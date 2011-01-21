Как рассчитать оплату простоя работников

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В соответствии с ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ под простоем понимается временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера. Как рассчитать оплату времени простоя работников учреждения в разных ситуациях?

Статья 157 ТК РФ устанавливает следующие размеры оплаты времени простоя:

Причина простоя Порядок оплаты времени простоя По вине работодателя Не менее 2/3 среднего размера заработной платы работника По не зависящей от работодателя и работника причине В размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя По вине работника Не оплачивается

Если простой произошел по вине работодателя, его оплачивают в размере 2/3 среднего заработка работника, который определяется в соответствии:

со статьей 139 ТК РФ;

с Положением № 922[1].

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата (ч. 3 ст. 139 ТК РФ, п. 4 Положения № 922).

Если простой длился несколько рабочих дней, его оплату определяют путем умножения среднего дневного заработка на количество дней простоя и на 2/3 (п. 9 Положения № 922).

Следует отметить, что исходя из п. 13 Положения № 922 при определении среднего заработка работника, которому установлен суммированный учет рабочего времени, используется средний часовой заработок, который исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за отработанные часы в расчетном периоде на количество фактически отработанных в этот период часов. В расчет включаются премии и вознаграждения, учитываемые в соответствии с п. 15 Положения № 922.

Средний заработок определяется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочих часов по графику работника в период простоя и на 2/3.