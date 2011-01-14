Опыт регистрации онлайн-кассы: кто уже смог это сделать?

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А удалось ли сейчас хоть кому-нибудь реально зарегистрировать хотя бы один онлайн аппарат? Этим вопросом задаются многие пользователи Клерк.ру . Тема очень острая, так как всего месяц остался до начала работы с онлайн-кассами в «добровольном порядке», и полгода до их обязательного внедрения, за исключением тех, кто оказывает услуги населению (применяя БСО) или является налогоплательщиком ПСН или ЕНВД.

По мнению большинства представителей малого бизнеса, внедрение онлайн-касс выгодно не только государству, но и крупным сетевым магазинам. В них кассы уже давно работают в онлайн режиме, передавая данные в центральные офисы, и сделать дополнительно пересылку данных в ФНС им несложно. А значит, они не станут закладывать расходы на это в себестоимость товаров, что не позволит повысить цены тем предпринимателям, которые будут вынуждены тратиться на внедрение онлайн-касс . Или они не выдержат ценовой конкуренции.

Не все пользователи Клерк.ру считают, что внедрение онлайн-касс вредит бизнесу. Есть мнение, что затраты на обслуживание автономной кассы за 3–6 лет составляют 53600 рублей, а онлайн-касса обойдется всего в 32500 за это же время.

А по расчетам других читателей Клерка, все наоборот. «То есть ИП на ЕНВД и патенте за 6 лет получит чистых убытков от этого нововведения 228400,00 руб, а все остальные с учетом при условии ежегодной замены ФН) — 156400,00», — посчитал пользователь из Уфы.

А у кого получилось?

Тема внедрения онлайн-касс собрала на Клерке несколько сотен комментариев. В основном это ругань в адрес правительства и олигархов, и опасения, что в результате внедрения новых технологий для правильного налогообложения в России закроется до 80% всех микропредприятий. Многим до сих пор неясен порядок перехода на новые правила, а те, кто уже пробует сделать это, сталкиваются с какими-то нелепыми проблемами.

Приводим рассказ пользователя Вилен Гарбузов с форума Клерк.ру : «Пробовали несколько разных касс (переделанных) — ни одна регистрация через сайт налоговой выполнена не была (на последнем шаге происходит ошибка). При попытке регистрации «по старому», как с ЭКЛЗ налоговики посылают. И как я слышал — ни одно ЦТО не смогло этого сделать (что тут говорить, про простых предпринимателей). С электронными чеками тоже не все ясно. Как магазин мне пришлет чек, если я оплачиваю наличностью? То есть мне нужно предоставить им свой e-mail или номер телефона для смс. Головная боль, как для владельца магазина, так и для меня. Постоянно быть в сети тоже не везде возможно. При том, что ни правительство ни так называемые операторы фискальных данных (ОФД — прим.ред) не обязуются предоставить возможность передачи данных иными способами. На резонный вопрос: «А случится авария у провайдера — что делать?», мы получили логичный и правильный ответ: «Ваши проблемы». Для мелких предпринимателей это полное разорение (прибыль и так у них небольшая, а поборы великие (пожарные, милиция, санитарные службы, арендаторы, местные опг, а теперь еще к этому списку добавятся интернет провайдеры и офедешники). Допустим, я согласен на все эти перерегистрации. Но что бы отбить цену на эту процедуру мне придется повысить стоимость своих услуг или товаров. А ведь это отпугнет моих клиентов. Так или иначе, я потеряю часть прибыли. И еще вопрос назревает: а вот передали мы данные в ОФД. Все чин по чину не придерешься. А офедешники эту информацию потеряли. Кто виноват? И как доказать, что у нас все было по закону? И еще одно: а что мешает мне «дать на лапу» главе выбранного мной ОФД, что бы на некоторое количество данных они «закрывали глаза»? Как это будет проверяться? То есть головная боль для налоговиков — следить еще и за ОФД. Это возможно технически? Вы проверяли? Очень сомнительная возможность, можно сильно сесть в лужу перед пользователями. А еще смена ОФД: сейчас у всех, по сути, одинаковые условия. Но это сейчас. А через полгода — год ситуация измениться. И мне понравится предложение другой службы. То есть мне придется заново проходить всю процедуру регистрации всех моих кассовых машин под новые фискальные накопители. А старые выбрасывать. То есть, как минимум три года придется ждать юрьева дня. И никто не гарантирует, что не будет как сейчас с провайдерами в офисных зданиях: «Выбора нет, берите то, что дают», — пишет Вилен Гарбузов.

Напомним, что Клерк.ру уже неоднократно публиковал материалы посвященные внедрению онлайн-касс .

Тем временем на сайте петиций уже создали требование отменить закон об отмене онлайн-касс .

На момент написания статьи она набрала уже 1 319 подписей.

