер, обеспечивающих защиту интересов добросовестной стороны от недобросовестного поведения другой стороны. В частности, злоупотребление правом может выражаться в отчуждении имущества с целью предотвращения возможного обращения на него взыскания. (Определение ВС РФ от 01.12.2015 N 4-КГ15-54).

6. Судом установлено, что директор ООО «Экострой» на момент заключения договоров купли-продажи транспортных средств был осведомлен о результатах налоговой проверки и необходимости уплаты в бюджет суммы налогов и начисленных санкций в размере не менее 1,3 млн. руб.

7. Несмотря на наличие обязательств по уплате налоговых санкций директор ООО «Экострой» заключает сделки по отчуждению ликвидного имущества, что заведомо создает препятствия к исполнению публичных обязательств по уплате налогов.

8. В пользу недобросовестности действий ответчиков, наряду с вышеизложенным, свидетельствуют:

9. Факт заключения сделок с лицом, находящимся в близких родственных отношениях с супругой учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Экострой»;

10. подмена установленного договорами порядка расчетов по сделкам путем перечисления денежных средств на банковский счет Продавца ООО «Экострой» на заключение соглашений с покупателем о взаимозачете, что исключает блокировку средств на счете налогоплательщика по требованиям ФНС.

11. В этой связи действия ответчиков по выводу активов Общества непосредственно перед обращением взыскания на имущество налогоплательщика не могут быть признаны добросовестными, а заключенные сделки купли-продажи транспортных средств от 14.09.2015 подлежат признанию недействительными на основании статьи 10, пункта 2 статьи 168 ГК РФ.

Комментарии

1. Понимание принципов равноправия и состязательности может иметь разное понимание и толкование. Как уже стало понятно, суд не связан нормативным обоснованием. Нормы права, указанные истцом в качестве основания иска не связывают даже самого истца.

Если так, то ответчик сколько угодно может может демонстрировать собственное процессуальное преимущественно до тех пор не столкнется с железобетонным подходом суда и универсальными статьями 10 и 168 ГК РФ.

2. Универсальность норм ст.10 и 168 ГК РФ применительно к рассматриваемому делу фактически сводит его рассмотрение в плоскость субъективной оценки добросовестности участников оборота.

Но учитывая что добросовестность участника оборота и государства в отдельно взятых отношениях может иметь разнонаправленные векторы, то есть ощущение, что предприниматель (налогоплательщик) всегда будет проигрывать.

3. Также на месте ответчика сложно предположить как именно суд истолкует ситуацию. Захочет ли суд отойти от предложений истца по правовой квалификации и решит ли он сам выбрать наиболее подходящие нормы.

В последнем случае может также оказаться, что ответчик окажется не готовым к подобному. Он не сможет представить необходимые доказательства, которые возможно смогли бы избегнуть неблагоприятных для него последствий.

А если так, то ответчику я просто сочувствую. Ну смотрите. Истец от балды приводит нормативное обоснование, ответчик считает, что ему отчасти повезло. Истец плохо разбирается в праве и квалификации отношений, неадекватно оценивает доказательства.

Ответчик качественно защищается. Но бац, а суд посчитал, что норма иная. Ответчик оказывается лопухом, которого таковым сделал не истец, а суд. И да, решение не в пользу ответчика, а в апелляцию уже сложно будет доказательства представить. Ну вы это и так знаете. В этой ситуации получается, что базовой стратегией защиты может явиться необходимость представления ответчиком доказательств собственной добросовестности. Подобное отчасти может минимизировать риски.

Впрочем в ситуации, когда арбитражный процесс не является профессиональным, когда за неверное использование норм права не следует отказ в иске, то изложеннная ситуация не является уникальной.

4. Еще один нюанс. Замените налоговую на предпринимателя. И получается, что в споре бизнеса с бизнесом возможен такой же подход. Однако если не смещать в эту сферу данный спор, то право третьего лица (взыскателя) на оспаривание сделок по выводу активов компании-должника есть у обычного рядового взыскателя. Главное пользоваться этим правом.