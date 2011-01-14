Опыт регистрации онлайн-кассы: кто уже смог это сделать?
А удалось ли сейчас хоть
По мнению большинства представителей малого бизнеса, внедрение
Не все пользователи
А по расчетам других читателей Клерка, все наоборот. «То есть ИП на ЕНВД и патенте за 6 лет получит чистых убытков от этого нововведения 228400,00 руб, а все остальные с учетом при условии ежегодной замены ФН) — 156400,00», — посчитал пользователь из Уфы.
А у кого получилось?
Тема внедрения
Приводим рассказ пользователя Вилен Гарбузов с форума
«Пробовали несколько разных касс (переделанных) — ни одна регистрация через сайт налоговой выполнена не была (на последнем шаге происходит ошибка). При попытке регистрации «по старому», как с ЭКЛЗ налоговики посылают. И как я слышал — ни одно ЦТО не смогло этого сделать (что тут говорить, про простых предпринимателей).
С электронными чеками тоже не все ясно. Как магазин мне пришлет чек, если я оплачиваю наличностью? То есть мне нужно предоставить им свой
Постоянно быть в сети тоже не везде возможно. При том, что ни правительство ни так называемые операторы фискальных данных (ОФД — прим.ред) не обязуются предоставить возможность передачи данных иными способами. На резонный вопрос: «А случится авария у провайдера — что делать?», мы получили логичный и правильный ответ: «Ваши проблемы». Для мелких предпринимателей это полное разорение (прибыль и так у них небольшая, а поборы великие (пожарные, милиция, санитарные службы, арендаторы, местные опг, а теперь еще к этому списку добавятся интернет провайдеры и офедешники).
Допустим, я согласен на все эти перерегистрации. Но что бы отбить цену на эту процедуру мне придется повысить стоимость своих услуг или товаров. А ведь это отпугнет моих клиентов. Так или иначе, я потеряю часть прибыли.
И еще вопрос назревает: а вот передали мы данные в ОФД. Все чин по чину не придерешься. А офедешники эту информацию потеряли. Кто виноват? И как доказать, что у нас все было по закону?
И еще одно: а что мешает мне «дать на лапу» главе выбранного мной ОФД, что бы на некоторое количество данных они «закрывали глаза»? Как это будет проверяться? То есть головная боль для налоговиков — следить еще и за ОФД. Это возможно технически? Вы проверяли? Очень сомнительная возможность, можно сильно сесть в лужу перед пользователями.
А еще смена ОФД: сейчас у всех, по сути, одинаковые условия. Но это сейчас. А через полгода — год ситуация измениться. И мне понравится предложение другой службы. То есть мне придется заново проходить всю процедуру регистрации всех моих кассовых машин под новые фискальные накопители. А старые выбрасывать. То есть, как минимум три года придется ждать юрьева дня. И никто не гарантирует, что не будет как сейчас с провайдерами в офисных зданиях: «Выбора нет, берите то, что дают», — пишет Вилен Гарбузов.
Напомним, что
Тем временем на сайте петиций уже создали требование отменить закон об отмене
На момент написания статьи она набрала уже 1 319 подписей.
Шпаргалка про внедрение
В июле 2016 подписан закон о поэтапном переходе бизнеса на применение
Цели закона: ужесточить контроль за соблюдением кассовой дисциплины и повысить степень защиты прав потребителей.
Между бизнесом и ФНС появится посредник — оператор фискальных данных (ОФД). ОФД будет собирать и передавать в ФНС всю информацию о производимых бизнесом расчетах.
Все действующие кассовые аппараты придется заменить или модернизировать.
В кассу можно будет превратить планшет и даже смартфон.
Применять
Предприниматели, которые в настоящее время применять ККТ не обязаны, при покупке кассового аппарата нового образца получат налоговый вычет (но только те, кто применяет ЕНВД и ПСН).
В местностях с отсутствием интернета можно будет работать по старинке, без ККТ.
Закон ограничивает круг лиц, которые могут не применять ККТ. Вольному расширению перечень не подлежит.
Покупателям будут выдаваться не только бумажные, но и электронные чеки.
Штрафы за неприменение и ненадлежащее применение
С 1 июля 2018 применять
Этапы перехода на
онлайн-ККТM
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до
01.09.2016— ФНС РФ подготовил список лицензированных операторов фискальных данных (ОФД)
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до
01.02.2017— использовать онлайн-ККТне обязательно
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с
01.02.1017— кассу старого образца невозможно будет поставить на учет, но на уже зарегистрированных пока разрешается работать
-
с
01.07.2017— использовать можно только модернизированные кассы или онлайн-ККТдо 01.07.2018— без ККТ могут работать предприниматели, применяющие ПСН или ЕНВД, а также организации и ИП, оказывающие услуги населению и применяющие БСО.