Шпаргалка про внедрение онлайн-ККТ В июле 2016 подписан закон о поэтапном переходе бизнеса на применение контрольно-кассовой техники с доступом в интернет ( онлайн-ККТ ). Цели закона: ужесточить контроль за соблюдением кассовой дисциплины и повысить степень защиты прав потребителей. Между бизнесом и ФНС появится посредник — оператор фискальных данных (ОФД). ОФД будет собирать и передавать в ФНС всю информацию о производимых бизнесом расчетах. Все действующие кассовые аппараты придется заменить или модернизировать. В кассу можно будет превратить планшет и даже смартфон. Применять онлайн-ККТ будут обязаны даже те, кто в настоящее время от такой обязанности освобожден. Предприниматели, которые в настоящее время применять ККТ не обязаны, при покупке кассового аппарата нового образца получат налоговый вычет (но только те, кто применяет ЕНВД и ПСН). В местностях с отсутствием интернета можно будет работать по старинке, без ККТ. Закон ограничивает круг лиц, которые могут не применять ККТ. Вольному расширению перечень не подлежит. Покупателям будут выдаваться не только бумажные, но и электронные чеки. Штрафы за неприменение и ненадлежащее применение онлайн-ККТ будут зависеть от сумм расчетов, осуществленных без использования кассового аппарата. С 1 июля 2018 применять онлайн-ККТ должны абсолютно все компании и ИП, обязанные по закону применять кассовую технику.

Этапы перехода на онлайн-ККТM

до 01.09.2016 — ФНС РФ подготовил список лицензированных операторов фискальных данных (ОФД)

— ФНС РФ подготовил список лицензированных операторов фискальных данных (ОФД) до 01.02.2017 — использовать онлайн-ККТ не обязательно

— использовать не обязательно с 01.02.1017 — кассу старого образца невозможно будет поставить на учет, но на уже зарегистрированных пока разрешается работать

— кассу старого образца невозможно будет поставить на учет, но на уже зарегистрированных пока разрешается работать с 01.07.2017 — использовать можно только модернизированные кассы или онлайн-ККТ до 01.07.2018 — без ККТ могут работать предприниматели, применяющие ПСН или ЕНВД, а также организации и ИП, оказывающие услуги населению и применяющие БСО.

— использовать можно только модернизированные кассы или до — без ККТ могут работать предприниматели, применяющие ПСН или ЕНВД, а также организации и ИП, оказывающие услуги населению и применяющие БСО. с 01.07.2018 — на онлайн-ККТ обязаны перейти абсолютно все компании и ИП, обязанные по закону применять кассовую технику

Кто может не применять ККТ

кредитные организациями, применяющие банкоматы;

продавцы газет и журналов;

церковные организации;

кондукторы и водители, реализующими проездные билеты;

эмитенты ценных бумаг;

продавцы на розничных рынках, ярмарках;

торговцы мороженым и безалкогольными разливными напитками;

носильщики на вокзалах и в аэропортах;

лица, занятые разносной торговлей.

ККТ может не применяться ИП при сдаче жилой недвижимости в аренду, в отношении ремонта обуви, присмотра и ухода за детьми и больными.

Кроме того, преференции предоставляются магазинам и аптечным пунктам, расположенным в отдаленных и труднодоступных местностях. Они могут не применять новые кассы, при условии выдачи покупателям расчетных документов. Это обусловлено низкой доступностью интернета в сельской местности. Списки местностей, в которых может не применяться ККТ, устанавливаются региональными властями.

При этом магазины, расположенные в районных центрах и поселках городского типа станут применять новую технику на общих условиях.

Магазины в местностях совсем без интернета смогут применять ККТ в привычном сейчас режиме. То есть, без передачи данных по интернету.

Штрафы для нарушителей

Согласно закону, неприменение ККТ повлечет изъятие части выручки, полученной в обход кассы. Так, должностные лица заплатят штраф в размере половины суммы расчета, осуществленного без применения кассового аппарата. Причем штраф не может быть меньше 10 тысяч рублей. Сами же магазины могут лишиться вообще практически всей выручки, полученной подобным образом (от 75 до 100% выручки). Размер штрафа для юрлиц начинается с суммы в 30 тысяч рублей.

Повторное нарушение повлечет дисквалификацию должностных лиц и административное приостановление деятельности магазинов. Дисквалифицировать будут на срок до двух лет, а закрывать торговые объекты — на 3 месяца. Фактически для многих это будет означать конец всякого бизнеса.

В случае, если налоговики не получат от проверяемой организации документы по вопросу работы касс, должностных лиц оштрафуют на 3 тысячи рублей, а компанию — на 10 тысяч.

Продавцы, выдав отпечатанный чек, могут попросту отказать покупателю в выдаче его электронной копии. Предвидя это, законодатель ввел штрафы и за отказ в предоставлении электронных чеков. Такой отказ грозит должностным лицам штрафом в размере 2 тысяч, а магазинам — 10 тысяч рублей.

Одновременно закон увеличивает срок давности привлечения к административной ответственности. Новый срок составит один год. Напомним, ранее этот срок исчислялся двумя месяцами. При этом налоговики жаловались, что завершить производство в законный срок зачастую просто невозможно. Теперь же избежать ответственности нечистым на руку торговцам станет невозможно.

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