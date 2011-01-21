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Как рассчитать оплату простоя работников
В соответствии с ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ под простоем понимается временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера. Как рассчитать оплату времени простоя работников учреждения в разных ситуациях?
Статья 157 ТК РФ устанавливает следующие размеры оплаты времени простоя:
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Причина простоя
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Порядок оплаты времени простоя
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По вине работодателя
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Не менее 2/3 среднего размера заработной платы работника
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По не зависящей от работодателя и работника причине
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В размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя
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По вине работника
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Не оплачивается
Если простой произошел по вине работодателя, его оплачивают в размере 2/3 среднего заработка работника, который определяется в соответствии:
- со статьей 139 ТК РФ;
- с Положением № 922[1].
При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата (ч. 3 ст. 139 ТК РФ, п. 4 Положения № 922).
Если простой длился несколько рабочих дней, его оплату определяют путем умножения среднего дневного заработка на количество дней простоя и на 2/3 (п. 9 Положения № 922).
Следует отметить, что исходя из п. 13 Положения № 922 при определении среднего заработка работника, которому установлен суммированный учет рабочего времени, используется средний часовой заработок, который исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за отработанные часы в расчетном периоде на количество фактически отработанных в этот период часов. В расчет включаются премии и вознаграждения, учитываемые в соответствии с п. 15 Положения № 922.
Средний заработок определяется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочих часов по графику работника в период простоя и на 2/3.
Пример 1
Работник учреждения в связи с простоем, возникшим по вине работодателя, не работал в период с 01.08.2016 по 19.08.2016, что составляет 15 рабочих дней при 40-часовой пятидневной рабочей неделе. В расчетном периоде с 01.08.2015 по 31.07.2016 он отработал 246 рабочих дней. При условии, что оклад работника равен 15 000 руб., выплаты составили:
- 180 000 руб. (15 000 руб. х 12 мес.);
- премии ежемесячные – 8 800 руб.;
- премии квартальные (включаются в расчетный период) – 8 000 руб.
Заработная плата за расчетный период составила 196 800 руб.
Средний дневной заработок работника равен 800 руб. (196 800 руб. / 246 раб. дн.).
За время простоя следует начислить 8 000 руб. (800 руб. х 15 раб. дн. х 2/3).
Как оплатить время простоя по вине работодателя в случае, если работник устроился в учреждение в месяце, когда случился простой?
В соответствии с п. 7, 8 Положения № 922 в случае, если работник устроился в месяце, когда случился простой, средний заработок определяется:
- исходя из размера заработной платы, фактически начисленной за фактически отработанные работником дни в месяце наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, если работник не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней за расчетный период и до начала расчетного периода;
- исходя из установленной работнику тарифной ставки, оклада (должностного оклада), если работник не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней за расчетный период, до начала расчетного периода и до наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка.
Таким образом, время простоя по вине работодателя оплачивается в размере 2/3 среднего заработка работника.
Пример 2
Сотрудник принят на работу с 03.10.2016, простой по вине работодателя оформлен в период с 17.10.2016 по 27.10.2016. При пятидневной рабочей неделе заработная плата работника с 03.10.2016 по 14.10.2016 начислена в размере 12 000 руб.
Если работник не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней за расчетный период и до начала расчетного периода, то оплата производится в размере 2/3 среднего заработка, который определяется исходя из размера заработной платы, фактически начисленной за фактически отработанные работником дни в месяце наступления случая.
Исходя из размера заработной платы, начисленной за период с 03.10.2016 по 14.10.2016, время простоя (9 рабочих дней) оплачивается в сумме 7 200 руб.((12 000 руб. / 10 раб. дн. х 2/3) х 9 раб. дн.).
Как рассчитать оплату времени простоя по причине, не зависящей от работодателя и работника, например, в случае чрезвычайной ситуации природного характера?
Трудовое законодательство допускает временный перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя:
- для предотвращения или устранения последствий: катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части (ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ);
- в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в ч. 2 данной статьи (ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ). При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника.
В таком случае оплата труда сотрудника производится в соответствии с выполняемой работой, но не ниже среднего заработка по прежней работе.
В том случае, если в простое нет вины ни работодателя, ни на работника, период простоя будет оплачиваться в размере не менее 2/3 тарифной ставки или оклада работника, которые рассчитываются пропорционально времени простоя.
При таком расчете не учитываются различные надбавки и доплаты, установленные к тарифным ставкам и должностным окладам (премии и иные выплаты) работникам учреждения.
Пример 3
Воспользуемся условиями примера 1. Оклад сотрудника составляет 15 000 руб. время простоя – 15 рабочих дней, всего в августе 23 рабочих дня.
В этом случае время простоя будет оплачено в размере не менее 2/3 оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя и составит 6 521,74 руб. (15 000 руб. / 23 раб. дн. х 2/3 х 15 раб. дн.).
Как оплатить время простоя работника, которому установлен должностной оклад, по причине отключения электрической энергии в течение шести часов?
Часовую тарифную ставку можно определить путем деления установленного работнику оклада на среднемесячное количество рабочих часов в зависимости от продолжительности рабочей недели в часах. Такой способ Минздрав рекомендует закрепить в коллективном договоре, ином локальном нормативном акте учреждения (Письмо от 02.07.2014 № 16-4/2059436). В этом случае среднемесячное количество рабочих часов рассчитывается путем деления годовой нормы рабочего времени в часах на 12.
Пример
Работнику установлена 36-часовая рабочая неделя. Оклад составляет 16 450 руб.
В 2016 году среднемесячное количество рабочих часов составит при 40-часовой рабочей неделе – 164,5 ч (1 974 ч / 12 мес.).
Время простоя будет оплачено в сумме 400 руб. (16 450 руб. / 164,5 х 2/3 х 6 ч).
В ТК РФ не сказано, как следует отразить период простоя. Какие документы следует оформить в учреждении для его оплаты?
Основанием для оплаты времени простоя работников учреждения будут:
- акт о простое с указанием его причины;
- приказ об объявлении простоя, в котором следует указать, кроме причины, время начала и окончания простоя;
- табель учета рабочего времени.
В соответствии со ст. 157 ТК РФ о начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, которые делают невозможным продолжение выполнения работником его трудовой функции, работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю, иному представителю работодателя. В этом случае составляется служебная записка.
[1] Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922.