-
с
01.07.2018— на онлайн-ККТобязаны перейти абсолютно все компании и ИП, обязанные по закону применять кассовую технику
Кто может не применять ККТ
- кредитные организациями, применяющие банкоматы;
- продавцы газет и журналов;
- церковные организации;
- кондукторы и водители, реализующими проездные билеты;
- эмитенты ценных бумаг;
- продавцы на розничных рынках, ярмарках;
- торговцы мороженым и безалкогольными разливными напитками;
- носильщики на вокзалах и в аэропортах;
- лица, занятые разносной торговлей.
ККТ может не применяться ИП при сдаче жилой недвижимости в аренду, в отношении ремонта обуви, присмотра и ухода за детьми и больными.
Кроме того, преференции предоставляются магазинам и аптечным пунктам, расположенным в отдаленных и труднодоступных местностях. Они могут не применять новые кассы, при условии выдачи покупателям расчетных документов. Это обусловлено низкой доступностью интернета в сельской местности. Списки местностей, в которых может не применяться ККТ, устанавливаются региональными властями.
При этом магазины, расположенные в районных центрах и поселках городского типа станут применять новую технику на общих условиях.
Магазины в местностях совсем без интернета смогут применять ККТ в привычном сейчас режиме. То есть, без передачи данных по интернету.
Штрафы для нарушителей
Согласно закону, неприменение ККТ повлечет изъятие части выручки, полученной в обход кассы. Так, должностные лица заплатят штраф в размере половины суммы расчета, осуществленного без применения кассового аппарата. Причем штраф не может быть меньше 10 тысяч рублей. Сами же магазины могут лишиться вообще практически всей выручки, полученной подобным образом (от 75 до 100% выручки). Размер штрафа для юрлиц начинается с суммы в 30 тысяч рублей.
Повторное нарушение повлечет дисквалификацию должностных лиц и административное приостановление деятельности магазинов. Дисквалифицировать будут на срок до двух лет, а закрывать торговые объекты — на 3 месяца. Фактически для многих это будет означать конец всякого бизнеса.
В случае, если налоговики не получат от проверяемой организации документы по вопросу работы касс, должностных лиц оштрафуют на 3 тысячи рублей, а компанию — на 10 тысяч.
Продавцы, выдав отпечатанный чек, могут попросту отказать покупателю в выдаче его электронной копии. Предвидя это, законодатель ввел штрафы и за отказ в предоставлении электронных чеков. Такой отказ грозит должностным лицам штрафом в размере 2 тысяч, а магазинам — 10 тысяч рублей.
Одновременно закон увеличивает срок давности привлечения к административной ответственности. Новый срок составит один год. Напомним, ранее этот срок исчислялся двумя месяцами. При этом налоговики жаловались, что завершить производство в законный срок зачастую просто невозможно. Теперь же избежать ответственности нечистым на руку торговцам станет невозможно.
Вопросы пользователей
Клерк.ру, которые пока не получили однозначного ответа:
- Если продавец ошибется в сумме, пробивая чек, и он улетит в облако, то какой регламент исправления? И есть ли от всего этого прок рядовому потребителю или только ФНС и производителям ККТ?
-
А почему, используя официальную программу 1С, не сделать там функцию —
онлайн-отчетв ИФНС? Зачем лишнее оборудование?
-
Интересно, как торговцам на рынках и базарах применять
онлайн-кассу? Каждому тянуть к своей точке интернет или по вайфаю администрации можно будет подключаться?
-
Где можно увидеть список отдаленных или труднодоступных местностей, где организации и ИП освобождены от использования
онлайн-касс?
-
Если все будут рассчитываться через банковский терминал, то зачем нужны
онлайн-кассы?
-
Как
онлайн-кассыпомогут им поставить под контроль расходы всех граждан? При покупке в магазине мне нужно будет удостоверение личности предъявлять или ИНН свой указывать?
-
Где экономия, упрощение и рациональность от введения
онлайн-касс?
- Что это даст бизнесу, гражданам, налоговикам и государству?
- От их введения станет меньше нарушений?
-
Если мне не пробили чек в
оффлайн-кассе, его не пробьют и в онлайн-кассе, как налоговики об этом узнают?
-
А удалось ли сейчас хоть
кому-нибудьреально зарегистрировать хотя бы один онлайн аппарат?
а зачем торопиться? скорее всего, на момент обязательного внедрения он-лайн касс выяснится, что техническая часть не готова, сети слабые. организовано не так как нужно или что то в этом роде. И - все перенесут. так уже было с ЕГАИС которое внедряли шесть лет почти.
А разве не с 01.07.2017?
Для Мишустина это проект десятилетия. Костьми лягут, но запустят с 1 февраля, на семинарах уже предупреждают, что отсрочки не будет. Нет им дела до бизнеса с его проблемами.